DHA YURT BÜLTENİ - 4

Yunan sınırına göçmen akınında ilk hafta bitti

YUNANİSTAN'a gitmek isteyen göçmenlerin Edirne 'ye akınında, bugün 1'inci hafta doldu. Yunanistan 'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına akın eden göçmenlerin karşı tarafa geçişleri sürüyor.Suriye'nin İdlib kentinde 1 hafta önce rejim tarafından düzenlenen, Türk askerlerinin hedef olduğu hava saldırısının ardından Türkiye'nin, muhtemel yeni göçmen dalgasını taşıyamayacağı belirtildi. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de hareketlilik başladı. Kente gelen binlerce göçmenin, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yığılması üzerine Yunanlar da kapıyı kapattı.YUNAN ŞİDDETİNDE 3 GÖÇMEN ÖLDÜBinlerce göçmen sınır kapısı çevresinde toplanırken, tel örgüleri aşıp, geçmek isteyenlere ise Yunan güvenlik güçleri, şiddet uyguladı. Yunanların, tampon bölge olmak üzere bölgedeki göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası, TOMA ile saldırılarında bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Edirne'de açıkladığı 164 kişi de kamu hastanelerinde, insanlık dışı hareketlerden etkilendiği belirtilerek, tedavi gördü.Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatıp, şiddet uygulaması üzerine göçmenler, karşı tarafa geçiş yapmak için Meriç Nehri'ne akın etti. Meriç Nehri'ni botlarla aşan binlerce göçmen, Yunanistan tarafına geçti. Ancak Yunan güvenlik güçleri, yakaladıkları ve aralarında çocukların da olduğu göçmenlere de şiddet uygulayıp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alıp, geri gönderdi. Yunanların, şiddet gösterip, geri gönderdiği göçmenlere, Türk askerleri sahip çıkarak, tedavi edilmelerini sağladı ve giysiler verdi.EDİRNE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYORGöçmen akının sürdüğü Edirne'de yoğunluk, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor. Burada kurdukları çadırlarda kalan göçmenler, özellikle gece soğuk havalarda zor anlar yaşarken, zorlu şartlar, en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor.Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan Karaağaç Mahallesi'nde geçiş için bekleyenler, yol boyunca satıcılara uğrayıp, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yol boyu kurulan tezgahlarda ekmek, sebze, meyve gibi gıda ihtiyaçlarının yanı sıra kıyafet ve çadır yapmakta kullanılan branda ve naylonlar da bulunuyor. Ev malzemelerinin de satıldığı tezgahlarda göçmenler, fiyatı yüksek bulurken, esnaf satışın normal fiyattan olduğunu belirtiyor.AT ARABASI, TAKSİLER EN ÇOK KULANILAN ULAŞIM ARACIGöçmenleri Yunanistan sınırına taşıyan taksicilerin ücretini de yüksek bulanlar, alternatif olarak at arabalarına yöneliyor. Sınıra kişi başı 5 liradan hizmet verilen at arabalarıyla sürekli göçmen taşınıyor. Alanda bulunan motosikletli kişiler de para karşılığı zaman zaman göçmen taşıyor. Sınıra göçmen taşıyan at arabası sahibi Günay Çeker, "Sınır ile bulunduğumuz nokta arasında göçmen kardeşlerimizi taşıyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak ve bir an önce sağlamak, işlerimiz çok güzel" dedi.At arabasına binen göçmenler ise ücreti uygun bulduğunu söyledi.

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

BARTIN Üniversitesi'nde öğrenim gören 107 öğrenci bulantı kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi-i Cihan, Oruç Reis, Ağdacı kampüsündeki KYK yurdunda kalan öğrencilerde bulantı kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla Bartın Devlet Hastanesi'nin aciline kaldırıldı. 107 öğrencinin dün akşam yemeğinin sonrasında rahatsızlandığı şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Hastanede ilk tedavileri yapılan öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin hastaneye gelmesi nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hastaneye gelerek, inceleme yaptı.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selman Karayılmazlar, öğrencilerin çoğunluğunun değişik yurtlarda kaldığını bulantı ve kusma şikayetleri yüzünden hastaneye kaldırıldıklarını belirterek, yurtlara getirilen yemeklerden numune alındığını, süreci takip ettiklerini bildirdi.

5 kilo patlayıcı ele geçti, eylem arayışındaki 2 terörist tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıyla ilgisi bulunduğu ve eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, tutuklandı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Bismil ilçesinde nehir kenarında toprağa gömülü 5 kilo patlayıcı madde, 1 alıcı- verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 46 adet 9x19 çapında mermi, 8 adet 7x65 çapında mermi, 30 kurusıkı tabanca mermisi, 1 hafıza kartı ele geçirildi.Patlayıcıyla irtibatı bulunduğu ve eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si, tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Cep telefonu çalınca, denizden cesedi çıkarıldı

İZMİT'te, Kenan Ersöz (78) iskeleden denize atladı. Kıyıda mont ve çalan cep telefonunun sesini duyanlar polise haber verirken, yaşlı adamın cesedi denizden çıkarıldı.Olay saat 10.00 sıralarında, İzmit Marina'da meydana geldi. İskelede yere bırakılmış mont ve çalan bir cep telefonu sesini duyan vatandaşlar bir kişinin intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Deniz polisi zodyak botla kıyıda yaptığı aramada bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Kıyıya çıkartılan kişinin yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen yakınları ise fenalık geçirdi. Yaşamını yitiren Kenan Ersöz'ün cesedi otopsi için Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı bahisten kazandıkları 50 bin TL'yi gasp ettirdi

ADANA'da, Eser K. (43), birlikte yasa dışı bahis oynattığı Ozan K.'nın (32) tahsil ettiği 50 bin lirayı, 4 arkadaşına gasbettirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Eser K.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı.Olay, 28 Şubat günü Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yasa dışı bahis oynatan Eser K. ve Ozan K. 50 bin lira kazandı. Ozan K., parayı tahsil etmeye gitti. Eser K., 4 arkadaşından Ozan K.'den parayı gasbetmelerini istedi. Nur Muhammed B. (20), Rukyettin D. (30), Mustafa I. (31) ve Eyüp M. (28), maske takarak Ozan K.'nin yolunu kesip, 50 bin lirayı alarak otomobille kaçtı.Ozan K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından aracın kiralık olduğunu saptadı. Otomobilin, Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, şüphelilerden Eyüp M.'yi üzerindeki 50 bin lira para ve ruhsatsız tabancayla yakaladı. Polis Eyüp M.'nin ifadesi doğrultusunda Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I.'yı gözaltına aldı.Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eser K., Nur Muhammed B. ve Mustafa I. Tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Ozan K. ve Eser K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan da işlem yapıldığı öğrenildi.Rukyettin D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi.Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Çağatay Ş. idaresindeki 48 JR 808 plaka otomobil, aynı istikamete seyreden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yattı. Sürücü Çağatay Ş.'nin kendi imkanlarıyla çıktığı otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Halk otobüsü engelli yolcuyu almadı, yeni araç gönderildi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, fiziksel engelli Özer Turgut, engelli rampası bulunmasına rağmen kendisini almayan özel halk otobüsü sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine durağa yeni araç gönderilerek, Özer Turgut'un gideceği yere bırakılması sağlandı.Akyazı'da yaşayan 3 çocuk babası ve fiziksel engelli Özer Turgut, ailesiyle birlikte geldiği Adapazarı'dan Akyazı'ya dönmek için durakta özel halk otobüsü beklemeye başladı. Eşinin işaretiyle duran araç, yer olmadığı gerekçesiyle Özer Turgut'u almayı reddetti, ancak diğer yolcuları alıp yoluna devam etti. Engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağı belirten Özer Turgut, yaşadığı durumu hem özel halk otobüsü yetkililerine ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.Özer Turgut'un ihbarı sonrası kendisi için yer ayrılan bir araç gönderildi, ancak onun da engelli asansörü arıza yaptı. Bu kez sürücü durağı arayarak yeni araç istedi, yeni gelen araç sürücüsü Özer Turgut ve ailesini alarak Adapazarı'ndan Akyazı'ya getirdi.Özer Turgut olayla ilgili olarak, "Eşimle birlikte durakta Akyazı midibüsü bekliyorduk. Gelen aracın dolu olduğunu gerekçe göstererek beni almadı. Bir sonraki gelen araç ise engelli rampası çalışmayınca, durağı arayarak engelli rampası çalışan midibüs istedi. Gelen midibüs şoförünün yardımlarıyla araca bindim. Akyazı'ya geldik. Beni midibüse almayan sorumlular hakkında ilgili yerlere şikayette bulundum.ö dedi.Araçta engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağını belirten Özer Turgut, "Midibüste yer yok madem eşim el edince niye duruyorsun? Demek ki yer var. Engellilere ayrılan bölüme yolcu alamaz, bizim için oranın dolu olma gibi durumu yok. Sorun etmemeleri lazım, bizi keyfi getirmiyorlar. Devletimiz destek veriyor. Gelen aracın rampası bozuk olabilir. Duraktan rampası çalışan midibüs istediler gelen araçta aldı, gayet güzel kibar şekilde beni indirdi. Bu kadar zor mu bizleri götürmekö diye konuştu.Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Özer Turgut'u almayan sürücü C.V.'ye ceza yazılacağı öğrenildi.

