DHA YURT BÜLTENİ - 4 Van-İran sınırında Karayılan ve Bayık'ın koruması 2 terörist yakalandıTÜRKİYE-İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Van-İran sınırında Karayılan ve Bayık'ın koruması 2 terörist yakalandı

TÜRKİYE-İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmadaki ifadelerinde terör örgütünün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi kamplarında bulunduklarını ve burada faaliyet yürüttüklerini itiraf eden teröristler, PKK'nın artık tükenme noktasına geldiğini belirtti. PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını söyleyen teröristlerden erkek olanın sorgusu sürerken, kadın olan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken, Türkiye-İran sınırından yurda kaçak yollarla geçiş yapan 1'i kadın 2 terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Teröristler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin jandarmada alınan ifadelerinde 1996 ve 1999 yılında PKK'ya katılım yaptıkları belirtildi. Yakalanan iki teröristin ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Teröristler, 2013 ve 2014 yıllarında müzahir siyasi partinin Başkan ve üyelerinin bir kısmının Kandil'e gelerek PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile bir dizi görüşme ve toplantı yaptıklarını, benzer şekilde yabancı ülkelerden özellikle basın mensupları olmak üzere birçok şahsın dönem dönem sözde üst düzey yöneticilerle bir araya geldiklerini, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını, PKK/KCK terör örgütünün Zap/Metina/Gare/Haftanin/Hakurk/Kandil gibi sözde saha ve alanlarının neredeyse tümünde faaliyet yürüterek, yurt dışı yapılanmalarında görev aldıklarını, artık tükenme noktasına geldiğini düşündükleri PKK/KCK terör örgütünün, Irak ve Suriye'deki faaliyet alanlarında birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini, örgüt tarafından infaz edildiğini ve örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarına şahit olduklarını, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediklerini, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldıklarını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini, PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu, kimsenin ne yaptığını bilmediklerini, yakalandıktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını beyan etmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Jandarmadan çıkartılan teröristlerin araca bindirilmesi-Jandarma Komutanlığı tabelası-Adliyeye götürülen teröristler

Behçet DALMAZ/VAN,

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Umre'gen gelenler gözlem altında tutulmaya devam ediyor

UMRE ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 yurtta gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Yüksek ateş şikayeti olanların Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' tedavileri için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesinde gözlem altına alındı. Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunanları 'koronavirüs' şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtler Kurumu'na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi. Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. Herkesin tek tek ayrı odalara alınmasından dolayı da Konya'da getirilmesi düşünülen diğer Umre'den gelenlerin Kayseri'ye yönlendirildiği öğrenildi. Umre'den gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Yüksek ateş şikayeti olanlarında da tedbir amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından 'koronavirüs' tedavileri için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yazır yerleşkesinde gözlem altına alındı. Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantina da tutulacakları içinde polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yurdunun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Öte yandan Seydişehir Devlet Hastanesine dün grip şikayeti üzerine gelen bir kişi İran'dan geldiğini söylemesi üzerine 'koronavirüs' nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenmesi üzerine hastaneden kaçtı. Bunun üzerine kaçan kişi ile eşi ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye getirildi. Yapılan tetkikler sonucu herhangi bulguya rastlanmayınca taburcu edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Yurdun dışından detayAlınan güvenlik önlemleri Umre'den gelenlerin camdan bakmaları -Giren çıkan araçların kontrol edilmesi Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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'Denize atacağım' dediği silahla intihar etti

ANTALYA'da Arda Çınar Ö. (22), evinde tabancayla intihar etti. Silahı iki gün önce eve getiren gencin, annesinin görmesi üzerine 'Denize atacağım' dediği iddia edildi.Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Arda Çınar Ö. odasına geçti. Annesi bir süre sonra oğlunun odasından silah sesi gelmesi üzerine kapısını açtı. Oğlunu kanlar içerisinde yerde yatar şekilde gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına tabancayla ateş eden Arda Çınar Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve Arda Çınar Ö.'nün aracında incelemede bulundu. Polisin çalışmalarının devam ettiği sırada gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çalışmaların ardından Arda Çınar Ö.'nün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Arda Çınar Ö.'nün ruhsatsız tabancayı iki gün önce alıp eve getirdiği, annesinin görmesi üzerine ise 'Denize atacağım' dediği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olayın yaşandığı evin dışarıdan görüntüsüPolis ve sağlık ekiplerinden görüntülerAğlayan yakınlarından görüntüler

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Şanlıurfa'da petrol hırsızlığına 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı, 480 litre ham petrol, 6 plastik depo, 2 ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmakta kullanılan toprak ele geçirildi.Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Jandarma eşliğinde adliyeye çıkarılan şüphelilerİlçe jandarmadan çıkış yapan ekiplerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin şakayık dikildi

ÇANAKKALE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreninin yapılacağı Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına, Türk bayrağının rengi olan 6 bin kırmızı ve 5 bin beyaz olmak üzere toplam 11 bin şakayık çiçeği dikildi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenleri için hazırlıklar devam ediyor. 18 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi beklenen tören için alan, Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni için seyir terası oluşturuldu. Şehitler Abidesi'ndeki tören kapsamında sembolik mezarlıkların temizliği ve bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına Türk bayrağının rengi olan 6 bin kırmızı ve 5 bin beyaz olmak üzere toplam 11 bin şakayık çiçeği dikildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şehitler Abidesindeki sembolik mezarlardan genel ve detay görüntü.-Şehitler Abidesindeki sembolik mezarlara dikilen 11 kırmızı beyaz şakayık çiçeklerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Buca Belediyesi'nden koronavirüs önlemi

BUCA Belediyesi, hizmet binasında da koronavirüs önlemi aldı. Hafta sonu belediye hizmet binası baştan aşağı dezenfekte edilirken, yeni haftayla birlikte sağlık işleri ekipleri tarafından belediyeye giriş yapan tüm personelin ve vatandaşın vücut sıcaklığı ateş ölçerle mercek altına alındı. İzmir'in en kalabalık ilçesinde halk sağlığı için koronavirüse karşı çalışmalara aralıksız devam eden Buca Belediyesi, yeni hafta ile birlikte belediye hizmet binası içinde de tedbirleri arttırdı. İlçe genelinde aldığı önlemlere ek olarak yeni hafta ile birlikte her gün yüzlerce hemşerinin geldiği Buca Belediyesi Hizmet Binası girişinde ateş ölçerle önlem alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen ekip, belediyeye giriş yapan tüm personel ve vatandaşın elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçtü. Kontrol yapan hekimler, giriş yapanların vücut sıcaklıklarının 38 derecenin üstünde olup olmadığını kontrol etti. Kontroller esnasında normal değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edilirse, karantina önlemlerinin alınması için sağlık birimleriyle iletişim sağlanacak. Öte yandan ilçe genelinde cami, okul, çocuk parkları, kıraathaneler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye, ateş ölçümünden önce hafta sonu belediye hizmet binasını baştan aşağı ilaçladı. Belediyenin giriş ve çıkışları başta olmak üzere tüm birimlerine antibakteriyel el dezenfektanı konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediyeden görüntüDezenfekte çalışmalarıVatandaşların ateşlerinin ölçülmesiGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon hastalıkları için kullanılacak SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, olası bir durumda enfeksiyon hastalıkları hastanesi olarak kullanılacak. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Hasta sayısında yaşanabilecek olası bir artış durumunda enfeksiyon hastalıkları hastanesi gibi kullanmaya en uygun hastanemiz Toyotasa Acil Yardım Hastanesi" dedi.Serdivan'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, koronavirüse karşı olası bir durumda enfeksiyon hastalıkları hastanesi olarak kullanılacak. Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Gözetim altındaki hasta sayımızın artması durumuna karşı tedbir alma maksadıyla böyle bir düşünce içerisine girildi. Şu an hastanenin tamamen enfeksiyon hastanesi gibi kullanılması gibi bir durum yok" dedi.Olası bir durumda hastanenin enfeksiyon hastalıkları için kullanılacağını belirten Vali Nayir, "Hasta sayısında yaşanabilecek olası bir artış durumunda enfeksiyon hastalıkları hastanesi gibi kullanmaya en uygun hastanemiz Toyotasa Acil Yardım Hastanesi. Olası bir durumda bahse konu hastaneyi enfeksiyon hastanesi olarak kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastane Acil Servisine hasta getirilmesi detayHastane genel detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK'ta rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.Kentte gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Liman dışında bekleyen gemiler-Dalgalar

-Limanda bekleyen balıkçı tekneleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA