DHA YURT BÜLTENİ - 4

25.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:52

Muş'ta iki mevsim bir arada

Muş'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor. Ovada koyunlarını otlatan çoban Şakir Türker, "Bu yıl hava yok güzel. Geçen yıl bu zamanlarda kar 2- 2,5 metreyi geçiyordu" dedi.Denizden 1350 kilometre yükseklikteki Muş Ovası'nda bahar havası hakimken, 1800 rakımlı Yukarıyolgalı köyünde kış mevsimi etkili oluyor. Ovada koyun sürüleri, otlaklarda otlatılırken, köyde ise hayvanlar, ahırda besleniyor. Yukarıyolgalı köyünde hayvancılık yapan Eyüp Omur, "Bu yıl şehrin ovasında kar yok. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için 15 santim kar var" diye konuştu.Bu kış mevsiminin yağışsız geçtiğini belirten Omur, "Bu yıl kar ne kadar geç yağarsa o kadar iyidir. Saman fiyatları şu anda pahalı, 1 aya kadar yağmazsa fiyatlarda da düşüş yaşanır" dedi. İlkbahar mevsimini aratmayan havanın hakim olduğu ovada koyunlarını otlatan ve kendisine ateşte çay demleyen çoban Şakir Türker ise "Bu yıl hava yok güzel, inşallah böyle devam eder. Koyunları dışarı çıkarmışız, otlatıyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar 2- 2,5 metreyi geçiyordu. Bu yıl inşallah kar yağmayacak" diye konuştu. Çoban Serkan Elpe ise "Muş Ovası'na bu yıl kar yağmadı. Geçen yıl bu zamanlarda 1,5 metreyi aşkın kar vardı. Gerçekten de geçtiğimiz yıl çok zordu. Bu yıl bizler için gerçekten rahat oldu. Böyle devam ederse hayvancılık güzel. Kar yağdığı zaman bizler için çok zor oluyor. Hayvanların yemini doldur, karı temizle falan bizler için sıkıntılı oluyor. Bu yıl böyle giderse güzel olur" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ

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Yanan ormanlara ailece can veriyorlar İzmir'de ağustos ayında çıkan orman yangınının ardından küle dönen yüzlerce hektarlık alandaki temizleme çalışmaları, 650 orman köylüsü ile sürüyor. Kimi çocukları, kimisi ise eşi ile alanda çalışan bölge sakinleri, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bölgede çalışanlar arasında en dikkat çekeni ise Sevil ve Hasan Uzuner çifti oldu. Sevil Uzuner, ağaç kesme makinesi olan hızarla, yanan ağaçları kesiyor, daha sonra kamyona çıkarak bunları yerleştiriyor. Eşi ile omuz omuza çalışan Uzuner, görenleri kendine hayran bırakıyor.İzmir'de ağustos ayında çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından, bölgede başlayan temizleme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve orman köylüsü olduğunu belgeleyen 650 kişi, eşlerini ve çocuklarını alarak evini bölgeye taşıdı. Kimi dağların yamaçlarına kimiyse yol kenarlarına çadır kurdu. Alanda çalışan kimileri, mahallelerinde besledikleri tavukları da yanlarında getirdi. Bölgede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Menderes'in Orhanlı Mahallesi'ne sınırlarında kalan ormanlık alanda çalışan Sevil (38) ve Hasan Uzuner (46) çifti oldu. Yanan ağaçların kesimini birlikte yapan, yine kesilen ağaçları birlikte kamyonlara yükleyen Uzuner çifti, zorluklarla karşılaşsalar da çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ağaç kesme makinesi olan ve genelde erkeklerin kullandığı hızarı kullanan iki çocuk annesi Sevil Uzuner, şöyle dedi: "Sabah kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Evin işini topluyorum sonra çıkıyoruz. Ormanda kesim yapıyorum, kestiğim ağaçları eşimle birlikte paket yaparak kamyonlara yüklüyorum. Hızar kullanıyorum, zorlanıyorum. Ağır ama yapıyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. O nedenle bu işte çalışmaya mecburuz. Birçok kadın gibi evde oturmak vardı. Okula giden iki çocuğum var. Onlara bakmak isterdim, onlarla ilgilenmek isterdim ama olmuyor. Kaynanam çocuklara bakıyor. Ben de eşimle çalışmak zorundayım. Bu iş olmadan ekmek olmuyor, zorlanıyoruz ama başka yapabileceğimiz bir şey yok."ORMANLIK ALANDA ZORLU MESAİEşi ile omuz omuza alanda çalışan Hasan Uzuner (46) de "Önce bölgedeki yanıkları temizliyoruz. Saat 06.00'da geliyoruz, akşam karanlık çökene kadar çalışıyoruz. Çok zor bir iş. Birçok kez traktör devrildi, altında kaldım ama ekmek parası. İşin birçok zorluğu olsa da biz bu işi biliyoruz. Ancak bunu yapabiliriz. Başka bir iş bilmiyoruz" diye konuştu. Menemen'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nden çalışmak için geldiğini söyleyen evli ve 7 çocuk babası Muhittin Eyin (52) ise bir metrekarelik alana yaklaşık 30 kütük dizdiklerini, bunun karşılığında da 60 TL aldıklarını söyledi. Dağda kestikleri ağaçları yola doğru yuvarladıklarını anlatan Eyin, "Zor bir iş. Dağlar, yollar uzak. İşçi çağırıyoruz, 100 TL'den aşağı kimse gelmiyor. Öyle olunca bu kez aldığımız para bize yetmiyor" dedi. Kemalpaşa'dan iki oğlu ve gelinleri ile bölgede çalışan Tülay Yetim (56) de "İki oğlum burada, gelinlerimle birlikte çalışıyor. Ben de torunlarıma bakıyorum, yemek yapıyorum" dedi.'2 BİN 500 HEKTARLIK SAHADA AĞAÇLANDIRMA YAPACAĞIZ'Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derince, "Yangından sonra hemen arkadaşlarımız bölgede tespitlere başladı. Burada neler yapılacağına dair adeta sahayı dantel gibi işlediler. Yaklaşık 2 bin 500 hektar sahada ağaçlandırma yapacağız. Şu anda 650 kişi kesim işi yapıyor. Bu kesimlerin ardından saha boşaltılacak ve ağaçlandırılmaya hazır hale getirilecek. Tahminen gelecek mart ayı başında bin 900 hektarlık alanda kesim işi bitecek ve doğal olarak gençleştirme sağlanmış olacak. Orada fidanlar çimlenecek" dedi.Bölgede yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında tür değişikliğine gitmeyeceklerini açıklayan Zafer Derince, "Tür değişikliğine gidilmeyecek. Bölgenin doğal türü olan kızılçam ağacı dikilecek. Bölgede ayrıca yangın şeritleri yapılacak. Yangının büyümemesi için sahayı parsellere bölüyoruz. Yol kenarına servi ağaçları dikilecek. Bu ağaçlar da olası bir yangının büyümesini engelleyecek. Yanan alanda bir metrekare bile boş yer kalmayacak. Yangın bölgesine yakın mahallelerde, vatandaşlara katkı sunmak için üç adet bal ormanı kuracağız" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Ormanlık alandan görüntüYanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarından görüntüHızarla ağaç kesimi yapan Sevil Uzuner'den görüntüBölgenin drone ile çekimiÇalışmaya katılanlar ve aileleri ile Orman Bölge Müdürü ile röp. AnonsGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü-------------Kaçak ürünlerden görüntüKumar makineleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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5 yılda yapılacakları 9 aya sığdırdı Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünün muhtarı Şahin Demirkaya, seçilmeden 5 yılda yapmayı planladığı hizmetlerin büyük bir bölümünü, 9 aya sığdırdı.Duraklı köyünde 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan Şahin Demirkaya, köy kahvesinde yaptığı konuşmada "Muhtar olur olmaz geceli gündüzlü çalışarak vaat ettiğim tüm sözlerimi yerine getireceğim ve Türkiye'nin en çalışkan muhtarı olacağımö diye söz verdi. Seçimi kazanıp muhtar olan Demirkaya, görev süresinin 9'uncu ayında verdiği sözleri yerine getirdi.Görevi devraldıktan sonra köyde ağaçlandırma seferberliği başlatan, 5 yıldan beri yapılamayan yayla suyunu köyüne getirtmeyi başaran Demirkaya, çevre düzenlemesiyle, bahçe duvarlarının onarılmasını ve kireçle boyanmasını sağladı. Akyaka Kaymakamlığı'nın destekleriyle imece usulüyle köy içine 6 bin metrekare parke taş döşeten Demirkaya, köye bir de 3 katlı kültür evi inşa ettirdi. Eğitimlerini sürdüren 15 öğrenciye iş adamlarının katkılarıyla burs sağlayan Muhtar Demirkaya, yaptığı hizmetleri sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara duyurdu.Muhtarlık görev süresi içerisinde yapmayı söz verdiği işleri 9 ayda tamamlayan Muhtar Şahin Demirkaya, yeni yapılan 4 katlı Çok Amaçlı Taziye Evi ve Kültür Merkezi'nde köyde yaşayan kadınlarla buluştu. Kadınlar, evde hazırladıkları yiyeceklerle toplantıya katıldı. Muhtar Demirkaya'nın azalarıyla birlikte yemek servisi yaptığı kadınlar, başta sağlık ocağı ve kütüphane olmak üzere taleplerini dile getirdi. Muhtar Demirkaya'yı da başarılarından dolayı tebrik eden kadınlar "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadınö vardır diyerek de kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.Muhtar Demirkaya'nın eşi Pervin Demirkaya, eşinin aktif ve çalışkan olduğunu, sabahları erken kalkıp, köye daha iyi nasıl hizmet edeceğinin planını yaptığını söyledi. Muhtar olduğu günden beri, eşinin kendisini hizmete adadığını belirtti.

Görüntü Dökümü--------------Muhtarın konuşması-Muhtar ve azaların kadınlara hizmet etmesi ve yemek ikramında bulunması-Yemeklerden ve servisten detaylar-Muhtarın konuşması-Kadınların konuşmaları-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu-Bir kadının konuşması-Toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Susturulan kadınların hikayesi izleyiciyle buluştu Kadın hikayelerine farklı bir bakış sunan 'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' adlı tiyatro oyunu Burdur'da izleyiciyle buluştu.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonunda izleyiciyle buluşan oyun sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Şirin ile Ferhat'ın dillere destan hikayesinin anlatıldığı oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Ayça Uçar'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Ufuk Emek ile Evrim Aktaş yaptı. Oyunda; Çağla Yaman, Nevin Barakalı, Sevda Aytan, Ayşegül Sağır, Ayşegül Yumrutepe, Tuba Benek, İlayda Pütün, Tutku Sekmen adlı oyuncular ile dansçılar Sinem Koroç ve Hilmi Dönmez rol aldı. Kalabalık bir oyuncu kadrosu tarafından, susturulan kadınların anlatıldığı oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.Yönetmen Ufuk Emek, "'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' kadın hikayelerine farklı bir bakış sunmakta. Bütün aşk hikayelerinde, özellikle yüceltilen erkeğin yanında yok sayılan kadına işaret etmekte, yok sayılan kadının altını çizmekte ve özellikle oyunun finalinde de ülkemizdeki kadın şiddetine dikkat çekmekte" dedi.Şirin karakterini canlandıran oyuncu Çağla Yaman, "Şirin olarak her defasında, özellikle kadın olarak bunu yaşamak. Hem cinslerimin yaşadığı sıkıntıya da sonunda değinmek. Masalla başlıyor ama konunun detayında masal olmadığını da göstermek çok daha başka bir duygu. Her defasında duygulanıyorum. Şuramda bir yumruk oluyor. Yeteri kadar sustuk, susmayalım artık, ölmeyelim de" diye konuştu.MAKÜ Sosyal Çalışma Topluluğu Başkanı Kadriye Tekin de, "Sosyal Çalışma Topluluğu olarak kadın cinayetlerinin farkındayız. Bunu insanlara anlatmak için böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Yani kadınlar susturuluyor, susturulmasını istemiyoruz. Göz ardı edilsin istemiyoruz. Kadınlarımız susmasın, avazı çıktığı kadar bağırsın" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Oyundan detayİzleyicilerRöportajlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA