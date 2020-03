DHA YURT BÜLTENİ - 4 Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.Çanakkale'de dün koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Maltepe köyü girişinden görüntü-Jandarma barikatlarından genel detay görüntü-Köydeki evlerden genel detay görüntü-Ambulansın köydeki bir hastayı özel giyimli ekiplerle almasından genel, detay görüntü-Ambulansın köyden çıkışı-Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

=========================

Manavdan hırsızlık kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir manavdan madeni para ve meyve çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Orhaniye mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak'a ait manavda meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı olan manava giren kimliği belirsiz hırsız, ilk olarak iş yerinin kasasındaki madeni paraları, ardından da poşetlere doldurduğu meyveleri çaldı. Manavda alışveriş yapar gibi rahat tavırlar sergileyen hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızı manavdan çıkarken gören bir arkadaşının uyarısı üzerine gelen iş yeri sahibi Cihan Adak (29), güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızlığı fark eden Adak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızı yakalamak için soruşturma başlatıldı.'GELİP BİZE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLESE YARDIMCI OLURDUM'Arkadaşının uyarısıyla manava geldiğini belirten iş yeri sahibi Cihan Adak, "Diğer dükkanımızı kapattığımız sırada bir arkadaş yanımıza gelip, dükkandan birinin çıktığını gördüğünü söyledi. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsızın, kasadaki paralar ile tezgahta bulunan meyveleri çaldığını gördük. Çok rahat bir şekilde dükkana girip, içerden hırsızlık yapmış. Böyle şeyler yapmalarına gerek yok. Zor günlerden geçiyoruz. Gelip bize ihtiyacı olduğunu söylese yardımcı olabilirizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Manavdan görüntüler-Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü-Manav sahibi Cihan Adak açıklama-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

=======================

Sağlık emekçilerine özel mikro heykel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eserlerini sergileyen dünyaca ünlü mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, koronavirüse karşı gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinin yaptığı fedakarlığa dikkat çekmek için 'Doktor X' adını verdiği 2 milimetre boyutunda bir heykel yaptı. Eserini salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısına uyarak 11 günde tamamladığını belirten Korkmaz, "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dedi.Türkiye'nin tek, dünyanın ise 3 mikro heykeltıraşından biri olan Necati Korkmaz, koronavirüse karşı hayatlarını tehlikeye atarak çalışan sağlık personelinin fedakarlığına dikkat çekmek için 'Doktor X' adını verdiği 2 milimetre boyutunda bir heykel yaptı. Korkmaz, eserini salgın hastalıktan korunmanın en etkin yollarından olan 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısına uyarak, 11 günde tamamladı. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle ilçede kurulan 'Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi'nde' sadece mikroskop ve büyüteçle görülebilen 40 eseri sergilenen Korkmaz'ın bu eseri, şırıngadaki bir iğnenin üzerine yerleştirdi. 'Doktor X' isimli heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak doktor, elindekini koronavirüsü temsil eden figüre saplıyor.'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEMSİL EDİYOR'Eseriyle ilgili bilgi veren Necati Korkmaz, "Eve kapanalı yaklaşık 15 gün oldu. Bu bir sorumluluk duygusudur, bir yurttaşlık görevidir. Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm. Sağlık çalışanı birçok arkadaşım İstanbul'un çeşitli hastanelerinde gece- gündüz görev yapıyor. Ailelerini dahi görmeye gelemiyorlar. Bütün dünyada sağlık çalışanların durumu aynı. Bu eserimi yaparken mikroskop başında hiç bu kadar süre geçirmemiştim. Normal çalışma zamanımla yaklaşık 6 ayda yapacağım bir heykeli, 11 günde tamamladım. Doktor X bütün dünyadaki fedakar sağlık çalışanlarını temsil ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Necati Korkmaz'ın kendi çektiği videoda yaptığı açıklama

