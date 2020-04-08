DHA YURT BÜLTENİ - 4 Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı.

Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı

ADANA'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren Aziz C. (33), polis tarafından 'Evinize ücretsiz maske ve dezenfektan getiriyoruz' denilerek yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, ATM'den emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını değiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 4 emekliyi bu şekilde kandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra bu banka kartlarıyla kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapıldığını saptadı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. Aziz C.'nin iletişim bayisinden cep telefonu faturasını da ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, ' Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz" diyerek şüpheliyi evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlının bir emeklinin maaşını çekerken güvenlik kamera görüntüsüZanlının parayı emekliye vermesiKartı değiştirmesiZanlının kuyumcuda alışveriş yaparken güvenlik kamera görüntüsüZanlının emniyet binasından çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sonrası maske fiyatlarının artması nedeniyle günah keçisi ilan edildiklerini belirterek, "3 ay önce 60- 70 kuruş olan maske fiyatları bir anda 4- 5 liraya fırladı. Burada eczacılar yerine gözenin başına gitmek, hammadde fiyatlarına bakmak lazım" dedi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır il ve ilçelerindeki 500'ü aşkın eczacıyı temsil eden 3'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, maske ya da herhangi bir ürünün tüketiciye ulaştıran zincirin son halkasının eczacılar olduğunu belirtti. Maskeyi aralık ayında 60-70 kuruşa alıp 85 kuruş ile 1 TL arasında sattıklarını belirten Başkan Mahmut Uçar, "Ancak maskenin eczaneye geliş fiyatı 3 lira 90 kuruş oldu. Üyelerimiz bu fiyata aldıkları bir maskeyi bizim de tavsiyemiz üzerine 4 lira 10 kuruş ile 5 lira arasında satmaya başladı. Ancak vatandaş 3 ay önce 1 liraya aldığı maskeyi 4 lira ve üzeri alınca tepki gösterdi.

Maske fiyatlarının artışından birçok kişinin nemalandığını söyleyen Uçar, "Şu kişi yapmıştır diye suçlamıyorum. Bunun tedarikçisi, imalatçısı, kumaşı, lastiği vereni yani hammaddeye bakmak lazım. Üreticiler de hammaddeyi 3-4 kat daha fazla fiyata aldıklarını söylüyor. Bir domino etkisi yaşanıyor. Zincirin son halkasına değil gözenin başına gitmek lazım. Hammadde fiyatlarına bakmak lazım. En son biz hastaya sunduğumuz için töhmet altında kaldıkö diye konuştu.

4 ECZANEYE CEZA UYGULANDIMaske fiyatlarıyla ilgili yapılan denetimlerde bölgedeki üyelerinden 4 eczaneye ceza uygulandığını ifade eden Uçar, "Denetimlerde üyelerimiz Aralık ayı faturalarını ibraz etmişler. Halbuki son dönem faturaları gösterseler sıkıntı ortadan kalkacak. Ceza yiyen bir meslektaşımızın elimizde iki ayrı faturası var. Biri aralık diğeri şimdi. Aralıkta 62 kuruşa almış, şimdi 3 lira 90 kuruş. 60 kuruşa aldığını 1 liraya, 3 lira 90 kuruşa aldığını 4 ya da 5 liraya sattı" dedi.

İNTERNET VE KARABORSAYA BAKMAK LAZIMMaskenin eczaneye gelmeden önce çeşitli safhalardan geçtiğini vurgulayan Uçar, şunları söyledi: "Bunun depocusu, üreticisi var. Maske imal edene soruyorsun, 'hammadde bulamıyorum fahiş fiyattan bulabiliyorum' diyor. Devlet buna hakimdir çözecektir, ancak bakılması gereken en son yer eczanedir. Bizde talep olmazsa maske satmak eczacının işi değildir. Üç ay önce bir eczaneye gidilerek maske sorulsaydı bir kutu var denilirdi, bir tane de getirtelim' derlerdi. İnternette görüyoruz. Eczanelerde 4 lira olan maskelerin 10-15 lira olduğunu görüyoruz. Bana göre bütün tıbbi cihazların sadece eczanede satılması gerekir ki fiyat disiplini olur. Bakılması gereken aslında bu kontrolsüz piyasa. Geçen internette gördüm, 299 liraya bir litre kolonya, böyle bir dünya yok. Bence internetten, karaborsadan başlamak lazım. Yani eczane dışına bakmak lazım. Zaten bu tip yerler çok fahiş fiyattan sattığı için üretici bu ürünü eczaneye vermek yerine internet üzerinden bu tür fiyatlara satış yapan firmalara vermeyi yeğliyor. Çünkü eczane 70 kuruşa alır 1 liraya satar, 3 lira 90 kuruşa alır 4 liraya satar. Ama 4'ün üzerinde satmaz. Mutlaka internet satışlarına müdahale etmek lazım. Bunlar çok sır değil, internet üzerinden satış yapan sitelere girin çok abuk sabuk fiyatlar göreceksiniz, müdahaleye buradan başlamak lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Eczaneden görüntü-Tenknisyenin maskeleri göstermesi -Teknisyen Enise Muzaca ile röp-Başkan Mahmut Uçar'la röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Hakkarili kadınlar maske ve tulum üretiyor

HAKKARİ'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde 24 kadın, maske, koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretmeye başladı. Merkezi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte maske ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılırken, daha önce çeşitli tekstil ürünlerinin üretildiği, kurs ve eğitim programlarının verildiği Merzan Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde, maske, koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretimine başlandı. 24 kadın görev yaptığı merkezde, günde 5 bin maske ile 1000 tulum üretiliyor. Merkezi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, atölyeleri gezdi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Akbıyık, kentte maske ihtiyacını buradan karşılayacaklarını söyledi.TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ise günde 10 bin maske ve 1000 tulum üretmeyi planladıklarını belirterek, "Hakkari'nin maske ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bunun için her türlü altyapımız da mevcut. Hakkari'yi inşallah maskesiz bırakmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kadınların çalışması- Vali ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık gelmesi- TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş konuşmasıGenel Detay

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı. Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar sosyal mesafeyi korulamarı için uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gençlerin uyarılmasıYaşlı bir vatandaşın uyarılması, maske verilmesiPolis denetiminden görüntülerMaska takmayan bir vatandaşın görüntüsüPolis aracından yapılan anonslarPolislerin otobüslerde denetim yapmasıVatandaşların kimlik kontrolünü yapmasıDezenfekte kutusundan genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Milli sporcu Şahika Ercümen'den 'evde kal' çağrısı

SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dalış rekoruna evinde çalışarak hazırlandığını söyledi. Ailesiyle birlikte Çanakkale'deki evlerinde kaldığını ve meditasyon, nefes çalışmaları yaptığını belirten Ercümen, herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.Milli sporcu Şahika Ercümen, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını belirtip, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına, evinde çalıştığı meditasyon ve nefes teknikleriyle hazırlandığını söyledi. Ercümen, 'evde kal' çağrısında da bulunup, evde kalanların zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Bu süreçte evden çıkmamanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Astım hastası biri olarak dışarı hiç çıkmadım. Evde nefes çalışmaları yaparak hem fiziksel akciğer sağlığımı hem de bu süreci daha hafif atlatmaya çalışıyorum. Normalde, dünya şampiyonasına hazırlanmak için dalış kampında olacaktım ama bu süreçte önce sağlığım sonra da antrenmanlarımı bırakmamak için çalışmalarıma evde devam ediyorum" dedi.'EVDE VAKİTİ FIRSATA ÇEVİRELİM'Evinde kaldığı süreçte beslenmesine dikkat ettiğini de vurgulayan Ercümen, "Egzersiz yapmak hem bağışıklık sistemimiz için hem de mutluluk hormonlarının salgılanması için çok çok önemli. Bu süreçte hareketli olmak bize iyi gelecek. Bunun dışında sağlıklı beslenmek ve ihtiyacımız kadarını tüketmemiz lazım bunun için de özellikle sebze ve meyve, yoğurt, zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak gibi besinleri mutlaka tüketelim. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak duralım" dedi.Bu süreçte uyku düzeninin de önemli olduğunun altını çizen Ercümen, şöyle devam etti: "Düzenli uyku da melatonin salgılanması ve bağışıklık sistemi için çok önemli. O nedenle gece yarısından önce yatmaya ve en az 7 saat uyumaya özen gösterin. Eğer evimizde sağlıklıysak kıymetini bilelim ve bunu bir fırsata çevirelim. Üretelim, çalışalım. Evde yapabileceğimiz çok fazla şey var. Tüm dünyayı eve sığdırabiliyoruz artık. O nedenle evde kalmaya devam edelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Şahika Ercümen'in 'evde kal' çağrısından görüntü-Şahika Ercümen'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Gökçe ADAR/ İZMİR,

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İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda moral buluyor

OĞLU Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenerek taburcu edilen Ayşe Polat (83), karantinada kaldığı evinin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkarak moral buluyor. Kendisi hastanedeyken ikinci oğlu İbrahim Polat'ın (57) koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberi, yaşlı kadına verilmedi. Oğlunun hala yoğun bakımda olduğunu düşünen kadın, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.İstanbul'da yaşayan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.TEK MORAL KAYNAĞI EVİN BALKONUPolat, hastalığın ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evine yerleşti. Burada kızı ve yakınları tarafından özel ilgilenilen Ayşe Polat, kızının evinde karantinada yaşıyor. Evde sıkıldığı vakitlerde evin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkan yaşlı kadın burada vakit geçiriyor. Ağzından maskesini hiç çıkarmayan Polat'ın kızı Emiş Güven ise her türlü ihtiyacını karşılayarak annesine destek oluyor.OĞLUNU KAYBETMESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIAyşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü anlatan gözü yaşlı kadın, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.'AÇ DURUN AMA EVDE YATIN'İştahsızlık ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu ifade eden Ayşe Polat, "3 gün bilinçsizce yattım Manavgat Devlet Hastanesi'nde. Çok şükür iyileştim. İbrahim Polat oğlum da hastanede yatıyor ondan hiç haberim yok. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın" dedi.Yaşlı kadının diğer oğlu İbrahim Polat'ın İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle geçen ay sonunda yaşamını yitirdiği ancak bu acı haberin yaşlı kadına verilmediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Ayşe Polat'ın balkondaki görüntüleriAyşe Polat'ın detay görüntüleriAyşe Polat ile röp.

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Organları 3 kişiye umut oldu

AMASYA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cemafer Bülbül'ün (74) organları 3 kişiye umut oldu.Amasya'da beyin kanaması teşhisi ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Cemafer Bülbül'ün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Bülbül'ün karaciğeri Samsun'a, böbrekleri ise Ankara'daki hastalara gönderildi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını şifa bekleyen hastalara ilettiklerini belirterek "Covid-19 salgını sürecinde hastalarımızın öncelikli ve özellikli tıbbi ihtiyaçlarını, tıbbi bakımlarını yapmaya şehrimizin 3'üncü basamak hastanesi olarak devam etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanlarımız var güçleriyle her an kesintisiz olarak sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteler. Hastamızın karaciğer ve böbreklerini nakil adayı olan hastalara transfer etmek için ameliyatımız gerçekleştirildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Acil önünden detay-Organların götürülüşü detay-Açıklama-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama

Antalya'daki bir özel okul, 30 Nisan'a kadar okullara ara verilmesi üzerine, bu süreçte okulda öğrenciler için harcanacak yaklaşık 10 bin lira ile sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 600 kilogramın üstünde mama alarak dağıtımı için Kepez Belediyesi'ne bağışladı. Okul öğrencileri de evlerinden video çekerek, sokak hayvanları için çağrıda bulundu. Antalya'nın Kepez İlçesi Varsak bölgesinde hizmet veren Adalya Koleji, okulların koronavirüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenmesi üzerine, okulda öğrencilerin öğle yemeği için harcanacak parayla sokak hayvanları kedi ve köpek maması satın aldı. Okul sahibi Kenan Çelik, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına koronavirüs salgınına karşı evde kalınması gerektiğini belirterek, "Okulların ertelendiği süreçte biz de okul olarak, bu süreçte öğrencilerimiz için harcamamız gereken yemek parasını, öğrenciler evlerinde olduğu için sokak hayvanlarına harcayarak destek olmaya karar verdik. Yaklaşık 10 bin TL'lik, 600 kilogram civarında kedi ve köpek maması satın alarak, bunları da dağıtımı için Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim etti. Birbirimize kenetlenmeli ve asla umudumuzu yitirmemeliyiz" dedi.Bu süreçte derslerine evlerinde devam eden okul öğrencileri ise cep telefonlarıyla çektikleri videolarla, sokaktaki canlıların unutulmaması, onlar için sokağa birer kap mama ve su bırakılması gerektiği mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Çocukların kısa çağrılarından görüntüler

HABER-KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Kaynak: DHA