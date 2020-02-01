DHA YURT BÜLTENİ - 4

01.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:26

Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Gökhan Özen idaresindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre aşağı uçan minibüs içerisinde bulunan sürücü Gökhan Özen, araçta bulunan Recep Karadağ, Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ ve Songül Özen yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi vatandaşların da yardımıyla ambulanslara taşındı. Hastanelere kaldırılan 9 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------Kaza yapan aracın görüntüsüKazada yaralanan şahıslara müdahale görüntüsüKazada yaralanan kişilerin rampadan çıkarılırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar esareti yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Kar sebebiyle kara yollarında mahsur kalanların yardımına Kızılay koştu. Ocak ayında mevsim normallerinin altında kar yağışı düşen Doğu, şubata yoğun kar altında girdi. 31 Ocak günü öğleden sonra başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Bugün sabah etkisini kaybeden kar yağışı sonrası bölgede 2 bin 25 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 852, Ağrı'da 450, Muş'ta 311, Kars'ta 181, Erzincan'da 171, Iğdır'da ise 60 köye ulaşım yapılamıyor. Muş kent merkezi ve Ardahan Göle'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşırken, Kars'ta 46 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı Erzincan'da 45, Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Iğdır'da ise 4 santimetre oldu. KIZILAY'IN KAR MESAİSİKar ve tipinin etkili olduğu Erzurum-Bayburt Karayolu'nun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi zaman zaman ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilirken, Kızılay tarafından sürücülere dağıtılmak üzere görevlilerle 200 adet bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu ve içme suyu olan kumanya paketi ile 20 adet battaniye gönderildi. Iğdır, Kars, Ağrı'ya ulaşımın sağlandığı Horasan ilçesinde de Kızılay ekipleri kar mesaisi yaptı. Kızılay, Horasan'a 100 adet bardak çorba, 100 adet kumanya paketi gönderdi. Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kara saplandı. Erzurum-Artvin kara yolunun çift yönlü trafiğe kapanmasına neden oldu. Otobüs, bölgeye sevk edilen Karayolları, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.10 SAAT SONRA HASTAYA ULAŞTILARErzincan'ın Refahiye ilçesi ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan hastanın yardımına İl özel idaresi ekipleri yetişti.Erzincan'ın Refahiye ilçesi ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç (66) için yakınları 112 Acil servisini arayarak ambulans istedi. Hasta için yola çıkan ambulans yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hastaya ulaşamayınca devreye Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından Refahiye ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kamberağa Emirdere mezrasında bulunan 66 yaşında ki Dursun Ağaç'a ulaşıldı. Hasta İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yoldan ilçe merkezinde bulunan hastanede tadavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Erzurum kent merkezi-Kale ve Çifte Minareli Medrese'den görüntü-Yolda yürüyen vatandaşlar-Kent merkezinden genel ve detaylar-Erzurum yazısı-Kaldırım temizleyen işçiler-Kızılay ekiplerinin sürücelere yardım dağıtması-Görevlilerin kumanya ve battaniye vermesiERZİNCAN-İş makinelerinin yol açma çalışması-Ambulansın beklemesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Kar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı. Getirdikleri yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere İran'dan yola çıkan TIR sürücüleri, Tendürek Dağı'nın açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bir bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Parkta bekleyen TIR'lardan görüntü-Sürücünün konuşması-TIR'lardan genel ve detaylar-Sürücülerin konuşması

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

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Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Van'da 337, Bitlis'te 600, Hakkari'de ise 303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı yapılar ve araçların adeta kara gömüldü. Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi, Hakkari'de 60, Van'da ise 20 santimetreyi buldu. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Van'da 127 mahalle ile 210 mezra, Hakkari'de 91 köy ve 212 mezra, Bitlis'te ise 307 köy ve 293 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile Bitlis ve Hakkari'de belediye ve İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------BİTLİS-Kar altında kalan araçlardan detay-Araçlarını çıkarmaya çalışan vatandaşlardan detay-Karla mücadele yapan ekiplerden detay-Karda ilerleyen araçlar ve vatandaşlardan detay-Karda patinaj çeken araçlardan detay-Karlı sokaklardan görüntü-Rotatifin çalışmasından detay-Yolda meydana gelen maddi hasarlı kazadan detay-Genel detaylarHAKKARİKara gömülen tek katlı evler-Çarşı merkezinde çalışma başlatan belediye ekipleri-Özel idare ekiplerine bağlı karla mücadele çalışması-Genel detay

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN- HAKKARİ- BİTLİS, -

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DEAŞ şüphelisi 4 Suriyeli sınır dışı edildi

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 Suriyeli sınır dışı edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu yaptı. Tespit edilen adreslere giren ekipler, 4 Suriyeli yakaladı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü--------------------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiEmniyet müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA