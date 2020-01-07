DHA YURT BÜLTENİ-4

07.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:49

Adana'da etkili sağanak yağış

ADANA'da etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu Adana'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hız kesmeden devam ediyor. Dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, kenar mahallelerdeki bazı sokak ve caddeler sular altında kaldı.

AMBULANS OLAYA GİDERKEN KAZA YAPTIŞiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda ise 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle su birikintileri olan yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans devrilerek durdu. Ambulans içindeki 2 sağlık personeli hafif yaralanırken diğer aracın şoförü Recep Çetin yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaza yapan ambulansın görüntüsüKaza yapan hafif ticari araçtan görüntüSağlık personelinin ambulansa alınmasıMuhabir Can Çelik anonsVatandaş Cumali Beyazçiçek ile röportajSürücü Recep Çetin ile röportajAmbulanstan detay görüntülerSu birikintilerinden görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobil ile aynı sokaktaki 4 iş yerine girmeye çalışan ve bir iş yerini soyan 2 hırsızlık şüphelisi kameralara yakalandı. Bir iş yerine girerken güvenlik kameralarının görüntülediği 2 şüpheli , 8 dakika durdukları iş yerinden çalacak bir şey bulamayınca iki kol saati ile dükkanın yedek anahtarını çaldı. Güneş gözlüğü takan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki otomobili çalan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Sinanbey Mahallesi'ndeki iş yerlerine yöneldi. Gonca Sokak üzerinde aracı park eden hırsızlar, sokak üzerindeki iki market ile sigortacının kapısını zorladı ancak içeri giremedi. Bunun üzerine hırsızlar aynı sokakta bulunan bir başka sigortacıya gitti. İş yerinin kapısını levye ile açan hırsızlar içeri girerek iş yerinde para ve değerli eşya aradı. 8 dakika iş yerinde gezen hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca masa üzerindeki iki kol saati ile iş yerinin yedek anahtarını alıp kayıplara karıştı.RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİİş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı görülüyor. Ayrıca hırsızların iş yerinde yaptığı aramalar sırasında ışıkları da yaktıkları görüldü. Hırsızların çaldıkları otomobili de bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Sabah iş yerine gelen komşu, iş yerinin kapısını açık görünce durumu sahibine bildirdi. Komşunun haber vermesiyle gelen iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Polis iki hırsızın bulunması için çalışma başlattı.3 İŞ YERİNE DAHA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLARİş yeri sahibi Refiye A., hırsızlığı komşunun bildirdiğini ifade ederek, "İş yerime geldiğimde her yerin dağınık olduğunu gördüm. Durumu bildirmem üzerine gelen emniyet ekipleri incelemede bulundu. Hırsızlar eldiven kullandığı için parmak izleri kalmamış. 2 tane kol saati ve iş yerinin yedek anahtarını çalmışlar. Duyduğuma göre 3 iş yerine daha girmeye çalışmışlar. Tedirgin olduk. Emniyet ekiplerinin hırsızları bulmasını ümit ediyorum" dedi. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Tokmaz yönetimindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçta bulunan Metin Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeri-Kazanın güvenlik kamara görüntüsü-Sağlık ekipleri-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa bindirmesi-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Tarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi Aydın'ın İncirliova ilçesinde çiftçi İsmail Karasu'nun kiralayıp, bezelye ektiği 32 dönüm tarlanın bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yapımı süren yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mağdur olduğunu belirten Karasu, zararının karşılanmasını istedi.

Sandıklı Mahallesi'ndeki 32 dönümlük bir tarlayı, bir süre önce, 20 bin lira karşılığında kiralayan çiftçi İsmail Karasu, anlaştığı konserve fabrikası için bezelye ekti. Ekim yapmadan önce Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) tarafından tarlanın bir kısmında izin alınarak yağmur suyu hattı çalışması yapıldı. Ancak yapımı süren yağmur suyu hattı rögorlarının bağlantıları henüz tamamlanmadığı için, son yağışlarda taştı. Taşkın suları nedeniyle Karasu'nun bezelye ekili tarlasının 10 dönümlük kısmı su altında kaldı. Suyla dolan alandaki bezelyelerin çürüyeceğini belirten Karasu, mağdur olduğunu belirtip, zararının karşılanması istedi. ASKİ'nin bir ayda tamamlaması gereken çalışmanın üç aydır sürdüğünü söyleyen Karasu, "Söz verdikleri sürede yağmur suyu hattını bitiremedikleri için tarlamı su bastı. Ekili alan çamur deryasına döndü. Yaptığım masraf ve emeklerim boşa gitti. ASKİ'ye durumu bildirdim. Gelip, baktılar ancak yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Benim zararımı kim karşılayacak?" diyerek, tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ASKİ'nin yağmur suyu hattı rögarlarından görüntüÇamur deryasına dönen tarladan görüntüMağdur olan çiftçi İsmail Karasu ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA