DHA YURT BÜLTENİ - 4

13.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:01

Cinsel ilişki için anlaşıp, parasını çaldığı gencin elini ısırıp kaçtı

ADANA'da, otoyolda cinsel ilişki için durdurduğu aracın sürücüsü Necati N.'nin (20) cebindeki 515 lirayı alıp kaçan Semra E. (32) polis tarafından yakalandı. Necati N.'nin yakalamak isterken elini ısırıp, kaçan Semra E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla ilerleyen Necati N., otoyol kenarında bekleyen Semra E.'yi görünce durdu. İkili cinsel ilişki için 50 liraya anlaştı. Bunun üzerine Necati N. aracını sağa çekip, indi. Ancak bir süre sonra Semra E., Necati N.'nin cebindeki 515 lirayı alıp kaçmaya başladı. Necati N.'nin kendisini yakaladığı anda elini ısıran Semra E., kaçtı. Bu sırada kadının, yakın bir yerde bekledikleri ortaya çıkan arkadaşları Hülya H. (39) ve Seda E. (21), Necati N.'nin yolunu kesip, "Takibi bırakmazsan, seni dövdürürüz" dedi. Bunun üzerine Necati N., polisi aradı.

Bölgeye giden Gasp Büro Amirliği ekipleri, Semra E.'yi, otoyol kenarında çaldığı 515 lirayla, diğer şüphelileri ise evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Semra E. tutuklanırken, Hülya H. ve Seda E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü------------------------Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiAdli tıp birimi girişi ve tabelası

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

=================================

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 28 gözaltı

İZMİR merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen bir bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirtilen bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca süren çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Dün harekete geçen polis ekipleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar, 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. YURT DIŞINDAKİ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİ KULLANMIŞLARŞüphelilerin serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin bahis oynamak isteyen müşterileri ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise, yüklü miktarda para akışı sağlandığı, bu şekilde yasadışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Operasyondan, bir evin aranmasından görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR

=================================

Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, o sırada park halindeki araca akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Alparslah Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kamyonet, kavşakta minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Minibüsün çarptığı 1 kişi yaralanırken, diğeri ayağa kalkıp, kaza yerinden uzaklaştı. Yaralı, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Kamyonetin minibüse çarpması Savrulan minibüsün 2 kişiye çarpması

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

==================================

Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı ŞIRNAK'ı, Hakkari ve Siirt'e bağlayan karayolları kardan kapanırken, 143 köye ise ulaşım sağlanamıyor.Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak'ı Hakkari ile Siirt'e bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Her iki karayolunda kimsenin mahsur kalmadığı öğrenilirken, karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.KATO DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 6 METREYE ULAŞTIŞırnak kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ise 6 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ara verilirken, Uludere, İdil, Cizre, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 143 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerince, köy yollarında kar temizleme çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şehirden kar görüntüsüKöy yollarında yol açma çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL, ŞIRNAK

==================================

3 çocuk babasını, intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

OSMANİYE'de, 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (47), İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edilip, indirildi. 3 çocuk babası A.S.'nin boşandığı, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Alibeyli Mahallesi Akyar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın çatısına çıkıp, ayaklarını sarkıtan ve atlayacağını söyleyen A.S.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın altına hava yastığı açılırken, polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Eşinden ayrıldığı ve bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen 3 çocuk babası A.S., kendisini ikna etmek isteyen polislere, yaklaşmamalarını aksi takdirde atlayacağını söyledi. Uzun uğraşlara rağmen indirilemeyen A.S. ile bu kez olay yerine gelerek, çatıya çıkan İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş konuştu. Okumuş'un yaklaşık 20 dakika konuşmasıyla ikna olan A.S., eyleminden vazgeçerek, çatıdan beraber indi. A.S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Binadan genel detay-Olay yerindeki itfaiye ambulans polis araçları-Binanın çatı katında ayaklarını aşağıya sarkıtan A.S. -Olay yerine gelen polisler-Polislerin hava yastığını açarken yardımı-İntihar etmek isteyen şahıs ve polislerden görüntü-Olay yerine gelen itfaiye aracı-İtfaiye merdiveni üzerinde yürüyen görevliler-Olay yerine gelen ambulans -Müdür Ahmet Selçuk Okumuş'un gelişi, binaya çıkışı-Hava yastığının toparlanması-İntihar girişiminde bulunan şahsın Müdür Okumuş ile aşağıya inişi-Şahsın ambulansa bindirilmesi -Müdür Okumuş'un 'Geçmiş olsun' demesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

================================

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.15'de Çanakkale önlerine ulaştı.Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

==================================

Hakkari'de sokak hayvanları için 300 kilo mama bırakıldı

HAKKARİ Muhtarlar Derneği, yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bıraktı.Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Hakkari Muhtarlar Derneği harekete geçti. Dernek Başkanı Ferdi Aksaç ve yönetim kurulu üyeleri, kent merkezinin değişik noktalarına mama bıraktı. Aksaç, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.İstanbul'dan hayırseverlerin gönderdiği 300 kilo özel mamayı dağıttıklarını belirten Başkan Aksaç, "Kış, memleketimizde ağır geçiyor. Girişimlerimiz sonucu İstanbul'da yaşayan bir iş insanın gönderdiği 300 kilo özel mamayı kış ayları dolayısı ile aç kalan sokak hayvanlarına dağıtık. Gösterilen duyarlılığa teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Muhtarlar derneğinin yönetim kurulu üyeleri mamaları araçtan indirilmesiKöpeklere dağıtılmasıMuhtarlar derneği başkanı Ferdi Aksaç konuşmasıGenel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

===============================

Fırına kayakla gitti

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Muammer Halepli, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde bir süre kayakla kaydıktan sonra fırından ekmek alarak eve gitti.Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen güreş antrenörü Halepli kayak takımlarıyla akşam saatlerinde sokağa çıktı. Bir süre cadde ve sokaklarda kayan Muammer Halepli eve gitmeden fırına uğrayarak ekmek aldı. Bir arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülenen Halepli'nin bu anları sosyal medyda büyük ilgi gördü. Vatandaşların şaşkın bakışarı arasında ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde her sene gerçekleştirmiş olduğumuz kaşak keşyfini tekrar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlçenin çoğrafik olarak dağın yamacına kurulmasından dolayı bizde bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Yatay olması nedeniyle kar yağdığında cadde ve sokaklar kayak pistine dönüşüyor. Gece araçların olmadığı saatlerde sokak ışıklarının altında kayak yapıyoruz" dedi.Yaklaşık 30 dakika kadar ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, eve giderken fırından ekmek almayı ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Mumamer Halepli cadde ve sokaklarad kayarken-Halepli ile röp

-Halepli fırından ekmek ve simit alırken

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Kaynak: DHA