DHA YURT BÜLTENİ - 4

06.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:16

Giresun-Dereli yolunda korkutan heyelan kamerada

GİRESUN'UN Duroğlu Beldesinde meydana gelen heyelanda, Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Yol, çalışmanın ardından ulaşıma tekrar açılırken, bir vatandaş da, heyelan anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ile Sivas ile bağlantısını sağlayan merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savrulurken, Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından ulaşıma tekrar açıldı.

Belde sakini bir vatandaş da, heyelan anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, yolun üst kısmındaki dik yamaçtan kopan dev kaya kütlerinin, yola düşüp parçalara ayrıldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİDERELİ (Giresun),

==============================

Suriye sınırına tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar otoyoldan Nurdağı'na ulaştı. TIR'ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Nurdağı kavşağıTankları taşıyan TIR'larGenel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: Ramazan TUNCER/ GAZİANTEP

==============================

Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki

SAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.Samsun'a gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüsü kullanan şoförün, direksiyon başında kulağında kulaklıkla cep telefonu ile sürekli yazışması, otobüsteki bir yolcu tarafından görüntülendi. Otobüsün ön koltuklarında oturanların fark ettiği ve 'kazaya davetiye çıkaran' görüntüde, muavinin de cep telefonuyla konuşması da yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre, bir eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonda yazıştığı görüldü.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, harekete geçen polis ekipleri de otobüs firması ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Otobüsteki görüntü

HABER- KAMERA: SAMSUN

===============================

Aksaray'da sobadan zehirlenen 6 kişi tedaviye alındı AKSARAY'da, iki farklı yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İlk olay, Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Nurettin Mutlu, sabah saatlerinde çocukları Zehra Melek Mutlu (6) ve Hasan Mutlu (9) ile yeğenleri Melike Mutlu (12) ve Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi. Çocukların hareketsiz halde olduğunu fark eden ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini anlayan Nurettin Mutlu, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. 4 çocuk, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İkinci olay ise Koçpınar köyünde meydana geldi. Gökhan Baş (30), eşi Müjde Baş (30), sabah uyandıklarında sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini anladı. Bunun üzerine Baş çifti, çağrılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Baş çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

================================

Mesire alanı su altında kaldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki Kuğulu mesire alanı, dün etkili olan yağmurla birlikte su içinde kaldı. Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayati olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Gürlevik adı verilen kaynağın suyu gür akmaya başladı. Kaynak suyu, Toros Dağları'ndan gelen suyla birleşince, Kuğulu mesire alanı göle döndü. Zaman zaman aynı durumun yaşandığı ve her mevsim ayrı bir güzelliği içerisinde barındıran mesire alanının bu halini görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, alana gelip bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Mesire alanından genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR, KONYA

================================

Vatandaşlardan belediyeye su baskınına karşı önlem çağrısı

İZMİR'de, dün yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından şehirde hayat normale döndü. Denizin taşması sebebiyle dükkanlarını su basan esnaflar, bir daha aynı durumun yaşanmaması için belediyeye önlem alınması çağrısında bulundu.İzmir'de dün meydana gelen ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve fırtına sebebiyle vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Lodos sebebiyle Karşıyaka ve Konak'ta deniz taşarken, zaman zaman etkili olan sağanağın da etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kordonboyu'nda bulunan dükkanların birçoğunu su basarken, esnaf dükkanlarına giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Lodos ve fırtına ulaşımı da etkiledi. Vapur seferleri iptal edilirken, tramvay seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Caddelerde biriken sular nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği kentte, şiddetli rüzgardan bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Gece saatlerinde lodos ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Deniz ve tramvay seferleri normal seyrine dönerken, göle dönen caddeler ekipler tarafından temizlendi. Kordonboyu'nda bulunan ve su basan işletmelerde de sular tamamen tahliye edildi. Denizin taşmasıyla birlikte yol kenarında biriken çöpler de sabahın erken saatlerinden itibaren ekipler tarafından toplandı.'ÇEKPASLARLA SAVAŞ VERDİK'İşyerlerini su basan Kordonboyu esnafı, hemen her yağmurda bu tarz sorunlar yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 6 bin lira zararları olduğunu söyleyen Umut Akbaş (26), "Denizden taşan sular dükkanımızın bahçesine doldu. Artık dükkanlarımız göle dönmesin istiyoruz. Kordonboyu için felaket bir akşam yaşadık. Bu konuda esnafın yanında olmak gerekiyor. Çünkü hemen her kış aynı şeyi yaşıyoruz. Dün 5-6 bin lira zararımız oldu" dedi. Esnaf Azad Adsay (25) ise, "Dün meydana gelen su basması sebebiyle çok mağdur olduk. Çekpasları alıp Kordonboyu'nda suyla savaş verdik. Her yağmurda sularla boğuşuyoruz. Yetkililerin artık bu duruma el atması gerekiyor. Yağmur sebebiyle müşteri de alamadık. Neyse ki şimdilik dünden pek eser kalmadı" ifadelerini kullandı.POYRAZ ETKİLİ OLACAKLodos ve fırtınanın etkisini yitirdiği İzmir'de, gün boyu poyrazın etkili olacağı öğrenildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, aralıklarla etkili olacak sağanağın geceden itibaren karla karışık olarak devam edeceği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAlsancak'tan genel ve detay görüntüEsnaf röportaj görüntüsüAnonsGenel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

