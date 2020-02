DHA YURT BÜLTENİ - 4

11.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:15

Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla yaptığı çalışmada, Suriye uyruklu Züveyr A. ile Ali A.'nın Suriye'de örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Polis sabah saatlerinde operasyonda, 2 şüpheliyi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, yaralayarak kaçan taksi şoförü D.A. (Devrim Akıncı) (25) polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.Taksi şoförü D.A., arızalanan otomobilini tamir için geçen 7 Şubat'ta Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki Ender Anğı'nın (24) sahibi olduğu tamirhaneye götürdü. Taksideki arıza yedek parça takılarak giderilip, D.A.'ya teslim etti. İddiaya göre, D.A., takılan parçadan memnun kalmayıp, dün tekrar tamirhaneye geldi. D.A., parçanın sökülüp geri alınmasını, ödediği işçilik parasının da geri ödenmesini istedi. Ancak, tamirhane sahibi Anğı, D.A.'nın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine D.A. ile tamirhane sahibi Anğı arasında tartışma çıktı. Tartışanın uzaması üzerine sinirlenen D.A., taksisini tamirhane sahibi Anğı ve çalışanları Hüseyin Irmak ve (24) ve Serkan Gürbüzer'in (18) üzerine sürdü. D.A.'nın taksisiyle çarptığı tamirhane sahibi Anğı yaralandı. Irmak ve Gürbüzer ise son anda kaçarak yara almadan kurtuldu. Anğı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ayakta tedavi edildi. Olay anı yakındaki başka bir işyerini güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis, olayın ardından taksi şoförü D.A.'yı gözaltına aldı.

İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü

OSMANİYE'de yanında kaldığı kızının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Durdane Coşkun (76), olay yerinde hayatını kaybetti.Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Siteleri'ndeki Zümrüt Apartmanı'nda yaşayan kızı Gülnaz Dengiz'in yanında kalan alzheimer hastası Durdane Coşkun, sabah saatlerinde balkona çıktı. Coşkun, ipe asılı olan halıları içeri almak istedi. Ancak dengesini kaybedip, 8'inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.Haberi alıp gelen yakınları fenalık geçirdi. Acılı aile üyelerine, sağlık ekipleri müdahale etti.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Durdane Coşkun'un cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Van'da, arama çalışmaları için teknik ekip değerlendirmesi bekleniyor VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak, öldüğü bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgelere sevk edildiği belirtildi. Van Valiliği'nce 2 bölgede teknik ekiplerin yapacağı değerlendirmeye göre arama çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Çığ nedeniyle kapalı olan Van- Çatak yolunun açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor. Van ve çevresinde 2 gündür kar yağarken, bugün soğuk hava etkili oldu. İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, donarak, öldüğü bildirilen 13 kaçak göçmen ile Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde kar altında kalan itfaiyeci için çalışmalar, olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Çığ altında kalan itfaiyeci için AFAD, jandarma, UMKE, Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekip, sabah saatlerinde yola çıkarken, bölgedeki yol açma çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.Valilik tarafından bugün çığ bölgesine ulaşımın sağlanması durumunda teknik heyetin değerlendirme yapacağı ardından arama çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Donarak, öldüğü belirtilen 13 düzensiz göçmenle ilgili de Çaldıran Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolda değerlendirme sonrası çalışma yapılacak. Şartların uygun olması halinde Van'dan bölgeye ekiplerin sevk edileceği belirtildi. HAVA SICAKLIĞI EKSİ 35'E DÜŞTÜÖte yandan Van- Çatak yolu Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığı temizleme çalışmalarına da sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dün gece bölgede karları temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sabah iş makineleriyle aşırı soğuk yüzünden çalışılamayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun çalışma yürüten ekiplerin bugün yolu yeniden ulaşıma açması bekleniyor.

Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı

ANTALYA'da, kullanılmayan foseptik betonunun çökmesiyle üzerindeki 2 kedi, 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Kedilerden biri, çukurdan çıkarken diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Apartmana ait olan ve kullanılmayan foseptiğin üzerindeki beton parça, büyük gürültüyle çöktü. Bu sırada betonun üzerindeki 2 kedi, çukura düştü. Kedilerden biri, yukarı çıkarken, diğeri çukurda kaldı. Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, vinçle 7 metrelik kuyuya indi. Burada özel aparat ile kediyi bağlayan ekipler, çukurdan çıkarmayı başardı. Uzun süre çukurda kaldığı için ıslanan ve üşüyen kediye ilk müdahaleyi, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karabayoğlu yaptı. Yıkanan kedi, mama verildikten sonra bahçeye bırakıldı.

Otelde, Sevgililer Günü'ne özel dilek ağacı konsepti

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde, 14 Şubat Sevgililer Günü için müşterilere yönelik özel tohum kartları hazırlandı. İçerisinde tohum bulunan bu kartlara mesajlarını yazacak müşteriler adına otel bahçesine ve arazide oluşturulacak hatıra ormanına fidan dikilecek.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çevreci bir konsept oluşturuldu. Sevgililer Günü'nde otelde konaklayacak müşteriler için özel tohum kartı hazırlandı. Hem lobideki alanda, hem de odalarında, içerisinde tohumlar bulunan kartlara isimleri ve mesajlarını yazacak olan müşteriler, bunları lobideki dilek ağacına asabilecek. Burada toplanacak tohum kartları, otel görevlileri tarafından müşteriler adına otelin arazisindeki Regnum Carya Ormanı'na ve ilçedeki arazide oluşturulacak hatıra ormanına dikilecek.Regnum Carya Otel Halkla İlişkiler Sorumlusu Cemal Nedim Ergin, otel olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çevreci bir konsept oluşturduklarını söyledi. Ergin, "Hem lobi, hem de odalarımızda misafirlerimize özel kalp şeklinde içerisinde tohum bulunan kartlar yaptık. Bu kartların arkasına da misafirlerimiz, aşk notlarını ve dileklerini yazarak lobideki dilek ağacına asıyorlar. Bunun akabinde misafirlerimiz için bu kartların içerisindeki tohumları Regnum Carya Ormanı'nda, her misafirin isminin yazıldığı fidanlar dikeceğiz" dedi.Cemal Nedim Ergin, otel olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde misafirleri için özel paket programlar da hazırladıklarını kaydetti.

Kayseri'de sığırcıkların dansı

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

