DHA YURT BÜLTENİ - 4

07.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:59

Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP'li Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP'li Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı'nın görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Batman ili Beşiri ilçesi İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/294 esas sayılı dava dosyası derdest olduğu anlaşılmıştır. İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı&nın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ(Batman),-

=======================

Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme

VAN'ın Başkale, Muradiye ve Özalp İlçelerinin HDPli belediye başkanlarının terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerlerine ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında Başkale ilçesinin HDPli Belediye Başkanı Erkan Acar, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve Muradiye İlçesi Belediye Başkanı Yılmaz Şalan dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Acar, Almaç ve Şalan'ın Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, İçişleri Bakanlığı kararınca, Başkale Kaymakamı Asım Solak Başkale Belediye Başkan Vekili, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Özalp Belediye Başkan Vekili, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ise Muradiye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak', Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasının devam ettiği, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

VAN,-

======================

Batman'da cinayet anı kamerada BATMAN'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşat YİĞİZ/BATMAN,-

=====================

Kemik tümörü hastası Ebulfez için öğrenciler seferber oldu

IĞDIR'da kemik tümörü hastası 6 yaşındaki Ebulfez Karakoyunlu'nun tedavisi için ilkokul öğrencileri kampanya başlattı. Hazırladıkları video aracılığıyla sosyal medyada yardım çağrısında bulunan öğrenciler, topladıkları 9 bin lirayı Ebulfez için açılan hesaba yatırdı.

Kentte yaşayan Derya- Recep Karakoyunlu çiftinin çocukları Ebulfez'e geçen yıl kemik tümörü hastalığı teşhisi kondu. Sol bacağındaki tümörün tedavisi için aile, çocuklarını İzmir'in Torbalı ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Bacağı kesilme tehlikesi bulunan Ebulfez Karakoyunlu, burada ameliyat edildi. Hastanede tedavisi süren Ebulfez için Iğdır'daki özel bir okulun öğrencileri seferber oldu. Sosyal medyadan Ebulfez'e destek içeren çektikleri videoları paylaşan öğrenciler, bir taraftan da valilik izni ile açılan yardım hesabına para toplamak için harekete geçti. Öğrenciler, kısa sürede 9 bin lira para toplamayı başardı. Öğrenciler topladıkları parayı öğretmenleri Sinan Kaplan ile birlikte yardım kampanyasının hesabına yatırdı.Öğrencileriyle birlikte açıklama yapan öğretmen Sinan Kaplan, "Minik Ebulfez'in durumunu öğrenince bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Okul müdürümüzle görüşüp izin aldıktan sonra sınıfları gezerek bir video hazırlayıp sosyal medyada yayınladık. Öğrenci velililerimizin de desteğiyle bu kampanyayı sürdürdük. Ebulfez'in kısa sürede iyileşmesini, ayakkabısını giymesini diliyoruz" dedi.Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ebulfez'in babası Recep ve annesi Derya Karakoyunlu da şunları ifade etti: "Ebulfezin kampanyası bitmiştir. Mutlu sona sayenizde geldik. Operasyon çok başarılı geçti, bacağı kesilmekten kurtuldu. Tedavisi ve kontrolleri devam edecek. Rabbim size ve evlatlarınıza, sevdiklerinize sağlık versin inşallah, bundan sonraki süreçte duaya ihtiyaç var."Bu arada minik Ebulfez'in doktoru Doç. Dr. Burçin Keçeci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılı bir ameliyat sonrası kemikteki tümörün bıçak değmeden kazandığını ve temizlendiğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin bankada hesaba para yatırması -Banka dekontundan detay -Öğrenciler ile röp-Öğretmen Sinan Kaplan ile röp-Ebülfezin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü-Öğrencilerin sosyal medyada yayınlanmış paylaşımından detay -Ebülfez'in ameliyata girmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR, SÜRE: 03.35 BOYUT: 401 MB

