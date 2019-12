DHA YURT BÜLTENİ - 4

24.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:13

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.

'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu

Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ölüme gideceğim" dedikten sonra telefonu kapatan M.D., odun toplamaya gittiği ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D. hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.112 Acil Çağrı Merkezi'ni dün sabah arayan bir kişi, "Ölüme gideceğim" dedikten sonra telefonu kapattı. Ekipler hemen harekete geçti. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arayan kişinin cep telefonu numarasından Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan M.D. olduğunu belirledi. M.D.'nin Anbarcık Yaylası mevkisine odun toplamaya gittiği, bir daha da kendisinden haber alınamadığı saptandı. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı. M.D.'nin cep telefonunun en son sinyal verdiği noktadan başlatılan arama çalışmasında iz takip köpeği ve termal insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı. M.D. akşam saatlerinde Anbarcık Köyü Armutlu Tepe mevkisinde yaralı halde bulundu.Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D.'ye ilk müdahale, 112 görevlileri tarafından yapıldı. M.D. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Uyuşturucuyla Mücadele Kısım ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Emre B.'nin kullandığı 07 MPV 25 plakalı otomobili, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 360 TL çıktı. Gözaltına alınan Emre B., işlemleri için Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

'Sosyal imam', tiyatroyla cemaatin hayatını değiştiriyor Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeni Mahalle Camisi imamı Üzeyir Yıldırım (56), cami cemaatiyle gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle dikkatleri çekiyor. Yıldırım, son olarak kendisinin yazıp, yönettiği şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan 'Bizim Köyün Halleri' isimli oyunu cami cemaatiyle birlikte sahneledi.1983 yılında Gümüşhane'de imam hatip olarak göreve başlayan Üzeyir Yıldırım, 11 yıl burada görev yaptıktan sonra Muğla'nın Yatağan ilçesine atandı. Burada 20 yıl görev yapan Yıldırım, 5 yıl önce de Yatağan Yeni Mahalle Camisi'nde imam olarak görevlendirildi. Yıldırım, ilçedeki tüm vatandaşlarla kurduğu sıkı diyalog sayesinde, Yeni Mahalle'de de kısa sürede cemaate kendini sevdirdi. Cami cemaatiyle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler nedeniyle ilçede adı kısa sürede 'sosyal imam' olarak anılmaya başladı. Yıldırım, son olarak cami cemaatinden seçtiği 5 kişilik tiyatro grubu ile kırsal Turgut Mahallesi'nde kadına şiddeti, kötü alışkanlıkları ve batıl inançları konu alan 'Bizim Köyün Halleri' isimli tiyatro oyununu sahneye koydu. Geçmişte kötü alışkanlıkları olduğunu belirten Uğur Sunman da oyunda rol alıp, geçmiş yaşamındaki kötü tecrübelerini bu defa rol gereği sahneye taşıdı.Mevcut sosyal etkinlikleri genişletmek için çalışmalar yaptığını aktaran imam hatip Üzeyir Yıldırım, "Tiyatroyu çok seviyorum. 5 yıl önce bir yerde çok güzel bir oyun izledim. Tiyatrodan çok da anlamam ama heves ettim. Bir oyun yazdım. Fakat o zamanki kadromuzla istediğim gibi bir oyun da olmadı. En son yeni bir oyun yazdım. Genç arkadaşlardan oluşturduğumuz bir grup ile 7 aydır, 'Bizim Köyün Halleri' isimli bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Şu an bunu başarmış durumdayız. İlk olarak da oyunumuzu mahallemizde sahnelemenin mutluluğunu yaşadık" dedi.'HALKLA VE CEMAATLE BÜTÜNLEŞMEMİZ LAZIM'Oyunlarını gelecek günlerde önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde, ardından da Muğla İl Müftülüğü'nün talimatyla il genelinde sahneleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Bizlerin, imam olarak ezanı okuyalım, namazı kıldıralım anlayışının dışına çıkmamız lazım. Halkla ve cemaatle bütünleşmemiz gerek. Bunların dışında sosyal faaliyetlerimiz olmalı. Bu genç kardeşlerimiz artık bizleri bırakmıyor, namazlara geliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve müezzinlik yapıyorlar. Daha ne yapsınlar" diye konuştu. İmam Yıldırım, cemaatle yaptıkları diğer etkinlikleri ise her gün ikindi vaktinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirmek, haftada bir gün hatim indirmek, cemaatle ramazan ayında iftar sofrası kurmak, yatsı namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler eğitim vermek olarak sıraladı.HAYATI, CAMİ VE ÜZEYİR HOCAYLA DEĞİŞTİ10 yıl önce geldiği Yatağan'da bir mermer ocağında işçi olarak çalıştığını belirten ve 'Bizim Köyün Halleri' isimli oyunda rol alan Uğur Sunman ise imam Üzeyir Yıldırım ile tanışmasından sonra hayatının değiştiğini söyledi. Daha önceleri uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Sunman, "Uyuşturucudan kurtulmak istiyordum. Aileme ve akrabalarıma gittim. Kimileri kınadı, kimileri dışladı, kimileri ise yardımcı olmak istediler ama olamadılar. O günlerde bir arayış içerisindeydim. Umudumu kaybetmedim ve camileri gezmeye başladım. Hocalardan, yani Allah'a yakın olan insanlardan medet umdum. O günlerde, Üzeyir hocamız beni fark etti ve yardımcı oldu. Bana güzel sözler söyledi. Bunlara çok ihtiyacım vardı. Bizi camiye aldı, Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı, müezzinliği öğretti. Sabahları kahvaltı, ramazan aylarında ise iftarlar veriyorduk. Benim için cami sadece namaz kılınan, cumalarda hutbe dinlenilen bir yer değil sosyal bir yer oldu. Hayatıma renk geldi. Artık uyuşturucu maddelerin hepsinden kurtuldum" dedi. Oyunda kötü alışkanlıkları olan birini canlandırdığını anlatan Sunman, "Üzeyir Hoca, bizlerle bir tiyatro oyunu sahnelemek istediğini söyleyince hepimiz sevindik. Acaba başarılı olabilir miyiz derken kendimizi bir anda sahnede bulduk. Oyunumuzu sahneledik" diye konuştu.'OYUNDAKİ PARODİLER, GERÇEK HAYATTAN ALINDI'Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi ise başarılı çalışmaları nedeniyle Yıldırım'ı kutladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal içerikli din hizmetleri kapsamında toplumun her kesimine ulaşma gayreti içerisinde olduğunu kaydeden Çetmi, "Sadece hutbelerde ve vaazlarda değil, toplumumuzu ilgilendiren sosyal konuları, Üzeyir hoca ve arkadaşlarının 7 aylık çalışmaları neticesinde tiyatro diliyle farkındalık oluşturmak amacıyla sahneledi. Özellikle toplumumuzda gündemde olan kadına şiddet, bağımlılık ve toplumdaki batıl inançlar doğrultusunda halkımıza farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yapıldı. Ekibimiz, gerçek hayat hikayelerinden alıntı yaparak bu oyunu hazırladı. Bu oyunumuzu, tüm ilçelerimizde toplumumuzla buluşturmak istiyoruz" dedi.

