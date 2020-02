DHA YURT BÜLTENİ - 4

12.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28

Suriye sınırına komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'a zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra ilgili birliklere hareket etti.

Gülistan'ı öldüren eşi, mahkeme kararıyla hastanede yatmış

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan'ı (47) bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Ergün Özcan'ın (45), eşini 12 yıl önce de bıçaklayarak yaraladığı, ardından mahkeme kararıyla yatırıldığı hastanede 3 yıl psikiyatrik tedavi gördüğü, hala 3 ayda bir jandarma kontrolünde hastaneye götürülerek, tedavisine devam edildiği ortaya çıktı. Olay, geçen Pazartesi sabahı Manyas'ın Kalebayır Mahallesi'nde yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a eşi Gülistan Özcan, boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Gülistan Özcan kanlar içinde kalırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.'PİŞMAN DEĞİLİM'Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ergün Özcan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, Bandırma Cezaevi'ne gönderildi. Özcan'ın mahkemede verdiği ifadesinde, "Pişman değilim. Eşimin beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Gülistan Özcan ise Kalebayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.MAHKEME KARARIYLA HASTANEDE YATMIŞ Soruşturma sürerken cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çift 1997 yılında görücü usülü evlendi. 2008 yılında yaşanan bir kavga sırasında Ergün Özcan, Gülistan Özcan'ı bıçakla yaraladı. Özcan, mahkeme kararıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 3 yıl hastanede kalan Ergün Özcan, burada kavga ettiği hastanın gözüne kalemle zarar verdi. Tedavisinin ardından Kalebayır Mahallesi'ne dönen Ergün Özcan, ailesinin araya girmesiyle eşi Gülistan Özcan ile barıştı. Gülistan Özcan da çocuklarının hatrına evliliğini sürdürdü.Manyas Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda ise Ergün Özcan, tedavisinin devamı için 3 aylık periyotlarda, jandarma tarafından Bandırma Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne götürüldü. Burada iğne yapılan Özcan'a ayrıca ilaç tedavisi uygulandı. Özcan'ın son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

Otomobilin çarptığı genç öldü

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Susamcı yönetimindeki DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2)

PİKNİK ALANINA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ Sağanak dün gece Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Ulus Çayı ile Arıt Çayı'nın birleştiği Orduyeri Mahallesi Çimkent Sitesi'nin alt tarafından bulunan Çağlayan piknik alanında sabah saatlerinde sel suları yükseldi. Asım Karataş'ın dün gece piknik alanına park ettiği 74 BE 932 plakalı otomobili sular altında kaldı. Çevrede oturan vatandaşlar sel sularının içinde otomobili görünce durumu polise bildirdi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sulara gömülen otomobili vinçle bağlayarak, bulunduğu yerden çıkardı.

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı

EN düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Ağrı'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeye sardı.Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ölçüldü. Don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar, arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarını korumak için çeşitli çözümler üretti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kilimle örterken, bazıları da halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da gece belirli saatlerde araçlarını çalıştırarak donmaması için tedbir alıyor. DONAN ARAÇLARI TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRDILARSoğuk havanın etkili olduğu Muş'ta ise vatandaşlar donan araçlarını akü takviyeleri ile çalıştırdı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kent merkezinde ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılardaki buzları kendi imkanlarıyla kırmaya çalıştı.

Amerika'nın ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, doğduğu Eskişehir'de Kafkas derneğindeki arkadaşlarıyla internet üzerinden görüntülü olarak görüşerek, "Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına ve ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Eskişehir'de doğduktan sonra 3 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan İbrahim Mike Bayçora, 32 yıllık polislik kariyerinin ardından Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü oldu. Kuran'a el basarak göreve başlayan İbrahim Mike Bayçora, Eskişehir'deki Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ndeki arkadaşlarıyla internet üzerinden görüntülü bir görüşme yaptı.Dizüstü bilgisayardan televizyona aktarılan görüntülü görüşmede, oldukça mutlu olduğu görülen İbrahim Mike Bayçora, mutlaka Türkiye'ye geleceğini söyledi. 32 yıllık polis olduğunu anlatan Bayçora, Kafkaslardan Eskişehir'e, oradan da 3 yaşındayken 1960'larda ABD'ye göç eden Karaçaylı bir ailenin evladı olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından kendisine hem Amerika'da hem de Türkiye'de inanılmaz bir destek verildiğini ifade eden Bayçora, "Şu anda tam olarak belli değil inşallah bu yıl Türkiye'ye geleceğim. Başarım için dua eden tüm insanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına ve ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. ABD'de yaşadığım bu olay çok ilgi gördü. Yeterince medyada yer aldım. 32 yıldır polislik yapıyorum. Şimdi artık çalışmak zamanı" dedi.'KARAÇAY YEMEKLERİNİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ'Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Korkmaz ise İbrahim Mike Bayçora ile gurur duyduklarını söyledi. Görüntülü olarak görüşerek kendisini tebrik edip Eskişehir'de yapılacak olan Karaçaylılar festivaline (Nart'lanı Toy Künü) davettiklerini kaydeden Korkmaz, "ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'yı kutlamak için toplandık. Dernek olarak 4 Temmuz'da düzenleyeceğimiz etkinliğe davet ettik. Eskişehir'den ayrıldığı için buradaki arkadaşlarıyla görüşmek onu da çok mutlu etti. Türkiye'ye gelmek istiyor. Karaçaylılara özgün yemekler var. Onları çok sevdiğini söyledi. Uluslararası Nartlanı Toy Künü düzenleyeceğiz. Buraya yaklaşık 6 bin kişinin geleceğini söyledik. Bunu hayretle karşıladı. Kendisini davet ettik inşallah o da aramızda olacak" dedi.YALOVA'DAKİ AKRABALARI: GURUR DUYDUKTürklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson kentine atanan ve Amerika'nın ilk Türk Emniyet Müdürü olan İbrahim Mike Baycora'nın Yalova'daki akrabaları da, Baycora'nın Kur-an'a el basarak göreve başlamasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.Baycora'nın dayısının oğlu olan Giray Süyünç (43), İbrahim Mike Bayçora'nın çocuk yaşta Amerika'ya gittiğini hatırlatarak, "Çocukken kendisi Amerika'ya gitti. 1980'lerin başında tekrar Türkiye'ye geldiklerinde birkaç gün kaldılar. Onun haricinde bir daha Türkiye'ye gelmedi. O zaman kendisini görmüştüm. Amerika'da polis olduğunu biliyorum. İlk Türk emniyet müdürü olduğu için de ayrıca gurur duyduk. Ben de annesini, yani halamı arayarak tebrik ettim. Kendisi çok sevinçliydi. Hoşumuza gitti, gurur duyduk. Kendisi başarılı birisiydi. Kuran'ı Kerim'e el basarak yemin etmesi de daha çok hoşumuza gitti" dedi.İbrahim Mike Baycora'nın amcasının oğlu olan Ali Baycora (62) ise, "Kendisini bir kez Eskişehir'de gördüm. O şekilde görüştük. Daha sonra Amerika'ya gitti. Daha sonra kendisini göremedim. Milletim adına gururlanıyorum. Akrabalık bağımız olduğu için biraz daha fazla gururlanıyorum" diye konuştu.TEŞKİLATA 1988 YILINDA KATILDIEskişehir'de doğan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye giden İbrahim Mike Bayçora (60), 150 bin nüfuslu Paterson şehrinde büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okuyan Bayçora, Boston Üniversitesi'nde işletme, Rutgers Üniversitesi'nde de kimya mühendisliği alanında diploma aldı. 1988 yılında Bayçora, Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı. 32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan Bayçora'nın, Jonathan ve Edward adından iki oğlu, Gabriela adında da bir üvey kızı bulunuyor.

Sivas'ta yoğun kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının ardından 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Suşehri, Zara, Şerefiye yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Şehirlerarası yollarda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

