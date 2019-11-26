DHA YURT BÜLTENİ - 4

26.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:31

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (2) - (YENİDEN)

Türkiye'nin 4'üncü çit kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, 6 saat sürdü.

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları bağışlandı. Ailenin uzuv bağışında bulunduğunu açıklaması üzerine Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, yaklaşık 4 saat süren operasyonla bağışlanan kolları aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi tetkiklerin ardından, 2015 yılında güneş paneli tamiri yaparken elektrik akımına kapılıp çift kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'i nakil için çağırdı.

NAKİL 6 SAAT SÜRDÜAntalya'da oturan Yusuf Oğuz Şimşek, tetkiklerin ardından dün gece nakil için ameliyata alındı. Prof. Dr. Özkan ve 25 kişilik ekibi, dün gece nakil operasyonuna başladı. Türkiye'nin ilk uzuv nakillerini yaparak dünya tıp tarihine isimlerini yazdıran deneyimli ekip, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Şimşek'e çift kol naklini gerçekleştirdi.YOĞUN BAKIMA ALINDIProf. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekibin yaptığı nakil sonrasında Yusuf Oğuz Şimşek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Şimşek'in herhangi bir komplikasyon olmaması halinde 10 gün içinde normal servise alınması bekleniyor.ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞAdı açıklanmayan ve dün beyin ölümü gerçekleşen erkek donörün, 1.5 ay önce organlarının bağışlanmasına dair vasiyet bıraktığı, üzerinden de organ bağış kaydı çıktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü------------Yusuf Oğuz Şimşek'in fotolarıEski nakillerden görüntülerHastane dış plan

HABER: Erol AKKIR- Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı

Adana'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.Olay, 22 Kasım'da Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan'ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar'ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay'ı kısa sürede yakaladı. Abdülkadir Ay'ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan'ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.

Görüntü Dökümü------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiCinayet zanlısının (siyah ceketli) getirilmesi***ARŞİV***Olay yerindeki ambulanslardan görüntüAmbulansın içindeki ölen şahsın görüntüsüPolis aracından görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Batman'da kaçak elektrik denetiminde gerginlik

Batman'ın Beşeri İlçesi'ne bağlı Bilek Köyü'nde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü sırasında köylülerin engeliyle karşılaştı. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralanırken, 4 kişi ise gözaltına alındı. Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu sabah da yüzde 80'in üzerinde kayıt dışı kullanım olan Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek Köyü'ne gitti. Ekiplerin köyde kaçak elektrik kontrolü yapacağını öğrenen bir grup müdahale girişiminde bulundu. Dicle Elektrik görevlileri çalışmaları engellenince jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarmanın ikna çabası sonuçsuz kalırken, kalabalık bu kez sloganlar eşliğinde yürüyerek ekiplere saldırmak istedi. Jandarmanın biber gazıyla müdahalesi sırasında grup, jandarma ve Dicle Elektrik görevlilerine taşlı saldırıda bulundu. Gerginlik, jandarma ekiplerinin TOMA ile müdahalesiyle son buldu. Çıkan olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise yaralandı.Kaçak elektrik kontrolü alınan güvenlik önlemlerinin ardından başlatılabildi.

Görüntü Dökümü-------------Köyden görüntü-Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi-Köylülerin yürüyüşü-Jandarma ekiplerinin müdahalesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,

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Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor -

Batman'ın antik Hasankeyf ilçesindeki mağarada doğan Mehmet Tilki (66), genç yaşında Adana'ya yerleşti. Seyhan Belediyesi'nde çalışıp 10 yıl önce emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağaraya yerleşen Tilki'nin 5 çocuğu ve eşi ise Adana'da ikamet ediyor. Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Mağaramda çok mutluyum. Burada gözümüzü açtık. Mağarayı ölene kadar terk edemeyeceğim" dedi. Hasankeyf ilçesinde bir mağarada dünya gelen Mehmet Tilki, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti. Seyhan Belediyesi'nde çalışan Tilki, emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü mağarasına geri döndü. 10 yıl önce mağarasına dönen Tilki'nin eşi ve 5 çocuğu ise Adana'da yaşıyor. Ilısu Baraj gölü dışında kalacak olan mağarasını terk etmemeye kararlı olan Tilki, atalarının yaşamını sürdürdüğü üç katlı mağarayı modern konutlara değişmeyeceğini söyledi. 'MAĞARAMDA MUTLUYUM' Üç katlı mağarasında güvercin ve keklikleriyle mutlu olduğunu anlatan Tilki, "Ailem Adana'da yaşıyor. Onlar ara ara ziyaretime geliyor. Buradaki mağaramda çok mutluyum. Yazın serin ve kışın ise sıcak olan mağarada sağlıklıyım ve mutluyum. Su seviyesi yükseldiğinde de mağaram etkilenmeyecek. Mağaramda hem eski ilçe merkezine hem de yeni yerleşim birimine baktıkça hüzünleniyorum" dedi. 'ŞEHİR HAYATINDAN KURTULMAK İÇİN MAĞARAYA YERLEŞTİM'Tilki, şehir hayatından kurtulmak için doğduğu mağaraya yerleştiğini ifade ederek, ölene dek burada kalacağını söyledi. Tilki, "Bu mağara dedemden kalmadır. Biz de gözümüzü bu mağarada açtık. Daha sonra Seyhan Belediyesi'nden emekli olduktan sonra şehir hayatından kurtulmak için doğal hayata geçtim. Şehir hayatından ben kaçtım. Şehir hayatı hoşuma gitmedi kalabalık, beton dışında doğru dürüst yeşil alanlar kalmadı. Gündüz çalışma ve gece şehrin gürültüsünden buraya inzivaya çekildim. Huzuru buldum, kafam rahat. Birileri sohbet ediyoruz. Baraj gölü oluşunca da şişme lastikle ulaşımımı sağlayacağım. Mağarayı ölene kadar terk edemeyeceğim, buradayım. Bu mağaranın dili olsaydı da konuşsaydı. Kaç asırdır kimleri ağırlamış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Mağaradan görüntü-Mağaradan eski ve yeni Hasankeyf'e kuş bakışı-Mehmet Tirki ile röportaj-Hasankeyf'ten görüntü-Genel ve oetay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman),

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Finike'de portakal hasadı başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde mikro kliması, alüvyon toprak yapısı ve su kaynakları sayesinde dünyanın en kaliteli narenciye ürünleri arasında yer alan coğrafi işaret tescilli Finike portakalının 2019-2020 hasat sezonu başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sezonun geçen yıllara oranla hareketsiz başladığını söyledi.Finike portakalı 2019- 2020 hasat sezonu başladı. Sezonu değerlendiren Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürün kalitesinin güzel olduğunu söyledi. 180- 200 bin ton civarında rekolte beklediklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Bu da yaklaşık Türkiye genelinin yüzde 18, Antalya'nın da yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Sezon geçen yıllara oranla biraz hareketsiz başladı. Portakal kış meyvesidir. Mevsimin sıcak gitmesinden dolayı sezon başlangıcında 2 TL'ye giden fiyatlar talep az olduğu için bugünlerde 1.5 TL civarına düştü. Önümüzdeki günlerde havanın mevsim normallerine dönmesiyle, üreticimiz talebin artması ve fiyatların yine yukarı çıkmasını ümit etmektedir" dedi. 'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜST ÜSTE DOĞAL AFET YAŞADI'15 Kasım itibarıyla başlayan Finike portakalı hasadının nisan ayına kadar devam edeceğini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Geçen yıllarda olduğu gibi doğal afetlerle karşılaşmazsak, nisan ayının sonuna kadar üretimimizi tamamlayacağız. Geçen yıllarda üst üste yaşadığımız doğal afetten dolayı çiftçilerimiz zarar gördü. Afetlerin yanı sıra gübre, ilaç, mazot fiyatları çok artmasına rağmen portakal fiyatları aynı seyrediyor. O nedenle afet görmeden, mevsim iyi geçerse ve fiyatlar 2 TL civarında olursa narenciye sezonu üreticimizi kurtarır diye düşünüyorum" diye konuştu. TARSİM, PORTAKAL İÇİN FİNİKE'Yİ PİLOT BÖLGE SEÇTİ Bileşim öğeleri mineral ve vitaminler açısından çok zengin olan Finike portakalının TARSİM kapsamındaki sigorta süresini uzatmaya yönelik uzun süredir çalışma yaptıklarını da belirten Halil Sarıçobanoğlu, 29 Ocak'ta biten sürenin 14 Şubat tarihine kadar uzatıldığını ve Finike'nin pilot bölge seçildiğini söyledi. Sürenin uzatılmasına yönelik sadece kendilerinin değil, Ziraat Odası eski başkanı Hüseyin Uygun ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de mücadele verdiğini anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, şöyle dedi: "Sezon öncesi poliçelerin yenilendiği dönemde 29 Ocak'ta sona eren süre 14 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 14 Şubat tarihine kadar hasat büyük oranda tamamlanmış oluyor. Bu nedenle doğal afet riskine karşı uzatılan bu süre üreticiyi büyük ölçüde rahatlattı. Sürenin uzatılmasına destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü------------Hasat yapılırken görüntüHalil Sarıçobanoğlu röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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Kaynak: DHA