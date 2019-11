DHA YURT BÜLTENİ - 4

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26

Tescilli organik fasulye, yok satıyor

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetiştirilen tescilli 'Akkuş şeker fasulyesi'nde, iç piyasa yoğunluğu nedeniyle ihracat talebi karşılanamıyor. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, fasulyenin yoğun talep gördüğünü belirterek, "Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayacak seviyede üretim olunca ihracata başlayacağız. Şu an iç piyasada fasulyemiz anında satılıyor" dedi.Akkuş ilçesinde yetiştirilen Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilen 'Akkuş şeker fasulyesi', tüketici ve gıda işletmecilerinden rağbet görüyor. Yıllık 500 tona yakın üretilen fasulye, ilçedeki Akkuş Ziraat Odası tesislerinde paketlenerek, yurt içinde market ve lokantalara satılıyor. İlçede yaklaşık 1500 çiftçi, 'Akkuş fasulyesi' üretimiyle gelir sağlıyor. Tescilin ardından değerlenen fasulyenin kilogram fiyatı iç piyasada 25, yurt dışına da 35 TL'den satışa sunuluyor.'FAZLA TALEP VAR'Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, tescilli fasulyeye her yıl talebin daha da arttığını, mevsimsel koşullar nedeniyle bu yıl 100 tona yakın fasulye üretildiğini belirterek, şöyle konuştu: "İlçemizde üretilen tescilli fasulyeyi çiftçilerimizden biz alıyoruz. Ziraat Odası olarak tesisimizde paketliyoruz. Böylece pazarlama sorunu yaşanmıyor. Üretimde 500 ton seviyesine kadar çıkmıştık ancak bu sene gerileme yaşandı. Dolu ve fırtına büyük zarar verdi. Her geçen yıl fasulyeye talep artınca fiyatta yükseliyor. Üreticinin ilçemizde artık fasulye önemli gelir kapısı. 15 bin dönüm hektar alanda fasulye üretiyoruz. Sulanabilir arazimiz az, Büyükşehir Belediyemizin katkı ve destekleriyle önümüzdeki 3 köyümüzde sulama yapacağız. Fasulye talebi bu yıl çok iyi. Üretilen fasulye çok rahat tüketilebiliyor. Tescillendikten sonra hiç pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Yurt dışından da yüklü miktarda talep var. Bu talebi karşılayacak seviyede üretim olunca ihracata başlayacağız. Şu an iç piyasada fasulyemiz anında satılıyor." ALMANYA'YA 100 TON İHRAÇ EDİLECEKAlmanya'ya 100 ton fasulye ihraç etmek için firma ile sözleşme imzaladıklarını; ancak fasulyenin beklenen rekoltede olmaması nedeniyle bu ihracatı henüz gerçekleştiremediklerini de aktaran Kaya, "Bu sene yurt dışına satacak fasulyemiz kalmıyor. İhracat yapabilecek düzeyde talebi karşılayabilecek bir paketleme tesisine ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda destekleri olacak. Paketleme tesisi kapasitesini artırdığımızda önümüzdeki yıl Almanya'ya ilk ihracatımızı başlatacağız. Almanya'nın istediği doğrultuda paketleme tesisimiz olmadığı için Almanya'nın taleplerini yerine getiremedik. Ayrıca Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri'yle sözleşmemiz var. Tüm satış yerlerinde de fasulyemiz satışa sunuldu" dedi.Başkan Kaya, fasulye ihracatında paketleme tesisi ve sulama sistemi gibi destekleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür etti.'GELEN, AKKUŞ FASULYESİNİ SORUYOR'Akkuş ilçesinde restoran işletmecisi Erdal Kabar, restoranlarında her gün kuru fasulye yemeği hazırladıklarını, şeker fasulyesinin yoğun talep dolayısıyla her gün bol miktarda tüketildiğini söyledi. Kabar, "Yöredekilerin yanı sıra buraya gelen yerli ve yabancı turistler fasulyeye rağbet gösteriyor, Akkuş fasulyesini soruyorlar. Ordu- Tokat yolunu kullanan sürücülerde muhakkak burada mola verip fasulye yemeği yiyor. Organik fasulyemizin özelliği; kabuk atmıyor, gaz yaptırmıyor. Fırında 1 saatte pişiyor, damak zevkine uygun, sos katmadan kendine özgü bir lezzeti var" dedi.

Antalya'ya diş tedavisinden yılda 500 milyon Euro Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, kentin diş tedavisi konusunda standart üstü bir yerde olduğunu belirterek, "Antalya diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyor. Bir haftada diş tedavisi yapılıyor. Avrupa'dan çok yoğun talep var" dedi.Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, diş hekimliği mesleği ve toplumun diş sağlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bilimsel diş hekimliğinin 111'inci yılını kutladıklarını, toplumu ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirmek için büyük gayret gösterdiklerini aktaran Yücel, toplumun ağız sağlığıyla ilgili büyük bir eksiklik içinde olduğunu söyledi. Genel sağlığın ağızdan başladığını, ağız ve diş sağlığının tüm vücudu etkilediğini kaydeden Yücel, Avrupa'da yaşayan insanların ağız ve diş sağlığı için çok ciddi para harcadıklarını söyledi.DİŞ SAĞLIĞINDAN YILDA 500 MİLYON EUROTurizm kenti Antalya'nın artık sağlık turizmiyle de anıldığını ifade eden Gassan Yücel, yüksek standartlar nedeniyle kentin İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Yurt dışından sırf ağız sağlığı ve diş tedavisi için Antalya'ya gelenler olduğunu da kaydeden Yücel, şöyle konuştu: "Antalya, diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyor. Böyle ciddi bir bütçeye sahip. Antalya'daki diş hekimleri bunu daha kolay ve rahat nasıl yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalar çok memnun ayrılıyor. Bu şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Avrupa ülkelerinden çok yoğun talep var. İşimizin kalitesi tartışılmaz. Bir hafta gibi kısa sürede tedavi tamamlanabiliyor."Yücel, sağlıkta şiddete de dikkati çekerek, hekimlerin ve sağlıkçıların her ne sebeple olursa olsun şiddete maruz kalmaması gerektiğini belirtti.ÜST DÜZEY TEDAVİ İMKANIAvrupa'dan gelen hastaların tedavisini yapan diş hekimlerinden Ahmet Emre Gülerik, kentin hem tatil, hem sağlık turizminde tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi. Turistlerin diş tedavileri sürerken aynı zamanda tatil imkanı bulmalarının Antalya'yı tercih etmelerinde önemli etken olduğunu aktaran Gülerik, "Trafik probleminin olmaması, denize kolayca ulaşabilmeleri turistleri etkiliyor. Antalya diş tedavisinde çok ciddi rakamlar kazanıyor. En çok İngiltere ve Avrupa ülkelerinden geldiklerini söyleyebilirim. Hastalara üst düzey tedavi imkanı sunmamız ve ülkelerine göre daha uygun fiyata tedavi olabilmeleri bizi tercih etmelerinde etkili oluyor" diye konuştu.DİŞ TEDAVİSİ İÇİN HOLLANDA'DAN GELDİDiş tedavisi için Hollanda'dan gelen emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), Hollanda'da bir arkadaşının Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı tavsiye ettiğini söyledi. Tanıdığının dişlerine bakarak 'Nasıl yani Türkiye'de gerçekten böyle güzel yapıyorlar mı?' diye şaşırdığını da ifade eden Stronkhorst, "İlk önce tek implant düşündüm. Daha sonra üst çenemin komple yapılmasını istedim. Şu anda çok memnunum. Gelecek tedavide, alt çeneden 6 dişimi de implant yaptıracağım. Dişlerimi çevrem ve eşim çok beğendi" dedi.

Ürettiği renkli yumurtalarla, çocukların ilgisini çekiyor

Bursa'da İnegöl ilçesinde, süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Talat Korkut (51), 7 farklı renk tonunda ürettiği yumurtalarla, özellikle çocuklarıni ilgisini çekiyor. Yumurtaların tanesini 10 TL'den satışan sunan Korkut, renkli yumurta ticaretinin iyi bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurduğu çiftlikte, süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Talat Korkut, ürettiği 7 farklı renk tonundaki yumurtalarla dikkat çekiyor. Yeşil, sarı, gri, kahverengi, beyaz, mavi ve turuncu renkteki yumurtaların tanesini 10 TL'den satışa sunan Korkut, özellikte çocukların ilgisini çekiyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, "Hobi olarak süs tavuğu yetiştiriyoruz. Süs tavukları Amerika'dan geliyor. Çeşit çeşit tavuklarımız var. Bu tavukların yumurtaları renk renk. Protein oranı diğer beyaz renkteki yumurtalara göre daha fazla. Yumurtayı sevmeyen çocuklar, renginden dolayı yumurtaları tüketmek istiyor. Bu yumurtalar ile aylık 5 ile 10 bin lira arasında kazanç sağlamak mümkün. Yumurtalar, iyi bir gelir kaynağı olabilir" dedi.

Balık pastırması üretti

Antalya'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.Antalya'da sağlık sektöründe çalışan Ahmet Akbaş, memleketi Çanakkale'ye gittiğinde ağabeyinin yaptığı balık pastırmasını çok beğenerek, kendisi için pastırma yapmaya başladı. ilk denemesinde başarısız olan Akbaş, defalarcca denemesinin ardından kendi tarifini buldu. Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı. Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırma üretimine başladı. '100 KİLO BALIKTAN 35 KİLO PASTIRMA'Balık pastırmasının, kilosu 350 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini belirten Akbaş, "Aslen 8 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu işe hobi olarak deneme amaçlı başladım. Tadına bakan herkes beğenince üretmeye başladım. Japonya'ya ihraç edilecek akya ve orkinos balıklarından alıyorum. Hazırlanma süreci yaklaşık 35 gün. Balığın 15 günü tuzda bekleyerek geçiyor, daha sonra buzlu suya giriyor. Suyu belli derecelerde tutmak gerekiyor. Ardından çemenlenip kurutmaya giriyor. Tekrardan çemenleyip kurutunca pastırma haline geliyor. 100 kilo balıktan 35 kilo pastırma üretiliyor. Hazır hale gelen pastırmalar öncelikle bağımsız bir şirkete gıda analizine gönderiliyor. Analizin ardından süreci biten pastırmalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.'MEVZUATTA HENÜZ YERİ YOK'Şu ana kadar pastırmanın tadına bakanlardan olumsuz tepki almadığını belirten Akbaş, "Ürünü alan herkes beğeniyor ve istemeye devam ediyor. Mevzuatta henüz balık pastırmasının yeri yok. 6 ay önce gerekli makamlara başvurularımı yaptım. Cevap olarak füme tesisi kurmam söylendi. Ancak yaptığım işin fümelemeyle ilgisi yok. Bu ürün fırın kullanılmadan tamamen kuru ortamda üretiliyor" diye konuştu.'DANA PASTIRMASINA BENZİYOR'Balık pastırmasının tadına bakan Görken Güner, "Sadece çok hafif bir balık tadı geliyor. Onun dışında çemeni ve baharatlarıyla dana pastırmasına benziyor" dedi.Balık pastırmasının deniz mahsullü makarnalarda kullanılabileceğini söyleyen Mustafa Dereli de "Genel olarak dana pastırma ile aynı baharatlar kullanılmış. Arkadan balığın o denizimsi tadı da geliyor. Tadı güzel, ben beğendim" diye konuştu.

'Kuş Cenneti' Tödürge Gölü'nde sonbahar

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Tödürge Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Gölün çevresindeki ağaçların ve otların sararmasıyla ortaya çıkan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge Gölü sonbahar ile birlikte farklı bir görüntüye büründü. Sivas'ın en büyük gölü olan ve tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındıran göl sonbaharda da doğanın güzelliklerini yansıtıyor. Sarının ve mavinin tonlarının etkili olduğu göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölün çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor. Bölge, düğün ve yaşam fotoğrafları çalışmaları için de doğal bir stüdyo olarak değerlendiriliyor.'EŞSİZ BİR DOĞA GÜZELLİĞİNE SAHİP'Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, gölün 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Burası Zara ilçemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Tödürge Gölü, eşsiz bir doğa güzelliğine sahip bölge. Dört mevsimde ayrı bir güzelliği var. Tarihi ve doğal güzelliği ile eşsiz bir yer. Şu anda gölümüzde sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Bahar döneminde de kuşların göç zamanında eşsiz güzelliklere sahip bir yer. Kışın da gölümüzün yüzeyi tamamen donuyor ve üzerinde yürünebiliyor. Hem güzelliğiyle hem de konum itibariyle turizme aç bir bölge. Buranın mutlaka değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.Tödürge Gölü kenarında bulunan hakim bir bölgeye 'Seyir Tepesi' projesi hazırladıklarını belirten Kaymakam Sayın, "Burada çok fazla gezilecek bir alanın olmadığını fark ettik. Burayla ilgili bir proje yapmaya karar verdik. Göl kenarında hakim bir noktada, insanların burayı seyretmesi için 'Seyir Tepesi' projesini hazırladık. Yoldan gelip geçen vatandaşlarımızın bu gölün güzelliklerini görmelerini, fark etmelerini istiyoruz. O yüzden bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