==================

Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu

ERZURUM'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, gençler için umut oldu. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak 4 tekstil atölyesinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuar alanını doldurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Atatürk ile Erzurum Teknik üniversitelerinin öncülüğünde organize edilen '8'inci Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı' kapılarını açtı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 92 firmanın stant açtığı fuara Erzurum'daki işsiz gençler ilgi gösterdi. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde açılacak olan ve bin kişiyi istihdam edecek tekstil atölyelerinin iş başvurusu alacağını duyan gençler, fuara geldi. Protokol konuşmalarının ardından kapıların açılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin kişi fuar alanına girdi. Tekstil atölyelerine ait stantların önünde uzun kuyruklar oluşturan gençler, müracaat formlarını doldurmaya çalıştı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte fuar alanını gezen Vali Okay Memiş, tekstil firmalarının yetkilileriyle görüştü ve vatandaşların iş için müracaatlarını izledi. Stant alanını dolduran insanları görünce çok doğru bir iş yaptıklarını gördüğünü söyleyen Vali Okay Memiş, "Binlerce insanımız çalışmak üzere sıraya girdi. İhaleyi alan iki tekstil firması onların müracaatlarını aldı, yetenekli olanlar çalışacak" dedi.2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde Ocak ayında faaliyete başlayacak olan 4 tekstil fabrikasının her birinin 4 dönümden oluştuğunun bilgisini veren Vali Memiş, "4 fabrikayı rekor sürede 4 ayda bitirdik. 12 milyon lirası Valilik, 8 milyon lirası da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle sağlandı. Her bir fabrikada ilk yıl 250 kişi çalışacak. İlk yıl toplam bin kişi istihdam edilecek fabrikalarda, ikinci yıl ise bu sayı 2 bine çıkarılacak. Fabrikalarda kullanılacak makinelerin Çin'den siparişleri verildi. Fabrikalarda Ocak ayı içerisinde duman tütmeye başlayacak. Bu fabrikalarda dünya çapındaki markalara özellikli mont üretilecek" diye konuştu.Valilik olarak 2 yeni tekstil fabrikası kurmak için bütçe ayırdıklarını söyleyen Vali Memiş, Nisan'da yapılacak ihalenin ardından bu fabrikaları da 4 ayda tamamlayarak bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İş başvurusunda bulunan kalabalık vatandaşlardan detay-İş başvurusu için kuyurukta beklemeleri-İş başvurusu yapanlar ile röp-Erzurum Valisi Okay Memiş ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 04.57 BOYUT: 55 5 MB

===========================

Otizmli çocuklar yararına konser

DENİZLİ'deki Özel Pamukkale Eğitim Vakfı Okulları (PEV) öğrenci, öğretmen ve okul personelinden oluşan 'Müsaadenizle Çocuklar' korosu, otizmli çocuklar için sahneye çıkarak konser verdi. Konserden elde edilen gelir, otizmli bireylerin eğitim gördüğü bir okula bağışlandı.

PEV Okulları öğrenci, öğretmen ve okul personellerinden oluşan 'Müsaadenizle Çocuklar' korosu, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde otizmli çocuklar yararına sahne aldı. Koroya sahnede Tekil-A isimli rock grubu da eşlik etti. Şarkılarını otizmli çocuklar için seslendiren 70 kişilik ekibin performansı, izleyenlerin beğenisini kazandı. Salonun tıklım tıklım dolduğu konserde, müzik ziyafeti sunan koro, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden ve ünlü şarkıcıların eserlerine yer verilen konser, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konserden elde edilen gelir, otizmli çocukların eğitim gördüğü Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne bağışlandı. KUMBARADA TOPLAYIP HEDİYE ETTİLERKonserde, PEV Okulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, 'Farkındalık Kumbarası' ile otizmli öğrencilere destek oldu. Öğrenciler hazırladıkları büyük bir kumbara içerisinde toplanan oyuncak ve gelirleri, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki öğrencilere armağan etti. Pamukkale Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, okul öğrenci ve öğretmenlerinin 2 ay boyunca bu etkinliğe hazırlandığını belirterek, "Bugün yaptığımız gösteriyle, otizmli çocukların durumları ile ilgili farkındalık yaratmak istedik. Bunu eğitimin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız daha eğitim aşamasında, farklı doğan bireylerle yaşamanın nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorlar" dedi. Koroda yer alan öğretmenlerden Gülden Gerelioğlu, otizmli çocuklara destek olmak için öğrenci ve öğretmenler olarak bu geceyi düzenlediklerini söyledi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ceylin Gülgüner ise bu gece için kendisini çok hazırladığını, otizmli çocuklara yardım ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSalondan detaylarOtizmli çocukların gösterilerinden görüntülerKoronun sahneye çıkmasıKoronun şarkılar söylemesiPamukkale Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı ile röp. Öğretmenlerden Gülden Gerelioğlu ile röp. Lise 3. Sınıf öğrencisi Ceylin Gülgüner ile röp

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===============================

Afganistanlı çocuklar için uyum eğitimi

ÜLKELERİNDEKİ savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Erzurum'a yerleşen Afganistan ve Suriyeli çocuklara yönelik Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından uyum etkinliği düzenlendi. İl Göç İdaresi tarafından merkez Palandöken İlçesi'ndeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'ne getirilen öğrenciler burada kahvaltı yaptıktan sonra resim yapıp, şarkı söyleyerek güzel bir gün geçirdi.