65 yaşında üniversite hayalinin peşinde koşuyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Başende Diren, üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınava hazırlanıyor.Eski Ömerli Mahallesi'nde mütevazı bir yaşam süren 65 yaşındaki Başende Diren, şu günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezinde üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci. 42 yıl önce hayallerini yarıda bırakmak zorunda kalan Diren, aradan geçen onca yılın ardından yaşamın tüm olumsuzluklarına karşı soyadı gibi 'direniyor'. 20 yaşındayken, 4 yıllık Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nu kazanıp, üniversite öğrenimi için Afyon'a giden Diren, 23 yaşında okulunu yarıda bırakmak zorunda kalarak, evine geri döndü. Başende Diren, kısa bir süre sonra evlendi, 40 yıllık evliliğinden 3 çocuk ve 3 torun sahibi oldu. 65 yıllık yaşamında özellikle kadınlara yönelik faaliyet gösteren birçok dernekte insanlara dokunan Başende Diren'in 42 yıl sonra yolu Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziyle kesişti. İşte o yolda, Başende Teyze'nin hayallerine kavuşma hikayesi başladı.Kurs merkezindeki gençlerle Haziran ayındaki üniversite sınavına hazırlanan Başende Diren, amacının zihnini zinde tutabilmek olduğunu belirtirken, hayalinin de turizm bölümü kazanmak olduğunu söyledi. Hayallerine giden basamakları seneler sonra Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziyle tırmanmaya başladığını dile getiren Diren, "İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkan sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlarö diye konuştu. İlk zamanlarda bir babaanne olarak gençler tarafından dışlanacağını düşündüğünü dile getiren Diren, ötekileştirmeyen, birleştirici ve kucaklayıcı bir yaklaşımla karşılaştığından söz ederek,"Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. 'Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir?' diye düşündüm. Çünkü ben bir babaanneyim. Torunum var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değilim de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyorö diye konuştu.Hem gençlere hem de çevresindekilere, hayallere giden yolda hiçbir zaman geç kalınmadığını gösteren Diren, "İçinde bulunduğum durumdan çok mutluyum. Sanıyorum tüm öğrenciler ve veliler de çok mutludur. Bir de dershanenin verdiği hizmetler o kadar dolu ki. Düşünebiliyor musunuz, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyorlar ve hepsiyle tek tek ilgileniyorlar. Bunu daha önce hiçbir dershanede görmedim. Başkanımıza bu ortamı hazırladığı için çok teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

