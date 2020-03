DHA YURT BÜLTENİ - 4

05.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:07

Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenler: Türk askeri bize sahip çıktı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan 'da yakalanan göçmenlere, Yunan polis ve askerlerinin şiddeti artarak sürüyor. Yunanistan'da darp edilip, para ve eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderilen bir grup Suriyeli göçmeni, Türk askerleri sınır köyünde bir eve yerleştirdi.Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden geçen göçmenlere, Yunan polis ve askerlerinin şiddeti artarak sürüyor. Yunan askerlerinin yakalayıp şiddet uyguladıktan sonra geri gönderdiği bir grup göçmene, Türk askerleri sahip çıktı. Edirne 'nin bir köyündeki eve yerleştirilip, ihtiyaçları karşılanan Suriyeli göçmenlerden Üdey Hassan (18), geçtikleri Yunanistan'da şiddet gördüklerini belirterek, "Biz dün akşam sınırdan geçtik. Yunan güvenlik güçleri bizi yakaladı. Telefonları aldılar. Çantaları, paraları her şeyimizi aldılar. Bize otur dediler vurmaya başladılar. 'Hastane lazım' dedim kimse beni dinlemedi. Çünkü ayağım çok acıyordu. Bunu Yunanlar yaptı. Bizi geri gönderdiler. Türk askeri bizi aldı. Bu eve getirdi. Ekmek verdi, yemek verdi. Ayakkabılarımızı bile almışlardı. Türkler bize kıyafet verdi. Burada durmayız. Bize Türkler baktı, sahip çıktı. Burayı terk etmek istemiyoruz artık. Vatandaşlığımı alır almaz Türk askeri olacağım. Artık ben de Türk'üm" dedi. 'YUNAN ASKERLERİ ÇOK ZALİM'Yunan askerlerinin ağır darp ettiği Suriyeli Ziyad Habbut, hastaneye gitmek istediğini ancak 3 gün bir odada aç ve susuz beklediğini ifade etti. Habbut, "Ayakkabılarımı almışlardı ama Türk askeri bana ayakkabı verdi. Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı kıyafetlerimizi yani elimizde ne varsa aldılar. Buraya ayakkabısız geldim. Gördüğünüz bu ayakkabıları Türkler verdi. Yemek verdi, su verdi. Türkler çok iyi ama Yunanlar çok zalim" diye konuştu.'TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'Türk askerinin kendilerine insan gibi davrandığını söyleyen İbrahim İbrahim (20), "6 gündür burada bekliyordum. Dün gece sınırı geçebildim. Yunan askerleri bizi tuttular. Çok dövdüler. Vurdular. Hiç acımadılar. Telefonları ve kıyafetlerimizi aldılar. Vurmaya devam ettiler. Daha sonra bizi denize attılar. Biz 55 kişiydik. Her yerden insan vardı Pakistanlı, Filistinli, Suriyeli, Iraklı. Hepimizi alıp küçük bir yere koydular. Çok kötü bir yerdi. Temiz değildi. Bize yemek vermediler. Aç bıraktılar. 3 gün tuttular bizi, hiç yemek vermediler. 12-13 yaşındaki çocuklara bile acımadan vurdular. Kaybolmuş bir çocuk buldum,çok hastaydı. Elinden tuttum, beraber geldik. Burada akrabasını buldum. Çocuğu ona teslim ettim. Daha sonra Türk askerleri bize sahip çıktı. Geldiğimizde yağmur başlamıştı. Arabanın içinde oturduk. Yemek verdiler. Türk askeri bize iyi davrandı. Çok yağmur yağdığı için Türk askerleri bizi bu eve getirdi" dedi.

PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu

PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak Suriye'ye geçen Nurcan Ş., (19) Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'nın Yunanistan'daki 'Lavrion' kampında kaldığını, bomba ve ağır silah eğitimi aldığını anlatan kadın terörist, örgütün kendilerine yeterince değer vermemesi nedeniyle kaçtığını söyledi.

