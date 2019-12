DHA YURT BÜLTENİ - 4

01.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:29

Van'da tombala operasyonunda 14 kişi tutuklandı

VAN'da, polisin düzenlediği tombala operasyonunda kumar oynayan 550 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynattığı için haklarında adli işlem yapılan 67 kişiden 14'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik çalışma başlattı. 11- 28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonunda tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynattığı tespit edilen 8 farklı eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, kumar oynayan 550 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatan 67 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. 16 tombala makinesine el konuldu. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21 BİN 800 LİRA KAMUYA AKTARILDI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak- 28 Kasım tarihleri arasında 198 umuma açık istirahat ve eğlence yerini denetleyerek, kumar oyununu oynattığı tespit edilen iş yerlerinde 21 bin 800 lira paraya el koyarak kamuya aktardı. Kumar oyunu oynayan 2 bin 774 kişiye ise 887 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPOLİS KAMERASI----------------------------Operasyon anı-Tombala oynayanlardan detaylar-Polisin şahıslara işlem yapması-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

================================

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

ADANA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden Kemal D. (38) tutuklandı, Moldova uyruklu Lilia Z. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, Moldova uyruklu Lilia Z. ve Kemal D.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1,15 gram uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal D. tutuklandı, Lilia Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü-------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp detaylarEle geçirilen uyuşturucu maddenin fotoğrafı

SÜRE: 42" BOYUT: 78 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===========================

Tatilciler Antalya'da deniz keyfi yaptı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'nın Demre ilçesinde bahardan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, deniz keyfi yaptı. Turistler, Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Önce tekneden Batık Kenti izleyen turistler, ardından kara bağlantısı olmayan Kaleköy'ü fotoğrafladı. Kekova'nın güzelliklerini kayda alan tatilciler, koylarda yüzme molası verdi. Rrüzgarlı havaya rağmen kendilerini Kekova'nın mavi sularına bırakan çoğunluğu Rus turist, kulaç atarak denizin keyfini çıkardı. Turistler, yüzme molasının ardından tekrar Çayağzı Limanı'na döndü.Kekova'da denize giren Rus Aleksandr Efanov, "Su çok mükemmeldi. Rusya'da yaz günü dahi böyle bir hava bulmak çok zor. Sezon sonu geldiğim için burada yüzeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu mevsimde denizde yüzmek rüya gibi oldu" dedi.Rus Loginov İgor ise "Beni bu tura ikna edenlere teşekkür ediyorum. Kekova mükemmel bir yer. Ülkemdeki havayla karşılaştırınca şu an burada adeta yazı yaşıyorum. Bu mevsimde denize girmek bir hayaldi. Burada gerçek oldu" dedi.Tur rehberi Mustafa Aslan da "Kekova, doğa ile denizin bütünleştiği bir nokta. Dört mevsim sıcak. Dört mevsim burada yüzülüyor. Bunun örneğini misafirlerimiz yüzerek gösterdi. Hala deniz sıcak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Turistler yata binerken, Yatta yol alış,Batık Kent ve Simena Antik Kenti, Yüzenler, Yattan iniş Turistlerle röp

Haber- Kemara: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya),

=============================

Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde 3 çocuk babası Sami Demir (58), kuşlar için pet şişelerden yemlik yaptı. Demir, içine buğday, ceviz ve ekmek kırıntısı bıraktığı yemlikleri, evinin önündeki meyve ağaçlarına astı.

Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan Sami Demir, kışın gelişiyle birlikte kuşların aç kalmaması için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Demir, kuşlar için yemlik hazırladı. Pet şişeleri keserek yaptığı yemlikleri evinin önündeki meyve ağaçlarına asan Demir, içlerine de yem, ekmek kırıntıları ve ceviz içleri bıraktı.Çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Sami Demir, "Amacım, önce çevre bilincine dikkat çekmek. Kış aylarında soğukların başlamasıyla beraber yerler donuyor ve börtü böcek kabuğuna çekiliyor. Bu koşullarda kar yağınca da kuşların karınlarını doyuracağı alanlar yok denecek kadar azalıyor. Buğday bizim yaşam kaynağımızdır. Soğuk kış aylarında bu hayvanların karınlarının doyurulması, hepimizin boynunun borcudur. Ben bireysel olarak evimde çöpe atmaktansa biriktirip faydalı bir amaç için biriktirdiğim pet şişeleri, kuşlara yemlik yapıp ağaca astım. Herkesin bu duyarlılıkla hareket edip, çevresine duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Meyve ağaçlarına asılan pet şişeler-İçine yem boşalttığı pet şişeleri meyve ağaçlarına asan Sami Demir ile röportaj-Yemliklere buğdaş boşaltan Demir-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

=========================

'Yorgancılık iğneyle kuyu kazmak'

BURDUR'da yaklaşık 44 yıldır yorgancılık yapan Sadık Can (74), kentteki en yaşlı ustalardan ve mesleğinin son temsilcilerinden. Günümüzde herkesin masa başı iş istediğini ve yorgancılık gibi meslekleri tercih etmediklerinden yakınan Sadık Can, "Mesleğimiz iğneyle kuyu kazmak. Kolay değil, herkes benimsemiyor. El ustalığı ölmesin istiyoruz ama gençlerden heveslenen yok" dedi.Kent merkezindeki Yukarı Pazar Alacacılar Sokakta bulunan dükkanında yaklaşık 44 yıldır el yapımı yorgan diken Sadık Can, Burdur'da mesleğinin son temsilcilerinden. 1975 yılından bu yana mesleğini sürdüren Sadık Can, yorgancılığın Burdur'daki en yaşlı temsilcilerinden.

