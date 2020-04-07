DHA YURT BÜLTENİ - 4 Fransa'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennetFRANSA'dan Kırıkkale'ye getirilen 144 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina işlemleri sürüyor.

Fransa'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet

FRANSA'dan Kırıkkale'ye getirilen 144 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina işlemleri sürüyor. Bu kişilerden TIR şoförü Taner Öztan, "Fransa'da gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, market her şey sorundu. Ülkemiz cennet" dedi.

Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, 3 gün önce Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Karantina işlemleri süren bu kişilerden Fransa'da çalışan TIR şoförü Taner Öztan, yurtta geçirdiği ilk 3 günü çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaştı.

'BAŞKONSOLOSUMUZ YANIMIZA KADAR GELDİ'Öztan, Fransa'da mahsur kalan Türk şoförlerden birinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Fransa'da 1-2 hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, tuvalet, market her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik, CİMER'e, Başkonsolosluğumuza yazdık. Başkonsolosumuz yanımıza kadar geldi, sıkıntılarımızı yerinde dinledi. Sonrasında birkaç gün içerisinde uçak ayarlandı, bizlere haber verildi. İki otobüsle Marsilya'daki havalimanına geldik. Marsilya havalimanında kimse yoktu. Fransız vatandaşları dahi yoktu. Marsilya'da kapalı bir alanda yaklaşık 140 kişi bekledik. Marsilya'dan Esenboğa havalimanına gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Uçaktan daha inmeden Türkiye'nin sağlık personeli, uçaktaki yolculara geldi. Tek tek ateş ölçümü yaptı, termal kameralarla bakıldı, sonrasında maske dağıtıldı. 7 otobüsle Kırıkkale'deki bu yurda geldik" dedi.Öztan, yurttaki odaların önceden hazırlandığını, her şeyin eksiksiz olduğunu belirterek, "Odalar tertemiz. Günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Ülkemiz cennet. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, Fransa'daki Başkonsolosluğumuza, buraya geldiğimiz günden itibaren bizimle ilgilenen sağlık personeline, emniyet personeline, yurt çalışanlarına gerçekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Burdur'da kurallara uymayanlara ceza yağdı

Burdur'da koronavirüs mücadelesi kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.Burdur'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor. Buna göre alınan kararlara aykırı hareket eden 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında il merkezinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara aykırı hareket edenlerle ilgili olarak Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 29 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 27 kişiye kişi başı 392 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' başlıklı 195'inci maddesinin '2 yıldan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü gereğince 10 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kent drone görüntüsü Polislerin ceza uygulamaları Vatandaşların uyarılmaları

HABER - KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR

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Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza

BURSA'da, boş araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibi K.Y.'ye 88 bin 499 TL para cezası kesildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesi Gölecik mahallesindeki boş araziye tavuk ölüsü atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlatan jandarma, çuvallara konulmuş 400 tavuk ölüsünün araziye atıldığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki tavuk çiftliklerini inceleyen ekipler, tavuk ölülerinin özel bir tavuk çiftliği sahibi K.Y. tarafından atıldığını tespit etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, K.Y.'ye 88 bin 499 TL idari para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü: ---------------------------Tavuk ölülerinin koyulduğu çuvallardan görüntüler

Süre: 0.57 Boyut: 10 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/KARACABEY(Bursa),

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Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Abdullah Uçar (70), alışveriş için gittiği iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Olay, dün Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Adnan Menderes Parkı civarında meydana geldi. Alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına giren emekli polis Abdullah Uçar, fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Uçar, gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Abdullah Uçar, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Uçar, İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne alınarak duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulanstan inen sağlık görevlileriYerde yatan vatandaşa kalp masajı yapmalarıSedye ile ambulansa alınmasıAmbulansın hastaneye gelişiHastanın sedye ile acil servise alınmasıSağlık görevlilerinin kalp masajı yaparak acile götürmesiAcil tabelası

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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İzmir'de trafik normale döndü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde trafik bugün itibariyle normal seyrine döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan giriş-çıkış yasakları sebebiyle geçtiğimiz günlerce metrelerce araç kuyruğu olan İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından Sabuncubeli Tüneli'nde trafiğin akışı normale döndü. Özellikle dün kilometrelerce araç kuyruğu oluşan bölgede, bugün ise trafik olağan akışında seyretti. Trafiğin azalmasında vatandaşlara yapılan uyarıların dikkate alındığı belirtildi. Tünel girişinde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, izni bulunmayan vatandaşların çıkışına ise izin verilmedi. İzin belgelerini kontrol eden ekipler, bunun yanı sıra sürücüleri yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Trafikten görüntü-Ekiplerden görüntü-Tünel girişinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğum yaptığı yerde suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.Erdemli'nin 9 Ocak mevkiinde yer alan Lemas Vadisi Kanyonu'ndaki Limonlu Deresi, yağışlar ve yüksek kesimlerden gelen kar suları nedeniyle yükseldi. Dere yatağını ikiye ayıran su, çobanlarla birlikte hayvan otlatmaya gittiği tahmin edilen bir köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı. Arama kurtarma eğitimli itfaiye ekibinden 1 kişi, beline halat bağlayarak derinlik ölçmeye yarayan teçhizatla birlikte karşıya geçti.KÖPEKLERE ULAŞTILARBurada anne köpeğe ulaşan itfaiye görevlisi, terkedilmiş hurda bir karavanın altından gelen sesler nedeniyle baktığı yerde 6 yavru köpek buldu. Bunun üzerine bir kişi daha aynı yöntemle genişliği 10 metreyi bulan, derinliği ise göğüs hizasına ulaşan dereyi aşarak yavrulara ulaştı. İtfaiye personelinin kucağında karşı kıyıya taşınan anne köpek ve yavruları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne köpeğin açlıktan dolayı zayıf düştüğü ve gereken takviyeler yapılarak kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı, yavruların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan anne köpeğe itfaiye ekipleri tarafından 'Karamelö ismi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekipler köpeğin olduğu yere giderken-Ekipler köpeğin olduğu yere halat çekerken

-Ekipler köpeği kurtarırken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kaynak: DHA