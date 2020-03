DHA YURT BÜLTENİ - 4 Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durdurulduKİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Öncüpınar ve Elbeyli sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

KİLİS'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis'te bulunan ve Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı. Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik giriş- çıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş- çıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.

Kozan'da sağanak; bahçeler ve tarlalar su altında

ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle narenciye bahçeleri su altında kaldı.Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi altında bulunan narenciye bahçeleri ile tarlaları, 2 gündür aralıksız yağan sağanak nedeniyle su bastı. Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, mağdur oldu. Narenciye bahçesi sahibi Atakan Tek, her sağanak yağışın ardından bahçesinin sular altında kaldığını ancak bir çözüm bulunamadığını belirtti. Tek, "Narenciye bahçemi her yıl 6-7 defa su basıyor. Önleminin alınması için Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi'ne müracaat ettik. Şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Biz mağdur oluyoruz. Ben bahçemden bu yıl da geçen yıl da mahsul alamadım. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, sabah saatklerinde Nizip-Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Mehmet Yavuz'un kullandığı 27 JB 467 plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Yıldız yönetimindeki 27 L 8486 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletten savrulan sürücüsü Mehmet Yavuz yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

DİYARBAKIR'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil ilçesinde oturan 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, 16 Mart günü Bismil ilçesi otobüs terminalinde 6 şüpheliyi, tarihi eserler için pazarlık yaparken suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 18 Mart töreni, protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı

18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta protokolden 4 kişinin katılımıyla yapıldı.Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında törene protokolden ve şehit yakınlarından başka kimse davet edilmedi."AZMİN VE İMANIN TEKNOLOJİYE GALİP GELDİĞİ BİR DESTAN"Törene katılanlar birbirleriyle belli bir mesafeden selamlaşırken, törende Vahdettin Özkan, Mehmet Emin Terzioğlu, Hayretin Güngör ve Yunus Karaman'ın sırasıyla şehitliğe çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Vahdettin Özkan şehitlik özel defterini imzaladı. Çanakkale Zaferi'nin tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirten Özkan, deftere şunları yazdı: "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan vatanın ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eserdir. Bu vesileyle şanlı Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıldönümünü kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için anlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyorum" dedi."DİNİMİZ GÜÇLÜ GELECEK BİZ BUNU ATLATACAĞIZ"Törenin ardından Vali Vahdettin Özkan şehitlikten ayrılacağı sırada şehit annesi Ayşe Kılçık'ı fark etti. Şehit oğlu Hüseyin'in mezarını ziyarete gelen Kılçık'ın yanına giden Özkan, Ayşe teyze seni üşütmeseydik, biz gelirdik şu musibet bertaraf olsun da" dedi. Ayşe Kılçık ise Özkan'a teşekkür ederek, "Dinimiz güçlü gelecek, Allah yadım edecek biz bunu atlatacağız, kolay atlatacağız. Allah bütün kötülüklerden korusun vatanımızı milletimizi" dedi.

Ağaçlar çiçek açtı, bahçeler düğün fotoğrafçılarının mekanı oldu

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açtı. Kayısı bahçeleri, manzarası ile yeni evlenen çiftlerin açık hava stüdyosuna dönüştü.Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açınca bahçeler beyaza büründü. Güzel görüntülerin ortaya çıkmasıyla düğün fotoğrafçıları da manzarayı fırsat bilerek, yeni evlenen çiftlerin fotoğraflarını kayısı bahçelerinde çekmeye başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, mevsimin Malatya için farklı olduğunu kaydederek, "Bu mevsimin 2 boyutu var. Biri ilkbaharın gelmesinin müjdelenmesi, her tarafın pamuk tarlası gibi bembeyaz çiçeklerin olmasıyla görselliğin kazanması. Bir de çiftçilik açısından. Ekonomik açıdan dediğimizde; iktisadi açıdan faaliyetin, çiftçilik faaliyetinin başlangıç dönemi olarak başlıyor. Bu yıl sıcakların yüksek olması nedeniyle ilk çiçeklenmenin görülmesiyle beraber çiçeklenme süreci hızlı gelişti" diye konuştu.Kayısı çiftçisi Nevzat Şimşek de kayısı çiçeklenmesinden korkularının olmadığını belirterek, "Çiçekler sağlam, ilerleyen süreçlerde bir don olacağını bilemeyiz ama şu an korkulacak bir durum yok. Bunun önlemini ilaçlama yaparak alıyoruz. Ondan sonra ürünlerimizi kaliteli bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz" dedi.Düğün fotoğrafçısı Yusuf Karaoğul, Malatya'da her mevsimin farklı güzelliği olduğunu dile getirerek, "Kayısılar çiçek açınca gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Düğün fotoğrafçısı olarak bunu değerlendiriyoruz. Kayısı bahçelerinde bu mevsimde mükemmel görüntüler ortaya çıkıyor. Kayısı bahçeleri bizim için doğal stüdyoya dönüştü ve yeni evlenen çiftlerimiz de en güzel günlerinin fotoğraflarını burada çektirmek istiyor" diye konuştu.

Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

ÇANKIRI'da, 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ediyor. Dernek Başkanı Engin Çimen, "Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi.Çankırı'da, geçen yıl kurulan 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, her hafta sonu bir araya gelerek düzenlenen bisiklet turuna katılıyor. Dernek üyeleri yaklaşık 1,5 ay önce ise, il genelinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etmeye karar verdi. Bir araya gelen dernek üyeleri, bisikletleri ile kilometrelerce pedal çevirerek, şehit kabirlerini ziyaret edip, dua ediyor. Şu ana kadar 30 şehit kabrini ziyaret eden bisiklet tutkunları son olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çankırı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.'TÜM ŞEHİT KABİRLERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ'Dernek Başkanı Engin Çimen, derneği bisiklet kültürünü herkese aşılamak için kurduklarını, zaman zaman şehir içinde ve dışında etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Şehitleri unutmadıklarını söyleyen Çimen, "Şehrimizde rahatça yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi anmak için faaliyet başlattık. Şu ana kadar 30'a yakın şehidimizi mezarı başında ziyaret ettik. Kulüp olarak ve bireysel olarak şehitlerimizi ziyaret ettik ve Çankırı genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret edeceğiz. Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi. 'BİSİKLETLE GİDİYORUZ'Dernek üyesi Okan Sütçüoğlu ise, il genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,5 ay önce şehit kabirlerimizi ziyaret etmeye başladık. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneğinden aldığımız liste ile planlı şekilde hareket ederek, şehit kabirlerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit kabirlerimize bisikletle gidiyoruz, başka araç kullanmıyoruz. Şehitlerimize bisikletle giderken bir güç sarf ederek, emek vererek gitmenin daha doğru olduğunu düşündük. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Bundan sonra da kabir ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Böyle anlamlı bir haftada Çankırı Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimize dua ettik" diye konuştu. Dernek üyesi Koray Şimşek de, ziyaretleri manevi hissiyatla yaptıklarını ifade etti.

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

SİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntüdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Akliman İskelesi'ne dün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkarttığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Saldırganın elindeki tüfeği 2 el ateşlediği, saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yaban kuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, büyük tepki toplaması üzerine polis harekete geçti. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken Saliha O., "Piknik yapıyorduk. Kim olduklarını bilmediğim bu kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu vurdumduymazlığa tanıklık ettiğim için üzgünüm. Umarım bulunup, cezalandırılır" dedi.

Sivas'ta şehitleri anma töreninde koronavirüs tedbiri

SİVAS'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Törende koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece il protokolü yer alırken, sosyal mesafe korundu.

Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Hızal anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Ayhan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

TÖRENDE KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Yukarı Tekke'de düzenlenen Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreninde koronavirüs tedbiri dikkat çekti. Çelenk sunma programına sosyal mesafenin korunması için daire müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katılmadı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin tören ve anma programı yaptıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon, yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti: "Beşli bir protokol birlikte yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, bir sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar, zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda sosyal bir mesafe konularak yapılacak. Zorunlu olan hayatımızın devamı için gerekli olan şeyler dar bir çerçevede yapılacaktır."

Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi

BUCA Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti. Hizmet binasında alınan önlemlere ek olarak, öğle yemeklerine düzenleme getirildi. Tam sterilizasyonun sağlandığı yemekhanede yemek saati uzatılarak mesafeli oturma düzeni uygulaması başlatıldı.Kent genelinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını yürüterek halk sağlığı için tüm önlemleri alan Buca Belediyesi, personel sağlığı için de alarma geçti. Hizmet binası giriş çıkışlarında sağlık personeliyle ateş ölçümü yapılarak, hem Bucalıların hem de personelin sağlığının korunması için özel önlem alınırken, personelin ortak kullanım alanlarında da yeni düzenlemeler başlatıldı. Personelin sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için bir yandan tüm ortak kullanım alanları ilaçlanırken, bir yandan da yemekhanede yeni sisteme geçildi. Yemekhanedeki yoğunluğun önüne geçebilmek için 12.30-13.30 olan yemek saati 12.00-14.00 arasına çekilerek birimler arası koordinasyon sağlandı. Yemekhane personeli tarafından tamamen sterilize edilen tabldot, çatal, kaşık ve bardaklar, personele el değmeden hazırlanarak kullanımlarına sunuldu. Steril bir şekilde yemeklerini alan personel, sosyal güvenli mesafe kuralına uygun ve yan yana gelmeyecek şekilde oturma düzenine yönlendirildi. Personelden gelen yemek kapları ise tekrar dezenfekte edilerek sonraki kullanım için muhafaza edildi.Öte yandan sosyal güvenli mesafenin kent genelinde sağlanabilmesi için billboard, afiş, sosyal medya ve telefon mesajıyla bilgilendirme yapıldı. Bina içerisinde vatandaşla iletişim halinde olan personele, farkındalık yaratabilmek için 'El sıkışma, öpüşme' yazılı rozetler takıldı. Tüm hemşerilerin tedbirli olmaları, temaslardan kaçınmaları için 'Bir bakış yeter sevgiyi göstermeye' sloganıyla kampanya başlatıldı.PERSONEL SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZÇalışmalar hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, personel sağlığının korunmasına özel önem gösterdiklerini söyledi. Kılıç, "Koronavirüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşerilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizdeki yoğunluk nedeniyle her şeyden önemlisi beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu süreçte duyarlı olmaya, mümkün mertebede temastan ve toplu alanlara girmekten kaçınmaya davet ediyorum" diye konuştu.

