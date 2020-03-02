DHA YURT BÜLTENİ - 4

02.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:22

Göçmenler, Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı

EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek isteyen kadın ve çocuklarında aralarında bulunduğu bir grup göçmen nehrin ortasında adada mahsur kaldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Edirne'nin sınırın sıfır noktasındaki Elçili köyünde Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Yunan askerlerinin karşı taraftan uyarı ateşi açtığı belirtilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, bekleyişlerini sürdürüyor. Suyun yükselmesiyle botları kıyıda kalan göçmenleri bulundukları yerden almak için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Meriç Nehri'nden detaylarAdacıkta mahsur kalan göçmenlerGöçmenlerden detaylarNehir kıyısında bekleyenlerKıyıdaki botDetaylar

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ Can EROK- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Viranşehir'de silah kaçakçılığına 1 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 5 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3 tüfek, 7 tabanca, 15 şarjör, 162 mermi, 1 dürbün ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, S.Y., M.Y., A.Y., R.Y. ve İ.H.E.'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KARAMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örtütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi-Hastaneden ve jandarmalardan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

KÜTAHYA'nn Tavşanlı ilçesinde Muhammet Kutlu (21), tartıştığı Mehmet Akkaş'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Akkaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan katil zanlısı Kutlu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkette çalışan Muhammet Kutlu, gece tütün satan bir işyerinde Mehmet Akkaş ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Kutlu, bıçakla Akkaş'ı ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Muhammet Kutlu ise Tavşanlı-Kütahya çevre yolu üzerindeki bir AVM otoparkında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------İşyeri ve polis ekipleri-Polislerin incelemesi-İşyerinden görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

GAZİANTEP'te, silah tehdidi ile bir fırın çalışanının para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.Olay, Karataş Mahallesi'nde 20 Şubat tarihinde meydana geldi. M.A adlı şüpheli gece saatlerinde geldiği fırının çevresini bir süre gözetledi. Kimsenin bulunmadığı sırada içeriye giren şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla fırın çalışanını tehdit ederek çekmecede bulunan 300 lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra çalışanın cep telefonunu da alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından gasba uğrayan çalışan durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede gasp şüphelisinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreste üzerinde suç aleti tabancayla yakalanan M.A., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüphelinin işyerini gözetlemesiŞüphelinin işyerine girişiŞüphelinin silah tehdidiyle gasp olayını yapmasıŞüphelinin işyerinden kaçışıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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Nazillililer 5 bin kişi şehitler için yürüdü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir araya gelen 5 bin kişi, taşıdıkları Türk bayraklarıyla şehitler için yürüyüş düzenledi.Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlediği saldırılarda şehit olan askerler için Nazilli'de, 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenledi. İstasyon Meydanı'nda toplanan 5 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, Belediye Meydanı'na yürüdü. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri yürüyüşe katıldı. Kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak saldırıya tepki gösterdi. Belediye Meydanı'nda saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca şehitler için Yasin'i Şerif tilaveti okundu.AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Hain saldırılarda 34 şehit verdik. Kararlılıkla hedefe ulaşmak için kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürmektedir" dedi.Belediye Başkanı Özcan ise, "Memleketimiz zor günler geçirmekte. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu millet bir günde Allahuekber Dağları'nda 90 bin askerini şehit vermiş bir millettir. Zor günleri birlik, beraberlik içerisinde aşmıştır. Dün de bugün de yarın da devletimizin milletimizin, yanındayız. Dün kimsenin şüphesi olmadığı gibi bugün de olmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------İstasyon Meydanında başlayan yürüyüşten görüntüBelediye Meydanından görüntüSaygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından görüntüDuaların edilmesinden görüntü

Konuşmalardan görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA