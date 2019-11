DHA YURT BÜLTENİ - 4

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:22

PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Van, Hakkari ve Şırnak'taki Faraşin bölgesinde 157 timin katılımıyla 'Kıran-6' operasyonu başlatıldı.İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos'ta Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayan 'Kıran-2' operasyonunu gerçekleştirdi. Siirt ve Şırnak'taki Helekol ve Bestler Dereler'de 'Kıran-3' operasyonu 21 Eylül'de; Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu ise 24 Eylül'de başlatıldı. Bu operasyonlar sürdürülürken, 8 Kasım'da Diyarbakır, Bingöl ve Muş'u kapsayan 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla düzenlenen operasyona jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla birlikte 157 operasyonel tim ve 2 bin 360 kişilik personel katılıyor. Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yönettiği operasyonda, teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriyor.

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 13 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapı sahiplerin ikna edilmesiyle, ekipler yıkım çalışmalarına başlandı.

Tatlı yerine mikrop üretmişler

İzmir'de Buca Belediyesi zabıtaları, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın yaptı. Gündüz baskınından saklanmaya çalışan tatlıcıya gece suçüstü yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyeni hiçe sayarak ürettiği ürünleri İzmir'de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane mühürlenirken, ürünleri de imha edildi.Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Buca ilçesi başta olmak üzere İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya üretim yaptığı öne sürülen merdiven altı tatlı imalathanesinin peşine düştü. Ekipler yaptıkları araştırma sonrasında Buca Seyhan Mahallesi'nde sanayi oto tamircilerinin olduğu bölümde yer alan bir imalathaneyi mercek altına alarak Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak ilk baskından kurtulmaya çalıştı. İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla imalathaneye suçüstü yaptı. Yapılan baskında Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştıran işletmenin hiçbir hijyen önlemi almadan tepsi tepsi tatlı üretimi yaptığı tespit edildi. İşçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığına şahit olan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İşletmede yapılan denetimde, tatlı yapımının hammaddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlemlendi. Tuvalet yanında, kir tutmuş tezgah ve kazanlarda açık bir şekilde üretim yapan işletme küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta unutulmuş bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler, ruhsatsız ve izinsiz işletme gibi çok sayıda husus nedeniyle imalathaneye yasal işlem uygulandı ve mühürlendi. Baskının ardından imalathanedeki insan sağlığını tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayılarak el konuldu. Sağlıksız ürünler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp transfer merkezinde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken imalathanenin İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya piyasa değerinin altında çok sayıda ürün temin ettiği tespit edildi. Yetililer ise vatandaşları, baklava benzeri ürünler başta olmak üzere ucuz fiyata satılan ve belgeleri eksik olan işletmelerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan Nusret Candan (25) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Turan Mahallesi Yapıncak Sokak 7 numaradaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Evde Nusret Candan'ın mahsur kaldığını öğrenen ekipler, dairenin kapısını kırarak odadaki genci kurtardı. Dumandan etkilenen Candan, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da çiftçinin yeni gözdesi, zeytin üreticiliği

Karaman'da tarım sektöründe bugüne kadar buğday, arpa, mısır ile elma yetiştiriciliği ön planda olurken, son yıllarda çiftçilerin gözdesi ise zeytin üreticiliği oldu. 30 bin dekar alanda yapılan üretimde bu yıl 3 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, zeytin üretiminin mikroklima özelliği nedeniyle Göksu Havzası'nda yapıldığını belirterek, "Bizim bu bölgede üretilen zeytinlerin en büyük özelliği, asit oranı çok az olması ve yağ oranının çok fazla olmasıdır" dedi. İç Anadolu bölgesindeki yaklaşım 250 bin nüfusa sahip Karaman'da, bölgenin büyük bir bölümünde karasal iklim görülmesi nedeniyle buğday, arpa, mısır ile elma üreticiliği tarım sektöründe ön planda yer tutuyor. Kentin, batı ve güneyinde ise karasal iklimin yerini Akdeniz iklimi alıyor. Özellikle Göksu Nehri'nin bulunda havzada son yıllarda zeytin üretimi, çiftçilerin gözdesi oldu. Antep fıstığı, Cennet meyvesi ve narında yetiştiği bölgede bu yıl yaklaşık 3 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. 30 BİN DEKAR ALANDA ZEYTİN ÜRETİMİ Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle yetişen zeytinlerin de kaliteli olduğunu belirtti. 30 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade eden Bayram, şunları söyledi: "Bu bölge Göksu Havzası'nda bulunan mikroklima özelliği taşıyan bir bölgemizdir. Bu bölgeye giren köylerimiz Cerit'ten başlar Bucakkışla, Çukur, Çatak, Nunu ve Göcer'e kadar devam eder. Karaman iklimine göre farklılık gösteren ürünlerden bir tanesi de zeytindir. Zeytin üretimi konusunda bizim bölgemiz son 5 yıl içerisinde ciddi şekilde gelişme kaydedildi. Bugün itibariyle bu yıl yaklaşık olarak 3 bin ton rekolte beklemekteyiz. Şu an bölgede 30 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu üretim alanı her yıl biraz daha büyüyor. Bizim burada üretilen zeytinlerimizin diğer zeytinlere göre asit oranı düşüktür. O nedenle de üretilen zeytinlere tüccarlar özel ilgi gösteriyor. Zeytinlerimiz, Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen tüccarlara satılıyor."Bayram, ziraat odası olarak, üretim yapan köyleri zeytinleri kalitesi ve boyuna göre sınıflandırmak için makine dağıttıklarını ve bu makine sayesinde de üreticinin işlerinin kolaylaştığını kaydetti. Bölgede zeytinyağı fabrikasının eksikliğinin hissedildiğini ifade eden Bayram, "Bizim bölgemizin en büyük eksikliklerinden birisi zeytin yağı fabrikamızın olmamasıdır. Ziraat odası olarak çiftçilerimizle bir araya gelerek kurmayı planladığımız kooperatif sayesinde fabrikayı kurmayı planlıyoruz." dedi. Bayram, üreticilerin, zeytinleri 2 ila 7 lira arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi. Zeytin üreticilerinden Muzaffer Özkan, zeytin alım fiyatı nedeniyle çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi. Özkan, "Bu yıl zeytin fiyatlarımız çiftçiyi güldürdü. Ayvalık cinsi dediğimiz zeytinlerimizde oluşan hastalık nedeniyle rekoltemiz geçmiş yıllara göre biraz daha düştü ve fazla alıcı bulmadı. Onun dışında diğer türlerde bir sıkıntımız yoktu." diye konuştu.

İstanbul hayatını bıraktı, köyde yumurta üretiyorlar

İstanbul'da özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Erdinç-Nalan Öz çifti, 25 yıldır yaşadıkları şehirden ayrılarak memleketleri Tokat'ta yerleşti. Öz çifti, merkeze bağlı Sevindik köyünde tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başladı. Büyük şehir hayatına doyduklarını belirten Erdinç Öz "O gürültüye de, şatafatlı caddelere de, alış veriş merkezlerine de doyduk. Aradığımız şey huzur ve daha doğal bir yaşamdı" dedi.25 yıl boyunca İstanbul'da farklı şirketlerde yönetici olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Erdinç Öz (46), eşi Nalan Öz (45) ile birlikte, 1 yıl önce memleketi Tokat'a geldi. Merkeze bağlı Sevindik köyünde babasından kalan 4 dönümlük arazi içine bin metre kare kapalı alanı olan 3 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu. 8 aydır köylerinde tavuk çiftliği işleten çift, bin 500 tavuktan aylık 10 bin yumurta alıyor. Yumurtaları ise internet üzerinden şehir dışına ve kent merkezinde market ve bakkallara satarak geçimlerini sağlıyor.'İSTANBUL'DA YAŞAMAKTAN SIKILDIK'Ailecek Tokat'ta yerleşme kararı aldıklarını ifade eden Erdinç Öz, "İstanbul, gezip görülecek yer. Çok güzel bir şehir ama biz yaşamaktan sıkıldık. Gezmeye halen gidilebilir ama oturmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Aslında bakarsanız biz doyduk. O gürültüye de, şatafatlı caddelere de, alış-veriş merkezlerine de doyduk. Aradığımız şey daha sakin, huzurlu ve daha doğal bir yaşamdı. Biraz da temiz ve doğal gıdaya ulaşımdı. İstanbul'da aldığınız şeyin işlem görmediğinden emin olamıyorsunuz. Biz de 'en iyisi dedik kendimiz gidelim, en temiz besin olan yumurtayı kendimiz yapalım' dedik. Köyde yaşarsak sütümüzü, etimizi de gördüğümüz yerden alabiliriz diye. Bu sene tarlalarımızı ekiyoruz. Hem yem bitkilerini hem de kendi yiyeceğimiz tahılımızı ekeceğiz" dedi.'GÜNLÜK ORTALAMA 30 KOLİ YUMURTA ALIYORUZ'İşlerinin iyi gittiğini anlatan Erdinç Öz, "Günlük ortalama 30 koli yumurta alıyoruz. Böyle bir işletme için az, çünkü bu yıl bizim için bir eğitim gibi geçti. Biz de bu işin teorisini biliyoruz ama hiç yapmamıştık. Ama şu anda deneyimliyoruz. Tavuk çok hassas bir hayvan, bu sene bu tavuklarla gözlemliyoruz. Seneye daha çok kapasite ile daha çok yapmaya çalışacağız. Şu anda yumurtalarımızı anlaşmış olduğumuz market ve işletmelere veriyoruz. Biz çocukluktan gördüğümüz gibi, ninelerimizin yaptığı gibi sabah ve akşam dışarı çıkarıp buğday ile yemliyoruz. Onun dışında kendi ekmeğinin kendisini kazanmasına vesile oluyoruz. Her tarafta geziniyorlar, toprakta eşeleniyorlar, bir şeyler bulmaya çalışıyorlar" diye konuştu.'İNSANLAR KÖYLERİNİ BIRAKMASIN'Doğayı çok sevdiğini ve köyde yaşamakta zorluk çekmediği belirten Nalan Öz ise, "Ben tabiat aşığı bir insanım. Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. İnsanlardan uzak sırf doğayla, hayvanlarla hem bir iş için hem kazanç elde ediyorum. Hem de hayvanlarla olan sevgimi burada gideriyorum. İnsanlar köylerini bırakmasınlar. Asgari ücret şu an 2 bin lira. Mesela bu parayı köylerinde tarlalarını ekerek, ektikleri ürünleri satarak, hayvancılık yaparak kazanabilirler. En azından yiyeceklerini çıkarsınlar. 2 bin lira nasıl olsa köylerinde de kazanırlar. Köylerini terk etmesinler. Şu an gençler özellikle köyden sıkılıyorlar. Şehir hayatına özeniyorlar. Oysa büyük şehirlere gidenler daha çok zorlanıyorlar" dedi.

