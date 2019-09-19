Dha yurt bülteni - 4

19.09.2019 10:53

Bilecik'te kılavuz tren, raydan çıktı: 2 makinist öldü (2)- Yeniden

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) için yol kontrolü yapan kılavuz tren, tünelde raydan çıktı. Tünelin duvarlarına çarpan trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.

Ankara- İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e kılavuzluk yapan tren, saat 04.00 sıralarında Eskişehir'den yola çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Ali Fuat Paşa Tren İstasyonu'na kadar olan bölümdeki yol kontrolünü tamamlayan kılavuz trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, tekrar dönüşe geçti. Kılavuz tren, saat 06.30 sıralarında Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ahmetpınar köyü mevkiindeki tünele geldiğinde, bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tren, tünelin duvarına çarptı. Kazada, hurdaya dönen trenin makinistleri Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tren hattı geçici olarak kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, -

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Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın kurutma dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Üreticiler harmana serdikleri fındığın başında gece gündüz kamp kurarak nöbet tutarken, yetkililer tedbirler almaya çalışıyor.

Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Bölgede son günlerde artan fındık hırsızlığı olaylarına karşı güvenlik güçleri alarma geçti. Fındık hırsızlığına karşı Trabzon Ticaret Borsası da çalışma başlattı. Üreticiden çalınan fındıkların satılmaması için tüccarlar ve fındık alım yerleri uyarılmaya başlandı. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler harmana serdikleri fındığın başında gece gündüz kamp kurarak nöbet tutuyor.

ÜRETİCİYE MESAJLI UYARI

Fındık çalınması olaylarında son dönemlerde artış olduğunu söyleyen Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, üreticilere fındıklarını saklama konusunda uyarılarda bulundu. Ergan, "Fındık değerli bir ürün. Bu yüzden hırsızlık olayları maalesef var. Borsa olarak 14 yıl önce başlattığımız bir sistem vardı. Bu sisteme halen daha devam ediyoruz. Fındığı çalınan müstahsilimiz olduğu zaman bize haber veriyor. Bizde fındığın menşeini, şeklini, çuvalların şeklini tüm üyelerimize ve esnafımıza mesaj atarak bilgi veriyoruz. Onlarda şüpheli gördükleri fındıklar için emniyet güçlerine haber veriyorlar. Genel olarak üreticileri tanıyan tüccarların çalıntı olabileceklerini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmaları hırsızlıkların önüne geçilmesindeki en önemli tedbirlerden biri olacaktır. Vatandaşlarımız hırsızlara karşı tedbirli olsunlar. Fındıklarını iyi saklasınlar. Evlerini ve fındıklarını bırakıp gitmesinler. Hırsız korkusundan fındıklarını emanete vermesinlerö dedi.

KÖPEĞE İLAÇ VERİP FINDIĞI ÇALDILAR

Trabzon'un Araklı ilçesi Buzluca Mahallesi'nde kapısının önünden 1 tona yakın fındığı çalınan ve oğlu için düğün hazırlığı yapan Şenol Nur fındık hırsızlarının korkusunun olmadığını belirtti. Nur, "Fındık hırsızları olduğunu civar köylerden duyuyordum zaten. Ama nasıl tahmin edebilirsin ki tam kapının önünden gelip fındığı çalsın gitsinler. Gece yarısı yattım. Fındığı kontrol ettim yerindeydi. Sonra şimşek sesine uyandım bir baktım ki fındığı alıp götürmüşler. Jandarmayı aradım, geldiler inceleme başlattılar. Köpeğimi de ilaçla uyutmuş olmalılar ki gece boyunca hiç sesi çıkmadı. Lal gibi kaldı hayvan. 1 ton fındık yok. O kadar fındığı koca çuvalları nasıl buradan taşıdılar aklım almıyor. Tüfeğim de var. Orada hırsızı görsem belki katil olacaktım, belki vurulacaktım bilmiyorum. Herkes fındığını kovlasın. Fındık hırsızlarının korkusu yok" diye konuştu.

HIRSIZ KORKUSUNDAN EVİNDEN AYRILAMIYOR

Zehra Balcı Nur da fındığın çalınması üzerine kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek "Komşumun fındığı çalındı. Evimde bile korkuyorum. Hastalandım doktora bile gidemedim fındığımı bırakıp. Geceleri nöbetleşe uyuyoruz ki hırsız gelince haberimiz olsun. Korkuyoruz evde kalmaktan. Fındık hırsızları var diye emanete vereceğim fındığımı ya da ucuza satacağım. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.ÇADIR KURUP NÖBET TUTUYORLAR

Kötü hava şartlarından dolayı fındıklarını kurutmak için yüksek kesimlerden sahil kenarlarına inen üreticiler ise evlerine hasret kurdukları çadırda günlerce kalarak fındık harmanında nöbet tutuyor. Hırsız korkusu yüzünden fındıklarının başından ayrılamadıklarını belirten Emine Sağlam, "Fındık hep emek. Toplaması, taşıması, sermesi, kurutması hep dert. Hırsız olayları çok fazla. Başında nöbet tutmak zorunda kalıyoruz fındığın. Eşimle beraber günlerdir gece gündüz sahile kurduğumuz harmanda nöbet tutuyoruz. Fındığın başından ayrılmaya korkuyoruz. Hırsız çok. Evimize hasret kaldık. Buradan sürekli yabancılar geçiyor. Burası belki de ıssız olsa gelip çalacaklar bütün emeklerimizi. Gece uyumuyoruz. Uyusak fındığımız gidecek biliyoruz" dedi.

Sahilde fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda gece gündüz nöbet tutan Ömer Yıldız ise "Gece gündüz mahsulümüzü hırsızlardan korumak için nöbet tutuyoruz. Elimizde tırmıklar, kazma kürekler nöbetteyiz. Uyumak falan yok. Fındık çok emek isteyen bir işö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile sahil yol kenarında serilmiş fındıklardan görüntü

-Sahilde fındık kurutan kadınlardan görüntüler

-Sahilde fındıklarını korumak için kurulan çadırdan detaylar

-Fındığı çalınan ailenin evinden detaylar

-Fındığı çalınan aileden röportajlar

-Ticaret Borsası Başkanı açıklaması

-Röportajlar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON

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Zabıtaların ceviz satan seyyar satıcıya müdahalesi tepki çekti

Samsun'da zabıta memurları ceviz satan genç bir seyyar satıcının arabasına el koymaya çalışınca çevredeki vatandaşlar araya girerek zabıtaya tepki gösterdi. Zabıtalar, tepkiler üzerine sadece terazisini aldığı satıcıya başka işlem yapmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı olan caddede el arabasıyla ceviz satan gence, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 2 sivil zabıta memuru müdahale etmek istedi. Arabaya el koymak isteyen zabıta memurlarına, çevredeki vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıtalar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Tepkilerin büyümesi üzerinde seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta görevlileri, bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı

-Zabıtanın gazetecilere tepki göstermesi

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Zabıtanın genci göndermesi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Adana'da Gaziler Günü coşkusu

Adana'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6 Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile başladı.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül'ün Aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de kuruluş günü olduğunu söyledi. Bu tarihin tüm gazilerin şeref günü olduğunu kaydeden Adaber, "Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz" dedi. Tören daha sonra Kıbrıs Gazisi Derviş Akçınar'ın ve lise öğrencilerinin şiir okumasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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Gazilerin konuşma yapması

Çelenk sunulması

Genel ve detyaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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İzmir'de yanan ormanlık alan şubat ayına kadar ağaçlandırılacak

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından alanda ağaçlandırma çalışması başladı. Yanan alanlar bir yandan temizlenirken, ilk fidan 11 Kasım'da dikilecek, şubat ayına kadar bölge tamamen ağaçlandırılmış olacak.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp söndürülebildi. Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için yoğun çaba gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından teraslama çalışmaları başlayacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacak. Bu yerlere yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak. İlk fidan 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi şubat ayına kadar tamamlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Canlı bant kaydı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN – Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

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Altın kolye çalan kapkaçcıyı dövmesi ele verdi

Adana'da yolda yürüyen Tuna E.'nin(24) boynundaki altın kolyeyi, "Bu altın mı?" dedikten sonra kopararak çalan Sebahattin G.(21) kolundaki dövmeden yakalandı.

Gece yarısı Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir retorana giden Tuna E.'nin boynundaki altın kolyeyi gören Sebahattin G. "Bu altın mı?" diye sordu. Tuna E.'nin "Evet" yanıtı vermesi üzerine de kolyeyi tutup, kopardı. Ardından da kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin kolundaki dövmesinden sabıkalı Sebahattin G. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Asayiş şube müdürlüğü tabelası

-Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Zanlının dövmesinin fotoğrafı

-Emniyet müdürlüğü tabelası

SÜRE: 45" BOYUT: 83 mb

Haber-Kamera: ADANA,

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Kaynak: DHA