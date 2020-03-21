DHA YURT BÜLTENİ - 4 Adana'da pos makinesi çetesine operasyonADANA'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren 19 kişilik çete yakalandı.

Adana'da pos makinesi çetesine operasyon

ADANA'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren 19 kişilik çete yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerlerine baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı banka ve kişilere ait 150 kredi kartı, 19 post cihazı, fatura, alacakların yazıldığı ajanda ve 97 bin 235 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Pos makinesi ile para ve bilgisayarların görüntüsü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, koronavirüse karşı temizlik ve dezenfeksiyonun çok önemli olduğunu ifade etti. Virüslere karşı çevre ve kıyafet temizliği için çamaşır suyunu öneren Prof. Dr. Öztürk, sirkenin de gargara yoluyla ağızdan aşağı inmemiş mikropların temizlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Virüse yönelik en büyük tedbirin kişisel temizlik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, vücut temizliğinin yanında el ve yüz temizliğinin önemli olduğunu, çevre temizliği için ise çamaşır suyunun çok etkili bir yol olduğunu söyledi.Korona virüsünün yayılmaması için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadan evlerde vakit geçirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, "El ve vücut temizliği için temizlik ve dezenfeksiyonun öncelikle ayırt edilmesi gerekir. Temizlik, dezenfeksiyonun ilk şartı olarak düşünülmeli. Dezenfeksiyondan önce temizlik amacıyla sabun ve sabunlu su kullanılması çok önemlidir. Vücut temizliğinin yanında el, yüz temizliği önemli bir şarttır. Bunun için ellerin, sabunlu su ile en az 30 saniye güzelce ovuşturularak, mümkünse tırnak araları fırçalanarak, özellikle uzun tırnaklı kişilerin tırnak aralarına girecek kirlerin mikroplar açısından bir yuva oluşturabileceği için oraların fırçalanmasında büyük fayda var. Eller ve yüz temizlendikten sonra dezenfeksiyon amacıyla yüzde 70'lik alkol veya oksijenli su ya da bunların karışımını içeren fomülasyonlar kullanılabilir. Bunlar temizlik için değil, dezenfeksiyon sağlamak için. Temizlik sağlanmadan bunların kullanılması sakıncalı bile olabilir" dedi.'ÇAMAŞIR SUYU UCUZ ANCAK ETKİLİ BİR YOL'Çevre ve kıyafet temizliği için çamaşır suyu kullanılmasını öneren Prof. Dr. Öztürk, çamaşır suyunun ucuz ve etkinliği kanıtlanmış doğru bir seçim olduğunu ifade etti. Ev ve iş yeri gibi çevre temizliğinde çamaşır suyuna mutlaka su eklenerek kullanılması gerektiğini belirten Öztürk, "Çamaşır suyunu 1'e 10 oranında suya karıştırmak çok önemli. Daha fazlası akciğerlere ve diğer hassas mukozalara, göz gibi zarar verebilir. Daha azı ise antiseptik özellik taşımayacaktır. Yerlerin temizliği, kapı tokmakları gibi temas edilen yerler çamaşır suyu içeren sularla silinebilir. Buralarda dezenfeksiyonda sağlanmış olacaktır. Ayrıca kimyasal olarak ağız içi ve boğaz temizliği önemli olabilir. Dişlerin düzenli fırçalanması bir koruyucu tedbir olabilir. Buna ilaveten ağzın, birebir oranında seyreltilmiş oksijenli su ile veya sirkeyle gargara yapılması en azından ağız çevresinde kalıp, daha aşağılara inmemiş olan mikropları temizlemek adına yardımcı çözüm olabilir. Bunun yüzde yüz hastalığı önleyeceğini söylemiyorum. Bu sadece yardımcı bir tedbir olarak düşünülebilir" diye konuştu.Dirençli bir vücuda sahip olmanın önemine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, vücudun savunma sistemini güçlendiren kefir, yoğurt ve buna benzer gıdaların kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Prof. Dr. Öztürk'ün açıklaması-Öztürk detayları-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Kütahya'ya gelen 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirildi

EDİRNE'de ki Yunanistan sınırından kendi isteğiyle ayrılarak Kütahya'ya gelen 7'si çocuk 33 sığınmacı sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Türkiye'nin 'açık kapı' uygulamasıyla Avrupa ülkelerine gitmek Edirne'deki Yunanistan sınırında kalan 7'si çocuk 33 sığınmacı kendi isteğiyle ayrılarak otobüsle Kütahya'ya getirildi. Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüs kent girişinde durduruldu. Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 33 sığınmacı cerrahi maske dağıtımının ardından özel kıyafetli sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Korona virüsüne yönelik ateşleri ölçülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otobüsün durdurulması-Sağlık görevlilerinin maske dağıttırması-Sığınmacıların ateş ölçümü-Sağlık kontrolü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kekova'yı kontrollü dalışa açacak yönetmelik çıktı

DOĞA ve tarihin bütünleştiği bir dünya cenneti olan Kekova olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Kekova'nın dalış turizmine açılmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Vali Münir Karaloğlu, Kekova'nın kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' çıktı. Yönetmelik kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesindeki batık antik kentin de olduğu Kekova'nın dalış turizmine kontrollü olarak açılması bekleniyor.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle dalış turizmine kapalı olan Kekova gibi alanların kontrollü olarak dalış turizmine açılacağını belirterek, emeği geçenleri kutladı.11 maddeden oluşan yönetmelikle, su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik kapsamında, su altı koruma bölgeleri içerisinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi yönündeki talepleri değerlendirmek üzere Su Altı Koruma Komisyonu kurulacak. Komisyon, su altı koruma bölgelerinde, turizm ve sportif amaçlı dalış alanlarının belirlenmesi kararını verecek.Su altı koruma bölgelerinde turizm ve sportif amaçlı dalış alanı belirlenmesi ile ilgili olarak sunulan öneriler hakkında Su Altı Koruma Komisyonunca, bu bölgelerde yapılacak incelemeler ve hazırlanacak raporlar doğrultusunda karar verilecek. Dalışa izin verilen alanlarda, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak su altı görüntüleme, film ve fotoğraf çekimi talepleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek.DOĞAL GÜZELLİK KEKOVAMavi yolculuk yapanların kolayca ulaşıp gezebildiği ve yatlarını emin bir şekilde demirleyebildiği bir yer olan Kekova tarihle iç içe inanılmaz güzellikler sergiliyor. Kekova'ya denizden ulaşım Kale Çayağzı'ndan kiralanan kayıklarla yapılabilir. Sıcak İskelesi'nde Aperlai antik kenti, yarımadanın ucunda Toprakada ve Karaada yer alır. Bundan sonra Kekova Adası uzanmaktadır. Bu adadan dolayı tüm bölge Kekova adıyla anılmaktadır. Kekova Adası depremlerle biraz suya batmış bu nedenle buraya batık şehir denilmiştir. Sıcak İskelesi'ndeki Aperlai, Batık Kent, Kaleköy'deki Simena, Üçağız'da bulunan Theimussa, Gökkaya koyu üzerindeki Istlada birbirine çok yakın antik kentlerdir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Vali Karaloğlu'nun dalgıç kıyafetinde, denizde fotoğrafından görüntüSualtından ve antik kentten görüntü

HABER -KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kurulan halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı. Esnafı tek tek uyaran Helvacıoğlu, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını hatırlatarak, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını istedi. Bazı pazarcılar ise sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu.Keşan'da her hafta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında koranvirüse karşı alınan önlemler arttırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnaf odası başkanlarıyla birlikte sabah saatlerinde pazaryerince incelemede bulundu. Helvacıoğlu, esnafa maske ve eldiven dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, müşteriye sebze-meyve seçtirmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazaryerinde hava sirkülasyonunun sağlanması amacıyla tezgahların üzerine branda çekilmezken, bazı pazarcılar ise sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu.'BUGÜN BİR SINAV VERİYORUZ'Mustafa Helvacıoğlu, Trakya'nın en büyük pazarlarından birinin Keşan'da kurulduğunu belirterek, "Tedbirler üst seviyede. Zabıta, emniyet, meclisimiz ve esnaf odalarımızla sahadayız. Burada en büyük sorumluluk esnafımıza düşüyor. Bugün seçmece olmayacak. Alışveriş sırasında sosyal mesafe korunacak. Bugün Türkiye'de örnek pazar olmak için iddialıyız. Bugün bir sınav veriyoruz" dedi.SEBZE VE MEYVELERİ POŞETLEYEREK SATIŞA SUNDUPazarcı esnafı Erkan Yıldız, sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu. Yıldız, "Bunu kendimiz düşündük. Böyle daha hijyenik olacağına karar verdik. 1'er kilo halinde elma, portakal, patlıcan ve biberleri poşetleyerek tezgaha koyduk. Buna rağmen müşteri açıktan isterse seçtirmeyerek biz veriyoruz. Müşteri kesinlikle temas etmeyecek. Biz maske ve eldivenlerimizi taktık. Ne istiyorlarsa biz yardımcı olacağız" diye konuştu.İbrahim Özer de gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşımıza alışveriş yaparken her konuda yardımcı oluyoruz. Neye ihtiyaçları varsa en titiz şekilde karşılıyoruz. Seçmece artık olmayacak. Biz seçerek vatandaşımıza vereceğiz" dedi.Pazardan alışveriş yapanlar da koronavirüse karşı alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi. Öte yandan belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla alışverişlerini tamamlayanların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun pazarcıları uyarması-Maske ve eldiven dağıtılması-Pazaryeri genel gör.-Mesafeli ve brandasız kurulan tezgahlar-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Pazarcılarla röp.-Alışveriş yapanlar-Maske ve eldiven takanlar-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor

AĞRI'da koronavirüse yönelik tedbirler alınmaya devam ediliyor. Koronavirüs (Covid-19) 'a karşı alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye araçlarıyla yıkanarak temizleniyor.Gece yarısı dezenfekte çalışmalarını denetlemek için sahaya inen Başkan Sayan, Cumhuriyet Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personele yardım etti. Koronavirüs'ün dünyaya musallat olan bir bela olduğunu söyleyen Başkan Sayan, "Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz, dezenfekte ve temizlik konusunda olsun, bunları yapmak zorundayız. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız ayakta. Ülkemizin daha az zararla bu olayı atlatması için uğraşıyorlar. Bizde yerelde kendi gücümüz oranında çalışıyoruz. Gecede olsa hangi saatte olursa olsun halkın sağlığı bizim için önemli, ülkemizin geleceği bizim için önemli. Bende arkadaşlarımla, bir belediye çalışanı olarak çalışıyorum, Başkan olmam çok önemli değil. İnşallah en kısa zamanda dünyada ülkemizde bu beladan kurtulur" diye konuştu.Kent merkezinde bir çok yere dezenfekte istasyonları kurduklarını belirten Başkan Sayan, gerekli önlemleri alarak 18 mahallede kriz merkezi oluşturarak riski en alt seviyeye indirdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Ağrı Cadde Genelİtfaiye ekiplerinin caddeleri yıkamasıBelediye Başkanı Savcı Sayan'ın denetimiBaşkan'ın itfaiye hortumuyla cadde yıkamasıSavcı Sayan Röp

Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Sebze ve meyveleri streç filme sararak müşterilerine sundu

VAN'ın Erciş ilçesinde İzzet Albayrak (52), işlettiği markette, reyonlarda bulunan sebze ve meyveleri streç filme sararak koronavirüs salgınına karşı önlem aldı.Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Erciş ilçesinde bir market, hijyen koşullarda müşterilerine hizmet vermek için reyonlarında bulunan meyve ve sebzeleri sterç film ile sararak müşterilerine sunmaya başladı. Hem tozdan hem de gelen müşterilerin eliyle ürünü kontrol etmesini önlemek için ürünleri streçlediklerini anlatan market sahibi İzzet Albayrak (52), böylelikle müşterilerin daha sağlıklı alışveriş yapmalarını sağladıklarını söyledi.Koronavirüsün tüm dünya ülkelerini tehdit ettiğini belirten Albayrak, "Biz de market sahibi olarak açıkta bulunan sebze ve meyvelerimizi paketler halinde streçleyerek müşterilerimizin ellerinin değmesini önledik. Bu uygulamayla daha sağlıklı ortamda müşterilerimiz gelip paketler halindeki sebze ve meyvelerini alabilecekler. Ayrıca hiç kimse panik yapmasın, stoklarımızda her türlü mamullerimiz bulunmaktadır" dedi.Markete gelen müşteriler ise uygulamanın güzel ve yerinde olduğunu, el değmeyen ve paketlenen sebze, meyveleri daha güvenle aldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Markette paketleme görüntüleri-Müşteri alış veriş görüntüleri-Müşteriler ile röportaj-Market sahibi İzzet Albayrak ile röportaj

-Marketten detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Kaynak: DHA