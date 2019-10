DHA YURT BÜLTENİ-4

20.10.2019 11:05

YILDIRIM DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşme anı, cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesi'nde, dün akşam sağanağın ardından bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri panik yaşarken, evin çatısında hasar oluştu. Yıldırım düşme anı ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

AKSARAY'DAN ORTADOĞU'YA YILLIK 75 MİLYON LİRALIK YONCA İHRACATI

Aksaray'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor.Yenikent beldesinde faaliyet gösteren bir firma, bin 500 dönümlük arazide yonca yetiştirip, 2 yıl önce ihraç etmeye başladı. Talebin artması üzerine bölgedeki çiftçilerden de yonca toplayıp, makinelerle balya haline getiren firma, başta Dubai, Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Firmanın ihracat sorumlusu Ahmet Mercanoğlu, yıllık yaklaşık 50 bin ton yonca ihraç ettiklerini belirtti. Mercanoğlu, şunları söyledi: "Çiftçilerden balya makinesi olan vatandaşlar bu işi, iç piyasa için yapıyordu. Son 2 yıldır ise yurt dışından yoğun talep olduğu için ihraç ediyoruz. 1500 dönüm kendi arazimiz var. Bunun dışında diğer üreticilerden de yonca toplayıp, Dubai, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Somali'ye gönderiliyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin ton ihraç yapıyoruz ve yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. Şu an İspanya'dan da talep var. Önümüzdeki yıllarda ihracatın 60- 70 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz."Mercanoğlu, yoncanın Ortadoğu ülkelerini ihraç edilmesinin nedenin de o ülkelere yonca ihracatında bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu da Türkiye'nin doldurduğunu kaydetti. Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da kentte 216 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon 400 bin ton yonca üretildiğini belirtti. Artık yonca ihraç eden bir il olduklarını ifade eden Saklav, "İlimizdeki yoncanın çok kaliteli olması sebebiyle yonca ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerinden sonra bu sezon İspanya'ya ihracatımız oluştu. Şu ana kadar 50 bin ton yonca ihracatı yaptık. Bu ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İZNİK'TE BALIKÇININ AĞINA 80 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı.İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

ÇOCUKLARA UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR Konya'da 9 yıl önce halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek (43), çocukları gibi sevdiği öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Okulun basketbol takımının antrenörlüğünü de yapan Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman öğretmenliği bırakmadım" dedi.

2 çocuk babası Sinan Bülent Şişmek Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra özel bir kolejde beden eğitim öğretmenliğine başladı. Şimşek, 9 yıl önce yıllardır süren göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Çok sevdiği mesleği öğretmenliği bırakmayan Şişmek, engelli memur kontenjanından faydalanıp, kadrolu beden eğitim öğretmen olarak merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulu'na atandı.

'MESLEK AŞKI NEDENİYLE HIÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM'13 yıllık beden eğitim öğretmeni olduğunu belirten Sinan Bülent Şimşek, 9 yıldır okula eşinin otomobille getirip, götürdüğün ve aynı okuldaki şu an aynı okuldaki oğlu 7'nci sınıf öğrencisi Emir Kaan'ın da kendisini yardımcı olduğunu kaydetti. Öğrenci ve meslektaşlarının da kendisine yardımcı olduğu ifade eden Şimşek, zaman zaman baston kullanmadan da okulda görevini yapabildiğini söyledi. Mesleğe olan aşkı nedeniyle öğretmenliğini bırakmadığını ifade eden Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman bırakmadım. Ben bu meslek için gözlerimi verdim, her şeyimi de vermeye hazırım. Çok şükür mesleğimi de elimden geldiği kadarıyla en iyisi yapmaya çalışıyorum" dedi.

"DOĞRU İLETİŞİM, HER KAPIYI AÇIYOR' Derslerde hiç zorluk çekmediğini belirten Şimşek, "Doğru iletişim her kapıyı açıyor. Hangi ders olursa olsun, derslerimizde doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Ben de bu iletişi en iyi şekilde kurduğuma inanıyorum. O yüzden derslerimde problem yaşamıyorum. Örneğin fotoğraf çekmek için deklanşöre basmak gerekiyor. Ben çocuklarımızın deklanşöre nasıl basması gerektiğini gösteriyorum. Onlar istedikleri yerleri çekiyorlar zaten. Çocuklarımızı iyi tanırsak, onların istediklerini iyi cevap verebilirsek, onlarda bize iyi cevap verecektir. Bu her zaman böyledir. Böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü, biz kağıda ne yazarsak onu okuruz. Bende çocuklarımıza iyi bir şeyler işlemeye çalışıyorum. Allah'ıma şükür güzel şeyler yazıyoruz. Onlarda kendilerini güzel ifade ediyorlar" diye konuştu.

Okulun basketbol takımını da kendisini kurduğunu ve yıllardır çalıştırdığını ifade eden Şimşek, okulun spor salonu almadığı için başka bir salonda çalıştıklarını belirtti. Beden eğitimi derslerini ve zaman zaman basketbol antrenmanlarını da okulun parke taşlarıyla döşeli bahçesinde yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Salon yok. Parke taşları üzerinde antrenman yapıp, okul maçlarına hazırlanıyoruz. Ben devlet büyüklerimden başarı için sadece imkan istiyorum. Bu imkanın en iyisini bile verseler, ben görmüyorum. Altın pota da yapsalar, en iyisini de yapsalar ben görmüyorum. Ben burada her şeyi çocuklarım için istiyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ ÇOK SEVİYOR 7'nci sınıf öğrencisi Mithat Eren, öğretmenleri Sinan Bülent Şimşek'i çok sevdiklerini belirterek, "Bize daha iyi davranıyor. Eski öğrencisi olduğum için sesimden tanıyor" dedi. Aynı sınıf öğrencisi Aras Denktaş da "Ben de basketbol takımındayım. Sinan hocamız, basketbol antrenmanında top sektirme sesimizden bile yanlış ya da doğru yaptığımızı anlıyor. Maçlarda bize sadece konuşarak taktik verdiği için biz buna alıştığımızdan, onun ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Sinan hocamız, bizi görmediği için sadece seslerimizden tanıyor" diye konuştu. Öğrencilerden Ceren Ülker de "Hocamız muhteşem biri. Çok başarılı" dedi.

BARTIN'DA ÜRETİLEN TARIM ALETLERİ SAPLARI ORTADOĞU'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesinde 25 kişinin çalıştığı fabrikada kayın ağaçlarından üretilen tarım aletlerinde kullanılan saplar Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Kumluca Beldesi'nde 1998 yılında Ali Ergül, evin altında 80 metrekarelik bir alanda torna makinesiyle keser sapı yapmaya başladı. Ali Ergül ve oğlu Halil Ergül, 2013 yılında Kavaklıkaldırım Mahallesi'nde bulunan 4 dönümlük arazi üzerine bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika kurdu. 4 yıl önce Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okuduğu sırada, kardeşi Erdi Ergül'ün rahatsızlığı ve işlerin başına geçmek için Kumluca'ya geri dönen Ergin Ergül, şu anda babası Halil Ergül ile birlikte ağaç sap üreten fabrikayı çalıştırıyor.

25 personelin çalıştığı fabrikada kayın ağaçları makinelerde işlenerek kürek, fırça, kazma, tırmık, çekiç, keser, balta, balyoz ve çapa sapı üretilerek ihraç ediliyor. Günde yaklaşık 10 bin adet sapın üretildiği fabrikadan çıkan ürünler yurt içi ve Irak, Suriye, Ürdün ve Libya'ya satılıyor. 2 yıl önce ihracata başlanılan fabrika yılda 3 milyon sap üretiliyor.

2 vardiya halinde çalışılan fabrikada üretilen sapların kurutulması için de önümüzdeki aylarda kurutma fırını yatırımı da yapılarak, fabrikanın kapasitesi artırılacak. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki kaydını Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne alan son sınıf öğrencisi Ergin Ergül, işten vakit bularak, okuluna da gidiyor. 2 bin 500 nüfuslu Kumluca Beldesi'nden ihracat yapmanın gurur verici olduğunu belirten Ergin Ergül, önümüzdeki süreçte fabrika kapasitesini artıracaklarını belirtti.

1998 yılında dedesi Ali Ergül'ün keser sapı üretmesiyle maceranın başladığını söyleyen Ergin Ergül, "Dedemin ürettiği keser saplarını yurt içi satışı iyi gittikten sonra üretim çeşitliğini artırarak, babamla ile birlikte küçücük işyerinde bu işleri yaptılar. Sonrasında 2013 yılında kapasite artırımına giderek, şu anda bulunduğumuz alanda işlerimizi sürdürmeye karar verdik. Bende Samsun'da makine mühendisliği bölümünde okuyordum. Hem kardeşimin rahatsızlığı hem de işlerin başında durmak için okulumun kaydını Bartın'a alarak buraya kadar geldim. Fabrikamızda Karadeniz'in ormanlarından aldığımız kayın ağaçlarını işleyerek, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Şu anda fabrikamızda kürek, fırça, kazım, tırmık, çekiç, keser, balta, balyoz ve çapa sapı üretiliyor. Zaman zaman iç piyasaya ürün verdiğimiz oluyor ama özellikle Irak, Suriye, Kıbrıs, Ürdün ve Libya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 2 bin 500 nüfusa sahip beldemizin kayın ağaçlarının da Ortadoğu kullanılması bizleri gururlandırıyor." dedi.

SONBAHARIN EŞSİZ MANZARASI BÜYÜLÜYOR

Erzurum'da sonbaharla birlikte ağaçlardaki renk cümbüşü ortaya doyumsuz manzaralar çıkarmaya başladı. Hazan mevsiminin güzelliği ile 'doğal stüdyo' olarak kullanılan parklar, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından büyük ilgi görüyor.Atatürk Üniversitesi tarafından denizden 1850 metre yüksekteki kent merkezine kurulan Ata Botanik Parkı, sonbahar manzarasıyla büyülüyor. Sonbaharla birlikte ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor. 350 dönüm arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Hafta sonu tatilini sonbaharın renkleri içerisinde geçirmek isteyen aileler, eşsiz manzarada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Düğün fotoğrafçılarının 'doğal stüdyo' olarak kullandığı park, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da büyük ilgi görüyor.Sonbaharda evlenen çiftlerin şanslı olduğunu söyleyen fotoğrafçı Volkan Atar, "Renkler botanikte çok güzel. Fotoğraflara da bu yansıyor. Sonbahardaki çiftlerimiz biraz daha şanslı oluyorlar. Renkler çok güzel. Fotoğraflar yaz fotoğraflarına göre yoğun yeşillikten ayrılıyor. Yeşil, sarı, kırmızın tonları çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Güneş biraz daha yüzünü gösterdiğinde renkler daha da canlı gözüküyor" dedi.

