Dha yurt bülteni - 4

YPG'lilerin mağdur ettiği Nusaybinlilere ev için seferber oldular -

Mardin'de emlakçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'lilerin havan ve roket ile düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Nusaybinlilere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' devam ediyor. Harekatın başladığı ilk günden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Suriye'nin Kamışlı şehrinden Nusaybin ilçe merkezine sivilleri hedef alarak, yapılan havanlı ve roketli saldırılarda 11 kişi şehit oldu, 63 kişi de yaralandı. Sınır hattına yakın oturan aileler, saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nusaybinliler için seferber olan Mardin merkezdeki emlakçılar, evlerini boşaltanlara kira ve komisyon almadan ev tahsis etti.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDUBirçok emlakçının merkez Artuklu ilçesinde kurdukları koordinasyon merkezinde terör mağduru ailelere ev sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere hem gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili deştiğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi. 170 AİLEYE DESTEK SAĞLANDIEmlakçılardan Umut Kanioğlu ise 50 aileyi ücretsiz olarak eve yerleştirdiklerini, 120 ailenin ise evlerde konaklamalarını sağladıklarını söyledi. Kanioğlu, "Yaşanan olaylardan dolayı elimizden geldiğince kadar sosyal medyadan ses getirmeye çalıştık. Çağrımızla olumlu destekler aldık. Mardin'den Nusaybin'den Kızıltepe'den il dışından birçok destekçimiz arayıp, yardım talep edeceklerini, ailelerin kiralarını karşılayacaklarını söyledi. Gelen ailelerden 50'sini ücretsiz dairelere yerleştirdik, 120'sini de evde konaklamaya yerleştirdik" diye konuştu. Nusaybinlilerin mağduriyetine sessiz kalmamak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten emlakçı Kadir Dündar da, "Orada yaşanan bir insanlık dramı vardı. Bu durum karşısında bizim sessiz bir şekilde beklememiz imkansızdı. Duyarlı bir vatandaş olarak, vicdan sahibi insanlar olarak bizim buna kesinlikle ses çıkarmamız gerekiyordu. Biz emlakçılar olarak böyle bir kampanya başlattık. Sağ olsun, çoğu kişi de buna iştirak etti. Bu olay ses getirince haliyle bu kampanyaya yapılan destek arttı. Bizi arayıp, dairesini sunanlar, bizi arayıp, yardımda bulunmak isteyenler; sayısız destek aldık" dedi.

Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Van'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Van Valiliği'nce yürütülen adli soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesi'nde 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürülüğü'nde (VASKİ) 1, SGK İl Müdürlüğü'nde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Römorka çarpmamak için motosikletten atladı

Burdur'da motosikletiyle seyir halindeyken refüjde temizlenen otların yüklenmesi için yolun soluna park edilen traktöre çarpmamak için atlayan sürücü Mert Doğan (22) yaralandı. Motosiklet ise römorkun altına girdi.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. 33 NPG 85 plakalı motosikletiyle halk plajı istikametine seyir halinde olan Mert Doğan (22), önündeki aracı sollamak istediği sırada, refüjde kesilen otları yüklemek için yolun solunda ikaz işareti olmadan park halinde duran Remzi Y.'ye (22) ait 07 RB 913 plakalı traktörü fark etti. Römorka çarpmamak için motosikletin üzerinden atlayan Mert Doğan, karayolu üzerinde sürüklendi. Motosiklet ise römorkun altına girdi.Yaralanan Mert Doğan kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mert Doğan'ın sol bacağının kırıldığı belirtildi. Traktör sürücüsü Remzi Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 bebek öldü (2)KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı. İki bebeğin yaşamını yitirdiği olayda 33 kişi kurtarılmıştı. Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi.

Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Istranca Ormanları'na her yıl İstanbul'dan gelerek kurdukları çadırlarda kalıp mantar toplayanlar, bu yıl bekledikleri ürünleri alamadı. Mantar bulamayanlar evlerine dönerken kalanlardan Cengiz Ölgen, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Tam 30 yıldır buraya geliyorum ve bu işi yapıyorum. Umudumuz bu son yağmurlarda. Biz bir aydır buradayız, bir tane bile mantar yok" dedi.İstanbul'dan Istranca Ormanları'nda mantar toplamak için Saray ilçesinin köylerine her yıl gelerek, kurdukları çadırlarda kamp kuran mantar toplayıcıları bu yıl beklenen verimi alamadılar. Safaalan Mahallesi'nin kırsal kesimlerinde her gün mantar toplayanlar, yıllar sonra ilk kez bu yıl ellerinin boş kaldığını söyledi. 30 yıldır bölgeye gelerek mantar toplayan Şahsine ve Cengiz Ölgen çifti, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirip mantar topladıklarını ancak bu yıl beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Cengiz Ölgen, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Tam 30 yıldır buraya geliyorum ve bu işi yapıyorum. Umudumuz bu son yağmurlarda. Biz bir aydır buradayız, bir tane bile mantar yok. Geçen sene aynı dönemde mantar buluyorduk hem de bol bol. Ne oldu böyle bilmiyorum. Alıcı da yok piyasada. Mantar olmuş olsa zaten alıcı çadırlara gelir 10 kilo, 20 kilo ne varsa alır gider. Geçen yıl öğlene kadar 20, öğleden sonra 25 kilo topluyorduk. Ormanı her sabah geziyoruz ancak bir tane bile mantar yok. 16 gündür buradayım. Şuana kadar bir tane bile yok. Bir gün daha bekleyip döneceğiz. Artık yağmurlardan dolayı mı, iklim değişikliğinden dolayı mı çıkmadı onu bilmiyoruz "dedi.'KOKİNA BİZİM TEK UMUDUMUZBir aydır çocukları ile birlikte mantar toplamak geldiğini belirten Yurdagül Ülgen, mantar olmayınca umutlarını ormanlık alanda yetişen ve yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinaya çevirdiklerini söyledi. Ölgen, "Bu sene mantar yok. Çiçeğe bağladık umutlarımızı. Çiçek yapacağız. Yılbaşı geliyor, bunları toplayıp satacağız. Geçen sene mantar çoktu, bu sene bir tane bile yok. Geçen seneyi çok arıyoruz. Geçen yıl bereket vardı, ancak bu yıl yok. Bir aydır buradayız eve gidecek paramız yok" diye konuştu.15 GÜNLÜK BEBEĞİ İLE GELDİMantar toplamaya 15 günlük bebeği Güney ile gelen Tülay Sepetçi, "Bu yıl oğlumun doğumundan hemen sonra geldim. Onun kısmetine bakalım çıkar mı bilmiyorum . Ancak şuana kadar bir tane bile yok. İlaç için bile yok. Çok kötü bir sezon. Bir çok aile mantar olmadığı için döndü. Bizde daha fazla burada duramayız" dedi.

'Dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin uyarısına rağmen durmayan sürücü, motosikleti toprağa saplanınca aracı terk ederek kaçtı.Olay, dün gece saatlerinden Nusaybin ilçe merkezinde meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu'nda yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 47 NF 506 plakalı motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp, kaçan şüpheli, bir süre sonra motosikleti toprağa saplanınca aracı olay yerinde bırakıp, kaçtı. Polisin yaptığı takip sonucu motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

