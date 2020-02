DHA YURT BÜLTENİ - 4

03.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:55

Traktörün altında kalarak öldüğü sabah ortaya çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Halil Türkmen (55), traktörün altında kalarak ölmüş halde bulundu.

Olay, geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Açmalar mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık yapan 3 çocuk babası Halil Türkmen, 16 TM 828 plakalı traktörü ile çiftlik evinden çıkarak sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti. Saat 17.00 gibi arkadaşının yanından ayrıldığı öğrenilen Türkmen, akşam saatlerinde eve dönmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, ertesi gün sabah saatlerinde Türkmen'in traktörünü çiftlik evi yolunda şarampole devrilmiş halde buldu. Traktörü vinç yardımıyla kaldıran ekipler, Türkmen'in traktörün altında kalarak öldüğünü belirledi. Türkmen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ederken, Halil Türkmen'in sanayiden akşam saatlerinde çiftlik evine dönerken kaza yaptığı ve gece boyunca traktörü kimsenin fark etmemesinden dolayı da sabah saatlerinde ulaşılabildiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kaza yerinden görüntüler-Vinç ile traktörün kaldırılmasından görüntüler-Cesedin çıkarılmasından görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 5 Temmuz 2019'da, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olayda, teröristlere yardım ettiği belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Pervari ilçesindeki Sarıyaprak- Doğanca köyü yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olaya karışanların yakalanmasına yönelik Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yapımı patlayıcının hazırlanmasında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfeği, 3 kilo kenevir tohumu, 2 el telsizi, 8 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Operasyondan görüntüEvlerde yapılan aramaGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: SİİRT,

Gazipaşa'da sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Vatandaşlar koronavirüs korkusuyla yarasa ölülerinin incelenmesini istedi.Gazipaşa Koru Mahallesi'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Hafta sonu sahilde gezen vatandaşlar, ölü yarasaları görünce şaşırdı. 12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu. Yarasa ölülerinin alınmasını isteyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.'ÇİN'DEKİ HASTALIĞIN SEBEBİNİN YARASALAR OLDUĞUNU DUYDUM'Sahilde spor yaparken yarasa ölülerini görüp, 112'ye bildirdiğini söyleyen Mustafa Mustafaoğulları, "Sahile gezmeye gelmiştim. Bir yarasa ölüsüne rastladım, tedirgin oldum. Bu günlerde bir virüs olayı var. Çin'de grip hastalığının sebebinin yarasalar olduğunu duydum. Yetkililere de bilgi vermek istedim. Biz vatandaş olarak duyarlılık gösteriyoruz ama sonuç alamadım. Sonra 112'yi aradım. 'Milli Parklar Müdürlüğü'nden dönecekler' denildi. Şu anda hala bir yetkili gelecek diye bekliyorum" dedi.Koru sahilinde çocuğuyla gezinti yaparken sahile vurmuş iki farklı yerde yarasa ölüsü gördüğünü anlatan Burhan Yıldız da "Sahilde oğlumla gündelik yürüyüş yaparken, oğlumla yarasaları gördüm. Önce birini gördüm, gömdüm. 20 metre ilerledikten sonra bir tane daha bulunca dikkatimi çekti, yetkililere bildirmek istedim. Sonuçta bir hastalık söz konusu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahilden görüntüSahile vuran yarasa leşlerinden görüntülerRÖP 1: Mustafa MustafaoğullarıRÖP 2: Burhan Yıldız

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi

TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00'de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir'e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTIAhmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEHABER: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

Doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi Karaçoban oldu -25

DOĞU Anadolu'da en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25 dereceile Erzurum'un Karaçoban ilçesi oldu. Hava sıcaklığının 0,8 derece olarak ölçüldüğü Erzincan ise bölgenin en sıcak kenti oldu.Karadeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün gece bölgede en düşük sıcaklık Karaçoban'da ölçüldü. Sıfırın altında 25 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim birimi olan Karaçabon'da her yer buz kesti. Hava sıcaklığının 0,8 derece olarak ölçüldüğü Erzincan ise bölgenin en sıcak kenti oldu. Gece yapılan ölçümlerde Ağrı kent merkezinde en düşük sıcaklık 23,7 olarak belirlenirken, bölgedeki kent merkezleri ve ilçelerde ise şu sonuçlar alındı: Ağrı merkez: Tutak -23, Hamur -22.9, Erzurum merkez -5,9, Tekman -22,6, Hınıs -21,6, Kars merkez -9,6, Sarıkamış -13,1, Muş merkez -16,2, Bulanık -23,9, Hasköy -21,6, Malazgirt -22,1, Varto -18,6, Korkut -17,2, Iğdır merkez -5,9, Aralık -7,7, Karakoyunlu -7,5, Tuzluca -7,2, Ardahan -5,2.BUZ SARKITLARI OLUŞTUAğrı'da hafta sonu etkisini kaybeden kar yağışlarını ardından yeini soğuk havaya bıraktı. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği ilde gece en düşük sıcaklık 23.7 derece olarak ölçüldü. Kent merkezindeki binaların çatılarda buz sarkıtları oluşmaya başladı. Havanın soğumasının ardında kent merkezinde hava soğukları etkisini göstermesinin ardında cadde ve sokaklarda insanları etkilenerek sokağa çıkmada zorlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Buz sarkıtları-Kent merkezinden genel görüntü-Binaların bacalarının görüntüsü

