DHA YURT BÜLTENİ - 4

08.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:49

PKK'lı teröristlere ilaç gönderen eczacı kalfası yakalandı

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin jandarmadan çıkarılmasıHastaneye getirilişiAdliyeye getirilişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

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İHH İdlib'te yerinden edilen sivillere 14 bin ton yardım malzemesi ulaştırdı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın acil yardım çağrısı üzerine toplanan 14 bin ton insani yardım malzemesi, İdlib'e gönderildi.

İdlib'in güney kırsalına yönelik Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu bölgeler ile Afrin ve Azez'e doğru göç etmek zorunda kalan siviller için İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım çağrısında bulundu.

Türkiye'nin birçok şehrinden hayırseverlerin katkılarıyla, 561 TIR'la gönderilen 14 bin ton insani yardım malzemesi, sınır ötesine ulaştırıldı. Yardım malzemeleri, büyük bir insani krizin yaşandığı İdlib'in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan mağdur ailelere dağıtıldı.

GÖÇ DALGASI DEVAM ETTİĞİ İÇİN ÇOK FAZLA İHTİYAÇ BULUNUYOR

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunmuştuk. Çağrımızın kısa sürede karşılık bulması sonucu bölgeye insani yardım malzemeleri gelmeye başladı. Ancak, göç dalgası yoğun bir şekilde devam ettiği için çok fazla ihtiyaç bulunuyor" dedi.

10 BİN ADET BRİKET EVİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Tosun, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda, briket evlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz."

Görüntü Dökümü---------------------------Yardım çalışması-Çadırlarda yaşayan siviller-Göç edenler-Drone ile çekili çalışmalar ve evler-Detayları

SÜRE: 07'01" BOYUT: 785 MB

Görüntü: "08-reyhanli-ihh-idlib yardimlariö geçildi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Ardahan'a 30 santim kar yağdı

ARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti tamamen kapattı. Kent merkezinde kapanan yollar greyder ve karsavuran araçlarıyla açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan-Şavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.

Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini, bu yıl geçte olsa kendisini gösterdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent merkezinden kar yağışı

-Karın ardından genel detay

-Kar temizliği

-Röportaj

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

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Adana'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, Mustafa B., Recep T. ve Mehmet Şefik K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıPolis araçlarına bindirilmeleriEmniyet müdürlüğü tabelaları

SÜRE: 01'00" BOYUT: 110 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

===============Aksaray'da kar yağışı ulaşımı aksattı

AKSARAY'da, etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.Kent merkezi ve ilçelerde dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Aksaray-Nevşehir karayolunda bir TIR, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak sağa sola savrulup, yolu kapattı. Yol, yaklaşık 30 dakika trafiğe kapandı. TIR'ın çekici yardımıyla kardırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle kontrollerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.Yetkililer, şu an kent genelinde ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Görüntü dökümü: -----------------------------Karayolları ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin sürücüleri uyarması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Konteynerde yaşam mücadelesi veriyorlar HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan Jiyan ve Tahirhan Düzen çifti, 4 yıldır konteynerde yaşıyor. İşsiz olan Tahirhan Düzen, "Hiçbir işim olmadığı için ev kiralayıp oturamıyorum. Bu koşullarda soğuk havada burada kalmak çok zor oluyor. Bir ayağımın parmakları yok. Ayaklarımın üzerinde çok duramıyorum. Bu nedenle işsizim, evsizim. Kira veremediğim için burada yaşamak zorundayız" diye konuştu.

Hakkari'de, kış mevsimi sert ve zorlu geçerken, kar yağışının en fazla etkili olduğu yerlerden biri olan Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Düzen çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle 4 yıldır konteynerde yaşıyor. Özellikle kış şartlarında zor günler yaşadıklarını anlatan Tahirhan Düzen (48), 8 yıl önce çobanlık yaparken bir ayağının parmaklarının soğuktan dolayı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kesildiğini söyledi. Bu nedenle çalışmakta güçlük çektiğini anlatan Düzen, tek gelir kaynağının fakirlik yardımı olduğunu söyledi. İşsiz olduğu için kiraya da çıkamadığını belirten Düzen, oturdukları konteynerin de bir hayırsever tarafından kendilerine verildiğini söyledi. Düzen şöyle konuştu:

"İşsizim, çalışamıyorum. Akrabalar ve komşular bize gıda yardımında bulunuyor. Yaşadığımız konteynerde su yok. Su ihtiyacımızı ise komşularımdan temin ediyoruz. Çok soğuk olduğunda ise mecbur akrabaların yanına gidiyoruz. Yoksa sabaha kadar burada donarız. Konteyneri ısıtmak için üzerini brandayla kapattım. Çok zor koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. Üşüyoruz, hastalanıyoruz ama burada yaşamaya mecburuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Konteyner önündeki karları temizlemesi-Konteynerin üzerindeki karları temizlemesi-Konteynerin üzerindeki naylon brandayı düzeltilmesi-Konteynerin yanındaki barakada odun sobasının üzerinde yemek yapması-Konteynerin içinde detaylar-Jiyan Düzen'in çalışmalarından detaylar-Tahirhan Düzen ile röportaj-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)-DHA

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Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalan itfaiye personeli halen bulunamazken, bugünkü arama kurtarma çalışmalarına ise teknik heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, bölgede dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 mahalle ve 272 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 4 gün önce saat 17.00 sıralarında, bir minibüs çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Minibüste 5 kişinin cansız bedeni bulunurken, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. Yaşanan ikinci çığda ise 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu, 2'si itfaiye personeli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle her iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

İTFAİYECİ ARANIYOR

Dün bölgeye giden teknik heyetin incelemesinin ardından kısa süreli bir arama çalışması yapıldı. Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Dün gece saat 22.00 sıralarında da olumsuz kava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi, Van- Hakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak Karayolu ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması ve yolların temizlenmesinden sonra Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi ve Van-Hakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi yeniden ulaşıma açıldı. Van-Çatak, Bahçesaray yolu ise halen kapalı. Çığ bölgesinde yapılacak arama kurtarma çalışmaları için de teknik heyetin bölgeye gönderildiği belirtildi. Bugünkü arama kurtarma çalışmalarına da heyetin bölgedeki incelemelerinden sonra karar verilecek.

YOLLAR KAPANDI

Bölgede dün akşam ve gece boyunca da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve bağlı ilçelerinde 278 mahalle ve 272 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yollardaki fırtına-Sis ve tipi altında ilerleyen araçlar-Yoğun kar nedeniyle bölgeden dönen araçlar-Muhabir anansu-Kar mücadelesi yapan iş makinaları-Yoğun kar yağışı-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Belediye, hurda otobüsleri hayvan bakım merkezine dönüştürdü ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu Belde Belediyesi, atıl durumundaki hurdaya çıkan 2 otobüsü, sokak hayvanları için bakım merkezine dönüştürdü. Yeni tasarımlı otobüslerde, tedavi olacak hayvanları birkaç gün misafir ettklerini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, "Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz" dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi, sokak hayvanları için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sokak hayvanlarının korunması, bakım ve tedavilerinin yapılması için belediyeye ait atıl durumda olan ve hurdaya ayrılan iki otobüs sokak hayvanlarının tedavi süreci için bakım merkezine dönüştürüldü. Bir otobüs sadece sokak köpekleri için kullanılırken, biri de diğer hayvanlar için kullanılıyor. Otobüs Barınma Merkezi'nde sokak hayvanların beslenmesi ve bakımı yapılıp, soğuk havalarda ısınma imkanı sağlanıyor. Tedaviye ihtiyaç duyulan sokak hayvanları burada veteriner hekimi tarafından tedavi ediliyor.

Sokak hayvanlarının tedavi sürecinde tamamen iyileştirildikten sonra salınmasının daha uygun olduğunu belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz otobüsler, yaklaşık 60 yıllık. Ekonomik ömrünü tamamlayan, hurdaya ayırmamız gereken araçlar. Arkadaşlarımızla düşündük, taşındık. 'Bu ekonomik ömrünü tamamlayan aracı nasıl değerlendiririz?' diye. Şöyle bir fikir geldi. Bunu hurdaya atacağımıza, çevreyi kirleteceğimize içindeki koltukları sökerek ve temizliğini yaparak sokak hayvanları için bakım merkezi yapalım. Veterinerlik hizmet birimimize kısırlaştırma için gelen ya da sokakta kaza sonrasında yaralanan kedi ve köpeklerimize kliniğimizde tedavileri bittikten sonra doğal ortama birkaç gün bırakma sıkıntı yaratabilir diye veteriner hekimimiz belirtti. Veteriner hekimimiz, 'Başkanım bu hayvanları direk tedavileri bittikten sonra bırakırsak bu yaraları geçmeyebilir' dedi. Biz de bu fikri doğru bulduk."

Bu araçları bu şekilde tasarlayarak tedavi olacak hayvanları burada birkaç gün misafir ettklerini belirten Başkan Cengiz Balkan, "Veteriner hekimimizin gözetiminde kontrolleri, iğneleri yapılıyor. Tedavi süreçlerinde hava soğuksa, ısıtıcılarla sıcak bir ortamda onları misafir ediyoruz. Tedavi sonrası yaraları iyileşen sokak hayvanlarını tekrar yaşadıkları doğal ortama bırakıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hayvan bakım merkezine dönüştürülen hurda otobüslerden genel ve detay görüntüler-Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile röp.-Hayvan bakım merkezinde tedavisi devam eden köpekten görüntü-Belediye veteriner birimi personelinin hayvanlara klinikte tedavisinden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kaynak: DHA