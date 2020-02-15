DHA YURT BÜLTENİ - 4

15.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:35

Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank iş insanlarına seslenerek, "Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek. Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da, Cazibe Merkezleri Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı imza törenine katılıp, sanayiciler ile buluştu. Programa Bakan Varank'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda sanayici katıldı.

12 MİLYONLUK 5 PROJE BAŞLATILIYORBakan Varank, Trabzon'un, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleştirdiğini belirterek, "Trabzon'un ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 28 buçuk milyon liralık 12 farklı projenin imza töreni için sizlerle birlikteyiz. Trabzon, 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Karadeniz Bölgesi'nin medarıiftiharı. Trabzon'umuz, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleştirerek, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergiledi. Aslında bu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacak güce, birikime ve yatırım iştahına sahip. İşte bugün imzalayacağımız projeler, Trabzon'un mevcut altyapısını daha da sağlamlaştırmaya hizmet edecek. Trabzon'u ilk kez geçtiğimiz sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programına dahil ettik. Bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık, 5 projeyi bugün başlatıyoruz" dedi.'GÜÇLÜ KADIN MOTTOSUYLA YOLA ÇIKIYORUZ'Yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Varank, verecekleri destek ve yatırımlarla Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önlerinde 20 yıl için çözmüş olacaklarını vurguladı. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacaklarını aktaran Bakan Varank, "Bugün ayrıca, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imzalayacağız. Bu projelerle birlikte; Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de özellikle kadınlar, gençler ve çocukların becerilerini geliştireceğiz. Trabzon'u sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini çok küçük yaşlardan itibaren keşfedip, gelişimlerini takip edeceğiz. Her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir yapı oluşturacağız. Ordu ve Giresun'da kadın girişimciliğini teşvik edecek, eğitim, danışmanlık, finansman ve yönetişim destekleri vereceğiz. Üreten kadın, güçlü kadın mottosuyla yola çıkıyoruz. Modern sektörlerde istihdamı artırmanın yanında katma değerli yöresel ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifi de kuracağız" diye konuştu.'OKULLAŞMA ORANI YÜKSELDİ'"Atacağımız bu imzalar, aslında topyekun kalkınma perspektifimizi yansıtıyor" diyen Bakan Varank şöyle konuştu: "Partimizin ismi Adalet ve Kalkınma. Adımızın bizlere getirdiği sorumluluğu 18 sene boyunca en iyi şekilde taşıdık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Bakın geçtiğimiz hafta çok önemli bir istatistik açıklandı. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri'nin 2018 verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan veriler, 2010-2018 yılları arasında kat ettiğimiz mesafeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın bu dönemde ülkemizde göreli yoksulluk oranı yüzde 16.9'dan, yüzde 13.9'a inip, 3 puan azaldı. İmalat sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı, yüzde 15'ten yüzde 19'a yükseldi. Ar-Ge harcamaları ilk kez milli gelirden yüzde 1'in üzerinde pay aldı. Beş yaş altındaki çocukların net okullaşma oranları yüzde 67'den yüzde 72'ye yükselirken, beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2018 yılında 11,4'e indi. Kadınlar sadece istihdama katılmakla kalmadı, aynı zamanda daha fazla yönetici olmaya başladılar."'EKONOMİYE OLAN GÜVEN ARTIYOR'Türkiye'nin güçlenerek büyüdüğüne işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti: "Sekiz senede aldığımız yol elbette mutluluk verici. Ancak biz, bununla yetinmek niyetinde değiliz. Bugün burada imzalayacağımız projeler gibi pek çok yenilikçi adımı yurdun dört bir yanında hayata geçirecek, ülkemizi küresel arenada daha rekabetçi hale getireceğiz. Biz Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yol haritamızı çizdik. Kendimize iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Başarıya giden yolu, sizlerle, yani reel sektörle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek. Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek, yüzde 8.6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır."'YENİLİKÇİ POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ'Yenilikçi politikalar geliştirdiklerini kaydeden Bakan Varank, "İş insanlarımız daha fazla yatırım yapsın diye yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız" ifadelerinde bulundu.DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELERE MÜJDEDepremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere de müjde veren Bakan Varank, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabileceklerini söyledi. Bakan Varank, "Trabzon'dan Elazığ ve Malatya'ya da bir müjde vermek istiyorum. Deprem felaketinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'nı uygulamaya almıştık. Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak, bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor; 50 ve altı çalışanı olan işletmeler 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesi, KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak" dedi.'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'Bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarını seferber etiklerinin altını çizen Bakan Varank, "Gördüğünüz gibi bakanlık olarak üretimde sürekliliği sağlamak adına imkanlarımızı seferber ediyoruz. Uyguladığımız yenilikçi programların yanında, acil destek programlarımız da yeri geldikçe devreye giriyor. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde bir büyüme olması, bu büyümenin istihdamı artırması ve yapısal temellerimizin daha da sağlamlaşması adına var gücümüzle çalışacağız. Sizlerle birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.Daha sonra programın bileşenleriyle bahse konu projelerin sözleşmeleri imzalandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHABER: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,

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Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

UŞAK'ta, kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Tarkan Şenses, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izine rastlanmayan Şenses'in cesedi otopsiye gönderildi.Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tarkan Şenses'i 4 gündür görmeyen ve telefonla da ulaşamayan yakınları, polise bildirdi. İhbar üzerine Özdemir Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Şenses'in cesedini buldu. Vücudunda kesici, delici ya da darba bağlı herhangi bir ize rastlanmayan Şenses'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tarkan Şenses fotoğrafıAmbulans ve polis ekipleriCenaze aracından görüntüCenazenin araca konması

Haber- Kamera; Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Mahallelinin müstehcen resim tepkisi KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, elektrik direkleri ile duvarlara, sprey boya ile erkek cinsel organı resimleri çizildi. Mahalleli, tepki gösterip, çizimleri yapanların yakalanmasını istedi.Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Süreyya Yalçın İlkokulu'nun bahçe duvarı ile Mevlana Caddesi, Çakıl Sokak, Kenan Sokak, Şahin Sokak ve Turnalı Sokak'taki evlerin duvarlarına ve elektrik direklerine erkek cinsel organı resimleri çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilen resimler, tepkilere neden oldu.Resimleri boyamalarına rağmen yeniden yapıldığını belirten mahalle sakinleri, bunları çizen kişilerin yakalanmasını istedi.Mahalle sakinlerinden Erhan Akbulut, ilkokulun duvarlarına dahi müstehcen yazı ve uygunsuz resimler çizildiğini söyleyerek, "Biz daha önce bu şekiller için şikayette bulunduk. Öğrenciler gelip geçiyor buradan, hiçbir yerde güvenlik kamerası yok. Emniyet buraya mobese yapabilir, önlem alınması lazım. Mahalleli olarak şikayetçi olduk, her sokakta artı 18 yazı ve böyle pis resimler var. Mahalleli olarak biz bunlardan bıktık, bir an önce önlem alınması lazım. Biz yakalasak dövsek, suçlu duruma düşeceğiz, iki arada bir derede kaldık. Yetkililerin bu konuyla ilgili acil çalışma yapması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMahallede duvarlara ve elektrik direklerine çizilen resimlerBir mahalleli ile röp.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Sevgililer Gününü kullanıp, taklit ürünleri satacaktı

İZMİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün de etkisiyle piyasa sürülmeye çalışılan binlerce saat ve parfümden oluşan taklit ürün, polis ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir depoda taklit ürünler bulunduğunu ve 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi piyasaya sürüleceğini öğrendi. Depoya geçen çarşamba günü baskın yapan Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bin 918 adet çeşitli markalarda parfüm ve 35 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi. Taklit ürünlerle ilgili Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen taklit ürünlerin ise imha edileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Polis kamerasıEle geçirilen ürünler

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, karayoluna inen yetişkin bir yaban domuzu, kısa süreli ulaşımı aksattı.Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yetişkin bir yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni Datça karayolunda ulaşımı aksattı. Bir sürücü, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. Sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu korkuya kapılarak, koşarak gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBir sürücünün araç içinden cep telefonuyla çektiği yaban domuzu videosu

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yağmur altında sürpriz evlilik teklifi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Rüstem Korkmaz, kız arkadaşı Gülşen Baştürk'e (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. İş makinesiyle 'Benimle evlenir misin' pankartı astıran Rüstem Korkmaz, sağanak yağmura aldırmadan diz çökerek teklifini yaparken, Gülşen Baştürk'ün 'evet' yanıtıyla çift birbirine sarıldı. Alaşehir'de marangoz ustası Rüstem Korkmaz, kız arkadaşı Gülşen Baştürk'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluşmak için randevulaşan Rüstem Korkmaz, iş makinesi kepçesine 'Benimle evlenir misin' yazılı afişle geldi. Sağanak yağmura rağmen Rüstem Korkmaz, Gülşen Baştürk'ü çeklerle karşıladı. Gülşen Baştürk'ü koluna takarak, meydanda serilen kırmızı halı üstünde ve atılan fişeklerin altında diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Şaşkına dönen Gülşen Baştürk, teklife 'evet' yanıtını verdi. Çift bunun üzerine birbirine sarıldı. Meydanda bulunan ve çiftin yanına gelen Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Sizleri tebrik ediyorum. İnce bir fikirdi. İnce bir evlilik teklifi oldu. Sizi İzlerken gözlerim doldu. Duygulandım. İnşallah nikahınıza da gelip ben kıyacağım. Buradan da sizlerin aracılığınızla tüm Alaşehirlilerimizin Sevgililer Gününü kutluyorum" dedi. Çift, sağanak yağmur altında müzik eşliğinde bir süre dans ederek, meydandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------İş makinesiyle meydana gelişiEvlilik teklifiBelediye Başkanı Ahmet Öküzücüoğlu konuşma

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Kuşadası'nda 14 Şubat'ta 'Aşk Korteji'

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen 'Aşk Korteji' ile çiftler, yürüyüş yaptı. Kuşadası'nda 14 Şubat Sevgililer Günü coşkuyla kutlandı. Çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Sevgi Sokak'ta saat 14.30'da müzik dinletisi ve çeşitli dans gösterileriyle başlayan etkinlikler, 'Aşk Korteji' ile devam etti. 17.30'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplanan çiftler, Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in de eşlik ettiği korteje, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 500 metre yürüyen kalabalık, Atatürk Anıtı'nın önüne geldiğinde ellerindeki kalpli balonları aynı anda havaya bıraktı. Kutlama programı kapsamında, Kaleiçi Sokak'ta ateşbaz, dans ve pandomim gösterileri düzenlendi. Başkan Günel, göreve geldikleri günden itibaren Kuşadası'na büyük bir aşkla hizmet etiklerini belirterek, "Kuşadası'nın bizimle birlikte yeni bir yüze kavuşacağını söylemiştik. Yeni yıla girerken gerçekleştirdiğimiz sokak partisine vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler geldi. Buradan aldığımız enerjiyle, 14 Şubat kutlamalarını da benzer bir şekilde programladık. Böylelikle vatandaşlarımız daha özgür bir şekilde eğlenirken, esnafımız için de katma değer sağladık. Gün boyunca süren etkinlikleri Kuşadası'nın sokaklarına yaydık. Ben her zaman hemşerilerimin yüzündeki gülümsemeye talibim. Bu gün bunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz işimizi büyük bir sevgi, sınırsız bir aşk ile yapıyoruz. Bu aşkın adı da Kuşadası'dır" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Aşk Korteji'nden genel ve detay görüntüler.

Kutlamalardan genel ve detay görüntüler.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: DHA