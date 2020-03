DHA YURT BÜLTENİ - 4 Sınav jokeri çetesine operasyon: 2 tutuklamaŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis, ehliyet için sahte rapor düzenleyip, aday yerine başka kişileri sınava sokan çeteye yönelik 'Joker' adını verdiği operasyon düzenledi.

Sınav jokeri çetesine operasyon: 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis, ehliyet için sahte rapor düzenleyip, aday yerine başka kişileri sınava sokan çeteye yönelik 'Joker' adını verdiği operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyenlere sahte rapor düzenleyip, sınavlara adayların yerine başka kişileri sokan çeteyi takibe aldı. 1 yıldan uzun süren takip sonunda çete üyeleri tek tek tespit edildi. Polis, belirlenen şüphelilere yönelik 'Joker' adını verdiği operasyonu gerçekleştirdi. İlçedeki 9 sürücü kursu ile Şanlıurfa kent merkezinde, 3 adrese eş zamanlı baskın yapan polisler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde, çok sayıda sahte doktor kaşesi ve rapor ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 12 şüpheli ise, 2'sine adli kontrol getirilerek, salıverildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gözaltına alınanaların çıkarılışıPolislerin arasındaki şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA

============================

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi

KONYA'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B. (37), bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in (44) ölümüne neden oldu. Ağabeyi Haydar B. ile birlikte gözaltına alınan Hüseyin B.'nin, sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi dikkat çekti.Olay, saat 05.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi Hüseyin B. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Kavga sırasında Hüseyin B., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Hüseyin B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip'e isabet etti.İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'yi gözaltına aldı.Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin B.'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay yeri görüntüleri-Şüpheli Hüseyin B.,'nin sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

==============================

Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

MERSİN'de, bir iş yerinden 3 cep telefonu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen F.G. (24), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iş yerinin camını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz hırsız, tanınmamak için başına montunun kapişonunu geçirerek, masa üzerinde duran cep telefonlarını çaldı.İş yeri sahibinin hırsızlık olayını bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapı camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İşyerinin güvenlik kamerasından iç görüntüsü-Hırsızın içeri girmesi-Hırsızın telefonları almasından genel ve detay-Hırsızın işyerinden çıkması Haber-Kamera: MERSİN,

=============================

Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama

BURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları sürdürüldü.Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları olan şehir içi dolmuşlar, duraklar, Bucak Adalet Sarayı binası, Bucak Kaymakamlık binasında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Emrullah Ünal, koronavirüse karşı ilçenin ortak kullanım alanlarında ilaçlamaların aralıksız süreceğini belirtti. Başkan Emrullah Ünal, "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı ilçemizde bir vaka görülmemesine rağmen tedbirlerimizi sıkı şekilde alarak ilçede bulunan başta kamuya ait ortak kullanım alanları üç ekiple gece gündüz aralıksız şekilde ilaçlamalar yapılıyor ve yapılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bucak Şehir içi dolmuşları ilaçlamaBucak Adalet Sarayı ilaçlamaBucak Otobüs durakları ilaçlamaBucak Kaymakamlık binası ilaçlama

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,

============================

HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 194'üncü günde, 2014 yılında kaçırılan kızı Fatma (26) için Şırnak'tan gelen Hediye Koybet ile birlikte 127 oldu. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'ARKADAŞLARINI AL GEL, AİLENİZE KAVUŞUN'Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan Hediye Koybet, 2014 yılında kaçırılan kızı Fatma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Kızı Fatma'nın, bel rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadığını anlatan anne Koybet, teslim olması için çağrıda bulundu. Koybet, "Kızımın gelmesini istiyorum. Kızım gel, işkence yok bir şey yok. Arkadaşlarını al gel, ailenize kavuşun. Kızım 3 yıl boyunca bel fıtığı nedeniyle sık sık doktora gidiyordu. Bir gün doktora gideceğim diye evden çıktı ve bir daha haber alamadık. Kızımın dönmesini bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORNurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

============================

Burdur'da ileri sürüş teknikleri eğitimi

BURDUR'da AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet görevlilerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.İleri sürüş teknikleri eğitmeni Resul Ergün tarafından ilgili kurum personeline önce teorik eğitim verildi. İkinci gün ise fidan pazarı ve kent ormanında asfalt ve engebeli arazide pratik eğitim gerçekleştirildi. Eğitime 4 kurumdan 27 personel katıldı.Afet ve Acil Durumu (AFAD) Burdur İl Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Afet ve Acil Durumlarda İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi Projesi hazırlandığını söyleyen AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, "Amacımız herhangi bir afet durumunda kurumların yürütmesi gereken müdahale hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için personellerin olay yerine güvenli olarak intikali, olay yerindeki vatandaşların güvenli bir bölgeye veya ilgili birimlere nakli ve olay mahalline en kısa sürede güvenle ulaşılması konularında kurumsal kapasitelerimizi artırmak, personelin araç kullanımı konusunda kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve mevcut yeni nesil 4x4 kurtarma araçlarının zorlu şartlarda riskli bölgelerde kullanımı konusunda özel bir yeterliliğe ulaşmalarını sağlamak" dedi.Tokgöz iki gün süren teorik ve pratik eğitime sadece AFAD personelinin değil, UMKE, jandarma ve il emniyet müdürlüğünden de personel katıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Asalt eğitimindenYasin Tokgöz ile röportajEngebeli arazide eğitimDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR

=============================

Silifke'de 'erkenci' can erik kilosu 250 TL'den satılacak

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altında yetişen 'erkenci' can eriğinin ilk hasadı yapılacak. Rekoltesi ve kalitesi ile bu yıl üreticini sevindiren can eriğinin kilo fiyatının, geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 250 lira olması bekleniyor.Silifke'de 1 dönümlük örtü altı serasından 3 ton ürün almayı beklediklerini belirten üretici Yunus Ünal, bir iki gün içerisinde ilk hasadın yapılacağını açıkladı. Can eriğin bu yıl rekolte ve kalite açısından kendilerini sevindirdiğini söyleyen Ünal, ürünleri ilaç kullanmadan doğal gübre ile yetiştirdiklerini kaydetti. İLK HASADIN KİLOSU 250 LİRATürkiye'de can eriğinin ilk Silifke'den çıktığını vurgulayan üretici Yunus Ünal, "Eriğimiz can eriği cinsi. Kış ayından bu yana çocuğumuz gibi bakıyoruz. İlk hasadımızı bir iki gün içinde yapacağız. Kilosu 200-250 liradan satmayı düşünüyoruz. Bu yıl ürünümüzün verimi çok güzel. 3 ton ürün bekliyoruz. Biz kendimizin yemediği hiçbir ürünü pazara sunmayız. Ürünlerimizde ilaç ve hormon yok. Seramızda tamamen organik gübre kullandık, bu nedenle içimiz rahat. Gönül rahatlığı ile eriklerimizi yiyebilirsiniz. Bizler de dalından kopartıp yiyoruz" diye konuştu. SERALARA ZİRAİ DANIŞMANLIKIlıman iklimden faydalanarak örtü altı üretimi ile en erken hasada hazır olduklarını belirten danışman Ziraat Mühendisi Özen Özet ise, "Bu erik serası için danışmanlık yapıyoruz. Gübreleme ve ilaç programı yaparak bayilere yönlendiriyoruz. Kendimiz yiyecekmiş gibi üretiyoruz ve titiz davranıyoruz. İlaçlama ve hasat arasındaki sürece çok dikkat ediyoruz. Ülkemizin bu bölgesi diğer bölgelere göre daha ılıman geçiyor biz de bundan faydalanarak ağaçlarımızı bitkilerimizi örtü altına alıyoruz. Bu mikroklima özelliğini değerlendirip üretim yapıyoruz ve en erken hasadı yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Eriğin dalında detay görüntüsüErik ağaçlarından görüntüÜretici Yunus Ünal ile röp.Ziraat Mühendisi Özen Özet ile röp.

Seradan genel görüntüler

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),

Kaynak: DHA