'MİLLET MASA BAŞI İŞ İSTİYOR'Sadık Can, "Yanımızda yetişen çıraklardan bazıları mesleği devam ettiriyor. Bazıları emekli olup bıraktı. El sanatları ölmesin, yeni ustalar yetişsin diye yalvarıyoruz. İleride bu meslek aranacak diyoruz ama maalesef gençlerden el sanatlarına gönül veren yok. Millet şimdi masa başı iş olsun istiyor. Mesleğimiz iğneyle kuyu kazmak. Kolay değil, herkes benimsemiyor. El ustalığı ölmesin istiyoruz ama gençlerden heveslenen yok. Bu yaşıma rağmen elhamdülillah mesleğime devam ediyorum ama gençlerden bu işe yönelen yok. Yanımda 13- 14 kalfa yetişti. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğime devam edeceğim" dedi.'ESKİ BİLDİĞİMİZE DÖNELİM DİYORLAR'Silikon ve elyaf yorgandan vazgeçen vatandaşların eskiden olduğu gibi yüne ve pamuğa yöneldiğini anlatan Sadık Can, "İnsanlar yünlerini getirip, yorgan diktirmek istiyor. Diktiğimiz 100 yorganın 80 tanesi yün. Vatandaşlar hazır yorganları söküp getiriyor, yün veya iyi pamuk olsun diyor. Eski bildiğimize dönelim diyorlar" diye konuştu.GÜNDDE 8 SAAT ÇALIŞIYORİlerleyen yaşına rağmen günde 8 saat civarında çalıştığını, yaz mevsiminde sürenin daha da uzadığını aktaran Sadık Can, ipekli yorganları modeline göre 1 ile 3 günde diktiğini, basma yorganlardan ise günde 2 tane bitirdiğini belirtti. Sadık Can, tek kişilik basma yorganların 100, çift kişiliğin 150, ipek yorganların tek kişiliğinin 200, çift kişiliğinin 300 liradan satıldığını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yorganlardan detaySadık Can yorgan dikerkenSadık Can ile röportajDetay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

================================

Köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi İzmir'in Ödemiş ilçesinde Şükrü Kocabıyık (60), 5 dönümlük köy mezarlığını çiçek bahçesine çevirdi.Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Şükrü Kocabıyık, 2010 yılında annesi Ömriye Kocabıyık ve kız kardeşi Ayşe Özpınar'ı yangında yitirdi. Eski bir çiçek üreticisi olan Şükrü Kocabıyık, çok sevdiği yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirme kararı aldı. Kocabıyık, mezarları Güney Amerika ve Karayipler'e özgü çiçekli bir çalı türü olan 'ağaç menekşesi' adlı bitkiyle süsledi. Çalışmayı beğenen mahalle sakinleri, Şükrü Kocabıyık'tan kendi yakınlarının mezarlarına da aynı bitkiyi dikmesini istedi. Kimseyi kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi. Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.Yaptığı çalışma hakkında konuşan Şükrü Kocabıyık, "Annem Ömrüye Kocabıyık ve kız kardeşim Ayşe Özpınar yanarak can verdi. Annemin ve kız kardeşimin başına ağaç menekşesi dikmiştim. Ağaçlar büyüdüler. Eflatun rengi çiçekleriyle gelen- gidenlerin dikkatini çekti. Birçok kişi bana kendi mezarlarına da çiçek dikmesini istedi. Gelen talepleri geri çevirmedim. Mezar aralarına ayrıca rengarenk çiçeklerle donatarak, mezarlığı çiçek bahçesine çevirdim. Mezarlıktaki tüm çiçeklerin bakımını ve sulanmasını ücretsiz olarak üstlendim. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Mezarlığımız köyü ziyarette gelen herkesin dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler bizim mezarlığı örnek alıyorlar" dedi.Seyrekli Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız (52) ise "Köyümüzün mezarlığını bakımını, temizliğini, sulamasını Şükrü Kocabıyık Ağabeyimiz üstlendi. Mezarlığımızın bulunduğu arazi, toplam 5 dönüm. Tüm mezarlığın, çiçeklendirme ve ağaçlandırma işlemini de Şükrü Kocabıyık yapıyor. Burada mezarı bulunan ziyaretçilerimiz geldiklerinde, buraya bakarak güzel olduğunu söylüyorlar. Kendisini teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------Mezarlığın görünüşüÇiçekler, ağaçlar görüntüKöy muhtarı ve Şükrü Kocabıyık'ın mezarlar başında

Muhtarın ve Şükrü Dedenin konuşması

Haber- Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

===========================

Kaynak: DHA