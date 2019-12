DHA YURT BÜLTENİ - 4

11.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:05

Refüj demirleri vücutlarına saplandı

Antalya'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki demirler, vücutlarına saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu, yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yücel Gıcıroğlu'nun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybettiği 07 ADE 137 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, vücutlarına refüjdeki demirler saplanan Serpil Baldede ile Yücel Gıcıroğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri ise yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için aracın kapılarını kesti. Çalışmalar devam ettiği sırada trafik akışı çift taraflı kesildi. Araçtan güçlükle çıkarılan Baldede ve Gıcıroğlu, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İKİNCİ KAZAKaza yapan araç çekildiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AHS 938 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı noktada kaza yaptı. Bir önceki kaza nedeniyle kırılarak yola düşen demirler, otomobilin önünden girip sağ tarafından çıktı. Otomobilde bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı yeniden normale döndü.

'Asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'

Bitlis İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Türkiye'nin en fazla kar alan ili olan Bitlis'te asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istediklerini söyledi.Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, kar yağışı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. 9 ayrı şantiyede, 70 araç ve 90 personelle kışa hazır olduklarını belirten Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ekipleri en fazla asılsız ihbarların yorduğunu, bu nedenle tek dileklerinin bu yıl asılsız ihbarın yapılmaması olduğunu belirtti.Aydoğdu, 350 köy, 292 mezra, 2 bin 340 kilometrelik bir yol ağında karla mücadele çalışması yapacaklarını belirterek, "Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışmasına, 6 milyon liralık bir harcama yaptık. Bunu 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden takip ettiğimiz WhatsApp gruplarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl için de personelimizi ve ödeneğimizi ayırdık. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasıyla personelimiz hazır kıta halinde beklemekte. Özellikle ihbar hatlarına ağırlık veriyoruz. WhatsApp ihbar hattımızı da oluşturduk. İlçe müdürlükleri, şantiye şeflikleri, kurum amirleri Vali beyin denetiminde itinalı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah bu kış vatandaşlarımız için daha sorunsuz geçer. Biz de mücadelemizi sürdürürüz" dedi.'ASILSIZ İHBARLAR GERÇEK HASTAYA ULAŞMAMIZI ENGELLİYOR'Asılsız ihbarlara da değinen Aydoğdu, "Lütfen asılsız ihbarların önüne geçelim. Çünkü asılsız ihbara giderken, gerçek hastaları ihmal edebiliyoruz. Bu da insan hayatına mal oluyor. Bizi derinden üzüyor. Bizim için tüm canlılar kutsaldır. Tüm canlılara yardım etmek ilk önceliğimizdir. 2019- 2020 yılları arasını kapsayan karla mücadele için gerekli ödeneği ayırdık. Bu ödenekleri parça parça yapıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeni ile buz tuttu. Gölün yüzeyinde oluşan buz tabakası güzel görüntüler oluşturdu.Sivas'ta son günlerde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesindeki göl kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan Hafik Gölü havaların soğumasıyla birlikte kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, yaklaşık 4 ay boyunca bu özelliğini koruyor. Göl nisan ayında normale dönüyor. Bugünlerde gölün yüzeyinin kısmen buz tutması nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Drone ile havadan görüntülenen doğal güzellik ilgi çekti.'KIŞIN BURASI ÇOK GÜZEL OLUYOR'Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, "Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az. Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, tersine beyin göçünü sağlıyor İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hayata geçirdiği uluslararası çalışmaları sayesinde tersine beyin göçünü sağlıyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Gelişen dünyanın genç ve başarılı bilim insanları UNESCO'dan alacakları fonlarla, enstitümüze gelerek burada bizimle birlikte araştırmalarda bulunacaklar. Bu sayede İYTE, Türkiye'ye beynin göç ettiği bir merkez, bir üs haline gelecek" dedi.Urla'da bulunan İYTE, yaptığı bilimsel çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar sayısız başarıya imza atan İYTE, hayata geçirdiği uluslararası çalışmaları sayesinde tersine beyin göçünü de sağlıyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, eğitime, araştırmaya ve topluma katkı sağlayacak çok önemli projeler yürüttüklerini, bir yandan eğitim kalitesi ile ders çeşitliliğini artırmak, diğer taraftan ise yeni lisansüstü programlar açmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, enstitünün yakın dönemde Türkiye'nin en başarılı üçüncü araştırma üniversitesi seçildiğini söyledi. Prof. Dr. Yusuf Baran, "Araştırma alt yapımızın güçlendirilmesi, özellikle Avrupa Birliği'nden (AB) ve uluslararası fonlama kuruluşlarından daha fazla destek alınmasına dönük ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'nin ulusal fonlarından İYTE, çok başarılı bir yerde. AB fonlarından elde ettiğimiz başarılar yaklaşık yüzde 20. Bu Avrupa'nın ortalamasının bile çok üzerinde. Ulusal fonlarda da çok iyi bir yerdeyiz. Ama çok iyi bir yerde olmak, daha iyi bir yere gitmenin önünde engel değil. Bu kapsamda yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle araştırmalarımızın güçlenmesi, İYTE'nin tanınırlığının, bilinirliliğinin, saygınlığının artmasına dönük çok ciddi faaliyetlerimiz var" diye konuştu.'GENÇ VE BAŞARILI BİLİM İNSANLARI İZMİR'E GELECEK'Dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN-FCC çalışma grubu ile iş birliği yaptıklarını açıklayan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, şöyle dedi: "Cern'in, Türkiye'deki ve dünyadaki iş birliği yaptığı kurumlardan biri olduk. İş birliği anlaşmasını imzaladık. Daha da önemlisi UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ve Dünya Bilimler Akademisi'nin tüm dünyadan tanıdığı 297'nci mükemmeliyet merkezi olduk. Türkiye'de de bu unvanı alan ilk devlet üniversitesiyiz. Bu kapsamda UNESCO'nun sağladığı fonlarla, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) verilerine göre gelişen dünyada, doktoralı ve 40 yaş altı bilim insanlarının ülkemize, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne gelerek burada bilimsel faaliyetlere katılması ve bizlerle beraber çalışmasının önünü açmış olduk. Beyin göçü ve tersine beyin göçü denkleminde, Türkiye'yi beynin göç ettiği bir merkez, bir üs haline getirmek için ciddi bir katkısı olacak. OECD verilerine göre gelişen dünyanın genç ve başarılı bilim insanları UNESCO'dan alacakları fonlarla, enstitümüze gelerek burada bizimle birlikte araştırmalarda bulunacaklar."Avrupa Araştırmalar Birliği'ne seçildiklerini Rusya, İngiltere, Almanya, Pakistan, İran, Azerbaycan, Malezya, Endonezya ile devam eden çok ciddi ve yakın iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Baran, "Çok ciddi ortaklıklarımızı, daha somut projelere dönüştürme hedefimiz var. Burada uluslararası lisansüstü programlar kurma hedefimiz var. Bu kapsamda da şuan üç ülke ile çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Üniversiteler Birliği'ne seçilerek, bu Birliğe üye ülkeler ile ortak çalışmalar yapma motivasyonumuz var" diye konuştu.'EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'İYTE olarak Avrupa Birliği projesi ile Bergama'nın kırsal mahallesinde, Kırsal Kalkınma Koordinasyon Merkezi'ni kurduklarını, bu merkez ile bölgede gerçekleştirilen faaliyetleri, daha görünür kılarak, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayarak, ekonomik büyümesini tetiklemek istediklerini ifade eden Yusuf Baran, şunları söyledi: "Türkiye'ye rol model olabilecek şekilde, üniversite-yerel yönetimler iş birliği ile Yarımada'nın tüm kaymakamları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, bir çalıştay kapsamında bu bölgenin her anlamda nasıl kalkınabileceğine dair beyin fırtınaları, fikir jimnastikleri yaptık. ve şimdi bunların her birinin somut adımlarını atacağız. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde, nitelikli araştırma alt yapımız ve uluslararası arenada başarısını kanıtlamış akademisyenlerimizle, bu bölgenin İzmir'in ve Türkiye'nin her anlamda eğitim, araştırma, topluma her anlamda katkı sunmaya, ülkenin ve coğrafyamızın ekonomik büyümesini, iş birlikleri ile tetiklemek için çok yoğun faaliyetler içerisindeyiz."'ROL MODEL ÜNİVERSİTE OLMAYI HEDEFLİYORUZ'Mevcut öğretim üyelerinin önemli bir kısmının tersine beyin göçü ile Türkiye'ye geldiğini anlatan Prof. Dr. Yusuf Baran, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bizim akademisyenlerimizin önemli bir kısmı, dünyanın en iyi üniversitelerinde doktorasını yapmış ve daha sonra da bu ülkeye, vatanımıza katkı sunma motivasyonu ile dönmüş ve kalmış hocalarımız. Onun dışında şuanda dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları bizlerle birlikte. Son on beş gün içerisinde sadece İran asıllı, Hollanda ve Alman asıllı 3 akademisyen, üniversitemizde çalışmak için başvuruda bulundu. Biz 3'üne de sıcak bakarak süreçlerini başlattık. Bu insanların sahip olduğu tüm birikim, tecrübe ve deneyimi aldıkları ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'de de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne getirmeleri anlamına geliyor. Tohum çok önemli bir kavram ama sizin ona çok iyi bir eko sistem yaratmanız lazım. Tohumun ürüne dönüşmesi için verimli bir toprağa, iyi bir iklime ve iyi bir çiftçiye ihtiyacınız var. Biz İYTE'de iyi bir alt yapıyla, oluşturduğumuz iyi bir bilimsel eko sistem ile ve burada sahip olduğumuz nitelikli hocalarımızla, gelecek her tohumu en kısa sürede, en kaliteli ürüne dönüştürmek üzere, her türlü hazırlığımızı yaptık. 2020 yılında ve 2021 yılında çok daha nitelikli bilimsel insanlarını, ülkemize ve İYTE'ne kazandırarak rol model bir üniversite olmayı hedefliyoruz."

Sokak hayvanlarını 'askıda mama' uygulamasıyla besliyor

İzmit'te petshop dükkanı işletmecisi Hatice Maide Saltat (27), ekmek fırınlarında gördüğü 'Askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek 'Askıda mama' uygulaması başlattı. Toplanan mamaların kentin 30 farklı noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştığını belirten Saltat, hedeflerinin kent merkezinde bulunan bütün sokak hayvanlarına ulaşmak olduğunu söyledi.İzmit Bakırcılar Çarşısı'nda iki yıldır hizmet veren bir petshop, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için, genellikle ekmek fırınlarında kullanılan askıda ekmek uygulamasının bir benzeri olan askıda mama uygulamasını başlattı. Müşterilerinin petshopa gelerek en az 2 lira değerinde mama ücreti bırakıp gittiklerini ve kendilerinin de bağışlanan bu mamaları sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, başlattıkları bu uygulama sayesinde birçok sokak hayvanına mama ulaştırabildiklerini belirtti.Amaçlarının sokakta zor şartlar altında yaşamaya çalışan sokak hayvanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Hatice Maide Saltat, "Bizler de kışın sokaklarda soğukta kalan sokak hayvanlarına ulaşabilmek için bu paketleri yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiği zaman askıda mamaya para bırakabiliyorlar. Burada biriken paralarla sokak hayvanları için özel mamalar temin ediyoruz. Bunları paketleyip dağıtım noktalarına gönderiyoruzö dedi."ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK, MUTLUYUZöKentin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına ulaştıklarını söyleyen Hatice Maide Saltat, "Genelde fırınlarda askıda ekmek uygulaması görmeye alışkınız, bu da onun bir değişik versiyonu olarak askıda mama. Şu an aylık 100 mamayı sokak hayvanlarına ulaştırabiliyoruz. Bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Umarım bütün sokak hayvanlarına ulaşabiliriz. Çok olumlu tepkiler aldık ve bu yüzden mutluyuzö diye konuştu.

