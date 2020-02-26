DHA YURT BÜLTENİ-4

26.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:47

Otogardaki silahlı valiz kavgası güvenlik kamerasında

ADANA otogarında, 3 kişinin yaralandığı silahlı valiz kavgasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Valiz kavgası, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Van'a gitmek isteyen Burhan İ. (36), valizlerini görevlilere verdi. Firma yetkilileriyle valiz sayısı nedeniyle tartışan Burhan İ., telefonla arayarak akrabaları Murat İ. (29), Özgür Ege T. (29), Vedat İ. (31) ve Volkan B.'yi (20) çağırdı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan taraflardan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Tüm bu yaşananlar ve polisin şüphelilere müdahalesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, firma çalışanları Halit A., Fehmi A., Mustafa G., Yusuf K., Abdulcabar A., Nizamettin A. ve Hamdin A. ile Burhan İ., Murat İ., Özgür Ege T., Vedat İ. ve Volkan B.'yi gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halit A., Nizamettin A., Hamdin A., Murat İ., Özgür Ege T. ve Vedat İ. ve Volkan B. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*Güvenlik Kamerası*Zanlıların sopalı kavgasıTarafların birbirlerine bıçak çekmeleriSilah çekmeleriBir kişinin yaralanıp yere düşmesiEllerinde pompalı tüfeklerle gelen zanlılarPolisle çatışmalarıKalabalığın görüntüsüOtogar girişiOlay yerinden aktüel görüntülerYaralının sedyeye alınmasıAmbulansa taşınmasıEtkisiz hale getirilen bir zanlıyı götüren polisOlay yerindeki suç aletleri Yerdeki kanBoş kovanlarZanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılmasıPolis aracına götürülmesiEmniyet müdürlüğü tabelası

SÜRE: 06'20" BOYUT: 701 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Binanın çatısı yandı

KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ressam Şefik Sokakta meydana geldi. Müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini fark edenler itfaiye ekipleri haber verdi. Binada tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Çatı kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü -----------------Çatının yanması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı

GAZİANTEP'te, Canan Karatay'ın koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemesinin ardından, kelle paça çorbasına ilgi arttı. Gaziantepliler, sık sık kelle paça çorbası içiyor.

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve daha sonra binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı dünya genelinde önlemler alınıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Koronavirüsüten korunmak için mutlaka kelle paça için" açıklamasının ardından kelle paça tüketiminde artış yaşandı.

Kelle paçanın hastalıklara karşı tüketilmesi gerektiğini ifade eden lokantacı Hikmet Bektaş, "Paça, kuzu kellesini haşlayıp, on saat kaynattıktan sonra yapılıyor. Bütün hastalıklara gribe, virüslere karşı direnç sağlıyor. Biz kelle paçayı acılı ve sarımsaklı şekilde yapıyoruz. Şehir dışından, çevre illerden gelerek paça yiyorlar. Koronavirüse karşı paça tercih ediliyor. Canan Karatay hocamız da söyledi. Biz de onun bu açıklamasına katılıyoruz. Açıklamanın ardından talep artmış durumdaö diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Karakuşak ise koronavirüse karşı hijyen ve beslenmeye çok dikkat edilmesini gerektiğini ifade etti. Virüsün hızla yayıldığını ve Türkiye'ye de gelebileceğini belirten Karakuşak, "Bu durumda yapılacak en önemli şey kişisel hijyene dikkat etmektir. Sürekli olarak elleri yıkamak ve toplu taşıma alanlarında maske takmak önlem olarak yapılabilir. Çünkü hastalık havada asılı enfeksiyon ve temasla bulaşıyor. O nedenle ellerimizin sürekli temiz olması gerekiyor. En çok uykumuza dikkat ederek bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra o mevsimin gerektirdiği meyveler ve hepimizin bildiği soğan, sarımsak, lahana ve brokoli gibi gıdalar tüketilebilir. İlk olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri görülebiliyor. Aslında her yıl geçirdiğimiz gribal enfeksiyonlar gibi başlıyor. Ama bu gibi durumlar olduğunda koronavirüse bakmak gerekiyorö dedi.

Paça yemeye gelen vatandaşlar ise, kelle paçanın sağlığa çok faydalı olduğunu, koronavirüs ve diğer hastalıkları uzaklaştırabilecek kadar etkili olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------- Paça yapımıUstanın alevli şovuMüşterilerin yemesiUsta Hikmet Bektaş ile röp.Müşteriler ile röp.Doktor Serdar Karakuşak ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 954 MB

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Kuşlar iş yerinin önünde asılı çantaya yuva yaptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, kuşların yavruları olana kadar çantayı yerinden oynatmayacağını söyledi.

Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanının önünde asılı olan çantanın üzerine üveyik kuşları yuva yaptı. Bir dişi ve bir erkek kuşun etraftan topladıkları otlarla çantanın üzerine yuva yaptığını gören iş yeri sahibi Ömer Faruk Coşkun, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Kuşların yuva yaptığı çantayı kaldırmayacağını söyleyen dükkan sahibi Ömer Faruk Coşkun, "Dün sabah dükkanı açtığımızda 2 tane kuşun çantanın üzerine yuva yaptığını gördük. Biri dişi biri de erkekti. Hiç ellemedik. Onlar o şekilde çantanın üzerine yuvalarını kurdular. Çantaya kesinlikle dokunmayacağız. Yavrular çıkana kadar çanta yerinde duracak. Biz sanırım şehirleşirken yanlış yaptık. Bizden başka canlıların yaşam alanını daralttık. Hayvanlar da mecburen bu çarelere başvuruyorlar. Yavrular çıkana kadar o çanta orada kalacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuşların yaptıkları yuvada oturması(cep telefonu)İşyeri sahibi ile röp.Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Çevreci yakıt zeytin çekirdeklerine, Yunanistan'dan sonra Almanya da talip BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi bünyesinde sıkılan zeytinlerin çevreci yakıt olarak kullanılan çekirdekleri, 9 yıldır Yunanistan'ın Midilli Adası'na ihraç ediliyor. Almanya'dan da çevreci yakıt zeytin çekirdeğine talep gelmesi üzerine, ihracat için görüşmeler başlatılıp, numuneler gönderildi.

Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde, zeytin üreticisi ortakların getirdiği ve Tariş tarafından alınan zeytinler sıkılıyor. Ezilerek, hamur haline getirilen zeytinlerin yağı alınırken, kalan posa içinden ise iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri, 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor. 15 yıldır yakıt amaçlı olarak yurt içi pazara sunulan zeytin çekirdekleri, ilk olarak 2011 yılında Yunanistan'ın Midilli Adası"na da kalorifer yakıtı olarak ihraç edilmeye başlandı. Zeytin çekirdekleri, bin 400 kiloluk çuvallar içerisinde tonu 100 Euro'dan ihraç ediliyor. Yıllık ortalama 300 ton zeytin çekirdeği ihracatı yapılan Yunanistan'ın ardından, ihracat için görüşmelere başlanan Almanya'ya ya da çekirdek numuneleri gönderildi.

76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Emrah Öztürk, "Burhaniye'de 15 yıldır zeytin çekirdeği üretiyoruz. Bu tutulan bir yakıt. Hava kirliliği yapmıyor. Yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. Yunanistan'a da ihraç ediyoruz. Şimdi de Almanya'dan talep geldi. Almanya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda ürettiğimiz çekirdeğin yüzde 80'ini satmış durumdayız. Yakın zamanda Almanya'ya da göndermeye başlayacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Zeytin çekirdeklerinden görüntü.-Zeytin çekirdeklerinin paketlenmesinden görüntü.-Emrah Öztürk ile röp.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

Kaynak: DHA