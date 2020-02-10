DHA YURT BÜLTENİ-4

10.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:39

Ceren'in katili, polislere saldırıdan hakim karşısında: Öldürmek istedim

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıp, ifade veren sanık Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

POLİSLERE SALDIRIDAN HAKİM KARŞISINDA

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına bugün başlandı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik, Haydar Değerli ile taraf avukatları katıldı. Olay günü aldığı bıçak darbesiyle omuz ve göğsünden yaralanıp, ameliyat olan polis memuru Zeki Çelik, duruşmaya kolu alçıda geldi.

'BIÇAĞIN KABI OLMASAYDI İKİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜM'

Duruşmada yakalandığı sırada polis aracında yaşananları anlatan Arduç, "Bir şey dememe gerek yok. Doğrudur. Arada 1 gün var. Baktım ki 2 kişiler arabada, ben de dedim belki bıçağı boğazına falan saplarsam kaçma şansım olur. 'Saldırıyorlar' diye üzerimi aramadan attılar. Işıklarda durduk. Bıçağın kabı (kılıf) olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.

POLİS MEMURU: ADINI SORDUM 'HASAN KILIÇ' DEDİPolis otosunda yaşananları anlatan Zeki Çelik de, "Şahsın fotoğrafı ve görüntüleri mevcuttu. Bölgeye gittik. Saldırı olduğu için hemen arabaya bindirdik. Arkadaşım şoför koltuğuna oturdu. Ben de şahsın yanına oturdum. Adını sordum. İsminin Hasan Kılıç olduğunu söyledi. Kimlik istedim. Elini cebine soktu. O sırada ben kelepçe hazırlığı yapıyordum. Eli montun cebinde bıçağı tutuyordu. Bıçağı çıkarmaması için hamle yaptım. Yan döndüğüm de bıçağı sol kolumdan soktu göğsüme geldi. İkincisi sol omzumun üstüne. Üçüncüsünü sağ göğsüme sapladı. Daha sonra öndeki arkadaşım arkaya dönerek engel olmaya çalıştı. Ben yaralandığım için etki yapamıyordum. 3-4 dakika mücadele ettik" diye konuştu.

Duruşmada ifade veren diğer polis memuru Haydar Değerli ise, "Ben aynadan gördüğümde bıçağı sallıyordu. Sanığın elinden bıçağı aldığım sırada elimden yaralandım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

'İSTİNAFA GİDECEĞİM FAYDASI OLUR MU?Duruşmada söz isteyen Arduç, '"Van'da beni neden Adli Tıp Kurumu'na göndermeyip, Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gönderdiniz. Geçenki duruşmada bana ne söylediğinizi anlamadım. Beni iyice araştırmadan cezayı kestiniz. Ben şimdi istinafa gideceğim, bir faydası olur mu?" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, sanığa mevcut davayla ilgili konuşmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yaralı polisle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun gelmesine karar vererek, duruşmayı 31 Mart 2020 tarihine erteledi.

ADLİYEDEN GENEL VE DETAY GEÇİLDİ

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Nedim KOVAN-Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Mustafa KIRLAK/ORDU,

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Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, yeni haftaya Sibirya soğuklarıyla başladı. Meteoroloji verilerine göre bölgenin en soğuk kenti Ardahan oldu. Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 40'ı gördü. Erzurum Aşkale -35,3 derece ile Doğu'nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteorolojinin verilerine göre bölge illerinde yaşanan en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ardahan Merkez -26,4, Damal-26,7, Göle -40,0, Hanak-27,6, Posof -21,3, Çıldır -29,7

Ağrı Merkez -20,6, Diyadin-18,4, Doğubayazıt -15,8, Eleşkirt -17,1, Hamur -23,3, Patnos -21,4, Taşlıçay -19,9, Tutak -16,4

Erzincan Merkez -14,2, İliç -13,4, Kemah -15,3, Kemaliye -8,3, Otlukbeli -21,9, Refahiye -23,7, Tercan -20,7, Çayırlı -19,0

Erzurum merkez -23,7, Aşkale -35,3, Horasan -23,4, Hınıs -20,1, İspir -17,1, Karayazı -23,0, Karaçoban -16,7, Köprüköy -21,7, Narman -21,5, Oltu -17,7, Olur -18,0, Pazaryolu -16,5, Tekman -25,8, Tortum -23,4, Uzundere -15,8, Çat -28,5, Şenkaya -24,1

Iğdır Merkez -7,9, Aralık -8,1, Karakoyunlu -9,3, Tuzluca -10,5

Kars merkez -26,8, Akyaka -19,7, Arpaçay -20,6, Digor -15,3, Kağızman -10,4, Sarıkamış -26,7, Selim -29,3, Susuz -20,2

Muş merkez -13,4, Bulanık -14,5, Hasköy -16,1, Korkut -15,7, Varto -18,5.

BAYBURT BARAJI BUZ TUTTUGece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26-8 olarak ölçüldüğü Kars'ta, hayat adeta donma noktasına geldi. Yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. Çatı saçaklarında dev buz sarkıtları oluştu. Telefon tellerinin buz sarkıtları ağırlıklarıyla ters döndü, ağaçlarda kırağı oluştu. Selim ilçesine bağlı Bayburt köyündeki Kars'ın içme suyunun temin edildiği Bayburt Barajı da buz tuttu. Buz tutan barajda kızak kaymaya giden çocuklar tipiye yakalanınca geri dönmek zorunda kaldı.

SOKAK KÖPEKLERİ KARDA YİYECEK ARADIKars'ta kar yağışı ve tipi etkili olurken, kent merkezinde 2 sokak köpeğinin, yiyecek aradığı görüldü. Kar altında kalan ve tüm sokağı dolaşan köpekler, en son hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabının yanına geldi. Köpeklerin tipide sokakta dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖLE'DE SOĞUK REKORUTürkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 40 derece ile yeni bir rekora imza attı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ilçede araçlar çalışmadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, soğuk hava altında atkı ve bereyle sarınarak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise araçlarını çalıştırmak için akü takviyesi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ardahan kent merkezinden genel soğuk-Göle ilçesinden genel detay-Soğuk havada yürüyenler-Çalışmayan araçlarHaber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, ============================

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Kapadokya'daki tesisler 14 Şubat'a hazır TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da tesisler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Otellerin odaları 'sevgililer günü' konseptiyle düzenlenerek, gül yaprağı ve balonlarla süslendi.

Sevgililer Günü'nü, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'da geçirmek isteyenler, günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı. Kapadokya'da bulunan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Oteller de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik hazırlıklarını tamamladı. Tesislerdeki odalar, 'sevgililer günü' konseptiyle düzenlenerek, gül yaprağı ve balonlarla süslendi. Ayrıca bölgeyi tercih edecek çiftler için çeşitli programlar da hazırlandı.

'İSTANBUL'DAN CİDDİ REZERVASYON ALINMAYA BAŞLANDI'Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ciddi bir rezervasyon sürecinin yaşandığını söyledi. Piyasadaki hareketlilikten memnun olduklarını belirten Demir, "Kapadokya bölgesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tercihte ön plana çıkmaya başladı. Özellikle iç pazarda, yakın iller dahil olmak üzere ve İstanbul'dan ciddi bir rezervasyon alınmaya başlandı. Bölgedeki konaklama tesislerinde yüzde 80 oranında bir doluluğun şu an için gerçekleştiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

'TÜM OTELLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'Sevgililer Günü nedeniyle Kapadokya'da çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydeden Demir, "14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle turistik işletmeler, sevgililer için özel programlar düzenliyor. Vadilerle sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan balon gözlemleri ve balon turları bölgedeki etkinliklerin adeta olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Sevgililer öyle inanıyorum ki bölgemizde oldukça romantik bir tatil yapacaklar. Bu konuda tüm oteller hazırlıklarını tamamladı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Göreme'de Sevgililer Günü için hazırlanan otel odası-Otel müdür ile röp.-Nazif Demir yaptığı açıklama-Drone ile Kapadokyadaki balonlardan gök yüzünde genel görüntü-Göreme genel görüntü-At çiftliğiHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ============================

Kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı

SİVEREK Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Biriminde açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kursiyerler ve usta öğreticiler ilçedeki kırsal mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Demirci İlk ve Ortaokulu'na giden kursiyer ve usta öğreticiler eğitim gören kız ve erkek öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı gitti. Öğrencilerle yakından ilgilenen kursiyerler ve usta öğreticiler, yaklaşık 100 öğrencinin saç bakımı ve kesimi yaptı. Daha önce hiç kuaföre gitmemiş öğrencilerin mutluluğu, saç bakımı sonrası yüzlerine yansıdı. Öğrenciler etkinlik sonrası servislerle ilçe merkezine gelerek Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'nı ziyaret edip teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Okula giden kuaför ve kursiyerlerÇocukların saç kesimi ve bakımının yapılmasıilk kez tıraş olan öğrencilerÖğretmenin konuşmasıÖğrencilerin konuşmasıOkul tabelası ve öğrencilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

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Türkiye'nin en küçük cep uydusu Yeni Zelanda'dan uzaya fırlatılacak

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olmalarının ardından şimdi de bu yıl yaz aylarında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik cep uydu olarak bilinen Türkiye'nin en küçük mini küp uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2018 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olan Grizu-263 takımı, şimdi Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarlıyor. Çeşitli mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 40 kişilik ekip, laboratuvarda büyük bir özenle yaptıkları çalışmayla tasarladıkları mini küp uydusunun maketini tanıttı. 1992'de Zonguldak Kozlu'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için Grizu 263 adını alan ekip, uydunun üretiminde de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan destek alıyor.

CEP UYDUSU YENİ ZELANDA'DAN FIRLATILACAKTakım kaptanı Çağla Dursun, cep uydusunu 2020 yılın yaz ayında Yeniz Zelanda'dan fırlatmak için gerekli izinleri aldıklarını söyledi. Ekip olarak önemli bir projeye başladıklarını, uydu sayesinde elde edilen verileri kurdukları yer uydu istasyonuna aktaracaklarını belirten Dursun, şöyle dedi: "5 santimetrelik bir mini küp uydu. Bilgisayar çipi e güç devresini de üretiyoruz. Test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Şu an projemiz devam etmekte. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. 40 kişilik bir ekibiz. 3 ayrı proje yürütüyoruz. Yer istasyonumuz var. Bunun dışında model uydular tasarlıyoruz. TÜRKSAT model uydu yarışması ve NASA'nın yarışmasına hazırlanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı ekip olarak sürdürüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde uydumuzu fırlatmayı planlıyoruz. Tam tarih şu an veremiyoruz çünkü uydu fırlatmalarında tarihler değişkenlik gösterebiliyor."

REKTÖR ÇUFALI: GURUR VE ONUR DUYUYORUZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Grizu 263 takımının elde ettiği başarılarla Türkiye'yi e kendilerini gururlandırdığını söyledi. Üniversite olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çufalı, "Grizu 263 takımımız birkaç yıldır dünya çağında çok büyük başarılara imza atıyor. Son iki yıldır dünya ikincisi oldular NASA'nın sponsorluğundaki yarışmada. Bu yılda cep uydusu fırlatacaklar 2020 yaz ayında. Diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince kendilerine destek ermeye çalışıyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde. Grizu 263 gibi diğer takımlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Grizu 263 takımımız bizim onur ve gurur kaynağımız. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Görüntü Dökümü-Öğrencilerin çalışması-Detaylar-Rektör Mustafa Çufalı ile röp.-Takım kaptanı Çağla Dursun ile röp.-Maketten detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Niğde'de 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede

NİĞDE'de, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik düzenlenen 'Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, tabanca, 173 tabanca fişeği, muşta, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi, adliyeye sevk edildi, 10 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerin Midibüsten indirilmesi-Polis eşliğinde adliyeye girişleri-Adliyeden detay görüntü

Süre: 01'21" Boyut: 152MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

Kaynak: DHA