DHA YURT BÜLTENİ - 4

04.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:46

Koluna şarapnel parçası isabet eden gazi, İdlib'e arkadaşlarının yanına dönmek istiyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin havan saldırısında sağ kol ve bileğine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Iğdırlı Uzman Çavuş Ercan Babat (27), bir an evvel iyileşip, arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

İdlib kentinde 24 Şubat günü rejime bağlı unsurlar tarafından düzenlenen havan saldırısında Uzman Çavuş Ercan Babat, yaralandı. Sağ kolu ve biliğine şarapnel isabet eden Babat, Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahele yapıldıktan sonra Ankara GATA'ya sevkedildi. Burada tedavisi tamamlanan Babat, Iğdır'da yaşanan ailesinin yanına gönderildi.

Hacer-Ali Babat çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 11 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Babat, "24 Şubat'ta İdlib'de hain bir saldırıya uğradık. Şarapnel parçası sağ kolum ve bileğime isabet etti. Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleden sonra GATA'ya sevk ettiler. Orada yapılan muyane sonrası evime gönderdiler. Şuan iyiyim ailemle birlikteyim. Devletimizin ve doktarlarımızın bize iyi bakması sebebiyle şuan buradayız. Biran önce iyelişip birliğime katılmak arkadaşlarıma omuz vermek istiyorum" diye konuştu.Oğlunun yanında olmasına ve iyileşmesine sevinen ancak şehit haberlerine üzüldüğünü söyleyen anne Hacer Babat, "Oğlum iyileşti yanımızda. Allah devletimizden razı olsun, hamd olsun, binlerce şükür olsun. Diğer yaralı askerlerimizede Allah yardım etsin, şifa versin. Allah şehit olanların ailesinede sabır versin" dedi.Baba Ali Babat ise "Çok şükür oğlumuza kavuştuk, şuan yanımızda. Allah Türkiye'mize devletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Dimdik ayaktayız, kimseye boyun eğmedik. Oğlumuzun iyileşip tekrar birliğine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Evin dışından görüntü-Ercan Babat,Hacer Babat,Ali Babat ile rop-Evin içerisinden detay.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu, O ANLAR KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Kar maskeli market hırsızı yakalandı

BOLU'da, 3 marketten 5 bin lira para çaldığı iddia edilen kar maskeli hırsızlık şüphelisi İ.B. (40) yakalandı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 3 marketten yapılan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayının gerçekleştiği 3 marketin de güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir şüphelinin kar maskeli şekilde marketlere girip hırsızlık yaptığı görüldü. Ekipler, kar maskeli hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı. Polis, 10 gün boyunca bölgede kayıtta olan tüm kameraları izledi. Hırsızın İ.B., olduğu belirlendi. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada polis tarafından yakalandı. Daha önce de 49 farklı suç kaydı bulunan İ.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fatma Teyze'den, Suriye yorumu

MALATYA'da, pazarda yaptığı röportajın videosu sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenen Fatma Özaslan (78), İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatına da destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine karşı başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı sürerken, birçok kişi de sosyal medyada harekatı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Özaslan'ın harekatı destekleyen videosu da ilgi çekerek binlerce kez izlendi. Pazara alışveriş yapmak için çıkan Özaslan'a 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diye soran manav İrfan Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti. Çevresinde 'Fatma teyze' diye tanınan Özaslan bu soruya, "Yılan gelmiş, düşman gelmiş, evimizin içerisine girmiş. Biz Suriye'ye gitmezsek, Türkiye'yi taksim ettiler, paylaştılar. Malatya'yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Onlar bizim içimize girecekti. Benim iki dedem şehit, biri Çanakkale'de 23 yaşında, biri Sakarya'da 38 yaşında. Babamın dedemle beraber 7 tane erkekten bir tanesi gelmedi. Bu vatanı kanlarımızla, canlarımızla kurtardık. İçimizde bu mikrop, haşereler var ya; o saklanan kanı bozuklar zannediyorlar ki; 'kurtulacağız', vatanın gittikten sonra, namusun gittikten sonra bir tek canınla sen yaşa, senin itin, köpeğin burada" diye yanıt verdi. 'SURİYELİLER DEPREMİ HERGÜN BOMBALARIN ALTINDA YAŞIYOR'Röportajın videosu sosyal medyada paylaşılınca Fatma Özaslan, kısa sürede ilgi gördü. Özaslan, Suriye'de sürdürülen harekatları da destekleyerek şöyle dedi: "Biz Suriye'ye girmezsek yavaş yavaş düşman geldi kapıya dayandı. Eğer biz onları temizlemezsek, bizim akıbetimiz onlardan daha beter olacak. Suriyeli kardeşlerimizin evleri yanmış, yıkılmış. Biraz deprem olunca nasıl korkuyoruz değil mi? Her gün onlar depremi yaşıyor bombaların altında. Suriyeli mi istedi vatanından, yurdundan olsun gelsin diye. Ben 78 yaşında olabilirim ama hafızam yerinde bin tane öyle ben onları cebimden çıkarırım aklımla. Çünkü onlar savaş zamanında saklananlar kalmış burada." 'PAYLAŞIMI 2 SAAT İÇERİSİNDE MİLYONLAR İZLEDİ'Fatma Özaslan'ı cep telefonu kamerasıyla videoya kaydeden manav İrfan Yılmaz yaşananları anlattı. Fatma Özaslan ile her zaman gündeme ilişkin konuştuklarını söyleyen Yılmaz, "Herkes 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soruyordu. Bende böyle Fatma teyzeyi fotoğraf çeker gibi 'Fatma teyzeciğim Suriye'de ne işimiz var?' diye sordum. Fatma teyze çok güzel bir şekilde gereken cevabı verdi. Bende onu sosyal medyamda paylaştım, 2 saat içerisinde milyonlar izlemiş. Fatma teyzemiz Allah uzun ömür versin kendisi bir şehit torunudur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fatma Özaslan'ın cep telefonu kamerasına konuşmasıMuhabirin anonsuÖzaslan'ın evde, mutfakta uğraşmasıMisafiri manav İrfan Yılmaz ile sohbetiFatma Özaslan röp.İrfan Yılmaz röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Bucak şehitler için yürüdü

BURDUR'un Bucak ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sunucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.Üçgen kavşakta ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce kişi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Salonlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra şehitlerin isimleri tek tek okunarak yoklama yapıldı ardından da Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra yürüyüş sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Sloganlar eşliğinde yürüyüşCumhuriyet Meydanı'nda sloganlar atılmasıSaygı duruşu ve İstiklal Marşı Şehitlerinin isimlerinin okunmasıDetaylar

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,

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'Mendilim Kekik Kokuyor' oyuncularından Mehmetçik mesajı

ÇANAKKALE destanının bilinmeyen öykülerinin anlatıldığı 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin ikinci galası, Antalya'da gerçekleşti. Filmin başrol oyuncuları İdlib'de gerçekleşen hava saldırısının ardından şehit olan Mehmetçikler için duygu yüklü mesajlar verdi.Yapımcılığını Kadriye Özden'in üstlendiği, Almanya, İskoçya, Rusya, Belçika ve Özbekistan'dan da oyuncuların yer aldığı 'Mendilim Kekik Kokuyor' filminin ikinci galası, İstanbul'dan sonra çekimlere ev sahipliği yapan Antalya'da yapıldı. Çanakkale destanının bilinmeyen öykülerinin anlatıldığı ve 6 Mart'ta vizyona girecek filme, 'Terminatör' ve 'Gladyatör' filmlerinde rol alan Mike Mitchell ve Özbek oyuncu Şahruh Tuyçibayev misafir oyuncu olarak destek verdi. Yönetmenliğini Hüseyin Özden'in yaptığı filmde Willma Elles 'Hemşire Beatrice', Mehmet Çevik ise 'Rüstem Çavuş' rolünü canlandırıyor.Çekimleri Antalya'nın Akseki ve Kemer ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de 6 haftada tamamlanan filmin dün akşam bir alışveriş merkezinde yapılan ikinci galasına Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.ANTALYA'YA VEFA BORCUYönetmen Hüseyin Özden, Çanakkale Savaşları'nın çok zor şartlar altında gerçekleştiğini hatırlatarak, "Biz bu zor şartlara paralel duyguyla yine zor şartlar altında filmin yapımını gerçekleştirdik. Bütün ekip canla başla çalıştı. Aklını, yüreğini ortaya koydu" dedi.Filmin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kızılay'ın da destek verdiğini aktaran Özden, "Bu film Antalyalıların filmi oldu. Antalya Valisi Mühir Karaloğlu'nun yönlendirmesiyle Antalya'nın o güzel mekanlarında o güzel insanlarla birlikte Çanakkale filmi yaptık. Antalyalılara bir vefa borcumuz vardı, burada bir gala yapmaya karar verdik" diye konuştu.EMPERYALİST GÜÇLERİN PRESTİJ SAVAŞISahil sahneleri için Kemer ve Tekirova'da çalıştıklarını köy sahneleri içinde Akseki'nin Sarıhacılar ve Belenalan köylerini kullandıklarını kaydeden Özden, savaş sahneleri içinde Dutluca'ya özel savaş platosu kurulduğunu anlattı. Özden, "Emperyalist güçler için Çanakkale savaşı prestij gösterisiydi. İstanbul'u alacaklar ve dünyaya sükse yapacaklardı. Anadolu insanı içinse bir varoluş savaşıydı. O mendil Anadolu'nun kendisidir, o kekik ise Anadolu insanının inancıdır" dedi.RÜSTEM ÇAVUŞ'TAN ANLAMLI TEŞEKKÜRFilmde 'Rüstem Çavuş' karakterini canlandıran Mehmet Çevik, "Sınırları korumak isterken veya gelebilecek tehlikeleri püskürtme harekatına girdiklerinde sadece Mehmetçik mi görev yapacak? Onu düşünmek lazım. Hiç düşünmeden ölüme koşan o Mehmetçiğe o kadar çok şey borçluyuz ki, şu konuşmaları yapabiliyorsak onlara borçluyuz" dedi.Başrol oyuncularından Willma Elles ise filmi savaş ortamında bir umut ışığı olarak tanımlayarak, "Türkiye'nin tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu film aslında savaşı ve gerçekleri anlatıyor. Bu film Türkiye'yi çok güzel anlatıyor. Bu filmde oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.VALİ KARALOĞLU'DAN 'VATAN' MESAJIFilmin galasına katılan Antalya Valisi Mühir Karaloğlu, filmin galasını İdlib şehitlerine ithaf etti. Karaloğlu, "Çanakkale bizim için bir zafer değil, milletin kimliğini inancını oluşturan çok önemli değerlerimizden birisi. Bu coğrafyayı vatan kılmak kolay değildi, vatan tutmak da kolay değil. Yeni şehitlerimiz var. İdlib şehitlerimiz de var, biz bu akşamki galayı İdlib şehitlerimize ithaf edelim. Onlara rahmet dileyelim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Film izlemeye gelenlerin görüntüsüEkibin görüntüsüRÖP 1: Hüseyin ÖzdenRÖP 2: Mehmet ÇevikToplu görüntüRÖP 3: Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi )RÖP 4: Willma EllesSalondan görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı

ANTALYA'da heykellerinin sergi açılışında konuşan sanatçı Arzum Onan, "Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu" dedi.14 yıl önce oyunculuk kariyerini sonlandıran ve heykel sanatına yönelen Arzum Onan'ın, hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğu düşüncesini vurguladığı heykellerden oluşan 'Kadın' adını verdiği sergi, Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergi öncesinde sanatçı Onan, salonu dolduran sanatseverle kısa bir söyleşi yaptı. Söyleşide kadının sanattaki yeri ve sanata bakış açışını anlatan Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir geçmişe dayandığını aktardı. Kelimelerle arasının çok iyi olmadığını, bu nedenle heykel sanatıyla tanışmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Arzum Onan, "Herhalde en büyük şansım, heykel sanatıyla tanışmam oldu. Yoksa kendimi başka türlü bu kadar güzel ve özgürce anlatamazdım" dedi.Arzum Onan söyleşi sonunda sanatseverlerin sorularını da yanıtladı. Bir kadın sanatseverin, kadın olarak korkularının ve yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorması üzerine Arzum Onan şunları söyledi: "Kadın olup da bir zorluk yaşamayan sanırım yoktur. Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu. Bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz ve hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum."Arzum Onan, 'Cumartesi Anneleri' heykelini ve şehit anneleri için bir heykel yapmadığı için eleştirenlere ise, "O zaman öyle bir ruh haliyle yapmıştım o heykeli. Şehit annelerini ve başka konuları da elbette sanatımla yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salondan görüntüKatılımcıların görüntüsüArzum Onan'ın konuşmasıSerginin gezilmesi

Eserlerin görüntüsü

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA