Dha yurt bülteni - 4

03.10.2019 10:28

Suriye'den Irak yönüne giden ABD konvoyu görüntülendi



Suriye'den Irak yönüne giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'den Irak'a yönüne giden ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi. Yaklaşık 200 araçlık konvoyda, TIR'lar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu görüldü. Önünde tepe lambası açık siren çalan trafik aracı bulunan konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Konvoydan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

Adıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A., kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Şüphelinin polis ekiplerinin yakalması

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Saklandığı stadyumdan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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MLKP'li teröristler, PKK'dan eğitim almış

ADANA'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine bombalı saldırı düzenleyerek kaçtıkları Eskişehir'de ölü olarak ele geçirilen MLKP üyesi teröristlerin, PKK'lı teröristlerden , 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıklarına ortaya çıktı

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. MLKP üyesi 2 teröristin 4 ay boyunca gizlendiği hücre evi ortaya çıktı. Teröristlerden Ozan Sökmen'in kendisini 'Mert', Fırat Şeran'ın ise kendisini 'Çağlayan' olarak kiraladıkları ev sahibine tanıttıkları öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan Terörle Mücadele ekipleri, olayın meydana geldiği 4 kilometrelik alandaki ev, işyeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Ayrıca teröristlerin saldırıda çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı kullandıkları ortaya çıktı. Eylemden önce keşif yapan teröristlerin, bu bisikleti yaya üst geçit köprüsünün ayağına bıraktıkları ve bombayı uzaktan kumandayla patlattıkları öğrenildi. Eylemden sonra kaçtıkları Eskişehir'de operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Teröristin olay yerinde keşif yapması (Güvenlik kamerası)

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Teröristlerin fotoğrafları

SÜRE: 02'31" BOYUT: 279 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Çeşme ve Seferihisar'da kaçak 105 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, geçen salı günü saat 04.35'te, Süngükaya Adası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün Seferihisar açıklarında devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.10'da, Killik Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti tarafından durdurulan lastik bottaki 53'ü Afganistan ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 60 göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 16'sı kadın ve 20'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 105 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Çeşme'deki göçmenlerin yakalanması

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Hareket halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Muğla'da, şehirlerarası arası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 12 yolcu tahliye edilirken, yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sakarya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İrfan Çelik'in yönetimindeki 35 PK 671 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından, bugün saat 08.30 sıralarında, Muğla- Antalya karayolu Sakar Geçidi'ne gelince dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Çelik, otobüsü yol kenarına çekerek araçtaki 12 yolcuyu tahliye etti. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, incelemenin sürdüğü kaydedildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan otobüsün görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Edirne'nin 'Boyacı Ferdi'si 50 yıldır ayakkabı boyuyor

Edirne'de, 50 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan ve 'Boyacı Ferdi' olarak tanınan 15 torunu bulunan Ferdi Öz (64), kapalı alanları olmadığı için kışın sıkıntı çektiklerini ve mesleğin bitme noktasına geldiğini söyledi. Öz,"Kışın yer konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Her yerde ayakkabı boyacıları için kapalı alanlar var, Edirne'de yok. Bizim için kapalı bir alan olmadığı için zor oluyor" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde 50 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ferdi Öz, 6 çocuğunu tahta sandığında boyacılık yaparak büyüttüğünü belirtirken, ayakkabı boyacılığının kaybolan meslekler arasında bulunduğunu, işlerinin ise eskisi gibi olmadığını kaydetti. Sokakta ayakkabı boyacılığının zor olduğunu anlatan Öz, hazır boyaların ayakkabılara zarar verdiğini öne sürdü.

İşini severek yaptığını ve 6 çocuğunu ekmek teknesi sandığı ile sokakta ayakkabı boyayarak büyüttüğünü belirten Öz, " 6 tane çocuğumu boyacılık yaparak büyüttüm, evlendirdim. 15 tane torunum var, onlara da elimden geldiğince yardım ediyorum. Edirne'nin 'Boyacı Ferdi'si olarak biliniyorum. İşimi severek yapıyorum. Başka bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Ayakkabıların dilinden anlamak gerekir. Ayakkabıların ona göre temizlenip boyanmasının, kaliteli ve kalitesiz boyayı ayakkabı boyacısının bilmesi gerekir "dedi.

'KIŞIN YERİMİZ YOK'

Kışın sokakta ayakkabı boyacılığı yapmanın zor olduğuna vurgu yapan Ferdi Öz,"Kışın yer konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Her yer de sokakta ayakkabı boyacıları için kapalı alanlar var, Edirne'de yok. Bu yüzden de ayakkabı boyacısı artık yetişmez. Ayakkabı boyacıları için çatısı olan bir yer istiyoruz. Yazın zaten çok az para kazanıyoruz, herkes spor ayakkabı giyiyor. Kış olunca sırada bekleyenler oluyor kimi zaman. Bizim için kapalı bir alan olmadığı için zor oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sokaktan detay

Boya sandığından detay

Ferdi Öz'den detay

Ayakkabıyı boyaması

Boyanan ayakkabı detayı

Ferdi Öz ile röp.

Detay görüntü

Müşteriler ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinden 2017 yılında Çorlu'daki bir bayiden 82 bin lira ödeyip sıfır aldığı otomobilin ikinci kez boyandığı ortaya çıkan Müşerref Çavuş (57), olayı yargıya taşıdı. Çavuş, raporlarla birlikte noterden tespit yaptırıp, Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup aracının değiştirilmesini talep etti.

Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017'de yetkili bayiden 82 bin lira bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra aracı satmak isteyen Çavuş, anlaştığı vatandaşla birlikte ekspere gitti. Araç sahibi, ekspertiz raporunu görünce büyük şok yaşadı. Çünkü sıfır alınan aracın tavanı ikinci kez komple boyandığı ortaya çıktı. Çavuş, aracı değiştirmek için başvurduğu firmadan, 'Sorumlu biz değiliz' cevabını alınca konuyu yargıya taşıdı. Noterden raporlarla birlikte tespit yaptıran Çavuş, aracının değiştirilmesi için Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

'SIFIR ARABA ALDIK BOYALI ÇIKTI'

Yaşadığı olay karşısında mağdur olduğunu kaydeden Müşerref Çavuş, "2017 yılında Çorlu'da bayiden sıfır araba aldım ve iki sene sonra da arabayı değiştirmek istedim. Arabacının alıcısı ile ekspere gittim. Ekspertizde tavanın boyalı olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım, 'bana direk aldığınız yere gidin' dediler. Eşimle birlikte Çorlu'ya gittik ve orada araca baktılar, 'yok olamaz, fabrikadan sıfır araba gelmiş bizde size sıfır arabayı sattık' dediler. Bende bilirkişiniz yok mu dedim. Bilirkişi geldi baktı, 'aracın tavanın boyalı olduğu' söyledi. Biz sıfır aldık arabayı fakat şimdi kabul etmiyorlar. Bende mahkemeye verdim aldığım yeri. 3 Aralık'ta mahkememiz görülecek. Biz onların ekspertizi dahil 3 ekspertize gösterdik ve tavan fabrika boyası çıktı" dedi.

'FİYATI DÜŞÜYOR'

Arabasının değerinin düştüğünü ifade eden Çavuş, "Aracımın değeri 30 bin lira düştü. Alıcılarda zaten, 'bu şartlarda arabayı almam' diyorlar. Arabayı aldığımızdan bu yana pek satmaya niyetimiz yoktu. Ama ihtiyaç doğrultusunda nakit paraya çevirelim daha sonrada başka bir araba alırız diye kararlaştırdık eşimle. İyi ki satmaya niyetlenmişiz ki bu olayı gördük. Arabanın belli bir süre sonra zaman aşımı varmış. Belki de bize hava şartlarından olduğunu söyleyeceklerdi erken fark etmesek. Onların uzman bilirkişisi bile arabanın boyalı olduğunu söylemesine rağmen bize orada evrak vermediler. Bizde başka bir ekspertize gösterelim dedik onlarda tavan boyalı dedi. Bugün herhangi bir galeriye gitseniz tavan boyalı olunca aracın değerinin en az 30 bin lira aşağı alıyorlar. Araç piyasasında tavan en riskli bölge olarak geçiyor. Biz hiçbir kazaya karışmadık bizim hiçbir kaza raporumuz yok. Bakımlarını bayisinde zamanında yaptırdık. Şu anda araç 30 binde zaten. Tüketici hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

'SIFIR ARABA ALSALAR DAHİ EKSPERTİZE SOKSUNLAR'

Müşerref Çavuş'un eşi Zafer Çavuş ise araç alacakları uyararak, şunları söyledi:

"Araba alacaklar lütfen almadan önce aracı ekspertize göstersinler. Çünkü bu durum bizim başımıza geldiği gibi herkesin başına da gelebilir. Firmaya ilk gittiğimizde böyle bir şey olamaz dediler. 'Böyle bir şey olsa idi tüketiciye bunu söyleriz belli bir miktar düştükten sonra tüketici alırsa veririz' dediler. Daha sonra biz ısrar ettik aracın boyalı olduğuna dair. Boya koordinatörü geldi, aracın boyalı olduğunu söylemesine rağmen 'bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Siz hukuki yollardan hakkınızı arayabilirsiniz' dediler. Bizde hukuki yollara başvurduk. Avukatım aracılığıyla aldığım bayiye, İstanbul bayisine ve genel bayiye ihtarname gönderdik. Cevap olarak bize, iddialarınızın asılsız olduğunu ve arabada boya olmadığını söylediler. Bu cevap doğrultusunda mahkemeye dava açtık. Bu süre zarfında bize dilekçe gönderdiler, 'siz bizden haksız kazanç elde etmek için mi dava açtınız' dediler. Bizde başımızdan geçen olayları yazılı olarak cevap verdik. Mahkemede bu durumun ortaya çıkacak ve mağduriyetimiz giderilmesini istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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Otomobil ve sahibinden detaylar

Müşerref Çavuş ile röp.

Araçtan detaylar

Zafer Çavuş ile röp.

Kadının araç kullanması

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/SARAY(Tekirdağ),

Kaynak: DHA