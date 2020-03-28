DHA YURT BÜLTENİ - 4 Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralıAKSARAY'da, TIR'a çarpan minibüste bulunan aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs TIR'a çarptı: 2'si çocuk, 6 yaralı

AKSARAY'da, TIR'a çarpan minibüste bulunan aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Mustafa Sural (39) yönetimindeki 34 JS 5070 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan Hüseyin İpek (56) yönetimindeki 68 SAE 321 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Songül Adabalı (21), Nurcan Adabalı (21), Mehmet Şahin (18), Zehra Adabalı (7), İbrahim Adabalı (3) ve Şahin Adabalı (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazadan yara almadan kurtulan anne ise 2 çocuğuna sarılıp, ağladı. Anne ve çocuklarını, polis sakinleştirdi.Kaza yapan ailenin 'koronavirüs' salgını nedeniyle memleketlerine gitmek istedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yaralıların hastane getirilmesi -Kaza yapan minibüsten detaylar -Kaza sonrası annelerine sarılıp ağlayan çocukları polisin teselli etmesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

============================

Samsun'da yangın paniği

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıkaya mahallesinde bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Irak uyruklu 4 kişinin yaşadığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangın detaylarıÇevreden etaylarSöndürme detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA - SAMSUN-DHA

=======================

Akyazı'da banklar söküldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar nedeniyle meydandaki banklar söküldü. Sabit olan bankların etrafına ise güvenlik şeridi çekildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bankları yerinden söktü. Ömercikler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki bankların tamamı kaldırılırken, sökülemeyen sabit bankların üzerine ise şerit çekilerek vatandaşların oturması engellenmek istendi. Ancak bazı vatandaşlar tüm yasaklara rağmen şerit çekilen banklara oturmaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caddeden görüntü Sabit olan banklardan görüntü Vatandaşlarla röp.

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

=====================

Sarı rengi yüzünden taksileri soymuş

Antalya'da gece yarısı camını kırıp girdiği 10 ayrı ticari taksiden hırsızlık olayını gerçekleştiren H.B (30), polisin takibi sonucu yakalandı. Özellikle sarı renginden dolayı dikkatini çektiği için taksilerde hırsızlık yaptığını ileri süren H.B'nin BİR taksinin kapısını açması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Ticari taksilerin camının kırılıp, hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları üzerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisinin daha önce pek çok suç kaydı bulunan H.B olduğu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.B.'nin 10 ayrı ticari taksinin camını kırdıktan sonra içerisinde bulunan paraları çaldığı ortaya çıktı. Sarı renginden dolayı dikkatini çektiği taksilerde hırsızlık yaptığı belirtilen H.B.'nin park halindeki bir taksinin camını kırarak hırsızlık yapması kameralar tarafından anbean kaydedildi.Şüpheli H.B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Muratpaşa ilçe emniyet dış plan görüntüŞüphelinin güvenlik kamerasına takılan hırsızlık görüntüsüŞüphelinin şubeden polisler arasında çıkışıPolis aracına binmesiAracın adliyeye gidişiAdliye dış plan görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==========================

Bursa'da öğretmenlerin 'maske' seferberliği

BURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle maske ihtiyacının artmasının ardından, talepleri karşılamak isteyen Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, tıbbi maske üretmeye başladı. Günde 750 maske ürettiklerini ve üretilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Okul Müdürü Mustafa Okumuş, "Meydanı, maske fırsatçılarına bırakmak istemiyoruz" dedi.Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koruyucu yüz maskesi ve cerrahi maske kullanımında artış yaşandı. Gerek sağlık kuruluşlarında çalışanların gerekse virüse karşı kendi önlemini alanların kullandığı maskelere talep her geçen gün artıyor. Bursa'da, Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, okuldaki dikiş atölyesinde tıbbi maske üretmeye başladı. Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu'nda gönüllü olarak çalışan 8 öğretmen, günde 750 maske üretiyor. Üretilen maskeler, Osmangazi Kaymakamlığı'na teslim edilerek, yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.'GÜNLÜK 750 MASKE ÜRETİMİ'Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin çıkmasıyla birlikte tıbbi maske üretimine başladıklarını belirten Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Okumuş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle meslek liselerini maske ve dezenfektan üretimine dahil etmesinin ardından biz genel müdürlüğümüzle görüşme gerçekleştirdi. Okuldaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımız, velilerimizle birlikte gönüllü olarak maske yapmak istediğimizi söyledik. Bu sürece bizler de katkı sağlamak istedik. Ülkemizin yanında olmak istediğimizi söyledik. Bu talebimizi genel müdürlüğümüz ve bakanlığımıza ilettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayını alarak üretim sürecine başladık. Atölyemizde idareci arkadaşlarım ve öğretmen arkadaşlarımın destekleriyle günlük 750 maske üretimi gerçekleştirmekteyiz" dedi.'8 ARKADAŞIMIZLA ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'Öğretmenlerin gönüllü olarak maske üretimine dahil olduğunu dile getiren Mustafa Okumuş, "Ürettiğimiz bu maskeleri Osmangazi Kaymakamlığımız aracılığıyla yardıma muhtaç ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kaymakamlığımız ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştiriyor. 8 arkadaşımızla birlikte üretime devam ediyoruz. Dönüşümlü olarak bizlere destek veren arkadaşlarımız var. Öğretmen arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayalı olarak buradalar. Meydanı, maske fırsatçılarına bırakmak istemiyoruz. Özellikle bu süreçte bizlerde maske üreterek ülkemizin yanında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Maskelerden detaylar-Maske diken öğretmenlerden detaylar-Genel detaylar-Okuldan drone görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

==========================

Marmaris sokaklarında dezenfekte işlemi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokak ve caddeler, belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor. Marmaris'te 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan vatandaşlar, ana cadde ve sokakları boşalttı. Tüm mekanların kapalı olması ve vatandaşların evde kalması, ekiplerin işini kolaylaştırdı. Belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını daha hızlı yaptı. İlçe merkezindeki kapalı çarşı, kapalı ve açık pazar yerleri dezenfekte edildi. 16 günde 60 bin litre dezenfekte ve 12 bin litre çamaşır suyu kullandığı öğrenildi. Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek için her gün saat 07.30 ile 21.00 arası aralıksız dezenfekte işlemlerini sürdüreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDezenfekte işlemlerinden görüntüEkiplerihn çalışmasından görüntüGenel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==========================

Elazığlı çift, evlerinde maske dikiyor

ELAZIĞ'da Fatma- Servet Oğuzhan çifti, sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyor.Elazığ İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce koronavirüs ile mücadele kapsamasında sağlık çalışanlarının maske ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından temin edilen malzemeler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayan ailelere gönderiliyor. Aileler de sağlık çalışanları için maske dikiyor. Evde eşiyle birlikte sağlık çalışanları için maske diktiklerini söyleyen 2 çocuk babası emekli Servet Oğuzhan (62), "Eşimle birlikte sağlık personeline destek amaçlı Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle evde hijyenik bir ortamda maske dikiyoruz. Hanım dikiyor, biz de ona yardım ediyoruz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, yarınlarımız için evde kalalım" dedi.Günde 100 maske ürettiklerini ifade eden Fatma Sevinç Oğuzhan (60) da, "Sokağa çıkmak istemiyoruz. Ama evde boş oturmak işimize gelmedi. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün evlerde maske üretimine eşim ile birlikte destek olmak istedik. Malzemeyi müdürlük evlerimize getiriyor. Biz de günde 100 maske dikiyoruz. Sağlık personeline destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz Türk kadınıyız. Türk kadını öyle kolay kolay pes etmez. Türk kadını evde oturmayı sevmez. Biz de bu olağanüstü durumda hem ülkemize hem sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Evde maske dikimi yapan çitfDikilen maskelerRöportajlarGenel ve detay görünütler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

=======================

İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldı

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılığa ve sahillere getirilen sınırlandırmanın ardından, şehirlerarası otobüs terminali ve sahiller boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında getirilen şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma ve valilik iznine bağlanması kararı ile, sahil, piknik alanları ve ormanlarda hafta sonu yapılacak her türlü etkinliğin yasaklanması kararının ardından, İzmit'te otogar ve sahiller boş kaldı. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm peronların boş olduğu ve otobüslerin park alanında bekletildiği görüldü. Otogarda bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Otogardaki boş peronlardan görüntü -Park alanında bekleyen otobüsler -Sahillerden boş görüntü -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

======================

Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.Çanakkale Belediyesi'nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'evde kal' yazısı ile karşılaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kent merkezinde bulunan kavşaklarda bulunan kırmızı ışıklardan genel detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA