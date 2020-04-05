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DHA YURT BÜLTENİ -4

Sağlık çalışanları dans etti, sosyal medyada ilgi odağı oldu MALATYA'da, özel hastanenin yoğun bakımında görevli sağlık çalışanları, dans ederek, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi.

05.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:27
DHA YURT BÜLTENİ -4

Sağlık çalışanları dans etti, sosyal medyada ilgi odağı oldu

 

MALATYA'da, özel hastanenin yoğun bakımında görevli sağlık çalışanları, dans ederek, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verdi. Sağlık personelinin dans ederek, kamera önüne geldiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor. Malatya'da özel hastanenin yoğun bakım servisinde görevli personel, hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti. Yoğun bakım odasından tek tek sıra halinde dans ederek, koridordaki kameranın önüne, özel kıyafetleriyle gelen sağlıkçıların bu anları, Dr. Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar tekrar paylaşıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Sağlık çalışanlarının tek tek gelmesiDans etmeleriGenel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak'ın parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ramazan Ortak, sağ el yüzük parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından sonuç alınamayınca Ortak, itfaiye ekiplerine yönlendirdi. İtfaiyeye giden Ortak, burada yapılan çalışmayla parmağındaki yüzükten kesilmesiyle kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İtfaiye müdürlüğüYüzüğün altına kaşık konulmasıYüzük ispiralle kesilmesiGenel ve detay görüntüler 

Haber: Sercan SAKAR-Kamera-ADIYAMAN-DHA

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Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü bir vatandaş traktörle tarlaya giderken jandarma tarafından durduruldu. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine direksiyona geçen jandarma personeli, 10 dekarlık tarlayı sürdükten sonra vatandaşı evine götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara geçen günlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgın tedbirleri kapsamında parklar ve mesire yerlerinin kapatılmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Sorgun ormanı bölgesinde devriye gerçekleştirdi. Devriye sırasında bir vatandaşın traktörle tarla sürmeye gittiğini gördü. Durdurdukları traktörün sürücüsünün 65 yaşından büyük olduğunu gören jandarma ekibi, sokağa çıkma yasağını hatırlattı. Vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine jandarma görevlileri, vatandaşın tarlasına gitti. Jandarma görevlileri, traktörle yaklaşık 10 dekarlık tarlayı sürüp ekime hazır hale getirdi. Jandarma tarafından evine bırakılan yaşlı adam, görevlilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Jandarmanın traktörle tarla sürmesi (cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi SİVAS'ta koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 19 kişi, taburcu edildi. Hastalardan biri, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. Bir kadın hasta ise doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice Teyze maskeni takar mısın?" diye seslenmesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından çıktı. Sağlık çalışanları taburcu edildiğini söyleyerek hastayı alkışlarla uğurladı. Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastanın çıkışı ve alkışlanması

Haber: SİVAS,  

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Muş'ta merkez Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı MUŞ'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı.

Muş'ta, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesi'nin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Karantina altına alınan belde girişinden detay-Beldenin giriş ve çıkışa kapatılmasından detay-Askerler ve zırhlı araçlardan detaylar-Kurulan çelik bariyerlerden detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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73 ve 54 yaşındaki 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu SAMSUN'un Bafra ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkek hasta, iyileşerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkek hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Sağlığına kavuşan 2 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı 2 kişi, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, "Teyzemiz ve ağabeyimize, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. 14 gün boyunca hastanemizdeki tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz ile birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Teyzemiz ve ağabeyimiz, 14 gün boyunca hastanemizde kalarak koronavirüsü yendi. Yine hastalarımız evinde de gerekli tedbirleri alarak, koronavirüse yakalanmamak için mücadelesini sürdürecektir" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'Yaşlı kadın ise iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah tüm doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden razı olsun" diye konuştu. 

54 yaşındaki erkek hasta da "Allah tüm doktorlarımızdan, hemşirelerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastaların alkışlarla uğurlanması

HABER: Ayhan AYDEMİR KAMERA: BAFRA(Samsun),

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Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı. 

Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi, Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak, otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 94'ü asker, 97'si sivil 191 kişi, Harran Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Cezayir'den getirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinada tutulacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Cezayir'den gelenleri taşıyan otobüslerOtobüs içerisinde bulunan işçiler ve askerler Polis ekiplerinin önlem alması  Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

 


Kaynak: DHA

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