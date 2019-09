Dha yurt bülteni - 4

06.09.2019 10:32

FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için 3 gün önce Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'a operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 2 kişi, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------

Zanlıların adliyeye çıkışı

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

===================

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'da eylül ayında 2 milyonun üzerinde turist beklentisi olduğunu belirterek, "Turizmde hem Antalya hem Türkiye genelinde eylül ayı büyümemiz çift haneli olacak" dedi. Ayık, asıl hedefin ise 2023 yılında Türkiye'ye 70 milyon turist ve kişi başı 1000 dolar harcama olduğunu söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmdeki çift haneli büyümenin, eylül ayında da devam edeceğini söyledi. Geçen yıl Antalya'nın 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştığını, bu yıl 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 10 milyon 765 bin 946 turist geldiğini hatırlatan Osman Ayık, Antalya'nın 16 milyon hedefini yakalayacağını söyledi. Eylül ayı verilerinin iyi göründüğüne işaret eden Başkan Ayık, "Bu ayda da Antalya'da çift haneli büyüme öngörüyoruz. 2 milyon turistin üzerinde beklentimiz var. Türkiye genelindeki büyümenin de yine çift haneli olmasını bekliyoruz" dedi.

ANTALYA'NIN HEDEFİ

Antalya'nın hedeflerini yakalayacağını belirten Osman Ayık, "Şu an itibarıyla 8 ayı tamamlamış görünüyoruz. Türkiye geneliyle ilgili henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama en önemli giriş kapılarımızdan biri olan Antalya'nın rakamları ortada. Yalnız onlar belirlendi, onlar açıklandı. Antalya'nın ağustos ayı rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 18 civarında artış var. Ocak-ağustos arasında da aşağı yukarı yüzde 17 civarında artış söz konusu" diye konuştu.

50 MİLYON HEDEFİ

Osman Ayık, Türkiye genelinde de benzer bir tablo beklediklerini kaydetti. Türkiye geneli rakamların eylül ayı ortasına doğru açıklanacağını vurgulayan Osman Ayık, "2019 yılı için hedeflenen sayılara ulaşılacaktır. Antalya'da hedefimiz 16 milyon turist, belki biraz üstüne de çıkabiliriz. Hem Türkiye'de hem de Antalya'da çift haneli büyüme gerçekleşecek. Biz bekliyoruz ve bunlar olduğu takdirde Türkiye rakamı da 50 milyonun üzerine çıkacaktır" dedi. Osman Ayık, asıl hedefin ise 2023'teki 70 milyon turist ve kişi başı 1000 dolar harcama olduğunu söyledi.

'GELİRDE DE İYİLEŞME BEKLİYORUZ'

Yılsonu gelir rakamlarına da değinen TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle dedi: "Buna paralel, gelirde de iyileşme bekliyoruz. Geçen seneye göre kişi başı gelirde yüzde 10 ve üzeri büyüme hedefliyoruz. Türkiye'nin 35- 37 milyar dolar civarında bir turizm geliri elde etmesi mümkün gibi gözüküyor. Bu bizim arzu ettiğimiz değil aslında. Biz bunun çok daha üstündeki rakamları hedefliyoruz."

EYLÜL- EKİM AYLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Manavgat Kızılağaç Turizm Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin de Antalya'nın geçen yıl 193 ülkeden ziyaretçi ağırladığını, Türk turizminin en önemli destinasyonunun Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın hedeflediği 16 milyon turist sayısının üzerine çıkacağını öngördüklerini vurgulayan Ergin, "Antalya'ya yönelik talep artarak sürüyor. Eylül ayı rezervasyonlarımız iyi durumda. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde ekim ayı rakamları da geçen yılın üzerinde seyredecek. Eylül ve ekim aylarında geçen yıla göre yüzde 20 artış hedefliyoruz. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun öngördüğü 16 milyon hedefini geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

EYLÜL DOLDU, EKİME SARKTI

Alanya Turizm Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, eylül ayı satışlarının geçen yıla göre oldukça iyi durumda olduğunu kaydetti. Pek çok otelin eylül için yüzde 100 doluluğa ulaştığına işaret eden Topçu, "Özelikle Belek, Side ve Alanya otellerinin çoğunluğunda ciddi rezervasyon var. Hatta eylül ayındaki doluluk ekim ayına sarkmış durumda. Ekim ayının da iyi geçeceği görülüyor" dedi.