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 143 metreye ulaştı

ÇANAKKALE Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarına 14'üncü bloklarla birlikte ilk bağ kirişinin montajı yapıldı. Köprü ayaklarının yüksekliği montajı tamamlanan 15'inci bloklarla beraber 143 metreye ulaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos'ta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayaklarının yüksekliği son olarak 143 metre yüksekliğe ulaştı. Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerlerine 15'inci bloklar yerleştirildi. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor. Köprüdeki çalışmalar kapsamında 14'ncü bloklar ile köprüye ilk bağ kirişi montajı da yapıldı. Köprü ayaklarında toplamda 3 bağ kişiri olacak.KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAKDenize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarından genel ve detay görüntüler.-1915 Çanakkale Köprüsü bağ kirişi montajından detay görüntü.-1915 Çanakkale Köprüsünün Lapseki ayağında karada devam eden viyadük çalışmalarından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı

DÜNYADA koronavirüs tehdidinin ortaya çıkması, maske satışını artırdı. Antalya'daki medikalciler, satacak maske bulamadıkları için talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde dahi 3'e katlandı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.Dünyanın birçok ülkesinden yaz-kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin satışını yapan firmalar hiç beklemedikleri şekilde maske satışı yaptıklarını anlattı. Maskelerin özelliklerine göre sınıflandırıldığını anlatan firma yetkilileri, karbon filtre özelliği olmayan maskelerin virüsten korumadığını, sadece tozu engellediğini kaydetti.FİYATLARI ARTTIMedikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, maskelere yoğun talep olduğunu söyledi. Kendi stoğunun bir anda tükendiğini belirten Cengiz, "Gelir gelmez bitiyor. Toptancılar Çin'e gönderdiği için tedarikte zorlanıyoruz. Toptancılarımızla görüştüğümüzde onlar da ellerinde olmadığını söylüyor. Virüs çıkmadan önce maske satışı günde birkaç taneyi geçmezdi. Şimdilerde günde 100 adet sattığımı biliyorum" dedi. Cengiz, fiyatların da zamlandığını, yeni ürünlerin fiyatının iki katı olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Şu anda 20-35 TL arasında satıyoruz. Yeni gelecek ürünlerin fiyat 45-50 TL arasında olacak" diye konuştu.Medikal ürün satışı yapan Ayten Çiçek de satışların arttığını, gelenlerin birçoğunu, elllerinde maske kalmadığı için geri çevirdiğini ifade ederek, "Satışlar patladı. Gelenler maske soruyor. Filtreli maske en çok talep gören. Satışlar önceye göre yüzde 400 arttı. Önceden 1-2 kişi maske sorardı şimdi en az 60 kişi maske soruyor" dedi. Kafiye Gevrekçi ise ellerinde hiç maske kalmadığını, bir günde 60 kişinin maske sorduğunu ancak geri çevirmek zorunda kaldığını anlattı. İş yeri için 60 adet maske satın aldığını söyleyen Ethem Göksu da, maskeleri ailecek de kullanacaklarını ifade etti.10 TANESİ 620 TLMedikal firmalarında tanesi 20-35 lira arasında alıcı bulan karbon filtreli maskelerin fiyatı bir anda tavan yaptı. Piyasaya göre her tür ürünün daha ucuza alındığı online alışveriş sitelerinde de maskelerin fiyatı şaşkınlık yaratıyor. Bilindik bir online alışveriş sitesinde 'N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3' başlığıyla yayımlanan ilanda, 10 adet maskenin 620 TL'ye satıldığı görüldü. Bir başka alışveriş sitesinde ise aynı özellikli maskenin 1 adet fiyatının 75 TL olduğu dikkati çekti.ECZACILAR ODASI BAŞKANI ERTEKİN: İLGİ ARTTIAntalya Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Mehmet Ertekin, maskeyle ilgili kendilerine ulaşmış herhangi bir şikayet ya da stok problemi olmadığını söyledi. Koronayla ilgili henüz bir aşı ya da ilaç geliştirilmediğini ve bilinen bir tedavisinin de olmadığını kaydeden Ertekin, "Henüz Türkiye'de alarma geçilmedi. Sadece Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir açıklama yapıldı ve bu önlemlerin alınmasına sebep oldu. Bizi yoracak kadar maskelere ilgi yok. Haliyle ilgi arttı. Toplum bilinçli, maskeli insanları görüyorum. Antalya genelinde bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Medikalcı Yusuf Cengiz röp.Maskelerden görüntüMaske alan müşteri Ethem Göksu ile röpEthem Göksu elinde maskelerle aracına giderken görüntüMaskelerden görüntüMedikalcı Ayten Çiçek röpMaskelerden görüntüMedikalcıların işyerlerinden görüntü

Medikalcı Kafiye Gevrekçi röp

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