İl Göç İdaresi tarafından sabah saatlerinde araçlarla eğitim-öğretim gördükleri okullardan toplanan 14 Suriye ve Afganistanlı öğrenci Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'ne getirildi. Burada öğretmenler ve Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından karşılanan öğrenciler, kahvaltıdan sonra resim çizip şarkılar söyleyerek unutabamayaları bir gün geçirdiler. Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Serap Yuka, "Gülen Yüzler Derneği olarak din, dil ve ırk ayrımı yapmadan Afganlı ve Suriyeli çocuklarımızı Türk çocuklarımızla birlikte sosyal uyum anlamında birlikte kaynaştırma kararı aldık. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Yılmaz, çocuklara kahvaltı verdi, İl Göç İdaresi de taşımacılığını üstlendi. Buradaki çocuklar resim yaptılar, getirdikleri çiçekleri öğretmenlere verdiler ve müzik etkiliğine katıldılar. Bunlar savaştan kaçmış çocuklar. Böyle etkinlikleri maalesef bulamıyorlar. Biz burada onların yörelerine ait şarkıları söylemelerini sağlıyoruz. İstklal marşımız, İzmir marşımızı ve Türk yöresine ait türküleri ezberleyip, Türk çocukları ile birlikte bir entegrasyon anlamında bir uyum sağlamalarına çalışıyoruz" diye konuştu.

Afganlı ve Suriyeli öğrenciler, yaşadıkları dolu dolu bir günde kendilerine bu imkanı sağlayan Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin kahvaltı yapması-Öğrencilerin resim atölyesine geçmesi-Afganlı öğrencilerin resim yapması -Serap Yuka ile röp-Afganlı öğrencilerin yaptıkları resimleri öğretmenlere hediye etmesi-Afganlı öğrencilerin müzik dinletisi-Afganlı öğrencilerin izmir marşını okumaları

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 06.14 BOYUT: 698 MB

=====================

41 kadın el ele verip, imalata başladı AFYONKARAHİSAR'da evde oturmak yerine üretimi seçen 41 kadın, örnek bir davranışa imza atarak şehrin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Hanımeller Dayanışma Derneği Başkanı Ayşegül Şahin, hemcinslerine, "Oturmasınlar, evde oturunca bir şey olmuyor, üretsinler" diye seslendi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl önce kurulan Hanımeller Dayanışma Derneği, örneği olmayan bir projeye imza attı. Evde oturmak yerine üretim yapmak isteyen Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesinde oturan 41 kadın, kurulan atölyede gastronomi alanında UNESCO tarafından yaratılmış şehirler ağına dahil edilen kentin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Keşkek, bükme, tarhana, Afyon ekmeği gibi birçok yöresel ürünü doğal yöntemlerle hazırlayan kadınlar, bunların satışını yapabilecekleri bir işletme için Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş'tan destek istedi.

BAŞKAN KUŞ'TAN TAM DESTEK

Başkan Memduh Kuş, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerine konak yaptırılmasını sağladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından açılan konak, ahşap ve modern yapısıyla dikkati çekiyor. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu kadınlar, beldedeki atölyelerinde özenle hazırlıklarını yapıyor, sonrasında ürünler konağa getiriliyor. Tüm çalışanları da kadınlardan oluşan konakta sunuma hazır hale getirilen eşsiz lezzetler, müşterilerin beğenisine sunuluyor. Diğer yandan konağın duvarlarında kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler hem beğeniye hem satışa sunuluyor. 4 haftadır hizmet veren konak, şimdiden şehrin gözde mekanlarından biri haline geldi.

'OTURUNCA BİR ŞEY OLMUYOR'

Dernek Başkanı Ayşegül Şahin, kendilerine en büyük desteği Belediye Başkanı Memduh Kuş'un verdiğini belirterek, katmer ve bükme yapıp, küçük bir yerde satma hayaliyle böyle bir girişimde bulunduklarını anlattı. Ayşegül Şahin, "Başkanımızdan destek istedik. 'Katmer, bükme yapmak istiyoruz. Bize ufak bir dükkan açar mısınız' diye sorduk ve şu an konağın yapıldığı yeri istedik. Başkanımız bizi kırmadı. 'Tabii' dedi 'Siz böyle bir şey istiyorsanız neden yapmayalım.' Orada bir karar aldık ve o günlerden bugünlere geldik. Çok güzel oldu, herkes bize destek verdi. 3'er bin lira para topladık dernek üyelerimizden. Yani malzeme alıp bir şeyler yapmak istiyorduk. Üyelerimizle konuştuk. Bir şeyler almamız için de paraya ihtiyacımız vardı. Çok şükür çok iyi işler çıkardık. Bütün kadınlara da tavsiye ederiz. Oturmasınlar, evde oturunca bir şey olmuyor. Dedikodu yapmasınlar, üretsinler. Üretmek güzel. Hele el emeği daha güzel oluyor" diye konuştu.

'KARIN TAMAMINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLIYORUZ'

İşletme Müdür Yardımcısı Kübra Tan, konağa Afyonkarahisar ve çevre illerden yoğun talep olduğunu vurguladı. Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gıda mühendisimizle beraber Erkmenli kadınlarımızın ürettiği ürünlerin satışını konağımızda gerçekleştiriyoruz. Mantı, bükme, ağzı açık, tarhana, göce, reçel ve daha birçok ürün mevcut. Halkımızdan Afyon'dan, beldemizden ya da çevre şehirlerden, özelikle kadınlardan oluştuğu için burayı merak ediyorlar. Aynı zamanda yöresel ürünler olduğu için talebimiz çok fazla. Şu an damak lezzetimizi, yöremizin ürünlerini çok beğeniyorlar. O yüzden yoğun talep görüyoruz. Müşteri potansiyelimiz çok yüksek. Derneğimizin asıl temel amacı zaten ihtiyaç sahiplerini bulmak ve evlenemeyen gençlerimize yardım etmek. Ayrıca okuyamayan gençlerimize yardımcı olmak. Kendi personelimizin giderlerini karşıladıktan sonra elde edeceğimiz karın tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Konaktan detayKonak içerisinden detayKonaktaki müşterilerden detayKadınlar yöresel ürünleri hazırlarken detayMutfaktan detayGenel detaylarDernek Başkanı Ayşegül Şahin ile röportajKübra Tan ile röportaj

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

==========================

Van'da engellilerden tiyatro gösterisi

VAN'da, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler tiyarto oynadı, şarkı söyledi. Programda, otizmli ve görme engelli İlayda Tuna (12), çaldığı piyanoyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Van'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilere yönelik müzikli program düzenlendi. İpekyolu ilçesinde bulunan Yeni Van Özel Eğitim ve Rehalitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda görme engelliler, tiyatro oyunu oynadı. Etkinlik öncesi tiyatroda oynayan engellilere, gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz olarak saç bakımları yapıldı. Palyaço kıyafetli gönüllüler tarafından yüzleri boyanan engelliler, çalınan müzik eşliğinde halay çekti, öğretmenleriyle misket oynadı. Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın 'Çok Güzel Hareketler/ Ezik Müzikali' tiyatro oyununda rol alan engelliler, okudukları şiirlerle de mesajlar verdi.

GÖRME ENGELLİ İLAYDA'NIN MÜZİK TUTKUSUDoğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen Zübeyde Hanım Ortaokulu 2'nci sınıf öğrencisi otizmli ve görme engelli İlayda Tuna, programda çaldığı piyanoyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Baba Metin Tuna, kızı İlayda'nın müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirterek, "Bir engelli babası olarak bütün engellilerin, engeliler gününü kutluyorum. Kızım org çalmayı çok seviyor. Sürekli müzikle uğraşıyor. Ortaokul 2'nci sınıfa gidiyor. Kızım çok yetenekli "dedi.

Tiyatro Eğitmeni Recep Taylan Sönmez ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendiğini ifade ederek,"Engellilerimiz, eğlensin 'diye' bu etkinlikte ben de gönüllü olarak görev aldım. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde gönüllü olarak tiyatro ve sanat dersleri veriyorum. Amacımız, dünyada engellilerin olmadığını, istenilse herkesin, her şeyi yapabileceğini ispatlamaktı. Engelli oyuncularımızla çok güzel bir oyun oynadık. Yılmaz Erdoğan'ın BKM sahnesinde canlandırdığı oyunlardan birini oynadık. Engellilerimizin tiyatro yeteneklerini görmek ve onların alkışlanmasını duymak beni mutlu etti. "diye konuştu.

Yeni Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Zana Seven de, çocuklar için her günün özel gün olması gerektiğini anlatarak, "Bugünün anlam ve önemine ilişkin çok güzel etkinlikler yaptık. Çocuklar burada yeteneklerini sergilediler. Tiyatro oynadılar, eğlendiler, şarkı söylediler" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Rehabilitasyon merkezi-Program için rehabilitasyon merezine babasıyla gelen görme engelli İlayda Tuna -Piyano çalan İlayda Tuna'dan genel ve detaylar-İlaydayı dinleyen öğretmen ve engelli arkadaşları-Baba Metin Tuna ile röportaj-Program için saç bakımları yapılan engellier-Yüzleri boyatılan engellier-Öğretmenleri ile müzik eşliğinde dans yapıp halay çeken engelliler-Onları izlemeye gelen aileler-Engellilerin tiyatro oyunu-Detaylar-Şiir okuyan bir engelli-Tiyatro oyununu oynayanlarTiyatro eğitmeni Recep Taylan Sönsez ile röportaj-Yeni Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Zana Seven ile röportaj-Bir engelli ile röportaj

-Hep bir ağızdan 'Engelliler günü kutlu olsun' diyen engelliler

Behçet DALMAZ/VAN,-

=============================

Kaynak: DHA