2020-2021 YILI HEDEFİ 20 MİLYON

Antalya'nın ağustos rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20'lik artışın söz konusu olduğunu kaydeden Cengiz Topçu, "Antalya rakamları bize gelecek için umut veriyor. Geçen yılın rakamlarının 14 milyon civarında olduğunu düşünürsek, bu seneki hedefimiz olan 16 milyonu rahat rahat yakalayacağız gibi görünüyor. Bizim ana hedefimiz 2020-2021'de 20 milyon rakamını yıl içerisinde bulmak. Bununla ilgili gelişmeler de olumlu ilerliyor" diye konuştu.

PAZAR ÇEŞİTLENDİ

Bu yıl turist pazarında da değişiklikler gözlendiğini aktaran Cengiz Topçu şöyle dedi: "Pazarlar bazında baktığımızda, ana pazarımız Rusya, her zaman olduğu gibi başı çekiyor. Ardından Almanya ve İngiltere geliyor. Slovakya, Polonya, Romanya gibi 20'ye yakın ülkede ciddi turist artışımız var. Ancak bazı pazarlarda henüz ivmeyi yakalamadık. Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika pazarlarında istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Kuzey Avrupa ülkelerinde geçen seneye göre yüzde 10- 15 arası artış olmakla beraber, istediğimiz rakamları ancak 2021 yılında yakalayacağız gibi görünüyor. Her şey yolunda şu anda."

Görüntü Dökümü

------------

-Osman Ayık açıklama (Kemer)

-Osman Ergin açıklama (Manavgat)

-Cengiz Topçu açıklama (Alanya)

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN- Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ANTALYA, -

==============================

Erciş'te öğretmen çift okullarını boyadı

Van'ın Erciş ilçesi Bozyaka İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Medine ve Oğuzhan Erkoç çifti, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencileri için ellerine fırçaları aldı, sınıfları boyadı. Oğuzhan Erkoç, amaçlarının okulu ve sınıfları öğrenciler açısından daha güzel bir hale getirmek olduğunu söyledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala okullarda hummalı çalışmalar başlarken, Erciş İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bozyaka İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Oğuzhan ve Medine Erkoç çifti okul öncesi sınıfları baştan sona boyadı. Erkoç çifti, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldıkları boyalarla öğrencilere kaliteli bir ortamda eğitim verebilmek için okulun sınıfları ile okulun dışını boyamaya başlayıp çevre düzenlemesini tamamladı. Oğuzhan Erkoç, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrenciler açısından nezih ve daha güzel ortamda kaliteli bir şekilde geçirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Okulumuzun bir takım onarılması gereken yerleri vardı. O yerleri tespit edip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve velilerimizin destekleriyle gidermeye çalışıyoruz. Şu anda okulumuzun içini ve dışını boyamaya başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimize bu yeni eğitim öğretim yılında okulu daha cazip hale getirebilmek, kaliteli ortamda eğitim verebilmek için temiz toplum, temiz çevre mantığıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Öğretmenlerin okul içi boyama görüntüleri

-Okul dışından Öğrencilerin Görüntüleri

-Oğuzhan Öğretmen ile röportaj

-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

=========================

Çöpler cep telefonuyla uygulamasıyla toplanacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde cep telefonuna yüklenen bir uygulama sayesinde, çevrede görülen çöplerin fotoğrafının çekilerek, belediyeye bildirilmesi ve ekipler tarafından çöpün bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik proje hayata geçirildi. 3 dilde hazırlanan uygulama en yakın çöp konteynerinin de yerini gösterirken, projeyle doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'nün desteği, Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğünde 'Temiz Akdeniz Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Politikasıyla uyumlu olarak 'Kollekt' adlı bir akıllı cep telefonu uygulaması geliştirildi. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöp ve atıkların toplanması ve böylece denizlere ulaşan atığın azaltılmasını amaçlayan uygulama ilk olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'de kullanılmaya başladı.