==============================

Amasya'da 1800 yıllık elmalı mozaik, görücüye çıkıyor

DÜNYACA ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da 6 yıl önce yapılan kazıda bulunan Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık 'elmalı mozaiğin' Amasya Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı.2014 yılında İl merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısında yaklaşık bin 800 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metrekare çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin bulunması şehirde heyecan oluşturmuştu.'ÇALIŞMALAR 6 AYDIR DEVAM EDİYOR'Amasya Arkeoloji Müzesindeki mozaiğin sergilenmesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Şu anda Amasya Arkeoloji Müzemizde ilimiz için çok önemli bir değer olduğunu düşündüğümüz elmalı mozaik olarak adlandırdığımız 2014 yılında bulunan ancak bugüne kadar sergilenmesi mümkün olmayan mozaiğimizin sergileneceği alanda sizlerle birlikteyiz. Bu mozaiğimiz bulunduktan sonra burada müzemizde depoda muhafaza altına alınmıştı. Fakat geçtiğimiz yıl içerisinde başlattığımız çalışmalarla ve yaklaşık 6 ayı aşkın bir süredir de fiilen başlayan çalışmalarla birlikte bu mozaiğimiz ve onun çevresinde bulunan mozaikler restorasyon ve onarım sürecinden geçiyor. Bu zahmetli bir iş, çok boyutlu bir mesele, farklı zamanlarda farklı çalışmalar yapıp, daha sonrasında çalışma yaptığınız parçaları dinlendirmeniz gerekiyor. Ancak işin son aşamasına geldik. Müzemizin içerisinde bir fiziksel değişiklik gerçekleştirdik. Bu fiziksel değişikliğimizle bunun sergilenebileceği bir havuz ortamı yarattık. Ekip hala çalışmaya devam ediyorö dedi.ZİYARETÇİLERİN BU ESERE BÜYÜK İLGİ GÖSTERECEKLERİ KANAATİNDEYİZEksik parçaların restorasyon sürecinin tamamlandıktan sonra Amasya Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını belirten Vali Varol, "Amasya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, bu medeniyetler içinde dünya çapında önemli olan Roma medeniyetini bulunuyor. Yaklaşık 1700 - 1800 yıllık bir mozaikten bahsediyoruz. Bu mozaiğin üzerinde bir elma ağacı olması bugünkü kuşakların hatırlayabildiği kadar geçmişte meşhur elmasıyla bilinen bir şehri anlattığını ortaya koyuyor. Meşhur misket elmasıyla özdeşleşmiş ve bunun sonunda coğrafi işaretini ve patentini almış bir şehir olarak ilimizde 1700-1800 yıl öncesinde elmanın önemli bir ağaç olduğunu, önemli bir ürün olduğunu, gösteren bir kanıt diye düşünüyoruz. Buradaki çalışmalar sonucunda sergilenmeye başlandığında ziyaretçilerin bu esere büyük ilgi gösterecekleri kanaatindeyiz. Özellikle bizim turistik hareketimizin çok arttığı 4'üncü aydan itibaren tamamen buradaki işlemlerin biteceğini umuyoruzö diye konuştu.Titizlikle uzmanlar tarafından birleştirilen elmalı mozaik eseri, Amasya Arkeoloji Müzesinde sergileneceği günü bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Müze dışından genel detay-Elmalı mozaik çalışmaları detay-Vali Varol'un incelemesi detay-Elma mozaikleri yakın detay-Açıklama-Diğer detay

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

==================================

Kaynak: DHA