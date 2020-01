DHA YURT BÜLTENİ-4

10.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52

Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo patlayıcı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak'ta 800 polisin katılımıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinden otomobilin kömür yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolun 70'inci kilometresi Gökçealan Köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 70. kilometresindeki Gökçealan köyü mevkiinde, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen yönetimindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Ayhan Kök olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Çakır ve eşi Serap Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayhan Kök'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.TIR Şoförü Hasan Sözen, "Akaryakıt istasyonundan çıktım ve hareket halindeydim. Bir ses geldi. Mecburen durdum. Otomobilin arkadan aracıma çarptığını gördüm. Her yer dağılmış. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

Kontrolsüz şekilde yokuş aşağı giden bebek arabasını durduran genç faciayı önledi

BURSA'da ara sokaktan kontrolsüz şekilde yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını koşarak durduran genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada ara sokaktan yokuş aşağı yola doğru giden bebek arabasını gören Erman Day (27), bebek arabasının peşinden koştu. Yola girmeden bebek arabasını durduran Day, olası faciayı önledi. İçerisinde bebek bulunan arabayı annesine teslim eden genç mahalleli tarafından takdir topladı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı KAHRAMANMARAŞ'ta, yolda bulduğu kadın çantasını sahibine teslim etmek yerine içindeki 5 bin 500 lira para ve altını harcayan Adnan T. (53), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çantayı alması ve paraları sayması güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, pazartesi günü şehir merkezindeki en işlek caddelerden birinde meydana geldi. Emekli öğretmen Seher D. (75), bir akrabasının aracından inip bir süre gittikten sonra çantasının yanında olmadığını fark etti. Düşürmüş olabileceğini düşünen Seher D., yaklaşık 5 bin 500 lira para, yarım altın ve cep telefonu bulunduğunu belirttiği çantasının bulunması için polisten yardım istedi. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceledi.Yapılan araştırmada, Seher D.'nin ışıklarda düşürdüğü çantasının bir kişi tarafından alındığı tespit edildi. Çantayı alan kişinin çok sayıda suç kaydı olan Adnan T. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.Üzerinden kadının cep telefonu ile bir miktar para çıkan şüpheli, paranın büyük bir kısmını harcadığını söyledi. Çantayı alması ve paraları sayması güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Anan T., adliyeye sevk edildi.

Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı

BİTLİS'te Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren 2 yavru ayı ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken paletli aracın arıza yapması sonucu mahsur kalan 5 kişi, kurtarılmayı beklerken ateş yakıp ısındı. Ekipler, yem bırakma ve ısınma anlarını ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan 2 yavru ayı ve diğer yaban hayvanlarına yem bırakmak için dün öğle saatlerinde bölgeye gitti. Yemi bıraktıktan sonra dönüşe geçmek isteyen ekibi taşıyan aracın palet kısmında arıza meydana geldi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Harekete geçen ekipler, saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine olanak tanımayınca bu kez paletli kar aracı devreye sokuldu. Paletli kar aracıyla yaklaşık 2 saat sonra krater gölünün çanağına inen ekip, toplam 8 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

ATEŞ YAKARAK ISINDILAR

Mahsur kalan 5 kişinin, kurtarılmayı beklerken topladıkları odunlarla ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ekip, doğaya yem bırakma çalışmalarını ve mahsur kaldıktan sonra yaktıkları ateş etrafında ısınırken yaşadıkları zorlukları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Friedreich Atasisi (FRDA) hastası Umut Yalvaç (21), cep telefonun not bölümünü kullanarak kitap yazdı. Yalvaç, satışa çıkardığı 'Umuda Yolculuk' adlı kitabında engellilerin pes etmediği sürece her şeyi başarabileceğini anlatıyor.İçerisu Mahallesi'nde 5 çocuklu ailenin 4'üncüsü olan Umut Yalvaç, ilkokul 4'üncü sınıfta FRDA hastası olduğunu öğrendi. Ablaları Sevgi ve Nurgül Yalvaç'ı aynı hastalık nedeni ile kaybeden Umut Yalvaç, genetik olan hastalığı nedeni ile zaman içerisinde duyma, konuşma, yürüme bozuklukları yaşayarak hayatına tekerlekli sandalye ile devam etmeye başladı. Babası Ellez ve annesi Safiye ile birlikte yaşayan Umut Yalvaç, 3 yıl önce doktor olan ağabeyi Yusuf Yalvaç'ın kendisine hediye ettiği cep telefonunun not bölümünü kullanarak kitap yazmaya başladı. Bu süreçte tamamlanan 48 sayfalık 'Umuda Yolculuk' adlı kitaptan 1000 adet basıldı.'KİTABIMDA SEVGİYİ ANLATTIM'Kitabında mutluluğu anlattığını söyleyen Yalvaç şunları dedi: "Herkesin bir hikayesi vardır diyerek kitabımı elime aldığımda mutluluğu tattım. İlkokulda yakalandığım hastalık nedeniyle açık liseyi de sınavlara gitme zorluğu ve yorulmam nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. İlkokulu bitirdikten sonra ağabeyimin cep telefonu hediye etmesi ve beni yazmaya yönlendirmesiyle yazamaya başladım. Kitabımda sevgiyi anlattım, her insan hayata biraz sevgi dolu bakarak mutlu olmalıdır diyerek yazdım. Kitabımı ilk elime aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Mutluluğu hem yazarken, hem de kitabımı elime alınca tattım. Özellikle yazmamı isteyen ağabeyim Yusuf Yalvaç'a, kitabımın basılmasına ve basımına destek olan rehabilitasyon merkezine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.ö'BİZLER İÇİN DE UMUT OLDU'Yalvaç'ın eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden Pınar Budak ise, "Umut, kitabıyla engellerin gerçekten var olmadığını sadece insan zihninde var olduğunu bizlere hatırlattı. Umut, sürekli şiir ve yazılarını yazarken kendisini hep geliştirmeye çalışan, daha iyisini yapmaya çalışan biridir. Sadece kendisi için değil bizler için de umut oldu. Bize bakmak ve görmek arasındaki farkı gösterdi. Yeni yazıları üzerinde de çalışıyor. Umarım bu kitabıyla herkesin kalbine dokunur ve umudu ve inancıyla diğer öğrencilere de örnek olurö dedi.FRİEDREİCH ATAKSİSİ NEDİR?Genetik bir hastalık olduğu bilinen Friedreich Ataksisi, insan DNA'sında bulunan 9'uncu kromozomdaki bozukluk nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmektedir. 1860 yılında ilk kez Alman doktor Nikolaus Friedreich tarafından tanımlanan Friedreich Ataksisi, ismini de bu şekilde almıştır. Friedreich Ataksisi, sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Zaman içinde konuşma bozuklukları, yürüme bozuklukları ve denge kaybı gibi sorunlara neden olur. Neden olduğu fiziksel engellerin yanı sıra kalp ve şeker hastalığına davetiye çıkaran Friedreich Ataksisi, genetik bir hastalıktır.

Orman Mühendisi fotoğrafladı Egeli akademisyen literatüre kazandırdı

İZMİR Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunan 'Denizli Yünlügelini' isimli yeni türü keşfetti. Hazırladığı bilimsel makale yayınlanarak bitkiyi dünya literatürüne kazandıran Doç. Dr. Yıldırım'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu tür çalışmalar, sadece bilimsel anlamda araştırma üniversitesi hedeflerimize katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda da insanlığa ve ülkemize ekonomik anlamda katma değer sağlıyor" dedi.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, yeni bir bitki türünü daha bilim literatürüne kazandırdı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili ziyaret ettiği Doç. Dr. Yıldırım'dan bilgi aldı. EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi de olan Doç. Dr. Yıldırım, bitkiyi ilk olarak, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan orman mühendisi Rasim Çetiner'in tespit edip fotoğrafladığını söyledi. Hem arazi hem de laboratuvarda yaptıkları incelemeler sonucunda bitkinin dünyada yalnızca Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğu belirlediklerine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, bitkinin Türkçe adını 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlediklerini söyledi. Doç. Dr. Yıldırım, yeni türün bilimsel adını ise bitkiyi ilk bulan kişi olan Rasim Çetiner'e atfen 'Rindera cetineri' olarak bilim dünyasına kazandırdıklarını kaydetti.'BİTKİNİN İNSANLIK YARARINA KULLANIMI ARAŞTIRILACAK'Türkiye çapında yeni türlerin keşfedilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, son olarak keşfettikleri 'denizli Yünlügelini' türüne ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Yıldırım, "Bu bitkinin dünyada şu ana kadar keşfedilmemiş 'Yünlügelin' dediğimiz 'Rindera' cinsine ait bir tür olduğunu fark ettik. Bitkiyle ilgili hazırladığımız makalemiz yayınlandı ve bitkimizi bilim dünyasına kazandırdık. Bu grup enteresan bir grup çünkü çok fazla tür sayısı mevcut değil. Dünyada 25 kadar türü mevcut, bunlardan 'Denizli yünlügelini' ile birlikte ülkemizde 5 türü oldu. Bu türlerden ise 3'ü yalnızca ülkemizde görülen endemik türlerdir. Son olarak keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Toroslar'ın bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2 bin 200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle 'alkaloid' olarak bilinen çalışmalarında içinde özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde, hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına her hangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız" diye konuştu.'ÜNİVERSİTEMİZİN HEDEFLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA'Daha önce de birçok bitki türünü literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Budak, "Hasan hocamız koordinesinde yapılan çalışmalar tamamlandı ve makale yayınlanarak bitki dünya bilimine kazandırıldı. Bu bitkinin içeriğiyle ilgili de çeşitli hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ege Üniversitesi'nin amacı araştırma üniversitesi olmak. Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda yapılan bu çalışmalar çok değerli. Çalışmalar, sadece bilimsel anlamda araştırma üniversitesi hedeflerimize katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda da insanlığa ve ülkemize ekonomik anlamda katma değer sağlıyor. Üniversitemize ve ülkemize katkı sağlayacak projelerin içinde yer alan hocalarımızın her zaman yanlarındayız. Maddi ve manevi desteklerimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde suyun yüzeyi buz tutarak dondu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde yer yer su yüzeyi buz tuttu. Turistlik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar da çayın buz tutması nedeniyle tura çıkamadı. Bazı vatandaşlarda buz tutan Porsuk Çayı manzarasını cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Meteoroloji verilerine Eskişehir'de hava sıcaklığı iki gün boyunca sıfırın altında 3-4 derece olacak.

HDP önündeki eylemde 130'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 130'uncu günde de sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulunurken, "HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip PKK'dan çocuklarımızı istemiyorlar?" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın ardından eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Çocuklarına kavuşan Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürdü. HDP önündeki 66 ailenin oturma eylemi, 130'uncu günde de devam etti.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. HDP milletvekillerini de dertlerini dinlemeye gelmediği yönünde eleştiren Aydın, "Gördüğünüz gibi bugün 130 gündür buradayız ve oturma eylemini devam ettiriyoruz. HDP milletvekillerinde de biraz vicdan varsa, onlar da gelsin çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Biz 130 gündür bunların kapısında duruyoruz, neden gelip bize bir açıklama yapmıyorlar? Neden gelip PKK'dan çocuklarımızı istemiyorlar? Sizin çocuklarınız bir saat kaybolduğu zaman dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Biz 4 yıldır çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Biz de Kürt'üz, Kürtlüğümüzü inkar etmemişiz. Yani siz gerçekten Kürdü temsil ediyorsanız, ben de bir Kürt olarak size sesleniyorum. Gelin buraya yeter artık. Bakın oğlumun annesi şu an evde perişan bir vaziyettedir. İlaçla tedavi görüyor, ilaçla ayağı kalkıyor. Yani gelin artık. Ben eve her gittiğimde annesi benden oğlunu istiyor. Oğlumdan bir haber var mı, oğlumdan bir gelişme var mı diye soruyor. Burada 130 gündür kapınızdayım, siz bizi görüyorsunuz ama görmezden geliyorsunuz. Gizli kapılardan gelip gidiyorsunuz ayıptır. Gerçekten Kürt'ü temsil ediyorsanız gelin yanımıza" dedi.

Başkan sordu, gazeteciler yanıtladı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'Bu Kez Başkan Soruyor, Gazeteciler Cevaplıyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, gazeteciliğin çok zor bir meslek olduğunu dile getirerek, "Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorumö dedi.Bursa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Rollerin değiştiği, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın soru sorduğu, gazetecilerin cevapladığı etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıd Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Aktaş, kurulan platformda Ekohaber Gazetesi Sahibi Tahsin Ardıç, İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Line TV Program Yapımcısı Kübra Ulutaş ve Yeni Dönem Gazetesi Köşe Yazarı Huriye Gül Kolaylı'ya 'moderatör olarak' çeşitli sorular yöneltti. Gazetecilerin ekonomi, Bursa, internet gazeteciliği ve sosyal medya hakkındaki görüşlerini alan Başkan Aktaş, etkinliğe katılan medya mensuplarını temsilen her masadan bir gazeteciye de söz vererek düşüncelerini aldı.

BAŞKAN AKTAŞ: ÇOK ZOR, AZAMİ DİKKAT GEREKTİREN BİR MESLEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 16 yıldır gazetecilerle mesai birlikteliği olduğunu hatırlatarak, "Dilini ve sürecini çok iyi anlamadığım bir mesleği icra ediyorsunuz. Görevim gereği basın mensuplarıyla sürekli bir araya geldiğim için bu akşam hem misafirimiz oldunuz hem de sizlere soru sormak istedikö diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmasında, haber için toplanan bilgilerin süzgeçten geçirilmesinin ve bu bilgilerin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasının zorluğuna değindi. Olaylara tarafsızca bakan, Bursa'nın ve insanların menfaati doğrultusunda yayın yapan meslek mensuplarını tebrik eden Başkan Aktaş, "Bir habere binlerce yorum yapılabiliyor. Çok zor, azami dikkat gerektiren bir meslek. Gazetecilik; bazen bir kelimenin çok farklı manalara çekildiği, anlık gelişmelere sebep olabilen, aynı zamanda gönül kazanmak adına da güzel bir uğraş alanı. Sizlere sağlık ve afiyetle, daha nice güzel günler, yıllar diliyorumö şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