'Sen göster birlikte toplayalım' sloganıyla hayata geçirilen uygulama; doğada çöple karşılaşanlara uygulama üzerinden en yakın çöp konteynerinin yol tarifini almaya imkan sağlarken, toplanmayacak kadar yoğun olan çöplerin ise 'Belediyeye bildirim yap' seçeneğiyle ekiplere haber verilmesini ve atıkların toplanmasını öngörüyor. Uygulamaya en çok katkı verenler toplanacak puanlarla çeşitli şekillerde ödüllendirilecek.

'PROJENİN BİRDEN FAZLA BİLEŞENİ VAR'

Doğa Koruma Merkezi Vakfı'nda proje yöneticisi Dursun Baş, "Yaklaşık 15 yıllık bu alanda çalışma tecrübesi olan bir vakıf. Kemer'de de ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi insanlarımızı dahil ederek yürüttüğümüz projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kemer Belediyesi'yle 'Temiz Akdeniz Projesi' adlı bir çalışma yürütmeye başladık 2018 yılı içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Doğa Koruma Merkezi Vakfı yürütücülüğü, Kemer Belediyesi ortaklığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteğiyle bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Projenin birden fazla bileşeni var. Her bir bileşende belediyeyle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle Türkiye için ilk olarak akıllı telefon uygulaması yoluyla insanları dahil ederek, beraber toplama mesajını insanlara aktararak, Kemer'deki toplam geri kazanılabilir atıkların oranının arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra derelerden, akarsulardan ya da mesire alanlarından rüzgarla, yağmurla taşınan, denizle buluşan plastiklerin de miktarının azaltılması projenin temel hedeflerinden" dedi.

'YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Projeyi daha geniş kapsamlı düşündüklerini aktaran Dursun Baş, "Kemer, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. En önemli doğa koruma yerlerinden biri. Bu kapsamda biz bu uygulamayı burada deneyerek Akdeniz havzası ölçeğinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Burada Kemer Belediyesi'nin ve Kemer'deki diğer kurumlarının da ve Kemer halkının da projeyi biliyor olması, farkında olarak bize destek veriyor olması çok kritik olacak" diye konuştu.

'GÜNLÜK 400 TON ÇÖP TOPLUYORUZ'

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da şöyle dedi:

"İlk defa Türkiye'de başlayan akıllı uygulamamız var. Tabii ki bu bizim için, Kemer için çok önemli bir uygulama. Çünkü Kemer dünyanın görmeye geldiği bir yerdir. Temiz bir çevre olunca insanlar rahat, daha da mutlu oluyor. Günlük 400 ton çöp topluyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bunların doğaya atılanlarını azaltmak için akıllı projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile beraber bu uygulamanın içerisine dahil olduk. Az önce de buraya sizlerle beraber geldik. Çöpü gördük, fotoğrafını çektik. Programdan uyguladık ve Çevre Temizlik Müdürlüğü'müzde hemen ekranlara düştü. Bize en yakın çöp aracını gönderdiler ve çöpleri aldı. Tabii bu birden hayata geçecek bir proje değil. Çok güzel bir proje ama insanlarımızı eğiterek bunu sonuca ulaştıracağız. Sonuçta ana fikir şu, 'Birlikte yapalım, birlikte başaralım'. Bu uygulamanın ilkinin Kemer'de olması ayrıca bizim için daha büyük bir mutluluktur. Biz buna her türlü desteği vereceğiz."

Görüntü Dökümü

--------------

-Ormanlık alandaki çöpten detay

-Çöpten yakın detay

-Başkan Necati Topaloğlu ve Dursun Baş'ın çöpün yanına gelişleri

-Uygulamanın cep telefonu ile yapılaması detay

-Çöp ve arka planda Başkan Necati Topaloğlu ile Dursun Baş detayı

-Temizlik işleri müdürlüğünde gelen bildirim için araç gönderilmesi

-Bilgisayarda yerin gösterilmesi yakın detay

-Dursun Baş röportaj

-Aracın gelişi ve personelin inmesi

-Personelin çöpü toplaması

-Belediye Başkanı Necati Topaloğlu röportaj

-Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısı detay

-Temizlik müdürlüğünde çöpün alındığının onaylanması

-Bilgisayarda çöpün kaldırılmasının onaylanması

642 MB/// 05.49"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

==================

İslahiye Üzüm ve Biber Festivali sona erdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, düzenlenen 3'üncü Geleneksel İslahiye Belediyesi Üzüm ve Biber Festivali binlerce kişinin katıldığı konserlerle sona erdi.

İlçede yetiştirilen kırmızı biberi ve sofralık üzümü tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İslahiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Geleneksel Üzüm ve Biber Festivali'nin son gününde Demokrasi Meydanında Göknur Karadağ ve Ayaz Erzen sahne aldı. Binlerce kişi söylenen türkülere eşlik edip, müzik eşliğinde halay çekti.

Konser öncesi konuşan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Bölgemizde yetişen, üzüm ve biberimizi dünyaya tanıtmak ve katma değer kazandırmak istiyoruz. Bu kaliteyi dünyaya tattırabilmek için çalışıyoruz. Bu coğrafyada yetişen biber ve üzümün aroması lezzetleri farklı. Önümüzdeki yıllarda üzüm ve biber işlemeyle ilgili tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi için elimizde gelen gayreti göstereceğiz. Acısıyla, tatlısıyla İslahiye diyoruz ödedi.

Konuşmaların ardından en iyi kırmızı biber yarışması düzenlendi. Jüri tarafından biberler, görünüm, kalite, aroma ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. Biberde ilk üçe giren yarışmacılara altın ile ödüllendirildi. Festivale katkı sunanlara plaket takdim edildi. Yarışma standını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve beraberindekiler ise üreticilerle sohbet etti. Kırmızı biberden 23 tane yiyen 49 yaşındaki Ahmet Gezer, festivale renk katarken, bir sepet biber ile ödüllendirildi.

Festival, konserin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------

Demokrasi Meydanı

Kaymakam Kotan'ın, biber standını gezmesi

Yarışmacılarla röp.

Ahmet Gezer'in biber yemesi

Belediye Başkanı Kemal Vural'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ'ın konuşması

Biberde ilk üçe girenlerin ödüllerinin verilmesi

Plaket takdimi

Sanatçı Göknur Karadağ türküleri

Protokol üyelerinin halkla birlikte halay çekmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 405 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===========================

'Caddy'lerin 'kedi' mağduriyeti

Antalya'da okul harçlığını çıkarmak için hafta sonları yaptıkları 'caddy'liği meslek edinen 3 genç, golfte eğitmenliğe kadar yükseldi. Caddy'liğin çok bilinmediğinden yakınan gençler, özellikle yakın çevrelerinde 'caddy' kelimesinin 'kedi' olarak telaffuz edilmesinden kaynaklı esprilere maruz kaldıklarını söyledi.

Türkiye'de uluslararası standartlardaki 22 golf sahasından 16'sının yer aldığı Antalya'da, golf turizminden yılda 500 bin oyunla 130 milyon dolarlık gelir elde ediliyor. Lise eğitimleri devam ederken hafta sonları okul harçlıklarını çıkarmak için otellerde 'caddy' (Golf oyunu esnasında oyuncuların vuruş sopalarını ve eşyalarını taşıyan, onlara yardımcı olan ve danışmanlık görevinde de bulunabilen kişi) olarak çalışan Fahrettin Kök (27), Hüseyin Faraç (22) ve Melisa Çelik (21), kısa sürede sevdikleri golf sporunda ilerleme kat etti.

Golf milli takım oyuncusu olan Fahrettin Kök, uluslararası müsabakalarda başarı elde ederken, Hüseyin ve Melisa ise eğitmenlik belgesi alarak golf sporcusu yetiştirmeye başladı. Caddy'likten başladıkları golfte 1 dönümlük golf sahasına sahip Maxx Royal Golf Club Otel'in golf organizasyonlarını yönetecek pozisyona gelen Kök, Faraç ve Çelik, caddy olarak çıktıkları yolda başarılarının haklı gururunu yaşıyor. Her gün erken saatlerde golf çim sahaların kontrolünü yapan 3'lü, o gün düzenlenen bir turnuva ve golf oynayan sporcu yoksa kendi aralarında oynayarak antrenman yapıyor.

'TOPUN PEŞİNDEN Mİ KOŞUYORSUN?'

Uluslararası turnuvalarda da görev alan Kök, Faraç ve Çelik, meslekleriyle ilgili zaman zaman farklı diyaloglar da yaşıyor. Özellikle yakın çevrelerinde 'caddy' kelimesinin 'kedi' olarak telaffuz edilmesinden kaynaklı esprilere maruz kaldıklarını anlatan Kök, "Genelde diğer şekilde 'kedi' olarak anlıyorlar. 'Sen topun peşinden mi koşuyorsun?' diyorlar. İlginç yorumlar oluyor ama işin içine girince ne kadar güzel bir iş olduğunu görüyoruz" dedi.

Okul harçlığını kazanmak için giriştiği caddy'likte meslek sahibi olduğunu belirten Melisa Çelik, caddy'lerin golf sporunda önemli yeri olduğunu söyledi. Saha süresince golf oyuncusuna eşlik edip yardımcı olduklarını kaydeden Çelik, "Bilmeyenlerle aramızda komik diyaloglar geçiyor. 'Ne yapıyorsunuz 4 ayakla mı yürüyorsunuz? diyenler oluyor" diye konuştu.

Hatay'da amatör futbolcuyken sakatlandığı için futbolu bırakan Hüseyin Faraç da okul harçlığını kazanmak adına caddy'liği tercih edenlerden. Golf sporcularına yardımcı olduklarını ve işini severek yaptığını ifade eden Faraç, "'Kedi mi' diyorlar. 'Pisi pisi' diyenler oluyor. Bunlara aldırış dahi etmiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİMİ YOK

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, caddy'liğin itibarlı bir meslek olduğunu söyledi. İnsanların golf sporuna ve terimlere yabancılığından dolayı zaman zaman farklı diyaloglar yaşansa da caddy'nin golfte önemli bir yeri doldurduğunu anlatan Şahin, "Çekirdekten yetişiyorlar ve deneyim kazanıyorlar. Caddy'liğin Türkiye'de eğitimi yok. Bunu yaşayarak öğreniyorlar. Hayata hazırlık yapıyorlar. Gelişim için çok faydalı. Caddy'ler 6 ay gibi bir sürede yetişebiliyor. Yabancı dil ve golf terimlerini öğrenmeleri bir yılı buluyor. Aldıkları maaşa ek olarak yardımcı oldukları golf oyuncusundan bahşiş alıyorlar. Bu da ay sonunda iyi bir kazanç demek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

Sporcuların golf sahasına çıkmadan önceki hazırlıklarından detay görüntülerin

Sporcuların golf sahasındaki çalışmalarından detay görüntüler

Fahrettin Kök röp

Melisa Çelik röp

Hüseyin Faraç röp

Sporcular sahadan çıkarken

Golf sahasının genel görüntüsü

384 MB - 3.27'

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



Kaynak: DHA