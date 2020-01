DHA YURT BÜLTENİ - 4

01.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:32

Soma'daki termik santral mühürlendi

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu. Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu. DHA , faaliyetin olmadığı termik santraldeki sessizliği görüntüledi.

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı

Kars'ta, İran uyruklu 2 şüphelinin bağırsaklarında, kapsül içinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar taşıdıkları ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbar edilen 04 plakalı taksiyi takibe aldı. Trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde bulunan İran uyruklu A.H.Z.B. ve H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. İranlılar, şüpheli hareketleri üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde, ikilinin bağırsaklarında kapsüller olduğu görüldü. İlaç verilerek doğal yollarla çıkmaları sağlanan kapsüllerde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Narkotik polisi, A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan adliyeye sevk etti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kediyi çelik telle asarak öldüreni, özel ekip arıyor

ANTALYA'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin, dün çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.ÖZEL EKİP OLUŞTURULDUAntalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı Konya'da son 1 ayda 15 araçtan akü çaldıkları belirlenen 2'si hurdacı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda yaşanan akü hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmayla, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Otomobilin Çumra ilçesinde olduğunu belirleyen polis, hemen harekete geçti. Emre K. (20), ağabeyi Mehmet K. (23), Hüseyin S. (24), otomobilin sahibi Yunus Emre I. ile aküleri satın alan Ceyhan G. ve Mustafa S. adlı hurdacılar, yakalanarak gözaltına alındı. Hurdacılara ait iş yerlerinde ele geçirilen 40 akü, sahiplerine teslim edildi.Otomobil sahibi ile 2 hurdacı polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan yılbaşı denetimi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim 8 kişi gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Side turizm bölgesi olmak üzere görev sahasında vatandaşların huzur içerisinde yeni yılı karşılamaları amacıyla denetim yaptı. Jandarma asayiş ve trafik ekipleriyle birlikte plaka tanıma sistemli ekip araçlarının da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların yeni yılını tebrik eden görevliler kimlik kontrollerini de gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar getirildi, çocuklar keyfini çıkardı

ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi Torosların eteklerinden 7 kamyonla kar getirerek Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doğasıya oynadı.Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na dökülen kardan belediye işçileri tarafından 2 kardan adam yapıldı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek onlar kar özlemini getirdik" dedi.

Şırnak'ta kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kız çocuklarının yaşam standartlarını kolaylaştırmak ve okula devam etmelerini sağlamak amacıyla ev ev dolaşacaklarını söyledi. Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği'nce 'Kız çocuklarımızın geleceği için bir tuğla da siz koyun projesi' kapsamında hazırlanan 'El emeği göz nuru' sergisinin açılışına yapıldı. Geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak serginin açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ile çok sayıda davetli katıldı.Serginin açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta eğitimi suiistimal ettiğini söyledi. Bölgenin terörden arınmasıyla oluşan huzur ortamı Şırnak'ta okullaşma oranını artırdığını anlatan Vali Pehlivan, şunları söyledi: "Şırnak'ta terör örgütünün her konuda olduğu gibi suiistimal ettiği alanlardan biri eğitim. İnsanlarımızın eğitilmesi özellikle kadınlarımızın ve kızlarımızın eğitilmesi konusunda sivil inisiyatifin ortaya konulması, terörün belini kırmak suretiyle yakalamış olduğumuz huzur ortamının daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Analarımız, Kız kardeşlerimiz kadınlarımız bu huzura sahip çıktıkça inşallah bundan sonra geri dönülemez bir yolda ilerleyeceğiz. İnsanlarımızı eğiteceğiz var olan yeteneklerini geliştireceğiz. Bugün epey mesafeler kat etmişiz. Bugün Şırnak'ta okullaşma oranında çok iyi noktalardayız. Ana sınıflarında okullaşmada yüzde 85'lerdeyiz. Bu Türkiye ortalamasının da üstünde bir rakamdır. Bunu ortaokula, ortaöğretime ve üniversite hayatına da yansıtmalıyız. Kız çocuklarımızın temel eğitim almasının ötesinde ortaöğretim ve yükseköğretimde sayılarının artması konusunda da bir çaba içerisindeyiz. Kız çocuklarımız mağdur edilmemesi, okula gitmesi, meslek sahibi olması ve ilgili diğer hususlarda muhakkak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğu hep birlikte taşımalıyız, toplumsal duyarlılık oluşturmalıyız." 'HER KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ise kız çocuklarının okula kazandırılması amacıyla ev ev dolaşılması için çalışmaların yapılması zorunluluğu olduğuna dikkat çekti. Erken yaşta evlilik, maddi imkansızlıklar ve eğitimsiz ailelerin geleneksel tutumları nedeniyle her yıl binlerce kız çocuğu okuldan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Yarka, "Bu durum maalesef bölgemizde, özellikle de kırsal kesimlerde çok daha büyük bir sorun teşkil etmektedir. Her yıl binlerce kızımızın geleceği bir hiç uğruna heba edilmektedir. Ülkemizde gerek devlet politikaları, gerek sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu üretilen projelerle bu konuda belli bir yol kat edilse de yeterli olmadığı hepimizin malumudur. Bugünün çocukları, gençleri, yarının anneleri, doktorları, öğretmenleri olacak kız çocuklarımızın hayatında bir mihenk taşı olmak hepimizin temel görevidir. Okuyan kız çocuklarımızın eğitim şartlarını, yaşam standartlarını kolaylaştırmalı, okula devam etmelerini sağlamalıyız. Okuyamayanların da okula kazandırılması için hepimiz gereken azmi göstermeliyiz. Bizler Şırnak il sınırları içerisinde bulunan her mahalleye, her köye ve en ücra mezraya dahi giderek, kapı kapı her kız çocuğuna ulaşmak zorundayızö dedi.

