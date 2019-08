DHA YURT BÜLTENİ - 4

23.08.2019 11:12

Karacabey'deki 'Avrupa Leylek Köyü'nde göç başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü kıyısında bulunan ve her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Köyünde, evlerin çatılarına, direklerin tepelerine yuva yapan leylekler, Ağustos ayı itibariyle göç etmeye başladı.

2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nca 'Avrupa Leylek Köyü' seçilen Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Köyü'nde leylek göçü başladı. Uluabat gölü kıyısında bulunan ve her yıl Mart ayından itibaren yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Köyü'nde, evlerin çatılarına, direklerin tepelerine yuva yapan leylekler, Ağustos ayı itibariyle göç yoluna düştü.

Avrupa Leylek Köyü seçildikten sonra köyde leyleklere karşı hassasiyetin arttığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Geçmiş zamanlarda evlerini kirlettiği gerekçesiyle leylekleri evlerin çatılarından uzaklaştırmak isteyen vatandaşlarımız, yapılan çalışmalarla birlikte leyleklerle olan ilişkilerini daha da geliştirdiler. Onların bu bölgede kaldıkları süre içerisindeki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da her türlü gayreti göstermektedirler. Biz Leylek Master Planı çerçevesinde bazı girişimlerde bulunduk. Leyleklerin daha rahat beslenebilmeleri için yerli ırk hayvan aldık. Bunu burada yaşayan bir vatandaşımıza hibe ettik. Bu büyükbaş hayvanların otlamasıyla mera ıslahı gerçekleşti. Bu çerçevede de biz sadece leylekleri değil, birçok kuşun bu bölgeye akın ettiğini gördük. Leylek köyü olarak anılan Eskikaraağaç Köyü, mera ıslah çalışmalarımız neticesinde kuş cenneti haline gelecektir" dedi.

LEYLEKLER GÖÇ YOLUNDA

Eskikaraağaç Köyü'nde büyüyen yavru leyleklerin göç yoluna düştüğünü belirten Özkan, "Şu anda anne-baba leylekler evlatlarını yetiştirdiler. Onları saldılar ve başka memleketlere göç ettirdiler. Önümüzdeki günlerde de anne-baba leylekler buradan ayrılacaklar. Tabii ki onların eksikliğini mutlaka hissediyorlar. Yeni dönemde onların en kısa zamanda buraya gelmesini bekliyorlar" diye konuştu.

'İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ TEMSİL EDİYORLAR'

Son yıllarda hayvanlara uygulanan şiddetin arttığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Günümüzde yabani ya da evcil hayvanlara uygulanan şiddet haberleri zaman zaman gündeme geliyor. Bunların yanında evine getireceği rızkını, ekmek parası için tuttuğu balıkları leyleklerle, kuşlarla paylaşan insanların oluşu da doğa için umut verici. Leylek köyü ve leylek köyü sakinleri de Türkiye'ye bu noktada model oluyorlar. Bu hepimiz için mutluluk verici bir olay. Türkiye'yi dünyaya farklı bir boyutta tanıtıyorlar. İnsan doğa ilişkisinin en güzel örneğini temsil ediyorlar. O da leyleklere duyduğu ilgiyle gündeme geldi" dedi.

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29) cansız bedeni, Karasu Çayı'nda bulundu.

Dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 uzun namlulu otomatik silah ve 9 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde, H.O. ve Emir D. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu otomotik silah ve bunlara ait mermilerle birlikte 9 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan H.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Emir D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, internet üzerinden 'fuhuş' pazarlığı yapıp, 40 bin TL dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Verdikleri hesap numaralarına mağdurları kandırarak para gönderten şüphelilerin, 1 ay süren takip sonunda Denizli'de yaşayan K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı -

Mersin'in Silifke ilçesinde, sıcak yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine 'çam fıstığı ağacı' diken Abdurrahman Serin (70), ilk hasatından 40 bin TL kazandı.

Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı ağacı ekti. Geçtiğimiz yıla kadar ağaç sayesinde serinleyen Abdurrahman Serin, evine gelen bir kişinin uyarısı ile çamfıstığını toplayıp satmaya başladı. İlk hasatında 200 kilogram elde ettiği fıstığın kilo fiyatını da 200 TL'den satarak 40 bin TL kazanan Serin, bu yıl 300 kilogram fıstık hasat etmeyi hedefliyor. Serin, devletten çam fıstığı üretiminin desteklenmesini de istiyor.

Kozalakları Şubat ayında topladığını, yaz boyunca da kuruttuğunu dile getiren Serin, "Kurudukça kendiliğinden açılıyor. Açıldıktan sonra topluyoruz ve suyun içine koyuyoruz. İçi boş olanlar suyun yüzüne çıkıyor, onları atıyorum. İlk yıl 200 kilo iç fıstık sattım ve kilosuna 200 lira verdiler. Şimdi de içlerini çıkartmaya başlayacağız. İnşallah güzel para kazanacağımızı düşünüyorum. Dökülüp giden fıstıklardan yıllar sonra para kazanıyoruz, kozalakları da sobamızda yakıyoruz. Fıstıkla birlikte 200 zeytin ağacı dikmiştik, keşke çam fıstığı dikseymişim. Masrafı yok, ilacı yok güzel para etti. Bu yıl yaklaşık 300 kilo satış yapmayı hedefleliyorz" dedi.

Bedava dondurmaya yoğun ilgi

Adana'da yeni açılan bir dondurmacının açılışta dağıttığı bedava dondurmaya çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde açılan dondurmacının açılışında yaklaşık 200 kilogram dondurma bedava dağıtıldı. Mahalleli bedava dondurmaya yoğun ilgi gösterdi. İş yeri sahibi Ali Acembekiroğlu (67), 10 yıldır hayvancılık sektörünün içinde olduklarını ve şimdi de dondurma işine girmeye karar verdiklerini söyledi. Adana'da hakiki dondurma satacaklarının altını çizen acembekiroğlu, "Yaz aylarında bu kent aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Biz de gerçek ve ucuz dondurmayı burada satmak istedik. Kahramanmaraş'ta kilogramı 60 TL olan dondurma, biz de 30 TL'den satılacak. Açılışımızda 200 kilogram dondurma dağıttık ve halkımız yoğun ilgi gösterdiö dedi. Açılıştan dağıtılan 200 kilogram dondurma ise 1 saatte tükendi.

