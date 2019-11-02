DHA YURT BÜLTENİ - 4

02.11.2019 10:36

Bitlis'e yılın ilk karı yağdı

Bitlis'te dün geceden beri devam eden yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı sokakları beyaza bürüdü.

Kentte dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan yılın ilk kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Yağan kar, sonbahar renklerine bürünene ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yağmur ve kar şeklinde gün boyunca devam edeceğini, akşam saatlerinden sonra da bölgeyi terk edeceğini açıkladı. Yetkililer özellikle sürcülerin daha dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Görüntü Dökümü

----------Kar yağışından görüntüler-Kar altındaki ağaçlardan detay-Bitlis tabelasından görüntü-Kar altındaki araçlardan görüntü-Yolda ilerleyen araçlardan detay-Çocuk parkından görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS;-

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Pastacılar kralına kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar

Kocaeli'de kurduğu dondurulmuş pasta fabrikası ile sektörde kısa sürede büyüyen ve 'Pastacılar Kralı' olarak anılan iş insanı Ç.V., iddialara göre fabrikasına kar ortağı yapacağını söylediği kişileri dolandırarak kayıplara karıştı. Dolandırılanlar arasında yer alan Silahlı çifti, yaklaşık 400 bin lirayı Ç.V.'ye inanarak verdiklerini, dolandırılmaları üzerine şikayetçi olduklarını söyledi.Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2012 yılında soğutma yöntemi ile raf ömrü 1 yıla kadar uzanan soğuk pasta fabrikası açan iş insanı Ç.V., sektörde kısa sürede büyüyerek 20 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Kendi sektöründeki başarısından ötürü 'Pastacılar Kralı' olarak anılan Ç.V., geçen Ağustos ayında sırra kadem bastı. Ç.V.'nin birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.Ç.V. hakkında, Müşerref ve Mehmet Silahlı çifti suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçede, Ç.V.'nin kendilerine kar ortağı olacaklarını söylediği ve bu sebeple kendilerine ait evi 300 bin TL'ye satarak bu parayı Ç.V.'ye verdiklerini, daha sonra birikmiş paraları ve kredi kartlarından toplamda 100 bin TL daha verdiklerini belirten Silahlı çifti, iş insanının bulunarak zararlarının telafi edilmesini istedi.'EVİMİ SATIP, PARASINI VERMEMİ İSTEDİ'İş insanı Ç.V.'nin Katar'da yeni bir işe başladığını duyduğunu söyleyen Mehmet Silahlı, "Bu kişiyle ben daha önceden tanışmıştım. Kartepe'de bir fabrika kurunca bana da güzel bir teklif yaptı. Bana evimi satmamı ve parasını ona vermemi söyledi. Ben de sattım ve kar ortaklığı hissesi verdi bana. Evi 300 bin TL'ye sattım. Sonra beni sürekli oyaladı ve kardan gelen benim payımı hiçbir zaman vermedi. Sürekli zararda olduğunu söyleyerek beni oyaladı. Beni kandırıp kredi kartlarımı da kullandı. Bana sürekli umut verdi. Ben mağdur oldum ama başkaları da bu kişi yüzünden mağdur olmasın. Benim toplam zararım 400 bin TL'yi buldu. Piyasada benim duyduğuma göre bu kişi birçok insandan bu şekilde para alıp insanları sürekli oyalamış. O sırada da insanların paraları ile sefa sürdü. İnsanları sürekli dini kullanarak kandırdı. Şimdi de o paralar ile Katar'da yeni bir iş kurduğunu duyduk. Bu kişinin tedarikçilerden, bankalardan, benim gibi insanlardan aldığı toplam para 30-40 milyon TL'yi buluyor. Bugüne kadar kimseye ödeme yapmadı, yapmaya da niyeti yok" dedi.'EŞİME BABASINDAN KALAN EVİ SATTIK'Ç.V.'nin güvenilirliğini araştırmadan, sadece sözüne güvenerek para verdiklerini söyleyen Müşerref Silahlı, "Biz en başta hiç araştırmadan, dini bütün bir insan gibi gözüktüğü için, sadece onun sözüne güvenerek girdik. Biz ailecek de sürekli görüşüyorduk. 16 kez hacca gidip geldiğini söylüyordu. Ben onunla sözleşme imzaladıktan sonra bunun resmi bir evrak olduğunu düşündüm. Bunun aramızda kalacağını düşünmüyordum. Ev satıldığı gün paranın direk kendi hesabına yatırılmasını istedi. Hatta ben eşime, 'Elimizde hiçbir evrak yok. Önce bir araştıralım ondan sonra yapalım' dedim. Biz konuşmamızı bitirmeden eşime telefon açıp parayı nereye yatıracağımızı söyledi. Eşime ben 'Yapmayalım' dedikçe eşim, o kişinin güvenilir birisi olduğunu söyleyerek beni sakinleştirdi. Eşime babasından kalan evimizi sattık. Daha sonrasında dolandırıldık" diye konuştu.'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'Psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Müşerref Silahlı, şöyle konuştu: "Biz onunla sözleşme yaptıktan sonra sürekli gidip geldik. Fabrikaya sürekli gidip görüşmeler yaptık. Çünkü bize her ay düzenli bir şekilde para alacağımızı vaat etmişti. Fakat hiçbir şekilde bunu yapmadı. Ben sordukça sürekli yalan söyledi. Sadece Ramazan ayında bir kez ödeme yaptı. Onu da ben sürekli gidip paramızı istediğim için yaptığını düşünüyorum. Bana 2 bin 900 TL bir para verdi o zaman. O zaman da zaten işlerini toparlayıp kaçma hazırlığındaymış. Bizi ayağının altından kaldırmak için verdi o parayı. Çok eminim bundan. Bu süreçte bizim psikolojimiz bozuldu. Hastalık sahibi olduk. Sürekli yalanlarla uğraştığımız için psikolojik olarak ilaç kullanır hale geldik. Devletimiz şu anda hem sınır ötesinde hem de sınır içerisinde teröristlerle mücadele ediyor. Ticaretin teröristi de bu şekilde oluyormuş. Bu da insanların parasına kast ediyor. Buna da ben ticaret teröristi diyorum. Devletimize, savcılarımıza, İçişleri Bakanlığımıza bu konunun araştırılması için çağrıda bulunuyorum."

Görüntü Dökümü-------------Müşerref ve Mehmet Silahlı çiftinin görüntüleriSavcılığa yapılan başvuru evrağının görüntüsüMehmet Silahlı ile röp.Müşerref Silahlı ile röp.

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, B.İ.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, variller içinde 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Görüntü Dökümü-------------Polislerin depoya girmesiVarillerin görüntüsüVarillerin içindeki sahte içki

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine şantiye bekçisi sahip çıktı

Hakkari"nin Yüksekova ilçesinde akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine, bölgedeki bir şantiyenin bekçisi Harun Yalçın sahip çıktı. Yalçın, ilk müdahalesini yaptığı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği çalışanlarına teslim etti. Kızıl şahin, tedavi için Van'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Keremağa Köprüsü yakınlarında konduğu elektrik hattında akıma kapılıp yol kenarına dusen kızıl şahin, bölgedeki bir beton santralinin şantiye bekçisi Harun Yalçın tarafından bulundu. Yalçın, ağır yaralanan şahini karton kutuya koyup, tedavisinin yapılması için Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne haber verdi. Yalçın, "Gelen ses üzerine gidip baktığımda, şahini kanadı kırık halde buldum. Sol kanadı kırılmıştı. Elektrik akımına kapıldığı için de hemen toprağa gömdüm. Biraz bekledikten sonra da kulübeye götürüp battaniyeye sarararak sıcak tutmaya çalıştım. Kendine geldiğini anlayınca da Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliliği'ne haber verdim. Şantiyeye gelen ekiplere yaralı kızıl şahini teslim ettim" dedi.Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Engin Yılan ise yaralı kızıl şahine ilk müdahaleyi yapıp kendilerine teslim eden Harun Yalçın'a teşekkür etti. Engin Yılan, şahini Van'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne göndereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü--------------Çevreden detay-Kızıl Şahin kuşudan detay-Şantiye bekçisi kuş'a su ermesi-Şantiye bekçisi Harun Yalçın ile röportaj-Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Engin Yılan ile röportaj-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ,

