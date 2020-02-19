DHA YURT BÜLTENİ - 4

19.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:08

Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne, Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki Termanin beldesi ile Halep kentine bağlı Daret İzze ilçesi ve kırsalına hava saldırısı düzenledi. Gece yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalışırken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Saldırı sonrası çıkan yangının söndürülmeye çalışılması -Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Fenomen 'Ares' yaşamını yitirdi

ANTALYA'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir (18), yaşamını yitirdi.Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi süren ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Özdemir'in yakınları, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere cenazeyi teslim alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adli tıp ve morgdan detay görüntülerDHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın anonsu

HABER: Alparslan ÇINAR- Erol AKKIR -Emrah GÜL/ANTALYA,

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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 10 tutuklama

İZMİR merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen bir bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirtilen bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca süren çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Dün harekete geçen polis ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin yasadışı bahisle ilişkilendirilen 23 banka hesabına bloke konuldu.YURT DIŞINDAKİ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİ KULLANMIŞLARŞüphelilerin serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin bahis oynamak isteyen müşterileri ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise, yüklü miktarda para akışı sağlandığı, bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Operasyondan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'kendimi savundum' dedi

Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'kendimi savundum' dedi ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dini nikahla yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün (40) yargılandığı davaya devam edildi. Sanık Ümit Gür, Halime Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti.Manavgat'ta her ikisi de eşinden ayrı olan Ümit Gür ve Halime Şenal, dini nikahla 2 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra Halime Şenal, çocuğu da bırakıp Ümit Gür'ü terk etti. Gür, geçen yıl 23 Temmuz gecesi Halime Şenal'ı, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde minibüs duraklarının yakınındaki boş arazide 25 bıçak darbesiyle öldürdü.Tutuklanan Ümit Gür hakkında Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasına sanık Ümit Gür, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, salonda tarafların avukatları, sanık yakınları ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi kadınlar hazır bulundu.'ÜST KATTA HALİME, ALT KATTA RESMİ EŞİ VE ÇOCUKLARI KALIYORDU'Duruşmada Halime Şenal'ın arkadaşı Habibe Ay tanık olarak dinlendi. Habibe Ay, Halime Şenal'ın sanık Ümit Gür'ü sevdiğini, ancak kendi ayakları üzerinde durabilmek için çalışmaya başladığını anlattı. Öldürülen Halime Şenal'ın iş başvurusu sırasında yapacağı harcamalar için kendisinden 200 lira aldığını söyleyen Habibe Ay, "Bankadan çıktığımız sırada sanık Ümit Gür'le karşılaştık. Bana kızdı" dedi. Daha önceleri Halime Şenal'ın Ümit Gür'ün dubleks evinde kaldığını anlatan tanık Ay, "Üst katta Halime Şenal, alt katta Ümit Gür'ün resmi eşi ve çocukları kalıyordu. Ben birkaç defa gittim" diye konuştu.'BIÇAK ÇEKTİ' SAVUNMASISanık Ümit Gür, Halime Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Sanık avukatı Semih Şeker, çiftin ortak çocuğunun Halime Şenal'ın eski eşinin nüfusuna kaydedildiğini, bu nedenle küçük çocuğun şu anda yurtta kaldığını, çocuğun Ümit Gür'ün nüfusuna kaydedilmesi için soy bağının reddi davası açıldığını, ayrıca çocuğa kayyum olarak sanığın resmi nikahlı eşinin atanması için talepte bulunduklarını aktardı.'KANLI TİŞÖRTÜNÜ YOLDA ÇÖP KOVASINA ATMIŞ'Halime Şenal'ın resmi nikahlı eşinin avukatı olarak davaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin de avukatı Hatice Kübra Turan ise sanığın verdiği ifadelerin suçtan kurtulma amaçlı olduğunu belirterek, "Sanık, Halime Şenal'ı 17'si öldürücü nitelikte, 25 bıçak darbesiyle öldürmüştür. Pişman olduğunu söylemesine rağmen, olaydan hemen sonra 112'yi aramamıştır. Üzerindeki kanlı tişörtü yolda çöp kovasına atmış, pantolonun paçasında bulunan kan lekeli bölümü kesmiştir. Olay yerinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaktaki evine yaya olarak yürüyerek gitmiştir. Güvenlik güçlerine teslim olmamış, operasyonla yakalanmıştır" dedi.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.'DAVAYI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan avukat Hatice Kübra Turan, "Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Halime imam nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Biz dernek olarak Halime için davayı sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Manavgat Adliyesinden görüntüSanığın adliyeye getirilmesi Sanığın adliyeden cezaevine götürülmesi Dernek üyesi kadınlardan görüntüAvukat Hatice Kübra Turan'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası

KIRŞEHİR'de kaçak göçmen taşıdığı belirlenen taksi şoförü Metin Polat'a, toplam 6 bin 936 lira para cezası uygulandı. Polat, Afgan yolcuların kaçak olduğunu bilmediğini, para cezasına itiraz edeceğini söyledi.Afgan uyruklu 4 kişi, 3 gün önce Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki durakta çalışan taksi şoförü Metin Polat ile Ankara'ya gitmek için 380 TL'ye anlaştı. Polat yönetimindeki taksi, Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdu. Kimlik kontrolünde 4 Afganistanlının seyahat izni olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Metin Polat'a her kaçak göçmen için 6458 sayılı kanun kapsamında bin 734 TL olmak üzere toplam 6 bin 936 TL para cezası uygulandı.'KAÇAK OLDUKLARINI BİLMİYORDUM'Metin Polat, hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara'ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun. İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.Polat, mağdur olduğunu, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkı olduğunu, bunu kullanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırşehir terminalinden görüntüTaksicilerden görüntüTaksi şoförü ile röportajJandarmanın yazdığı para cezasından görüntüDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

BİTLİS kent merkezinde kar yağışının durmasının ardından temizlik çalışmaları başladı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki karları, kamyonlarla şehir dışına taşıyor.Kar yağışının durması ile birlikte kapan köy, mahalle ve mezra yolları ekipler tarafından tek tek ulaşıma açılırken, kentteki karlar da belediye ekipleri tarafından belli noktalara toplanarak kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Bugüne kadar yaklaşık bin kamyon kar taşındığını belirten Belediye Başkanı Nesrulah Tanğlay, Bitlis'i karın başkenti olarak nitelendirdi. Karın sadece zorluk olmadığını, bunun yanında kayak ve kar festivalleri ile turizme katkı sağladığını da belirterek, herkesi Bitlis'te kayak yapmaya davet etti.Belediye Başkanı Tanğlay, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 Şubat itibariyle Bitlis'te başlayan yoğun kar yağışı, 2 gün önce yerini rüzgarlı ve soğuk bir havaya bıraktı. Bu süreç zarfında ilimize 2 metreye yakın bir kar yağışı oldu. Bu süreçte 25 iş makinesi, 40 personelimizle beraber vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşayabilmesi için Bitlis Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bin kamyona yakın il dışına kar taşıması yaptık. Toplu taşıma araçlarımızın daha rahat gidebilmesi için güzergahlarını sürekli açık tuttuk. Özellikle vatandaşlarımızın araçlarını yola park etmesinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen bu işinde üstesinden geldik. Aynı zamanda tuzlama, kaldırma ve yol genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Karla mücadeleye ekiplerimiz sahada aralıksız devam ediyor. Bitlis'te bilindiği üzere yoğun bir kar yağışı oluyor. Bu kar yağışıyla beraber kayak tesislerimiz de çalışır vaziyette. Kar yağdığı zaman Bitlis gerçekten çok güzel oluyor. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Tarihi yerleri gezip, karın başkenti Bitlis'te keyifli zaman geçirebilirler. Herkesi Bitlis'e davet ediyorum. Bu yoğun kar yağışında belediye olarak zorlanıyoruz. Ekiplerimizin üstün gayretiyle bunun da üstesinden geliyoruz. Şu an itibariyle bütün yollarımız açık, genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Ulaşımda bir sıkıntımız yok."'2,5 AYDA YAKACAĞIMIZ YAKITI 1 HAFTADA TÜKETTİK'Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "7 gün 24 saat çalıştığımız için mesai külfetimiz var. Aynı zamanda iş makinelerimizin hiçbirini durdurmadık. Ekiplerimiz 2- 3 saatlik uykuyla karla mücadele çalışmalarını yerine getirdi. 1 hafta içerisinde 40 bin litreye yakın mazot harcadık. Bu mazot bizi 2,5 aydan fazla götürürdü. Biz bunu da çok düşünmüyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet diyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat edebilmesi için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar taşıyan iş makinelerinden görüntü-Karların kamyonlara yüklenmesinden detay-Yoldaki araçlardan detay-Kamyonların karları taşımalarından görüntü-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Yüksekova'da karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova'da 1 haftadır belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile Yüksekova 117. Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Halkın mağdur olmaması ve ulaşımın sağlanması için bölgede çalışma yürüten ekipler, kar savurma araçlarıyla yolları temizlemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Dükkanlarının önünü temizleyen vatandaşlar-Cadde de yürüyen vatandaşlar-Kar savurma aracı köy yollarını açması-Çalışmalardan detaylar-Araçlardan detaylar-Dron ile çekim-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Erciş'te, ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıtıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, 'Çocuklar üşümesin' kampanyası kapsamında, 55 ilkokul öğrencisine mont ve bot dağıtıldı.

Diriliş Gençlik Federasyonu'nca yürütülen 'Çocuklar üşümesin' kampanyası kapsamında, Müzeyyen Sezai Selah Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin pansiyonunda program düzenlendi. Erciş'teki Ağır Kaya ile Evbeyli İlkokulu'nda eğitim 55 öğrenciye, kışlık mont ve bot dağıtıldı. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Çiftçi ile Ağır Kaya ve Evbeyli İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algın, kampanyası kapsamında önce Elazığ'daki depremzede çocukları ziyaret ettiklerini daha sonra Ercişli çocukları sevindirmek için geldiklerini belirterek, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na katkıları için teşekkür etti.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu da ilçedeki çocukları sevindirdikleri için Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algan ve kampanyada emeği olanlara teşekkür etti. Kışlık hediyelerin dağıtılmasının ardından öğle yemeğini kaymakam ve davetlilerle birlikte yiyen çocuklar, daha sonra okuldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çocuklara mont ve bot giydirme-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması-Berivan Algın'ın konuşması

-Çocuk ve hediye paketlerinden detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: DHA