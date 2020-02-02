DHA YURT BÜLTENİ-4

02.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:00

Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı

Adapazarı'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle tank alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan Kundakçıoğlu Pasajı'nda önceki yıllarda ısınma amacıyla kullanılan kazan dairesindeki fuel oil tankının içindeki yağ, bu sabah söküm yapıldığı sırada alev aldı. Tankta patlama meydana gelirken, yangın başladı. Alevlere, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın, tamamen söndürüldü. Pasajdaki yoğun dumandan etkilenenlere de sağlık görevlileri, müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bina dışı detay Yangın alanı detay İtfaiye müdahalesi HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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HDP önündeki eylemde 153'üncü gün; aile sayısı 79 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 153'üncü günde, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği lise öğrencisi oğulları Sabri (21) için Siirt'ten gelen Dilber- Hasan Ayhan çifti ile 79 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

'OĞLUM ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU'Siirt'te, 2015'te lise öğrencisiyken, kaçırılan oğulları Sabri için gelen Hasan- Dilber Ayhan çiftinin, HDP Diyarbakır binası önündeki oturma eylemine bugün katılmasıyla aile sayısı, 153'üncü günde 79 oldu. Oğlunun kaçırılmasının ardından HDP'ye gittiğini anlatan Hasan Ayhan, "2015'ten beri çocuğumuz kayıp. Dışarı çıktı. Ben okula gittiğini zannettim akşam oldu, gelmedi sonra karakola bilgi verdim. HDP'ye gittim. HDP bize bir bilgi vermedi. Kandırdılar götürdüler. HDP'liler bize daha sonra oğlum için 'Yolu açık olsun' dedi. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumu geri versinler. Oğlum, öğretmen olmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü------------HDP İl binası önü-Ailelerin oturma eylemi yapması-Hasan Ayhan'ın konuşması-Dilber Ayhan'ın konuşması-Oğlunun fotoğrafından detay-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü başladığı İzmir turuna bugün de devam etti. PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce Bayraklı Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye binası önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, çelenk bırakıp, dua okudu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günü geldiği İzmir'de, temas ve ziyaretlerini bugün de sürdürdü. Akşener, programın son gününde ilk ziyaretini Bayraklı Adliyesi'ne gerçekleştirdi. Akşener'i burada partililer karşıladı. TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, Meral Akşener'e eşlik etti. 2017 yılında Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu. Akşener, burada kendisini bekleyen partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Çeşme ilçesindeki programlara katılmak üzere, Bayraklı Adliyesi'nden ayrıldı.

Görüntü Dökümü-----------İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliyeye gelişiAdliye önündeki Fethi Sekin anıtına çelenk bırakmasıAkşener'in dua etmesi ve ayrılışıGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Çekyatı kaynak yaparken evi yaktı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi. Aslan'ın çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhittin Aslan, evindeki çekyatın kırılan kısmını kaynak yapmak istedi. Aslan, kaynak yapmaya başladığı sırada çıkan kıvılcımlar çekyat ile halıya sıçrayınca yangın çıktı. Aile fertleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, odadaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü-----------Dervişpaşa mahallesiYangın çıkan evYanan çekyatMuhittin Aslan ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA

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Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde oynanan amatör maçta kırmızı kart gören futbolcu hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem karakola gidip futbolcudan şikayetçi oldu. Erenler ilçesinde oynanan 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşı karşıya geldi. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, Geyvespor'dan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci rakibine faul yapan Yıldıray Kenet'e ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartını not kağıdına işlerken Yıldıray Kenet hızla hakemin üzerine gelerek yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi saldırıya uğrayınca müsabakayı tatil etti. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, kendisine yumruk atan Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Hakeme yumruk atan Yıldıray Kenet polis ekipleri tarafından karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü------------Maçtan görüntü -Faul pozisyonu -İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterme -Hakeme yumruk -Yumruk atma anı yakınlaştırılmış görüntü HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Antalya'ya ocak ayında Rus ve Alman ilgisi Antalya'ya ocak ayında Rus ve Almanlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısı yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısı yüzde 37 arttı. Antalya, ağırladığı 186 bin 225 turist ile tüm zamanların ocak ayı dönemsel rekorunu da kırdı.

2020 yılının ilk ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayıları açıklandı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 oranında artarak, 186 bin 225 oldu. 2020 Ocak ayına ilişkin bu rakam, Antalya'nın tarihinde en çok ziyaretçi aldığı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. 2016 yılının ocak ayında 97 bin, 2017'nin ocak ayında 88 bin, 2018 yılının ocak ayında 92 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçen yılın aynı döneminde ise 142 bin turist ağırlamıştı.

Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke ise 57 binle Rusya ve 40 binle Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla Rus turist sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, -

Kaynak: DHA