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Dezavantajlı öğrenciler için 'öğretmenim elimden tutar mısın?' projesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda başlatılan 'öğretmenim elimden tutar mısın?' projesi ile öğretmenler, davranışlarında problem olan öğrenciler ile bire bir ilgilenerek ve farklı eğitimler vererek sosyal hayata kazandırıyor.İlçede, 1200 öğrencisi bulunan Şehit Cuma İbiş Ortaokulunda dezavantajlı öğrencilere yönelik 'öğretmenim elimden tutar mısın?' projesi uygulanmaya başlandı. Okulda sınıf arkadaşlarıyla geçimsizlik, anne babasına karşı saygısızlık, hayvan ve doğa sevgisi olmayan, şiddete meyilli, madde bağımlılığı gibi dezavantajlı durumda olan öğrencileri tespit edilen öğrenciler projeye dahil edildi. Okul idaresi ve öğretmenler bu öğrencilerin topluma uyum sağlaması ve alışkanlıklarından vazgeçmesi için proje kapsamında eğitime tabi tutuluyorlar. 60 öğretmenin her biri bir öğrencinin sorumluğunu alarak, proje kapsamında okulda kuş besleme, ağaç dikme, sportif faaliyetler, satranç, kitap okuma, resim yapma ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitim veriyor. Ayrıca rehberlik servisi ile de görüştürülen öğrencilerin davranışlarında düzelmeler sağlandığı belirlendi.Proje ile hayvan sevmeyen öğrencilerin şu anda kuş ve kedi beslemeye başladığını söyleyen okul müdürü Ferit Çiftçi, "Okulumuzda proje ekibimiz ve rehber öğretmenler öncülüğünde bazı ölçütler ile belirlenen 60 öğrencimizi sosyal hayata hazırlamaya yönelik yürürlüğe koyduğumuz bir proje. Projemizde akademik başarı söz konusu değil. Önceliğimiz belirlenen dezavantajlı öğrencilerin hayata hazırlanması, olumsuz bir dokunuşla faklı yöne meyil eden çocuklarımızı olumsuz yönlerini olumlu hale getirme ve topluma faydalı birer birey haline getirmeyi hedefledik. Öncelikle sınıf içerisinde dersi sabote eden, akranları ile sorun yaşayan, iletişim becerisi eksik olan, doğa ve hayvan sevgisi olmayan tarzdaki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerin tespiti sonucunda belirlenen öğrencilerimizin velilerinden ve kurumlardan gerekli resmi izinleri alarak projemizi uygulamaya koydukö dedi. Projeye dahil edilen dezavantajlı 60 öğrenci ise uygulamadan memnun olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Projenin uygulandığı okulÖğrencilerin sportif faaliyetleriKitap okuyan öğrenciSatranç oynayan öğrencilerResim çizen öğrencilerKuş besleyen öğrencilerOkul müdürünün konuşmasıÖğretmenin konuşmasıÖğrencinin konuşmasıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 573 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Köy okulu öğrencilerinin çifte mutluluğu

Erzurum'un Kırmızıtaş Köyü İlkokulu'nda öğrenciler çifte mutluluk yaşadı. Öğrenciler, köylerindeki okulda protokolün de katılımıyla ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, Atatürk Üniversitesi'ndeki ağabeyleri de ona hayalleri olan oyuncaklarını hediye ederek sürpriz yaptı.Merkez Yakutiye İlçesine 22 kilometre uzaklıktaki Kırmızıtaş Köyü'ndeki ilkokulda ücretli olarak anaokulu öğretmenliği yapan Gizem Açıl, birleştirilmiş sınıf öğretmeni Büşranur Yarbaşı ile birlikte velilerle görüşerek okulda ilk kez Cumhuriyet Bayramını kutlama kararını aldı. Öğretmen Gizem Açıl, okulda ders sırasında öğrencilerden hayalleriyle ilgili mektup yazmalarını da istedi. 4 anaokul, 8 de birleştirilmiş sınıf öğrencisi hayallerindeki oyuncakları mektuplarına yazdı. Mektupları okuyan Gizem Açıl, Atatürk Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü'ndeki arkadaşlarından öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için yardım istedi. Köylülerin de yardım ettiği öğretmenler, ilk kez yapacakları kutlama için ilçe protokolünü davet etti.KÖY OKULUNDA RENKLİ TÖRENKırmızıtaş Köyü'ndeki ilkokulun bahçesi tören için bayraklarla süslendi. Türk Dünyası Kulübü üyelerinin de destek verdiği törene Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fethi Yurttaş, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, çok sayıda davetli ve köylüler katıldı. Köy okulunda kısa bir süre önce göreve başladığını belirten Gizem Açıl, "Velilerle ve öğrencilerle yaptığım görüşmelerde okulda bugüne kadar Cumhuriyet Bayramı kutlaması olmamış. Biz de bir ilki gerçekleştirmek istedik. İmkanlar ölçüsünde bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Bundan sonra Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk dendiğinde çocuklarımızın, velilerimizin yürekleri çarpar diye umut ediyorum" dedi. Protokol konuşmalarından sonra öğrenciler hazırlardıkları gösterileri sunmaya başladı. Marşlar eşliğinde gösteri yapan öğrencileri izleyen protokole közlenmiş patates ikram edildi. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda, öğrenciler ve davetliler neşeli anlar yaşadı. ÜNİVERSİTELİ AĞABEY VE ABLALARDAN SÜRPRİZTörenin tamamlanmasıyla birlikte mektuplarında hayallerindeki oyuncakları yazan öğrencilere Türk Dünyası Kulübü üyesi öğrencileri büyük bir sürpriz yaptı. Öğretmen Gizem Işık'ın mektuplarını okuduğu öğrencilerin istedikleri oyuncakları, üniversiteli ağabeyi ve ablaları teslim etti. Minik öğrenciler bebek, helikopter, piyano, doktor seti gibi oyuncaklarını öğretmenleri ve Türk Dünyası Kulübü Başkanı Olgun Çağdaş'ın elinden aldı. Köy okulundaki kutlamalar kulüp üyeleri, öğretmenler ve minik öğrencilerin müzik eşliğinde halayları ile sona erdi.

Görüntü Dökümü--------------Köy okulunun görüntüsü-Törenin başlaması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması-Öğretmen Gizem Açıl'ın konuşması-Okul öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri sahnelemesi-Gösterilerden genel ve detaylar-İzleyen protokol ve vatandaşlar-Türk Dünyası Kulübü Başkanı Olgun Çağdaş ile röp-Öğretmen Gizem Açıl'ın mektupları okuması-Öğrencilere hediyelerinin teslim edilmesi-Öğrencilerin yüzlerinin boyanması-Okul bahçesinde halay çekilmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Kış aylarının damak çatlatan lezzeti; künefe

Kendine has malzemeleri ve pişirim tekniğiyle fark yaratan Hatay künefesi, yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor.Sıcak servis edilmesi ile bilinen künefe sünen peyniri ve yoğun şerbetin verdiği tat ile hem görsel anlamda dikkat çekiyor hem de tatlı tutkunlarının damak zevkine hitap ediyor. Hatay'a özgü olan künefe de kullanılan tuzsuz peynirin sadece Hatay'da üretilmesi de tatlının yöreye özgü oluşunu simgeleyen önemli öğelerden biri. Başlangıcından servis edilene kadar birçok işlemden geçen künefe, piştiği yerde sıcak olarak tüketiliyor.UZUN VE ZAHMETLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORSıcak sac üzerine kadayıf hamurunun dökülmesiyle ilk olarak kadayıf elde ediliyor. Elde edilen kadayıflar ince ince kıyılarak tereyağı ile harmanlanıp tepsi üzerine açılıyor, daha sonra Hatay'a özgü olan tuzsuz künefe peyniri tepsiye eklenerek üzeri tekrardan kadayıfla kapatılıyor. Pişirime hazır hale gelen tepsiler çevrilerek alt ve üst tarafı pişiriliyor. Pişirme işleminin ardından şerbetinin dökülmesiyle künefe hazır hale geliyor.HERKES KOLAYLIKLA YAPABİLİRHatay'da 30 yılı aşkın süredir künefe ustalığı yapan Salih Görgen künefede kullanılan peynirin sadece Hatay'a özgü olduğunu ifade ederek, "Bu peynir tamamen Hatay'ın yaylım alanlarından beslenen ineklerin sütünden elde ediliyor. Başka hayvanların ürünlerini fazla koku yaptığı için kullanmıyoruz. Evlerinde hanımlarda kolaylıkla yapabilirler. Künefenin en önemli özelliği piştiği yerde yenir. Pişirimden sonra sıcak olarak servis edilir ve tüketilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Tel kadayıfların sıcak sac üzerine dökülmesi-Künefe yapılacak olan tepsinin yağlanması ve künefelerin açılması-Künefe peynirinin tatlının içine ilavesi-Pişirime hazır hale gelen tepsinin detay görüntüsü-Pişirimden genel ve detay görüntüler-Pişmiş künefeden detay görüntü-Künefenin şerbetinin dökülmesi ve servis edilmesi.-Künefe yiyenlerden detaylar -Künefe ustası Salih Görgen ile röportaj

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Kaynak: DHA