Geçen ay Suriye sınırına gelen Nurcan Ş., Türk güvenlik güçlerine PKK'lı olduğu belirterek, teslim oldu. Adana'dan örgüte katıldığını ifade eden Nurcan Ş., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan Nurcan Ş., ifadesinde bir akrabasının yardımıyla örgüte katıldığını, 5 Şubat 2019'da insan kaçakçıları ile Meriç Nehri'ni botla geçip, Yunanistan'a gittiğini anlattı. Kadın terörist, "Ben PKK üyesiyim, Türkiye'den kaçtım ve Lavrion Kampı'na gitmek istiyorum" diyerek yardım istediği Yunan polisi tarafından söz konusu kampa yerleştirildiğini ifade etti. Terörist, Yunanistan'da teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen gösterilere katıldığını, terör örgütü adına düzenlenen faaliyetlerde yer aldığını anlatarak, 22 Şubat 2019 günü sahte pasaportla, uçakla, Irak'a gönderildiğini kaydetti.

Terör örgütünün kamplarında bomba, ağır silah ve ideolojik eğitim aldığını belirten kadın terörist, kendilerine yeterince değer verilmemesi üzerine kaçmaya karar verdiğini bildirdi.

Nurcan Ş., Dicle Nehri'ni aşarak Suriye'nin Derik bölgesine ulaştığını oradan da Türkiye sınırına gelip, teslim olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nurcan Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdlib'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralı

SURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.İdlib kentinde, bu sabah rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlendi. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Bolu'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 6 ilde polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2015 yılında polis akademisinden atılan ve ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da olduğu tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Firari bir şüphelinin ise Japonya'ya kaçtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K, E.D, Ö.F.E., B.A., F.A, S.E.T. ve A.E.G. adliyeye sevk edildi.

45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Antalya'da 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen D.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Eşi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği tespit edilen D.Y.'nin mahkeme kararı ile uzaklaştırma kararın olduğu ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hükümlü tutuklunun kaçması', 'zimmet', 'dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'borçlunun ödeme şartını ihlal' başta olmak üzere toplam 45 ayrı dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.Y.'nin Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının eski avukat olduğu ve barodan ihraç edildiği, ayrıca eşi E.Y. ve çocuklarını sürekli olarak darp edip, ölümle tehdit ettiği, bu nedenle Antalya 1. Aile Mahkemesi'nce 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildiği ve ailesinin koruma altına alındığı ortaya çıktı.Polisteki ifadesi tamamlanan D.Y. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, yurtlarda kalan öğrencilerde TSK'ya destek

BOLU'da, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı için İdlib'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için yurttaki ışıkları yakarak "Şanlı TSK" yazısı oluşturdu.Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerden destek geldi. Bolu'da bulunan Seyyide Nefise, Gölköy, Hayreddin Tokadi, Seyit Avşar, Hattat Emin Barın, İzzet Baysal, Gerede Yurtları ile diğer yurtlarda kalan üniversiteliler yurt ışıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı gönderdi. Yurtlarda ışıklarla "Şanlı TSK" yazısı oluşturuldu.

Suriye'de, TSK üslerindeki araçlara yakıt desteği

SURİYE'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerinde bulunan araçlara, tankerlerle akaryakıt gönderildi.TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere, lojistik faaliyetler kapsamında, askeri araçların ihtiyaçları olan akaryakıtlar gönderiliyor. Akaryakıt dolu çok sayıda tanker Suriye'deki üs bölgelerine gitti.

'Bayrak uğruna can verenler' etkinliği

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anmak için 'Bayrak uğruna can verenler' etkinliği düzenledi.Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Salonda bulunan bütün sandalyelere Türk bayrağı konuldu.MAKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Sultan Altıntaş, "Sandalyelerde Türk bayrakları vardı ve bu bayraklar her bir şehidimizi temsil ediyor. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim. Bayrak uğruna can verenler programımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi izletildi. Programda şehitler için MAKÜ Camii İmamı Zekeriya Ersoy Fetih suresini okudu.MAKÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Necati Aykon da dua etti. Topluluk Onursal Başkanı Mehmet Serdar Gür ise şehitler için kaleme aldığı yazıyı okudu. Program sonrasında her şehit için bir öğrenci sahneye çıkıp şehidin ismini söyledi.