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

=========================

Temizlik işçilerinden 'Evde Kal' çağrısı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi Temizlik İşlerinde Müdürlüğü'nde görevli personeller koronavirüs salgınıyla mücadelede 'Evde Kal' çağrısı yaptı.Belediye Garaj Amirliğinde sabahın erken saatinde bir araya gelen 80 temizlik işçisi sokağa çıkmadan önce halka seslenerek, "Biz sokaklarınızı temizliyoruz, sizler evlerinizde kalın" çağrısında bulundu.Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayan günün 24 saati sokakları temizleyen işçileri, sağlık çalışanlarını da unutmayarak alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Belediye Garaj AmirliğiTemizlik işçileriİşçilerden çağrı ve alkışAraçlarla işe çıkarken Evde kal Türkiye seslenişleriGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

=========================

Milletvekili Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı

AK PARTİ Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu.Geçen aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak bütün dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlıklar toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılanıyor. Hemen her kesimden insanlar büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yardım etmeye çalışıyor. AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da bu kapsamda Manavgat'ta devlet hastanesi ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltıda çeşitli ikramlarda bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde poğaça, sandviç ve meyve sularından oluşan ikramlar, Başhekim Mehmet Çınar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve diğer yetkililer tarafından alındı.Eşi ve kendisi doktor olan Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, ülkenin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarının, tedbir amacıyla ailelerinin yanına gidemediğini söyledi. Çalıştıkları hastanelerde ve dışarıdan beslenmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının gıda hazırlıklarının da steril ortamda yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Tuba Vural Çokal, baştan sona dezenfekte ettirilen kendisine ait otelin mutfağında, Manavgat'ta bulunan devlet hastanesi ve tüm özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları için sabah ve gece için kahvaltı malzemeleri hazırlandığını aktardı. Kahvaltılar sabahın erken saatlerinde otel görevlileri tarafından hastanelere dağıtıldığını söyleyen Milletvekili Çokal, hastanelerin yönetimleriyle yapılan görüşmelerin ardından ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.Sağlık çalışanlarının yalnız olmadıklarını hissettirmenin moral ve motivasyonlarını arttırmak için önemli olduğunu vurgulayan Tuba Vural Çokal, "Kendim de bir sağlık çalışanıyım. Onların hangi şartlarda görev yaptıklarını tasavvur edebiliyorum. Her ne kadar yoğunluk sebebiyle kendim gelemesem dahi her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğumu bilmeleri önemli" dedi.AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu da yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının işlerinin aslında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, yaptığı ikramlar nedeniyle partisinin Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'a teşekkür etti. Vural ailesinin sağlık çalışanlarının konaklaması için otellerini açtığını da vurgulayan Başkan Yusuf Halimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu zor bir süreç, bu süreci hep beraber aşacağız. Bu millet zorluklara göğüs germesini bilen, zor anlarda kenetlenebilen bir millettir. Bu konuda hiç şüphem yok. Hep beraber omuz omuza vererek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bunun için en önemli kriter, sosyal mesafeyi korumak, basit kurallar dediğimiz kurallara uyup evde kalmak. Bunlara dikkat edelim. Sağlık çalışanlarına en büyük desteğimiz sosyal mesafeyi korumamız ve evde kalmamız. Bunlara uyarsak bu salgının yayılmasının önüne geçeceğiz. Bu şekilde daha kolay aşacağımıza inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İkramların getirilmesiİkramların servislere götürülmesiAK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun açıklamasıSağlık görevlilerin ikramlardan almaları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

=========================

Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı

MARDİN'in Derik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, çocuklarıyla beraber çektikleri videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için çocuklarıyla beraber video çekti. Polisler, 'Genç olmak virüse yakalanılmayacak anlamına gelmez', 'Hayat eve sığar', 'Evinde kal Derik', 'Biz sizin için dışarıdayız, siz bizim için evde kalın' mesajlarını verdi.Videoda Derik Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan'ın kızı ile polislerin çocukları da 'Babam için tüm polisler için evde kal Türkiye', 'Benim babam polis, sizin için dışarıda, siz de bizim için evde kalın' çağrılarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Klipte mesaj veren polislerÇocukların mesajıGenel ve detay görüntüler

Haber: Emrullah KARAKAŞ-Kamera: MARDİN,

========================

Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyor -TEKRAR

OSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelerek, 2'inci Abdülhamid zamanında projesi Fransız mühendislere çizdirilen ve '144 yıllık rüya' olarak adlandırılan Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi'nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bölgede, 5 ili direkt, 50 ili ise doğrudan ilgilendiren, yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olacak 818 kilometrelik yolla, Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım, 6 saate inecek.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz Otoyolu projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin temeli 1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. 1970'li yıllarda Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, çalışmalar durduruldu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmalarıyla Mesudiye ilçesi Topçam'da Melet ırmağı üzerine baraj yapılması için çalışma başlatıldı. 2004 yılında 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla tekrar gündeme getirilen proje, Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi olarak devam etti.

1 MİLYAR 466 MİLYON TL'YE MAL OLACAKOrta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projesinin Ordu sınırları içinde kalan bölümü ise 100 kilometre. İhalesi 2008 yılında yapılan, toplam proje bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ne şuana kadar 1 milyar 187 milyon TL harcama yapıldı. Projede, yüzde 84 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, etapların tamamlanmasıyla ulaşım da ciddi oranda kısalma yaşandı.

KARADENİZ-AKDENİZ 6 SAATE İNECEKProjenin en önemli etabı ise Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ordu-Mesudiye arasındaki mesafe, 3 kilometrelik Topçam Tüneli'nin geçen yıl açılması ve diğer çalışmalarla 81 kilometreye inerken, yaklaşık 2.5 saat süren yol ise 1 saate indi. Projenin 2019 yılı sonunda tamamlanmasıyla Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım ise 6 saate inecek.

25 TÜNELİN 23'Ü TAMAMLANDIKarayolları tarafından yapılan 88 kilometrelik Ordu etabında, toplam uzunluğu 15,1 kilometre tek tüplü 25 adet tünelin, 13,3 kilometrelik 23 tüneli tamamlanırken, 1.8 kilometrelik 2 adet tünelin de çalışmaları sürüyor. Bahse konu tünellerin 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yine güzergah üzerinde; yapımı tamamlanan toplam 331 metre olan 1 adet viyadük, toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet tek köprü ve 1 adet 32 metre çift köprü de yer alıyor.

KARADENİZ'DE İHRACATI CANLANDIRACAK Proje, Ordu'dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde projenin hayata geçirilmesi için çalışma yürüten AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Asırlık yol projesinin bölgenin kaderini değiştireceğini belirten Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun açılmasıyla denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak, ekonomide yeni sahalar açarak kentin kalkınması sağlanacak ve aynı zamanda turizm hattında önemli bir nokta olacaktır. Bu projeyi çok önemsiyoruz, bu projeyle İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de üretilen ürünler Karadeniz-Akdeniz otoyolundan Ordu'ya ulaşacak, burada, Ünye'de kuracağımız konteyner liman ile Karadeniz ülkelerine ihraç edilecek dedi.

'TÜRKİYE BÜYÜK AVANTAJA SAHİPACAK OL'Proje ile Ordu'nun ve Türkiye'nin büyük bir avantaja sahip olacağını da vurgulayan Güler, Bu yolda muhteşem bir proje ortaya çıktı. Akdeniz'den Karadeniz'e gelecek ürünler Ordu'dan ihraç edilecek. Bunu konteynır limanıyla desteklenmesi hususunda Ordu çok önemli pozisyona geçmiş olacak. Türkiye'de böyle kestirme bir yolla büyük avantaja sahip olacak. Eğer demiryolu takviye edilirse çok daha ekonomik taşınma sağlanmış olacak. Büyük taşımalar trenle, vagonla taşınmış olacak. İleride eğer tercih edilirse buradan bir petrol hattı geçerse, Karadeniz'de ki Rus ya da Kazak petrolünün de buradan direkt olarak Akdeniz'e mümkün geçmesi mümkün olacak. Bizim daha evvelden Ceyhan Enerji Merkezi projesinin aynı zamanda bir tamamlayıcı parçası olacak diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------Karadeniz-Akdeniz yolundan görüntü (drone)-Karadeniz-Akdeniz yolu güzergahından Melet vadisinden görüntü (drone)-Viyadük, köprü ve tünellerden görüntü (drone)-Hilmi Güler ile röportaj

Haber-Kamera Nedim KOVAN-ORDU,

Kaynak: DHA