DHA YURT BÜLTENİ - 4

İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp Gebze'de taksicilere teslim ettiler

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, doğudaki sınır kentlerinden aldıkları kaçak göçmenleri, İstanbul'a getirmek vaadiyle kandırıp Gebze ve civarında anlaştıkları taksicilere teslim eden, taksicilerin de fahiş fiyatlarla İstanbul'a belirledikleri ücra bir adrese bıraktıkları tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan, yasadışı göçmenlerin sevkini yaptığı belirlenen 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde yasadışı göçmenlerin sevkinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırda bulunan doğu illerinden gelen otobüsler ve ticari araçları inceleme altına alan polis, yasadışı göçmenleri İstanbul'a götürme vaadiyle kandırıp, Gebze'de daha önceden anlaştıkları taksicilere teslim eden ve taksicilerin de taksimetre açmadan fahiş fiyatlar karşılığında İstanbul'un ücra noktalarına bıraktığı belirlenen kişiler takip altına alındı.POLİS BASKIN YAPTIYapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Diyarbakır ve Kocaeli'de bulunan adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda yasadışı göçmenlerin sevkini yaptıkları tespit edilen C.A., A. K., Y.Ö., K.Ç., Y.D., H. Ç., B.Z., Ş.G. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan adliyeye götürülmek üzere araca bindirilen şüphelilerden biri kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Beyler güzel bir poz alın da yakışıklı çıkalımö diyerek tepki gösterdi.

Van'da 7,2'lik depremin hangi fayları tetiklediğini araştırıyorlar BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, 2 yıl boyunca, 2011 yılında meydana gelen Van depreminde açığa çıkan enerjinin hangi bölgelere transfer edildiğini ve bölgede hangi fayları tetiklediğini araştırdı. Doç. Dr. Toker, Van depreminin, Erciş ilçesinin açıklarını ve Erçek Gölü'nün kuzeyi ile kuzey batısına yönelik stres transfer yaptığını söyledi. Van'da, 23 Ekim ile 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti. Sadece Van değil, komşu iller hatta sınır ülkelerden de hissedilen deprem, kentte büyük yıkıma neden oldu. Erciş ilçesinin 3'te 1'i enkaza dönüşürken, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı. AFAD bünyesindeki Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedildi.Türkiye'de meydana gelen en büyük depremlerden olan Van depremi, uzmanlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Toker, Van depreminin enerjisinin nerelere transfer edildiği ve bölgede hangi fayları tetiklediğini araştırdı. Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmada ilk olarak Van fayının atım dağılımı bulundu. 'HER ARAŞTIRMADA YENİ BULGULARA ULAŞIYORUZ'Çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Mustafa Toker, atım dağılımından coulomb stres transferine geçtiklerini, daha sonra bölgede tetiklenen fayların fay mekanizma çözümlerini hesapladıklarını belirterek, "Van Gölü'nün depremselliği ile ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor. Her çalışmanın sonunda yeni soru işaretleri ortaya çıkıyor. Biz de bu soru işaretlerini cevap arıyoruz Özellikle Van Gölü'nün doğusunun depremselliği ile ilgili olarak yeni bulgulara ulaştık. 23 Ekim 2011 Van depreminin meydana geldiği fayın her bir noktasında atım dağılımını gerçekleştirdik. Merkezde 2,5 metre merkezin dışına yayıldıkça 1,5 metrelik atılımlar görüyoruz. Bu atımlardan hareketle biz stres transferini araştırdık. Acaba Van kırığı ile ortaya çıkan enerjinin nerelere transfer edildiğini ve bölgede hangi fayları tetiklediğini araştırdık. Bu yöntem Jeofizikte coulomb stres transferi tekniği denilen bir yöntemdir. Biz o yöntemi Van fayına uyguladık" dedi. 'VAN DEPREMİ 3 HAFTA SONRAKİ EDREMİT DEPREMİNİ BİZE İŞARET ETMİŞ'Hazırladıkları haritada Van Gölü'nün güneyinde kırmızı bir alan oluştuğunu belirten Doç. Dr. Toker, "Bu kırmızı alan Van depreminin 3 hafta sonra tetiklediği 5,6'lık Edremit depremini bize gösteriyor. Yani Van depremi 3 hafta sonra Edremit depremini bize işaret etmiş. Daha sonra bu Van fayının başka nereleri tetiklediğini araştırmak adına bir harita daha yaptık. Burada da Van depremi sonrasında kuzey ve kuzey doğuda tetiklenmiş alanı fark ettik. Bu da Erçek Gölü'nün kuzeyinde ve kuzey batısına, Erciş açıklarına yönelik bir stres transferi olduğunu göstermekte. Yani Van depreminin oralara stresi transfer yaptığını görüyoruz. Sonrasında bu kırmızı alanda acaba deprem üretecek ne tür aktif faylar olduğunu araştırıp bulduk. Zamanını bilemesek de buralarda yüksek bir sismik potansiyelin olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu kapandı

YOZGAT'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini gece boyu sürdürdü. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, kar kalınlığı 13 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 178 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trafik polisi ekipleri de, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde yüksek tonajlı araçların seyrine izin verilmiyor. Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların seyrine izin verilmedi. Kamyon ve otomobillerde ise kar lastiği olanların seyrine izin verildi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 129 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Vanlı gençler, yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı

VAN'da yaşayan 3 genç, dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı.Recep Taylan Sönmez, Azad Koşar ve Diyar Müftüoğlu adlı Vanlı gençler, Van- Bitlis Karayolu'nda yiyecek arayan kuşları görünce etkilendi. Harekete geçen 3 genç, kendi imkanlarıyla yaban kuşlar için 200 somun ekmek ve 20 kilo mısır aldı. Gençler evde haşlayarak hazırladıkları mısırlar ile ekmekleri, kiraladıkları bir araçla Van Gölü sahilindeki Van-Bitlis Karayolu'na giderek kuşların yoğun olarak bulunduğu noktalara bıraktı. Yaptıkları bu çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Recep Taylan Sönmez, kuşlara karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu belirterek, "Kendi imkanımızla fırından 200 somun ekmek ile evimizde kaynattığımız 20 kilo mısırı kuşlara götürdük. Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklarla birlikte doğada aç kalan kuş türleri için ekmek ve mısır bıraktık. Bu faaliyet bizleri inanılmaz mutlu etti. Yol boyu bizi gören vatandaşlar da çok mutlu oldular. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu karayolunu kullanan her duyarlı vatandaş, evlerindeki ekmek kırıntılarını getirse bu kuşlar aç kalmaz" dedi.

Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor

MANİSA'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu AFAD'ın yardım çadırlarında konaklanıyor. Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, depremden korkan çocuklar okula gitmek istemiyor.Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için çadır kente yerleşen vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginliği sürüyor. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar, çocuklarının bu dönemden etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Manisa Valiliği'nin, meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, çadır kentte yaşayan çocuklar okula gitmek istemiyor. Çocukların yanı sıra veliler de bölgede sarsıntıların devam etmesi sebebiyle çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi. Çocukların etkilenmemesi için yanlarında deprem hakkında konuşmamaya gayret ettiklerini belirten Habibe Eren (37), "Çocuklarımız için endişeliyiz çünkü sarsıntılar hala devam ediyor. Çocuklar da gitmek istemediklerini söylüyor. Tatilin uzatılacağı iddialarını duyuyoruz. Tatilin uzatılması, çocuklarımızın psikolojisi açısından daha iyi olur. Oğlum da sürekli korktuğunu söylüyor. Çocuklar etkilenmesin diye yanlarında pek konuşmamayı tercih ediyoruz" dedi.Çocukları okuldayken içinin rahat etmediğini söyleyen Ahmet Kelebek (55), "Çocuklar çadırda ders çalışamıyor. Deprem sebebiyle çok korktular. Oğlumu televizyonun altından çıkardık. Evlerimize giremiyoruz" ifadelerini kullandı.ÇOCUKLAR TEDİRGİNKızının çadıra bile girmek istemediğini vurgulayan Niyazi Eren (39), "Evde hasarımız da çok olduğu için onu görüp daha kötü etkilendi. Okulda bir hasar yok belki ama yine de tedirginiz. Zaten kızım okula da gitmek istemediğini söylüyor" diye konuştu.5'inci sınıf öğrencisi Enes Altıntaş (10), "Deprem anında ağabeyimle televizyon izlerken sallanmaya başladık ve korkarak dışarıya koştuk. Okul yüksek olduğu için gitmeye korkuyorum" dedi. 5.4 şiddetindeki depremde televizyonun altında kalan 5'nci sınıf öğrencisi Yunus Emre Kelebek (11) de, "İlk depremde televizyon üzerime yıkıldı ve annem kurtardı. İkinci depreme ise top oynarken yakalandım. Sonra bize çadır verdiler ve orada kalmak zorunda kaldık. Okula gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.Manisa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "22.01.2020 tarihinde Akhisar ve 28.01.2020 tarihinde Kırkağaç ilçelerimizde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

