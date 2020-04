DHA YURT BÜLTENİ - 4 Borçka'da karantina başladı, giriş-çıkışlar bariyer ve iş makineleri ile kapatıldıARTVİN'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantina altına alınan Borçka ilçesinin tüm giriş ve çıkış noktaları demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı.

ARTVİN'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantina altına alınan Borçka ilçesinin tüm giriş ve çıkış noktaları demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Dış dünya ile bağlantısı kesilen ilçede karantinadan haberdar olmayanların çıkışlarına da izin verilmedi.

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Borçka ilçesi ve Aralık köyü 15 gün süreyle karantina altına alındı. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararla ilçesinin tüm giriş ve çıkış noktaları demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık görevlilerinin görev aldığı noktalarda giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Dış dünya ile bağlantısı kesilen ilçede, cadde ve sokaklarda sessizliğe büründü. Karantina uygulamasından haberdar olmayan ve ilçeden çıkmak isteyenlere de izin verilmedi. Çıkış noktalarında görevlilerle görüşenler, evlerine geri döndü.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOKArtvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Orhan, vatandaşlardan sakin olmalarını ve panik yapmamalarını istedi. Başkan Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelimö dedi.İLÇEYE GELENLER GİREMEDİİlçeye eşya getiren TIR şoförü Hamit Öztürk "Antalya'dan buraya eşya getirdik, gelince öğrendik karantina olduğunu, eşyayı ev sahibini nasıl ulaştıracağım bilemiyorum. Tüm yollar kapalı, bekliyoruz" dedi.Esnaf Soner Yaşar da "Vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu karantina kararı bence yerinde olmuştur. Biraz geç alındı karar ancak vatandaşlar artık bundan sonra kurallara harfiyen uyarak virüsün yayılmasının önüne geçmelidir" diye konuştu.İsmail Doğan ise "Arhavi'den çalışmak için geldim ama giriş çıkışlar yasakmış. Kaymakamlıktan çalışmak için izin alacağım. Bence karantina güzel bir uygulama dünyayı saran bu virüsle bir şekilde mücadele etmeliyiz. Biz çalışmaya mecburuz ama evde kalabilecekler evde kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse aldırmadılar, otelde parti yaptılar

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Hem otel sahibine hem de parti yapan gençlere işlem yapıldı.Ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında eğlence mekanları ve kafeler geçtiğimiz günlerde kapatılırken, vatandaşlara da 'Evde kal' ve 'Sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılmaya devam ediyor. Ancak İzmir'de bir grup genç, iki çağrıya da uymayarak bir otelde parti yaptı. Olay geçen çarşamba günü Alsancak semti 1475 sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin restoran katında toplanan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden biri o anları sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' yazarak paylaştı. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların da ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı. Partiyi yarıda kesen ekipler, otel yetkilisi M.G.'ye Türk Ceza Kanunu 195. Maddesi gereğince 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan işlem yaptı. Partiye katılan 9 kişiye 'Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan işlem yapıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından parti yapan gençlere sosyal medyadan da büyük tepki gösterildi. Ekiplerin, özellikle otellere yapılan denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Öte yandan konuyla ilgili otelden de açıklama yapıldı. Söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğu iddia edilen açıklamada, "Olayın gerçek yüzü sosyal mesafe kuralları korunarak bir saat aralığında küçük bir pasta kutlamasıdır. Restoranımız kapalı olup, sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Muğla'da seyyar manav uygulaması

MUĞLA'da koronavirüs önlemleri kapsamında, geçmiş yıllardaki seyyar manav geleneği tekrar hayata geçirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından pazar alışverişini yapamamaları üzerine Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi. Pilot bölge olarak belirlenen Menteşe ilçesinde, denetimli 4 manav aracı, belirlenen sokaklarda durarak, vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracına bir zabıta ekip aracı eşlik ederken, meyve ve sebzeler hijyen kapsamında önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sunuluyor. Yapılan hizmetten memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Biz yaşlılar dışarı çıkamadığımız için bir şey alamıyoruz. Bu hizmet sayesinde ihtiyacımız olan pazar alışverişimizi yerine getirmiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka aracı çaldılar

ADANA'da 2 kişi, kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka ve model başka bir aracı çaldı. Çaldıkları otomobilin parçalarını söküp, kendi araçlarına monte etmek isterken suçüstü yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.Olay, 30 Mart'ta Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet İnci (21) ve Zakir Özhorta (20), kendilerine ait otomobille kaza yaptı. Araçta büyük hasar oluşunca parça parası vermek istemeyen şüpheliler, aynı marka ve modelde olan Mustafa Y.'ye (47) ait park halindeki otomobili, çekiciye yükleyip çaldı. Sabah aracının çalındığını fark eden Mustafa Y. polise haber verdi.İhbar üzerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. 100'e yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polisler, çekicinin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini saptadı. Seyhan İlçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanesine baskın yapan polisler, Ahmet İnci ve Zakir Özhorta'yı çaldıkları otomobilin parçalarını sökerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

AKSARAY'da kent girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında, durdurulan araçların sürücüleri ve yanındaki yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, uygulama noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma tarafından araçlar, durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri de ateşlerini ölçtü.Ekipler, koronavirüse karşı uyarıda da bulunarak, tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Gıda maddesi taşıyan TIR'lar ise bekletilmeden gönderildi. Kontrol noktalarında araç kuyrukları ise zaman zaman 5 kilometreye kadar ulaşıyor. İstanbul'dan Hatay'a memleketine giden Mehmet Çolak, öÖnlemlerden çok memnunuz. İstanbul'dan buraya kadar 4 kez ateşimizi ölçtüler. Bu 5'inci uygulama noktamız. Sağlık bakanımız bizleri çok düşünüyor. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama." dedi.

Bucaklı çocuklardan 'Evde Kal Türkiye' videosu

Burdur'un Bucak ilçesinde Emin Gülmez Ortaokulu öğrencileri, çektikleri videoda 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.Bucak ilçesinde yaşayan ve Emin Gülmez Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci, evlerde çektikleri videoları birleştirerek 'Evde Kal Türkiye' masajı verdi. Öğrenciler, evde kaldıkları süreçte yaptıkları resim, oyun, müzik çalışmalarıyla 'Evde Kal Türkiye', 'Evde kal Burdur koronayı durdur' sloganı ile herkesin evde kalmasını istedi.

Çiftçiler, tarlada 'sosyal mesafe' ile üretimi sürdürüyor

BALIKESİRLİ çiftçiler, 'Tedbirini al, üretimde kal' sloganıyla tarlalardaki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Nisan ayıyla birlikte domates, fasulye, biber ekimi yapılmaya başlanan tarlalarda işçiler, sosyal mesafe kuralına uyarak, çalışıyor. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Sağlıklı günlerimizde, sağlıklı ürünler elde edebilmeniz için çiftçilerimizin tarlada kalması gerekiyor" dedi.Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, taze gıda ihtiyacının karşılanması için çiftçiler de tarlalarda işinin başında kalıp, çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir'de yaşayan çiftçiler, 'Tedbirini al, üretimde kal' sloganıyla tarlalardaki faaliyetlerini sürdürüyor. Nisan ayının gelmesiyle domates, fasulye, biber ekimi yapılmaya başlanan tarlalarda işçiler, sosyal mesafeyi koruyarak, çalışıyor. 'TEDBİRLE ÜRETİMDE KALMALARINI DİLİYORUM'Kırsal kesimlerde oturanların çoğunun tarım ve hayvancılık ile uğraştığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Balıkesir'in yüzde 60'ı kırsalda, yüzde 40'ı kentlerde yaşamakta. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların tarımsal alanlarda, gerekli önlemleri alarak üretimde kalmaları gerekiyor. Çünkü her ne kadar koronavirüs ülkemiz için şu anda bir baş belası olarak gözükse de hep böyle günler kararıp geçip gitmeyecek. Sağlıklı günlerimiz de gelecek. Ancak o sağlıklı günlerimizde, sağlıklı ürünler elde edebilmeniz için çiftçilerimizin, üreticilerimizin tarlada kalması gerekiyor. Mesela, hayvanın memesinin üzerindeki süt ne yazık ki kalmıyor. Onun işlenmesi ve bize süt, peynir ve tereyağı gibi dönmesi gerekiyor. Doktorlarımız bile açıklamalarında taze gıda tüketmemizi söylüyor. Taze ve sağlıklı gıdayı da ancak bu günlerden tarlaya tohumumuzu atarsak, ağaçlarımızı budarsak, buğdayımızı gübrelersek bu şekilde birkaç ay sonra sağlıklı ürünlere kavuşacağız. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıklı besinler üretmemiz gerekmektedir. Evet, 'evde kal' diyorum ancak üretimde olan insanların da tedbirlerini alarak, toprakta, tarlada, üretimde kalmalarını diliyorum ve bu yüzden 'Tedbirini al, üretimde kal' sloganını da kabul ediyorum" diye konuştu. 'TARLADA ÇALIŞANLAR GENELDE 60 YAŞ ÜSTÜ'Tarlalarda gençlerin çok fazla çalışmadığını ve işçilerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu dile getiren Diker, şunları söyledi: "Ülkemizde tarımda çalışan kişilerin yaş ortalaması maalesef 60 yaş ve üzerinde. Dolayısıyla bizler 60 yaş üzerindeki tarım çalışanlarını evde tutmamalıyız. Onları üretime dahil etmemeliyiz. Ülkemiz son yıllarda tarımsal ürünlerde ithalata dayalı bir politika izliyordu. Şu son koronavirüsten sonra milli üretimin ne kadar değerli olduğunu bizler çok daha iyi anladık ve bundan sonra daha da iyi anlayacağız. Türkiye buğdayını Ukrayna'dan, Rusya'dan alıyordu. Rusya, bizden domates alıyordu. Bir anda bu virüs çıktıktan sonra herkes sınır kapılarını kapattı. Arz ve talebi ülkemizde karşılayamazsak, fiyat artışlarına da engel olamayız. Bu salgın hastalığın ardından dünyada bazı sektörler düşüşe geçerken, bazı sektörler ivme kazanacak. Ben ilerleyen günlerde tüm dünyada tarımın büyük bir önem kazanacağını düşünüyorum. Bu nedenle gerekli dersleri çıkarıp, tarımda neler yapılması gerektiği düşünülmeli ve milli tarım politikalarımızı belirleyerek, çok daha aydınlık yollara devam etmeliyiz. Tüm üreticilerimize sağlıklı günler diliyorum. Tüm tedbirlerini alarak, üretimde kalmalarını kendilerinden istiyorum."'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ'Balıkesir'de, nisan ayının başlamasıyla tarlalarda domates, fasulye ve biber ekimine geçildiğini, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten çiftçi Alper Özlü ise "Nisan'ın ilk haftasıyla birlikte domates dikimlerine başladık. Allah izin verirse haziranın son haftasıyla temmuz ayında hasat yapacağız. Şu an ülkemizde koronavirüse karşı ciddi bir mücadele var. Biz de tarlalarda işimizin başındayız. İşçiler arası mesafeyi koruyarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.'ÇİFTÇİ ÜRETSİN Kİ İNSANLAR TÜKETSİN'Üretici Kazım Karabıyık ise "Tarımdaki insanların çalışması gerekiyor. Çiftçi üretsin ki insanlar tüketsin. O yüzden çiftçimiz her sene olduğu gibi ekimlerine devam ediyor. Çiftçinin umudu yeni mahsullerde. Domates, fasulye, biberler dikiliyor; ekiliyor. Bezelyeler şu an toplanmak üzere. Çiftçimiz önlemlerini alarak üretmeye devam ediyor. Türkiye çiftçisi ürettiği sürece mahsuller ülkeye yeter" diye konuştu.Tarlada çalışan işçiler de geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, tarlalarda sosyal mesafeyi koruyarak, işlerine devam ettiklerini söyledi.

155 hattını arayan çocuğa, polislerden oyuncak araba hediyesi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 155 polis hattını arayan Mehmet Ali Bayrak (10), öHep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu'ö diye sordu. Polisler aralarında topladıkları parayla aldıkları oyuncak arabayı evinde çocuğa hediye etti. Ardeşen'de ailesi ile yaşayan Mehmet Ali Bayrak, 155 polis hattını arıyarak 'Hep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu'ö diye sordu. Polis memurları Hasan Çakır, Vural Yılmaz, Cüneyt Okur, Cihan Özbek ve Sefa Tosun aralarında para toplayarak oyuncak araba aldı. Eve giden polisler, ziyaret ettiği çocuğa hediyesini verdi. Çocuk ve ailesi polislere teşekkür etti.