Ağaçtan yaptığı minyatür eserlerle geçmişi yaşatıyor Afyonkarahisar'da, emekli Şükrü Koç (64), evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağacından yaptığı minyatür eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.Sandıklı ilçesinde yaşayan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan emekli Şükrü Koç, çocukken kendi imkanlarıyla ağaçlara şekil vermeyi öğrendi. Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Şükrü Koç, büyüdüğünde de hobi olarak boş zamanlarında ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam etti. Koç, atölyesinde temin ettiği çam ve kavak ağaçlarına bıçak ve törpü yardımıyla şekil verip, yörede kullanılan tarım aletleri ve çeşitli eşyalar yapmaya başladı. Bugüne kadar 500'e yakın minyatür eser koleksiyonu oluşturan Koç, eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye etti.Şükrü Koç, bu sayede hem boş zamanlarını değerlendirmeye hem de geçmişi canlı tutmaya çalıştığını söyledi. Şükrü Koç, "Çocukluğumdan bu yana ağaca şekil vermeyi seviyorum. Çocukluğumda oyuncak olarak yapıyordum. Sonra bu şekilde boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Emekli olunca daha fazla zaman ayırdım. Geçmişi canlı tutmak için çalışma yapmaya başladım. Çam, en çok da kavak ağacı kullanıyorum. Kavak ağacını yontması ve işlemesi daha kolay. Geçmişte tarım aleti olarak kullanılan malzemeler ve yöresel giysiler var. Yenileri herkes biliyor. Ama eskileri benim torun dahil bilmeyenler var. Bu şekilde geçmişi anlatıyorum. Eşe dosta hediye olarak veriyorum" dedi.Şükrü Koç'un komşusu Ali Öztürk de "Şükrü çalışırken ben de arada gelir çalışmalarını izlerim. Geçmişteki tarım aletleri gibi değişik figürler var. Harika bir şey. Günümüzde yok denecek az. Şükrü kardeşimiz bunları canlandırıyor" diye konuştu.

Erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini İstanbul'da pazarlıyorlar Van'ın Erciş ilçesi'nde 250 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilirken, ürünler istanbul ve yurt dışına gönderiliyor.Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinde yaşayan Nevzat Biçer tarafından 1,5 yıl önce tekstil fabrikası açıldı. Van- Ağrı Karayolu üzerinde 3 bin 500 metre kare alan üzerine kurulan 3 katlı tekstil fabrikasında, 250 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilip, TIR'larla İstanbu'a gönderiliyor. Fabrika sahibi Nevzat Biçer, İstanbul'daki depolara gönderilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki firmalara pazarlandığını söyledi.ÇALIŞAN SAYISI 500'E YÜKSELECEKBiçer, tekstil fabrikasında çalışanların sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini de belirterek, "Yaklaşık 40 yıllık bir tecrubeye sahibiz. Memleketimize de böyle yatırım yapmayı kararlaştırdık. Şu anda yaptığımız çalışmadan, ürettiğimiz ürünlerimizden menununuz. Her geçen gün kapisitemizi artırmayı ve çalışan sayısını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Yakın bir zamanda çalışan sayasını iki katına çıkaracağız. Bölgede yaşayan insanlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.

