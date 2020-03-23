DHA YURT BÜLTENİ -4 Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Jandarma'nın imha görüntüsü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı BATMAN Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan terör operasyonunda gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan HDP'li başkanların görev yaptığı belediye binalarında arama yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 6 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis, haklarında yakalama kararı verilen Batman ile Diyarbakır'ın Eğil, Ergani, Lice ve Silvan belediyeleri ile HDP'li başkanların evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, HDP'li başkanların makam odalarında arama yaptı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve bulunamayan ismi açıklanmayan 1 başkanın yakalanması için de çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü------------*DİYARBAKIR ERGANİBelediye binasıGüvenlik önlemleriBekleyen polisler*DİYARBAKIR SİLVANBelediye binasıGüvenlik önlemleri*BATMANBatman BelediyesiPolislerin önlem almasıToplanan kalabalıkGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mücahit YOLCU- Mehmet Mucahit CEYLAN- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ- Esat TAŞTEKİN/ DİYARBAKIR, BATMAN,

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Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi

ADANA'da, tespihçi Mustafa Şimşek (33), koronavirüs salgınından sonra antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihlere ilginin arttığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 13 yıldır tespih satan Mustafa Şimşek, dünya genelinde yayılan koronavirüsten sonra antibakteriyel özelliğiyle bilinen kuka meyvesinden yapılan tespihlerde satışların arttığını belirtti. Kuka meyvesinin Brezilya'da yetiştiğini ve atölyede yapılan işlemlerin ardından kuka tespihi üretildiğini söyleyen Şimşek, "Osmanlı Dönemi'nde kuka tespihleri 'elleri temiz olsun' diye mutfakta çalışanlara ve hekimlere çektirilmiş. Yani eskiye dayanan bir kültür bu. Biz hep tavsiye ediyorduk. Salgın haberlerinden sonra ilgi arttı" diye konuştu.

25 LİRADAN BAŞLIYORKuka tespihlerinin fiyatının çeşitlerine göre değiştiğini ve 25 liradan başladığını söyleyen Şimşek, tespihin Türkiye'de bir aksesuar haline geldiğini ve her daim ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Kuka tespihlere kadınların da ilgi gösterdiğini belirten Şimşek, "Bazıları kolye ya da bileklik kullanmak için da alıyor. Tabi elde çekmek daha iyidir" dedi.Kuka tespihin eldeki bakterileri öldürdüğünü duyunca gelip satın aldığını söyleyen Nefes Tarhan ise koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya çalıştığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Tespihçi Mustafa Şimşek'in elinde tespihler ile görüntüsüKuka tespihinin özelliğini anlatmasıMustafa Şimşek ile röp.Tespihlerden genel ve detaylarTespih kullanan Nefes Tarhan ile röp.Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı

AMASYA'da, yerel gazete muhabiri Serap Kara (40), evinin balkonundan mikrofonla sokakta dolaşan 65 yaş ve üzerindekilere seslenip, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Amasya'daki yerel gazetede çalışan Serap Kara, eline aldığı mikrofonla evinin balkonuna çıkıp, sokakta 65 yaş ve üzerinde kişi olup, olmadığını kontrol etti. Kara, mikrofonla "Değerli mahalle sakinleri, lütfen kurallara uyalım ve evde kalalım" dedi. Bu sırada sokakta komşusunu gören Kara, "Mehmet amca, sen 65 yaşında değil misin? Niye sokağa çıktın amca ya? Lütfen kurallara uyalım" diye seslendi. Serap Kara'nın uyardığı kişi, evine gitti.

Görüntü dökümü: --------------------------Evinin balkonundan anons detay-Yaşlı vatandaşla ile diyalog detay-Diğer detayHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Mersin'de yaşlılar için 'dışarıya çıkmayın' anonsu

MERSİN'de jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında araçlarla gezerek yaşlılar için dışarı çıkmamaları konusunda uyarı anonsu yaptı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde araçların megafonu ile 'Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' anonsu yaptı. Denetimlerde maske ve eldiven kullanan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirirken dışarı çıkamayan bazı vatandaşlara ihtiyaçlarını temin ederek teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Jandarma aracıAraçtan yapılan anonsPiknikçiler uyarılırkenJandarma aracı hareket halinde anons yaparkenGece yapıla anonsHaber-Kamera: MERSİN;

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İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs ve ticari taksiler, dezenfekte edildi. Sürücüler, yaşlılara evde kalmalarını isteyerek, kurallara uymalarını istedi.İskenderun Belediyesi sağlık ekipleri tarafından İskenderun minibüs durağında hatlarda çalışan minibüsler ile durağa gelen ticari araçlara dezenfekte çalışması yapıldı. İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın desteğiyle gerçekleştirilen dezenfekte işlemi sonrasında sürücüler, güzergahına geçip, hizmete kaldıkları yerden devam etti.

Görüntü Dökümü------------------------Dolmuş garajında yapılan dezenfekte çalışmalarıŞoförler ile röpHaber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği

TOKAT'ta fırın işleten Ferhat Kara (35), çalıştığı iş yeri koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işçilerin günlük pide ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.Kentte, Sulusokak Mahallesi'nde pide fırını işleten Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin ekmek ihtiyaçlarını salgın bitene kadar karşılayacağını duyurdu. Farklı iş yerlerinde çalıştıktan sonra ustalığı öğrenip kendi iş yerini açan Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işsiz kalanlara bu şekilde destek olmak istediğini söyledi.13 yaşından bu güne kadar fırıncılık mesleğini yaptığını söyleyen Ferhat Kara, "Ankara'da bir ustanın yanında bu işi öğrenip bu iş yerini açtım. Daha sonra burada faaliyet göstermeye başladık. Daha önce biz çok ekmeksiz kaldık. Buraya kim gelirse gelsin, ister paralı, ister parasız, hiç kimse boş gönderilmemiştir bugüne kadar. Bu koronavirüsten dolayı birçok iş yeri kapandı. Kahveler, kahvehaneler, pastaneler bir çok yer kapatıldı. Bundan dolayı arkadaşların bir çoğu işinden oldu. Bu koronavirüs bitene kadar, mahallemizde ikamet eden arkadaşlarımız ve başka arkadaşlarımız buradan istedikleri kadar ekmek ihtiyaçlarını alabilirler" dedi.

'İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR' Günlük 600 pide dağıttığını ifade eden Kara, "İnsanlar çok memnun bu uygulamadan. İnsanların yüzü gülüyor. Buraya geldiklerinde parası olsa da olmasa da ekmek alıp çıkabileceklerini biliyorlar. Herkes mutlu. Akşam olduğu zaman onların mutluluğunu görmek her şeye değiyor. Bir çocuk aç kaldığı zaman burada bizim milyarlar kazanmamız bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Fırından görünütler-Üretilen pideler

-İş yeri sahibinin açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA