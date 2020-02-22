DHA YURT BÜLTENİ - 4

22.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:35

Safranbolu'da tek katlı ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kullanılmayan tek katlı ev çıkan yangında hasar gördü.

Gece saatlerinde, Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi Pınar Sokak'ta Sadık Öner'e ait kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Kullanılmayan binada çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Söndürme çalışmaları İtfaiye ekiplerinden ve evden görüntü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 94'e çıktı DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi 173'üncü gününde de sürüyor. Bugün eyleme 5 yıl önce kaçırılan oğlu Veysi (19) için Kocaeli'den gelen Muhteber Birlik de katıldı. Böylece eylem yapan aile sayısı 94'e çıktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

8 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda ve Melik Aslan'ın oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 8'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 7 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KÜÇÜK OĞLUM ÜZÜNTÜDEN İKİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ'

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2015 yılında oto yıkamada çalışırken kaybolan oğlu Veysi için Kocaeli'den gelen Muhteber Birlik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Veysi'nin kaçırılmasından sonra diğer oğlu Ersin'in (15) üzüntüden iki gözüne de kaybettiğini söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulanan Birlik, "Hiçbir haber alamadık. Arkadaşlarıyla mesajlarını gördük dağa gideceklerine dair. Emniyete de gösterdik. Mesajlaştığı kişiyi şikayet ettik. Şu anda cezaevindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, kimsem yok, oğlumu istiyorum. Kocam hasta. Küçük oğlum Ersin de ağabeyi gittikten sonra üzüntüden 2 gözünü kaybetti. Veysi gel oğlum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------HDP İl binası önünden detay-Ailelerin oturma eyleminden görüntü-Muhteber Birlik'in konuşması-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===================Kayalıklarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercin Kayalıklarında mahsur kalan bir grup göçmen, geçen perşembe günü saat 04.30'da telefonla Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince kayalık üzerinde tespit edilen 9'u Somali ve 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 10 göçmen kurtarıldı. 5'i erkek ve 5'i kadın olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------(Sahil Güvenlik kamerası)Mültecilerin kayalıklardan kurtarılmasıGenel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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3. Uluslararası Etnospor Forumu Belek'te yapıldı (TÜM GÖRÜNTÜLER ABONE FTP'DE)

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 'Geleneksel Sporların İhyası' teması ile hayata geçirilen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda, 55 ülkeden spor bakanları olmak üzere, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların yol haritasının güncelleneceğini söyledi. Forumu bir dost meclisi gibi gördüklerini belirten Kasapoğlu, foruma katılan ülkelerle ortak tarih sayesinde birbirlerine güçlü bir şekilde bağlarının bulunduğunu aktardı. Atalarından kalan kültürün ülkeler arasındaki kardeşliğin harcı ve mayası olduğunu belirten Kasapoğlu, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemizin yolu kültürümüze, geleneklerimize, milli kimliğimize sahip çıkmak, yüceltmek ve gelecek nesillere layıkıyla aktarmaktan geçiyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan geleneksel sporlarımız milli kimliklerimizin en müstesna unsurlarından birisi olarak görüyoruz" dedi.

KİMLİĞİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZForumun gelecekte arzu edilen hedeflere ulaşılmasında kendilerine ışık olacağını belirten Kasapoğlu, yaşadıkları çağdaş teknoloji ve dijitalleşmenin hayat tarzlarını doğrudan etkilediğine dikkati çekti. Yeniliklerin avantajlarının da bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Toplumların kökleriyle, değerleriyle bağlarının zayıflaması noktasında ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Sporumuz, kültürümüz, sanatımız, gelenek ve göreneklerimiz başta olmak üzere ecdadımızdan bize kalan anlamlı mirası taşımakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız dijitalleşmeyle yayılma gücü çok daha fazla olan popüler kültürün endişe veren etkileriyle zor bir imtihandan geçiyor. Bu endişe veren gidişata dur demek, kültürel mirasımızı korumak bu yolda çareler aramak ve bunları geliştirmek her birimizin sorumluluğudur. Biz bu çağa ayak uydurmaktan bir anlam katma misyonuna sahip olan milletleriz. Geleceğimizi kaybetmemek için küreselleşmenin dayatmalarına karşı evrensel değerleri benimsemiş ve kültürel kimliğinden asla taviz vermeyen nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kendi özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve gençlerimize bu hassasiyeti kazandırmak için ivedi adımları atmak sorumluluğundayız. Gençlerimize doğru kültürel zeminde, değerleri ile barışık, geleneğinden güç alarak yetiştirme imkanı verdiğimiz takdirde onlar bizleri gururlandıracak bir gelecek inşa edeceklerdir" diye konuştu.

