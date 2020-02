DHA YURT BÜLTENİ - 4

27.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:22

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi

EDİRNE'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemleri kapsamında görevlilere, maske ve eldivenler dağıtılarak, önlem alındı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, UMKE ekipleri görevlendirildi.

Çin'den dünyaya yayılarak ölümlere neden olan koronavirüs salgını devam ederken, İran'da da ölümlerin yaşanması üzerine Türkiye, bu ülke ile sınır kapılarını kapatarak, sıkı önlemler aldı. Türkiye, doğu sınırlarında önlemleri en üst seviyeye çıkarırken, Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Pazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapılarında da koronavirüs önlemleri alındı. Gümrük kapılarındaki görevli personellere maske ve eldivenler dağıtıldı.

Sınır kapılarındaki önlemler kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi. UMKE ekipleri de sınır kapılarında önlem aldığı görüldü. YUNANİSTAN'DA GÖRÜLDÜTürkiye'ni batı komşularından Yunanistan'ın Selanik kentinde İtalya'ya gidip dönen bir kadında koronavirüs görülüp, karantinaya alınırken, Bulgaristan'da virüsü rastlanmadı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gümrük ve polis görevlileri, Türkiye'ye giriş yapan araçları tek tek kontrolden geçiriyor. Görevliler araçlardaki yolculara bir hastalıkları olup olmadığını sorduktan sonra işlemlerini yapıyor.Edirne'deki sınır kapılarında tüm önlemlerin alındığını belirten yetkililer, şüpheli bir vakaya rastlanılmadığını söyledi. Olası bir olumsuzluğa karşı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi 'referans hastane' olarak belirlenerek, tedbirler alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Pazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylarMaske takan gümrük görevlileriGörevlilerin araçları kontrol etmesiYunanistan tarafıMuhabir Ali Can Zeray anonsUMKE ekipleriSınır kapısından giriş çıkış yapanlarGörevlilerin çalışmasıDetaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE

Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Onur Süleyman Yıldız (20), hayatını kaybetti. Motosikletli arkadaşı Yasin Mert Keş (20) de Yıldız'ın savrulan motosikletine çarparak yaralandı.Kaza, Esenköy Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu'nda, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Onur Süleyman Yıldız'ın (20) kullandığı 48 FA 132 plakalı motosiklet, Süleyman A.'nın yol kenarına park ettiği 43 NF 960 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yıldız'ın savrulan motosikletine arkasından gelen arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki 48 AAN 284 plakalı motosiklet çarptı.Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Kaza yerine gelen Yıldız'ın yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yerdeki cesedin görüntüsü-Kaza yerinden görüntül-Yıldız'ın yakınlarının ağlamasından görüntü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama

ANTALYA'da internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., internette tanışıp görüştüğü İbrahim K. ve Görkem Y.'nin, zorla yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kundu'daki evinde 2 genç ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını anlatan H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen Yunus Emre S. isimli gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonunu ve banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vermekle tehdit ettiklerini söyledi.NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDILARH.B.Y.'nin şikayeti üzerine Gasp Bürosu ekipleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, geçen salı günü saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan polisler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.KARMAŞA YARATIP KAÇMAK İSTEDİBu sırada şüphelilerden İbrahim K. paralarla kaçmaya çalıştı. Elindeki paraları sokağa fırlatarak karmaşa çıkarmak isteyen İbrahim K. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan İbrahim K. de gözaltına alındı. Bulvarda atılan paralar ise AVM güvenliği tarafından toplanıp polise teslim edildi. Operasyonda şikayetçi H.B.Y.'nin cep telefonu da gözaltına alınanların üstünden çıktı.Gözaltına alınan Yunus Emre S., Lütfü G., İbrahim K. ile Görkem Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Görkem Y. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanırken, Yunus Emre S. ile Lütfü G. ise 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Zanlının yere yatırılmış haldeDiğer polislerin gelişiPolisin, "Paralar" diye bağırmasıAVM güvenlikçilerin paraları getirmesiParalardan yakın planZanlının gözaltına alınması ve tepki göstermesiZanlıların şubeden çıkarılmasıZanlıların sivil araca bindirilmesi ve gidişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA,

Minik Selva, oyuncaklarıyla özgürce oynayabiliyor SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında bomba seslerinden korkmaması için babasının 'savaş oyunu' oynattığı 4 yaşındaki Selva, artık özgürce oyun oynuyor.Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Serakib ilçesinden, Rusya ve Esad rejim güçlerinin bombardımanından kaçarak sınıra yakın Sarmada bölgesine göç eden, ardından da Hatay'ın Altınözü ilçesine yerleşen küçük Selva ve ailesini ziyaret etti. Selva'ya oyuncaklar hediye eden Başkan Sarı, Suriye'de bir an önce savaşın bitmesini ve ailelerin kendi evlerinde, işlerinde mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasını diledi.Selva'ya Suriye'de bomba seslerinden korkmaması için savaş oyunu oynatan babası Abdullah Muhammed, "Kızım Selva'ya bomba seslerinin oyun olduğuna ikna etmiştim, ama şimdi özgürce oyun oynuyoruz. Ben bundan sonra burada yaşayacağım için, öncelikle kendime iş bulacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde kimseye yük olmadan çalışıp, alın terimle para kazanarak geçinmek istiyorum. Bir diğeri ise kızımı bir okula veya kreşe yerleştirip, yeni arkadaşlar ve çevre edinebilmesi için mücadele edeceğim. Benim temennim, Allah'tan dileğim bir an önce savaşın bitmesi. Biz burada güvendeyiz ve artık kızımla istediğimiz gibi oynuyoruz. Herkesin bu dertten ve sıkıntılardan kurtulmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki birçok devlet ve ülke olmasına rağmen kimse bizim yanımızda durmazken, bizim yanımızda duran Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay),

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Van'da tedbirler artırılıyor. Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kurulma çalışmaları sürdürülüyor. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.Dünya ülkelerini tehdit eden koronavirüs Türkiye'nin sınır komşularında da görülünce tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine de sınır kapıları giriş çıkışlara kapatıldı. Türkiye'nin İran'a en uzun sınır hattının bulunduğu Van'da da tedbirler artırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu bölgede çalışmalara devam edilirken, ambulansların da tedbir amaçlı içeri alındığı görüldü. Çalışanların da eldiven ve maskeyle önlem aldığı sınır kapısında şu anda sadece Türkiye'de bulunan İranlıların geçişine izin veriliyor. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanların ise Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Sahra hastanesinin en yakın zamanda bitirilmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanı Koca da bugün sınır kapılarını ziyaret edecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHABER: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN

Çanakkale'de lodos, deniz ulaşımını aksattı

ÇANAKKALE'de özellikle Kuzey Ege Denizi'nde lodos etkili olurken, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımında aksama meydana geldi. Meteoroloji'nin günler önceden uyarısını yaptığı lodos, Çanakkale Boğazı'nda ve özellikle Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Boğazda saatte 45 kilometre hızla esen lodos, Kuzey Ege Denizi'nde 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esiyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından fırtına nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Güney Marmara hattında iptal seferleri olduğu duyuruldu.Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Bozcaada'dan da Geyikli'ye seferler yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'nde hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Güney Marmara hattında Erdek'ten Balıklı, Avşa, Ekinlik ve Marmara adaları hattında da seferler iptal edildi.Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki hatlarında lodos nedeniyle seferler güçlükle yapılabiliyor. Arabalı vapurlar, iskeleye yaklaştığında rüzgaraltı yapınca lodos dalgaları arasında beşik gibi sallanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Çanakkale Boğazında lodostan etkilenen feribottan görüntüler-Boğazdan görüntüler

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı. Minibüs sürücüsü tek tekeri olan römork ile bir süre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna girdi.Gebze Güney Yan Caddesi üzerinde bir minibüsünün çektiği römorkun 2 tekerinden birisi yerinden çıktı. Durumu fark eden minibüs sürücüsü yapacak bir şeyi olmadığını düşünerek arkasına bağlı römorku uzun süre tek tekerlekli olarak çekmeye devam etti. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü daha sonra yol kenarına bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMinibüsün tek tekeri olan römork ile ilerlemesi

HABER: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Takva: Van Shopping Fest'in bu yıl yapılmaması gündeme gelebilir

VAN Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, koronavirüs nedeniyle İran'da ölümlerin yaşanması sonrası bu ülkeyle sınır kapılarının kapandığını belirterek, kentte düzenlenecek olan Van Shopping Fest'in de bu yıl yapılmamasının gündeme geleceğini söyledi. Takva, "Şu anda bu festivalin sürdürebilirliği konusunda kafalar çok karışık ve bunun da bu yıl yapılmaması gündeme gelecek" dedi.Çin'de ortaya çıkan ve komşu ülke İran'a da sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması sonrası, bu ülkeye açılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı da kapatıldı. Kapıköy Sınır Kapısı'nda İran'dan gelecek olan Türkler için Sahra Hastanesi kurulmaya başlandı. DHA'ya konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu'da İran'a açılan 4 sınır kapısının geçici de olsa kapatıldığını belirterek, "Nevruz döneminde 15 Mart'tan başlayarak 5 Nisan'a kadar kentimizde Türkiye'de en büyük üçüncü alışveriş festivali düzenliyorduk. Şu anda bu festivalin sürdürebilirliği konusunda da kafalar çok karışık ve bunun da bu yıl yapılmaması gündeme gelecek. Aşağı yukarı bu 20 günlük süreç içerisinde sadece Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 200 bin civarında İranlının ilimize giriş yaparak Türkiye'nin çeşitli turizm beldelerine gittiğini varsaydığımızda ve ortalama bu insanların bin 500 dolar civarında bir harcama miktarıyla alışveriş yaptıklarını varsaydığımızda, olayın sadece Van özelinde spesifik olarak nasıl bir ekonomik döngüye sebebiyet verdiğini görmüş oluyoruz" dedi. İnsan sağlığının önemli olduğunu, Türkiye'nin de bu virüsten etkilenmemesini sağlayacak yaklaşımların herkesi ilgilendirdiğini belirten Necdet Takva, "Burada doğrudan temas halinde olan bir şehiriz ve biz de hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Önemli olmakla beraber dediğim gibi bunun bir ekonomik karşılığı da olacağını hepimiz biliyoruz. Burada hazırlı olmamız gerekiyor. Nihayetinde karar vericilerin almış oldukları karardır. Biz de bu karara saygı çerçevesinde alınabilecek yeni tedbirler ve kent ekonomisini canlı tutacak çalışmalar konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.'ŞU AN KORONAVİRÜSTEN ÇOK DEPREME ODAKLANDIK'İran Hoy kentli merkezli bir deprem meydana geldiğini ve bu depremde en fazla Van'ın etkilendiğini kaydeden Takva, "Başkale ilçemize bağlı 4 mahallede etkili olan deprem yıkıma neden oldu ve 10 kişi hayatını kaybetti. Şu an ona yoğunlaştık ve önceliğimizi deprem odaklı bir yaklaşım çerçevesinde yürütüyoruz. Öncelikle oradaki vatandaşlarımızın lojistiğini sağlamamız lazım. Odamızda bir çözüm merkezi oluşturduk. Diğer odalarla birlikte. Burada toplanan lojistik malzemeleri Başkale'de kurulan kriz merkezine iletiyoruz. Şu anda koronavirüsten çok ilimizde meydana gelen deprem felaketinin etkilerini ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Biraz hayatı normalleştirmemiz lazım. Önümüzde bahar mevsimi var. Umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Diliyorum karar vericiler bu konuda gerekli tedbirleri alır" dedi.YÜZDE 90 DOLULUK ORANINA ERİŞMEK GİBİ HEDEFİMİZ VARDI2019 yılında Van'da konaklama sektöründe yüzde 83 doluluk oranına ulaşıldığını belirten Takva, "Bu sadece Van ekonomisini değil, komşu diğer illeri de etkileyen bir katma değerdi. Beklentimiz 2020 yılında yüzde 90'a varan doluluk oranını ulaşmasıydı. Eğer virüs belası nedeniyle kapılarımız kapanmamış olsaydı yüzde 90'a erişmek gibi bir hedefimiz vardı. Nevruz döneminde otel sektöründe doluluk oranı yüzde yüz civarıydı. Şimdi iptallerin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bir milyon civarında turistin olduğunu biliyoruz. Bunların tamamı İranlı değil. Irak'tan da gelen turist vardı. Çukurca'daki Üzümlü sınır kapısının açılmasıyla birlikte buraya Iraklı turistlerin hareketliliği söz konusu oldu. Bizim tahminimiz sadece önümüzdeki nevruz döneminde 200 bin İranlının giriş yapacağı yönündeydi. Rezervasyonlar da bu yöndeydi. Ama öyle görülüyor ki bu artık mümkün görülmeyecek" diye konuştu.Büyük Urartu Oteli Genel Müdürü Sebahattin Duran ise, "Önümüzde nevruz bayramı var. Umarım bu sorunlar nevruz bayramından önce çözülür. Dileğimiz bu sınır kapılarının bir an önce açılması" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Van TSO Başkanı Necdet Takva ile röp-Otel Müdürü ile röp

-Van'dan detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA