DHA YURT BÜLTENİ - 4

14.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:39

İstanbullu Banker'in dublörü ile vurgun şüphelileri adliyede

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve bir süre önce yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak sattıkları belirlenen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli aranıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve 15 gün önce Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin, İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak satıp, 20 milyon TL'lik vurgun yapan çeteyi tespit etti.

Polis, kimlikleri saptanan çete üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından da İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya emniyet müdürlükleri ile irtibata geçti. 4 ilde, 11 Şubat salı günü eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanıp, sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yürütülen soruşturmaların ardından yapılan operasyonda 11 faili meçhul olayın aydınlatıldığı da kaydedildi. 11 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Tapu Müdürlüğünde dublörün satış yapmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Uyuşturucu satıcılarına, hava destekli şafak operasyonu: 13 gözaltı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu oeprasyonu düzenlendi. Özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ve kaçakçılık ekipleri olmak üzere 80 polisin katıldığı operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel eğitimli polis narkotik köpeği 'poyraz' ve narkotik jandarma köpeği 'örtü' ile birilikte tüm evlerde arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu eroin maddesi, yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu haplar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası-Emniyet Müdürlüğü önünde operayon öncesi toplanan polisler-İkamet kapısında bekleyen polisler-Polis Helikopterinden detay-İkamete giriş-Merdivenlerden çıkılması-Narkotik Köpeğin araçtan inişi-İkamet içinde arama yapan polisler-Narkotik köpeklerin evde arama yapmalarından detaylar-Gözaltına alınan şüphelinin götürülmesi, araca bindirilmesi-İkamet önünde uzun namlulu silahla bekleyen polis-Helikopterin ikamet üzerinden gidişi-Balkonda bekleyen polisler-Ele geçirilen silahtan detay-Polislerin ikamet aramasından detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye),

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Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı zaman zaman 2 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda bugün saat 06.00'dan sonra yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti gerekçesiyle karşılıklı iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü----------Sisli yolda ilerlemeye çalışan araçlarHavalimanın önünden detayHavalimanının içerisinden detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Sivas'ta çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi. 671 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu kentte soğuk havanın etkisiyle çatılarda boyu 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Sivas'ta kar temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının etkisini yitirmesi sonrası etkili olan soğuk havayla birlikte kent merkezinde ve İmranlı ilçesinde çatılarda boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde 671 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tecer- Beypınarı, Suşehri- Polatlıderesi- İmranlı ve Soğuk Çermik- Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kent merkezindeng örnütüler-Kar birikintileri-Çatılarda oluşan buz sarkıtları-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Yasin KIRAS/SİVAS, DHA

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Şırnak'ta hediyeler sevgiliye değil, çocuklara

ŞIRNAK'ta, 4 arkadaşın sosyal medyada başlattıkları kampanyaya katılan 150 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirilerine alacakları hediyeler yerine, çocukları giydirdi.Şırnak'ta yaşayan Mehmet Bilir, Şenol Uysal, Sekvan Kanıt ve İdris Payan, 1 ay önce sosyal medyada 'Çocuklar gülsün inisiyatifi' adıyla başlattıkları kampanyada, bu yılki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin birbirlerine alacakları hediyeler yerine çocukların giydirilmesi için çağrıda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine veya sevgilisine hediye almak isteyen birçok çift, kampanyaya destek verdi. Destek sayesinde Şırnak'ta maddi durumu iyi olmayan 150 çocuğa, bot, mont ve kazak hediye edildi.Başlattıkları kampanyanın bir hafta daha süreceğini anlatan Şenol Uysal, kampanya İstanbul ve İzmir'den de destek verildiğini söyledi. Uysal, "Duyurularımızı sosyal medya üzerinden yaptık. İnsanlara birebir ulaştık. Fikrimizi paylaştık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Sadece Şırnak merkezden değil İzmir'den, İstanbul'dan katılım sağlayanlar oldu" dedi.

'EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ ŞIRNAK'TA KUTLANIYOR'14 Şubat Sevgililer Günü'nün, Türkiye'de alışveriş çılgınlığına dönüştüğünü belirten Mehmet Bilir ise şunları söyledi: "14 Şubat Sevgiler Günü, aslında bizim geleneklerimizde, kültürümüzde olmayan bir şey. Fakat çok yaygınlaştığından dolayı bunun önünü alamıyoruz. Bir alışveriş çılgınlığına doğru gidiyor. Bütün dünyada 'Aziz Valentine' günü olarak kutlanan sevgililer günü bizde alışveriş çılgınlığı şeklinde kutlanıyor. Biz duyarlı arkadaşlar olarak aslında bunu nasıl avantajlı hale çevirebiliriz diye düşündük. İnsanlar tek kullanımlık hediyeler alıyor. Sevgililer birbirine hediye almaktansa bir yetimi giydirsinler diye düşündük. Duyarlı insanlarımız hemen bize ulaştı. 150 çocuk gönüllerince giyiniyor. Bence en güzel Sevgililer Günü Şırnak'ta kutlanıyor."

Kampanya destek veren Metin Cavlak, 14 Şubat Sevgiler Günü'nde eşi yerine çocuklara hediye almasını eşi tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Görüntü Dökümü------------Mağazada çocukların elbiselere bakmasıÇocukların giydirilmesiKampanyayı başlatan Mehmet Bilir, Şenol Uysal konuşmasıBağışçı Metin Cavlak'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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İlkokul öğrencileri, Suriye'de ve sınırda görev yapan askerlere mektup gönderdi

BURSA'nın İnegöl İlçesindeki Kurşunlu İstiklal İlkokulu'nun 120 öğrencisi, Suriye'deki operasyonlarda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiklere yazdıkları mektupları, Şırnak ve Hakkari'de bulunan hudut birliklerine gönderdi.Kurşunlu İstiklal İlkokulu öğrencileri, sınır birliklerinde görev yapan Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazdı. Mektuplar, Hakkari ve Şırnak'taki hudut birliklerinde görev yapan askerlere kargo ile gönderildi.'HER GÜN SİZE DUA EDİYORUM'2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Aykanat mektubunda, "Benim güzel asker abilerim. Büyüyünce ben de asker olacağım, ben de savaşacağım, vatanımı koruyacağım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Allah sizi düşmanlardan korusun. Her gün size dua ediyorum ailemle birlikte. Allah'a emanet olun. Afrin'de ki benim gibi kardeşlerime İnegöl'den selamlarö yazarken, 4'ncü sınıf öğrencisi Erva Başol şu ifadelere yer verdi: "Güzel ülkemizin kahramanlarına, bu mektubu size Kurşunlu İstiklal İlkokulu'ndan yazıyorum. Sizler vatanımızı, milletimiz korumak için canla, başla savaşarak yeri geldiğinde canınızı feda ederek, koruyorsanız. Sizlere minnettarım, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizleri, eşlerinize, anne ve babalarına, evlatlarınıza bağışlasın. Hakkınızı helal edin. Dualarımız sizinle, sizleri çok seviyoruz.ö Okul Müdürü Nevzat Bali ise, "Kurşunlu İstiklal İlkokulu olarak sınır birliklerinde görev yapan askerlerimize moral vermek amacıyla mektup yazmak istedik. Askerlerimize Allah'ın yardımlarını diliyoruz. İnşallah ülkemizin için güzel şeyler olacağını düşünüyoruzö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Sınıftaki öğrencilerden görüntüler-Mektupların okunmasından görüntüler-Okul müdürü açıklama-Öğrencilerin sloganından görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL

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Vali Sonel, üşüyen 'Hıdır Onbaşı'ya kabanını verdi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Aleviler için kutsal sayılan Hızır oruçlarının son gününde cemevini ziyaret etti. Boynuna astığı müzik çalardan türkü çalan, 'Hıdır Onbaşı' lakaplı Hıdır Aydın'ın üşüdüğünü fark eden Sonel, üzerindeki kabanı çıkarıp, giydirdi.Vali Tuncay Sonel, Aleviler için kutsal sayılan Hızır oruçlarının son günü dolayısıyla Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Vali Sonel, ziyareti sırasında, sokakta gezerken, boynuna astığı müzik çalardan türkü çalan, 'Hıdır Onbaşı' lakaplı Hıdır Aydın'ın bahçede beklediğini gördü. Vali Sonel, üşüdüğünü fark ettiği Aydın'a üzerindeki kabanını çıkarıp, giydirdi. Sonel, Aydın'a "Artık bu kaban senin. Üzerinden çıkarma ve bir sorunun olursa benim yanıma gel" dedi. Vali Sonel'in kabanını giyen Hısıdr Aydın, müzik çalardan türküleri çalmaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Vali, kabanını Hıdır Aydın'a giydirmesiVali ile Aydın'nın sohbetiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kaynak: DHA