SPORDAKİ ATILIMLARIN DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOKDünya Etno Konfederasyonu'nun bütünleştiren özelliği ile geleneksel spor dallarının stratejik eksende gelişmesinde mühim bir misyona sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun her zaman farkında olduk. Ülke olarak sportif tesisleşmeye çok önem verdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda sporda gerçekleştirdiğimiz atılımın dünyada başka bir örneği olmadığı kanaatindeyiz. Sporun yayılması, toplumun bütün kesimlerinin spora erişilmesini sağlamak için projelerimiz hız kesmeden devam ediyor Ülkemizin en ücra köşelerine kadar spor tesisleriyle donatırken bir yandan da geleneksel spor alanlarımızın yatırımlardaki ağırlığını her geçen gün artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tesisler arttıkça, imkanlar çoğaldıkça geleneksel spor dallarımız yeni takipçiler kazandıkça gerçekleştirilen organizasyonda ciddi gelişmeler sağlıyoruz."

4'ÜNCÜ DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI TÜRKİYE'DEBu yıl 4'üncü Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye'de gerçekleştireceğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için Türkiye'de bütün kurumlar hazır durumdadır. Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli gördüğümüz bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Aynı heyecanı İslam dünyası açısından 2021 yılında Konya'da yapılacak 5'inci İslam Dayanışma Oyunları için de taşıyoruz. Çok önemli hayallerimiz, hedeflerimiz var. İnanıyoruz ki samimi gayretlerle hep birlikte el ele vererek bu yola devam ettiğimiz müddetçe bu hayalimiz gerçekleştirmek için bu hedefler yakınlaşacağız" dedi.

SPORLARIMIZLA YENİDEN KUCAKLAŞMAK DURUMUNDAYIZDEK Başkanı Bilal Erdoğan ise binlerce yıl öncesinden gelen mirası gelecek nesillere aktaran bir çalışmanın adımlarından birine ortak olduklarını söyledi. Erdoğan, "Her birimiz ülkelerimize, bize ait kültürümüzle, geleneğimizle, sporlarımızla, sanatımızla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümek istiyorsak, ancak yitirilmiş değerlerimizi tekrar kazanarak bunu yapabiliriz. Gelecekte özgür milletler olarak çok daha iddialı özgün yürüyüşler sergileyeceksek, unutulmaya yüz tutmuş dilimizle, edebiyatımızla, sanatımızla, estetik anlayışımızla, sporlarımızla yeniden kucaklaşmak, bunları yeniden kuşanmak durumundayız" dedi.

KÜLTÜRLERİN KÜLTÜRLERE ÜSTÜNLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZGeçen 100 yılı aşkın süreçte egemen güçlerin baskılarıyla kendi dillerinden, tarihlerinden, kültürel değerlerinden uzaklaştırılmak istendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu, her milletin bağımsızca kendi değerleriyle buluşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkündür. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziklerimizle yürümek istiyoruz. Dünyada bir kültürün başka kültür ve medeniyetleri, kendini üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, onlara saygı göstermemesi bizi ve dünyamızı maalesef karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler arası, milletler arası, toplumlar arası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz."

ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULARI KIRILMA MESELESİ YAPMAYALIMEtnospor misyonunun, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, dünyada egemen olan modern sporlar çatısı altında yer bulamayan, arka plana itilen ama halklar tarafında karşılığı olan ve unutulmaya yüz tutmuş sporların tüm ülkeler nezdinde, yeniden gündem olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geleneksel sporların yanında, unutulmaya yüz tutmuş olan müzikleri, el sanatları, geleneksel halk kültürlerini, dili, dansları ve oyunları yeniden hür milletlerin kendi renklerine boyamayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Tek yapmamız gereken geleneksel sporlarımızın biraz üzerine düşmek, vatandaşlarımıza geleneksel sporlarımızla zaman geçirebilecekleri imkanları hazırlamak. Bakanlıklarımızı, devlet kurumlarımızı, sponsorlarımızı, belediyelerimizi geleneksel sporlarımıza daha çok destek verirken görmek istiyoruz. Geleneksel sporlar ve bu tür etkinliklerin hiçbir siyasi ve ideolojik yönü yok. Dünyanın farklı bölgelerinden bu misyon ve amacı kendine dert edinen kişiler ve kurumlar olarak küçük hesapları ve çekişmeleri geride bırakalım. Ortak değerlerimiz etrafında birleşelim, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşalım. Anlaşamadığımız konuları kırılma meselesi yapmayalım, köprüleri atma vesilesi kılmayalım. Bu alanda halklarımız nezdinde büyük bir açlık, doldurmaya çalıştığımız bir açık var. Halklarımız bu sporları seviyor. Tüm insanlığın birlikte var ettiği ve yücelttiği değerler, bugün hızla yozlaşmakta. Her şeyin giderek tekdüzeleştiği ve değerlerimizin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda köklerimize bakmaya ve o kökler üzerinde yeniden yeşermeye ihtiyacımız var. Zira her toplumun kendi kimliğiyle filizlendiği, kendi rengiyle yaşadığı bir dünyayı ancak bu şekilde kurabiliriz."Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden forum, yarın düzenlenecek 2'nci Spor Ödülleri ile tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------KONUŞMALARBilal Erdoğan ve protokolün salona girişiSalondan görüntüKatılımcıların görüntüsüSinevizyon gösterimiToplu resim çekimi

HABER: Hasan DEMİRBAŞ -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti (2)GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yere yatırdığı büyükbaş hayvana 'geber' diye bağırarak sopayla vuran Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Remzi A.'nın ifadesi alınırken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Remzi A.'ya, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 947 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

SAKARYA

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Torunlarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, yanan evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu yaşamlarını kaybederken, babaannenin torunlarını kucaklayarak tuvalete sığındığı, ancak dumandan etkilendikleri görüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Yangına köyde bulunan su tankeri müdahale eden köylüler, daha sonra Köy muhtarı Şaban Yüksel ile birlikte eve girdi. Evin her yerine bakan Şaban Yüksel ve köylüler evde bulunan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı tuvalette buldu. Babaannenin torunlarını kurtarmak için tuvalete sığındığı, torunlarını kucakladığı, ancak dumandan etkilendikleri görüldü. Yangın sonrasında araştırma yapan itfaiye ekipleri, kesin bir sonuca ulaşılamadı. Yangının nedeninin bulunması için jandarma olay yeri ekipleri de evde inceleme başlattı. Anne Birgül Erkan'ın Bartın'da bir tekstil fabrikasında, baba Ali Erkan'ın ise Bartın oto sanayisinde boyacı dükkanında çalışmasından dolayı çocuklarını bakması için babaannelerine bıraktıkları öğrenildi. Babaanne ve torunlarının cenazeleri bugün ikindi namazıyla birlikte Yukarısal köyünde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BARTIN

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Isparta'da engellilere özel diş hastanesi SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde engelli bireyler için oluşturulan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi hizmete açıldı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, "Bir ilki gerçekleştirdik ve engelli hastalarımız için Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni hizmete açtık" dedi.

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi yanında yapımına 2018 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan Engelsiz Ağız ve Diş Hastanesi, 1 Şubat'ta tedavi hizmetlerine başladı. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, engelli bireyler, geriatrik hastalar (yaşlı), diş hekimi koltuğu korkusu olanlar ve çocuk hastalar gibi çok geniş portföyde hastaya hizmet vermeye başlayan hastaneye 72 ilden hasta geldiğini, hastanede yataklı tedavi hizmeti de verildiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na hastaneyle ilgili bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Timuçin Baykul, "Hastanemiz 11 milyon lira harcama yapılarak beklenenden daha kısa sürede tamamlandı ve kısa bir süre önce hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Hastanenin fiziki şartları tamamen engelli bireylere göre dizayn edildi. Hastanemizin girişinden tutun da lavabolardaki aynaların açısına varıncaya kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü ve engelli bireylerimize göre yapıldı. Engelli hastalarımıza daha önce diş tedavisi yapmak çok zor koşullar altında gerçekleştiriliyordu. Yeni hastanemizde bu tedavi hiçbir zahmet çekmeden yapılabiliyor. Hasta yakını ve diş hekimi de artık zorluk çekmiyor" dedi.

'ŞARTLAR ENGELLİLERİN KONFORU GÖZ ÖNÜNE ALINARAK OLUŞTURULDU'

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Baykul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve engelli hastalarımız için Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni hizmete açtık. Bu proje 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım bütçesine aldığı bir projeydi. Burada 27 yatak, 3 ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, biyokimya laboratuvarı, 65 yaş üstü hastalar ve engelli hastaların ayaktan hizmet alabileceği bir poliklinik ve ameliyathanemiz var. Bu şartlarda hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Hastalarımızı, hem engelli hastalarımız, hem 65 yaş üstü geriatrik hastalarımız, hem de diş hekimliği korkusu olan hem çocuk, hem büyük hastalarımız oluşturuyor. Buradaki tüm şartlar engelli hastalarımızın konforu göz önüne alınarak oluşturuldu. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Önemli olan burada o şartları oluşturmak değil, engelli bireylerimizin de kendilerine özel bir sağlık hizmeti alabilecekleri bir hastane oluşturulması, onların da sahip çıkıldığını hissetmesi çok önemliydi. Bu anlamda da mutluyuz."

'DÜNYADA YAPILAN TÜM AMELİYATLAR YAPILIYOR'

Dünyada yapılan tüm ağız cerrahisi ameliyatları ve diş tedavilerinin hastanelerinde yapılabildiğini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Baykul, "Bu tedavileri ve cerrahi girişimleri yapabilecek yetişmiş bir ekibimiz var. Ameliyathane şartlarımız gayet iyi. Bunların içinde çenelerde görülen en basit gömülü diş ameliyatlarından, kist tümör ameliyatlarından tutun da alt çene üst çenenin yerinin değiştirildiği, hastaların ağzını açamadığı, eklem şikayetlerini de kapsayan tüm ameliyatlar şu anda yapılıyor" diye konuştu.

'ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN AMELİYATHANE'

Özellikle zihinsel engelli hastaların diş muayenelerinin yapılmasının çok güç olduğunu aktaran Prof. Dr. Baykul, "Biz bu açıdan hastanemizde özellikle zihinsel hastalarımızın diş tedavilerini sedasyon altında genel anesteziyle yapabilmek için 2 ameliyathanemizde de tüm ekipmanlarımızı buna göre yaptık. Tedavi sonrası hastanın dinlenebilmesi için de 1 ve 2 kişilik odalarımız mevcut" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Engelli bir hastanın tekerlekli sandalye ile hastaneye gelişiEngelli hastanın diş muayenesinin yapılmasıHastanın görevliler tarafından yatağa alınmasıHastane girişinden detay görüntüHastane İçinden Detay

Dekan Prof. Dr. Timuçin Baykul'un hastane ile ilgili açıklamaları

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA