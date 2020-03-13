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Edremit, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildiVAN'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin ve 3 kilo 615 gram toz esrar ele geçirildi.

13.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:50
DHA YURT BÜLTENİ - 4

Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin ve 3 kilo 615 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile birlikte yapılan detaylı aramada; araçta zulalanmış 54 paket halinde 27 kilo 905 gram eroin, 9 paket 3 kilo 800 gram metamfetamin, 10 paket halinde 3 kilo 615 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü F.A. ve yanındaki yolcu M.A.  sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Durdurulan araçta arama yapılırken-Dedektör köpeğin arama yapmasından detaylar-Köpeğin uyuşturucunun bulunduğu bölgeyi tespit etmesi-Uyuşturucu paketlerini çıkarılışı-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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TIR devrildi, meyveler yola saçıldı

ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi. Kazada meyveler yola saçılırken, Karadeniz Sahil Yolu Samsun-Ordu gidiş yönünde ulaşım 2 saat boyunca tek şeritten verildi. Kaza, saat 08: 30 sıralarında Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu otogar mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 27 YU 701 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım Samsun-Ordu yönünde 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü verildi. Ekipler, devrilen TIR'ın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaza yeri detaylarıDetaylarYola saçılan meyveler

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU

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Belediye ekiplerini görünce işyerini bırakıp kaçtı

İZMİR'in BUCA ilçesinde,  zabıta ekipleri, bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetledi. Ekipler, bakteri üretmeye elverişli açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerin bulunduğu işyerlerine işlem yaparken, denetim sırasında sağlıksız üretim yapan tatlıcı ekipleri görünce dükkanını bırakarak kaçtıVirüs ve bakterilere karşı çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bir yandan da gıda denetimlerine devam ediyor. İlk olarak bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşei belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını tespit etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere müdahale etti. Sağlıksız ürünleri zapta geçirerek imha etmek üzere el koyan ekipler, işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı. Depoların ardından denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, Ova Pazaryeri yanında yer alan bir tatlıcıyı inceledi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan tatlıcı, ekipleri görür görmez kaçtı. Kaçan tatlıcının dükkanına kontrol için giren ekipler yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan işletme hakkında işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Ekiplerden görüntüDenetlenen röpolardan görüntüTatlıcı dükkanından görüntüÜrünlerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli İsmail Ösün (30), yaralandı.Olay, çarşamba günü Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası duyma ve konuşma engelli İsmail Ösün, bisikletiyle evden çıktıktan sonra köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan Ösün, çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedavi altına alındı. Bisikletten düşerken kolunun çatladığı belirlenen ve köpeklerin saldırısında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ösün, tedavisinin ardından taburcu edildi.Köpeklerin saldırma anını arkadaşı Mehmet Aydoğan'a işaret diliyle anlatan İsmail Ösün, sabah kendisine ait bisikletiyle çıktığını ve ilerlerken 5 köpeğe rastladığını söyledi. Hayvanların kendisine koşmasıyla dengesini kaybederek bisikletten düşüp yuvarlandığını ve ardından köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Ösün, sırtında ve kafasında ezilmeler olduğunu belirtti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İsmail Ösün'ün eviİsmail Ösün olayı işaret diliyle anlatmasıMehmet Aydoğan'ın tercümanlık etmesiYaralandığı yerleriÖsün eşi ve çocuklarıGenel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN

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Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düşen Sibel D. hastanelik oldu. Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. İşe giden Sibel D., Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Asım Okur Parkı'na motorlu taşıtların girmemesi için çekilen zincire takılarak yüzüstü beton zemine düştü. Genç kızın yardımına yoldan geçen vatandaşlarla çevredeki esnaf koştu. Acı içinde kıvranan Sibel D., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDADüşme anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntlerde, Sibel D. zincirin üstünden adım atmaya çalışırken zincire takılıp yüzüstü yere düşüyor. Çevredekiler tarafından düştüğü yerden kaldırılan genç kızın acı içinde kıvrandığı, vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerası görüntüler

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, resmi ve özel okullar Koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak, dezenfekte edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gaziantep Valiliği başlattığı 'Korona virüse karşı mücadele 'kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. İlçe merkezi ve kırsalda bulunan ilk, orta ve liselerden oluşan 80 okulun ilaçlaması ve dezenfekte edilecek.Okullarda özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin ilaçlanırken, çalışanlar tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fen lisesi-Dezenfekte çalışması-Öğrenci ellerini yıkarken-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

TÜRKİYE'nin en çetin kışın yaşandığı şehirlerden Bitlis'te, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından merkeze bağlı köylerde meyve ağaçlarında budama çalışmalarına başlandı.Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, yapılan budama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekipler tarafından budama işlemi yapılırken, diğer taraftan da çiftçilere ağaç ve fidan bakımı konusunda eğitim veriliyor. Merkeze bağlı Narlıdere köyündeki nar bahçelerinde budama çalışması yaptıklarını anlatan İl Müdürü Çelik, verimin artırılması ve doğru budamanın yapılması için mücadele ettiklerini belirtti. Bitlis'te yoğun bir kış mevsimini yaşadıklarını, mart ayı itibariyle özel iklim bölgesi, geçit bölgesi mikro klima alanına sahip köylerde bahar mevsiminin başladığını belirten Rıfat Çelik, kadın, erkek bütün çiftçilerin bahçelerde ve tarlalarda çalışma başlattıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Köylerimizin tamamını geziyoruz. Mühendis arkadaşlarımız çiftçilerimize tarlada eşlik etmektedir. Tespit ettiğimiz eksiklikleri sahada giderme çabasındayız. Bu kapsamda şu an Narlıdere köyümüzde bulunan 40-45 dönümlük bir kapama zivzik nar bahçesindeyiz. Siirt Üniversitesi Ziraat Mühendisliğiyle temasa geçtik. Sağ olsun bize doktor öğretim üyesi bir hocamızı gönderdiler. Nar konusunda uzman olan hocamız burada hem personelimize hem de çiftçimize hastalıklarla mücadele, verimin artırılması noktasında eğitim veriyor. Teknik bilgileri aktarıyor" diye konuştu.'NAR GEN BAHÇESİ KURULACAK'Nar yetiştiriciliğinin kent ekonomisine yıllık 10 milyon TL katkı sunduğunu da hatırlatan Çelik, şunları söyledi: "İlimizde nar yetiştiriciliği genel olarak Bitlis deresindeki grup köylerimizde ve Hizan ilçemizde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak bin dekarlık kapama alanda nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortalama yıllık rekoltemiz 2 bin 500 ton civarındadır. İlimize katma değer anlamındaki katkısı yaklaşık 10 milyon TL'dir. Bu da nar yetiştiriciliğinde her geçen gün katma değeri artan bir üretim şekli olmaya başladı. Vatandaştan yoğun ilgi de var. Narlıdere köyümüzdeki eksiklikleri tespit ettik. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde burada aşılı Siirt fıstığı kapama bahçesini oluşturmak istiyoruz. Nar ıslah amaçlı gen bahçesini kuracağız. Narın dışında bölgemizde ve Narlıdere köyümüzde incir, üzüm, ceviz yetiştiriciliği var. Biz bu alanda çalışma yapacağız. Önümüzdeki sene ve bu sene yerel kaynaklardan, bakanlık kaynaklarından, DAP kanalıyla finansman desteği aldığımız gibi köylerimizde projelerimizi uygulayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bahçeden görüntüler-Budamayapan köylüler-İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik'in ağaç budaması ve bilgi vermesi-Köylülerin budamalara katılmaları-Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Pakyürek'in köylülere budama ve etkileri hakkında bilgi vermesi-Budamalardan detaylar-İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çeklik ile röportaj-Bahçe sahibi Hasan Baki ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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